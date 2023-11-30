На Херсонщине россияне разворачивают новую дивизию ВДВ, - британская разведка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Воздушно-десантные войска России (ВДВ) приступили к развертыванию в Украине недавно сформированной 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
Об этом говорится в отчете британской разведки, информирует Цензор.НЕТ.
В России в августе 2023 объявили о планах воссоздать 104 десантно-штурмовую дивизию, которую в 1998 году сократили до бригады.
"В ее подчинение, вероятно, входят 337 полк, дополнительный маневренный полк и 52 полк и артиллерийская бригада. С приходом 104-й ГАД количество дивизий в боевом порядке ВДВ увеличится до пяти. "Дивизия, скорее всего, будет плохо обучена и вряд ли будет соответствовать прежним элитным стандартам ВДВ", - отмечают аналитики британской разведки.
При этом бригада подвергнется пристальному вниманию со стороны российского генерала, отвечающего за Херсон, генерал-полковника Михаила Теплинского, который является командующим ВДВ, отмечают в Минобороны Британии.
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Стрелять можно научить за неделю - лишь бы не жалеть патронов и времени на стрельбище. Помню нашего старшину, который перед солдатом двоешником ставил ведро патронов и ласково говорил: "Сынок, спать не пойдешь пока все не выстреляешь и не попадешь в бутылку за 100 метров"
А вот прыжки делали психологический отбор лучше всех. Потом кросс. Дальше уже был уровень спецнази и разведки.
Для срочной службы ВДВ вершиной были учения с десантированием в четыре потока.
Ну и венец подготовки- участие в реальных боевых действиях. У РФ была Чечня и были ветераны, вокруг которых и сформировалась элита.
И эта элита была спалена в первый год войны в Украине.
Теперь из остатков можно будет года за три-четыре слепить сильногвардейскую часть.
А пока все будет примерно так - в бой идут молодые, бухнув и наслушавшись стариков.
Хотя боевой сержант матом и прикладом сравнительно быстро и с низкими потерями л/с научит стадо баранов передвигаться цепью и короткими перебежками...
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Стареньке відео..але нічого не змінилося..)))
Насчет десантирования - я тоже видел десант на учениях в ГСВГ "Братство по оружию" кажись в 1979 году. Десант должен был захватить плацдарм на берегу Эльбы. Был очень сильный и порывистый ветер и на командном пункте присутствующие наблюдатели начали задавать вопросы - не отменят ли высадку. Наши жюковы всем сказали, что самолеты из Рязани и Пскова уже на подлете. Десант высадили. Из трех высадившихся только один был способен продолжать боевые действия - остальные все получили травмы и путевку в госпиталь.
Брезгливость да, ненависть нет. Впрочем лохам, дебилам и электорату найвЯличайшего Боневтика Янелохова этого не понять.
- зазначають аналітики британської розвідки. (с)
Поэтому он довольно точно рисует общую картинку. Ну, а потом, какой-то цывильный гениталий захочет взять Крым за неделю не потеряв при этом Бахмут. И найдутся полковники и генералы, которым насрать на все, кроме розария их жены на даче в Конче-Заспе или они начнут делать не то, что они должны сцуки делать по присяге, а то, что их попросят барыги с Банковой.
Ну и к большому сожалению есть и генералы с полковниками, которые себе звание выхлопотали в саунах, развлекая "карьерных решал"...
Ещё раз утверждаю - ни Жданов ни Свитан ни им подобные яковины с пионтковскими и левыевыми не аналитики. Они просто обобщают общедоступную информацию из ВСМИ и выдают её за свою аналитику. При чём выдают красиво общими фразами и т.д. в этом ключе. В остальном с вами согласен. За розарии, банковую и т.д.
Хотите читать или слушать действительно аналитику? Читайте и слушайте. Например:
https://t.me/zvizdecmanhustu
Zvиздец Мангусту
Жданов, как и Свитан, собирают данные из всех доступных им источников. И рисуют (каждый свою) картинку для зрителей с дивана. В том числе и для старых зольдатов с дивана. Но, как говорится "хоть шо-то". Все ж лучче, чем подполковник Абдристович в обнимку с Мосийчук!
Так шо вполне достаточно для ефрейтора запаса чтобы не впасть в смертельно-последний запой.
А вот аналитика - это уже шо-то, шо пахнет *********, магией и коктейлями. Как меня учили в разведке - ты видишь только то, что тебе показали. И каждому полученному факту нужно найти подтверждение минимум из трех независимых источников, чтобы начинать что-то предпринимать. И похоже с аналитиками у нас напряг, вернее у начфина МО - пиво в Лондоне для аналитика дорогого стоит, плюс проживание...
И вообще мы все - люди хорошие! Вот только привычки у всех разные - одним нравится водка, а другим настойка на мухоморе, одни любят птичек, а у других хобби ближним коленки дрелью сверлить... И в итоге все хорошие люди на Земле сами выведут свой вид из природы...
Так шо чем-то был похож на нынешних российских ЧМОбиков, которые видят только один конец тоннеля.
Правда принципиальное отличие - мне не нужно было для этого никого убивать! Просто выпили водки в моем военкомате со старыми знакомыми.
Хотя пиво и сосиски дались таки крепким потом и бессонными ночами - недаром говорили что в ГСВГ стоит элита.
на цензорі відосік є, кацапський.
два наших воїна, положили п'ятьох підарів, та вийшли живими.
ну, і класика: десантно-штурмову дивізію використати для оборони?
під києвом та харковом, кацапських десантників, ще тих, дуже страшних, багато волки та лиси поїли.
Дивизия только сформирована, а же "ГВАРДЕЙСКАЯ"... Наверно на "колчаковских фронтах" отличилась... и служат в ней шариковы... )))