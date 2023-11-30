В Сенате США представили законопроект об аресте активов российских олигархов

Сенаторы США готовят законопроект о конфискации активов российских олигархов. Полученные средства направят на помощь Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте Сената Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот закон обеспечивает четкий механизм для ускорения конфискации незаконных активов, связанных с Путиным, и перевода этих средств в поддержку Украины. Путин и его приспешники будут нести ответственность за причиненные ими смерти и разрушения", - заявил конгрессмен Уилсон, один из создателей закона.

Российские олигархи, которые находятся в тесной связи с российским правительством, помогали финансировать войну против Украины. Закон, упрощающий конфискацию их незаконно нажитых активов, поможет Украине восстановиться после конфликта.

"Предоставив необходимые полномочия правоохранительным органам США, законопроект позволит быстро конфисковать суперяхты, самолеты, особняки, пентхаусы и другие роскошные активы, принадлежащие партнерам Путина по конфликту, чтобы поддержать отважных украинских борцов за свободу", - заявил сенатор Блюменталь.

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Законопроект упростит конфискацию активов российских олигархов и других лиц, связанных с российским правительством, независимо от их стоимости. Кроме того, законопроект гарантирует, что все средства, полученные от конфискации этих активов, будут направлены на восстановление Украины.