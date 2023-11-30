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Новости Война в Украине
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На Херсонщине россияне разворачивают новую дивизию ВДВ, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,десантники

Воздушно-десантные войска России (ВДВ) приступили к развертыванию в Украине недавно сформированной 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Об этом говорится в отчете британской разведки, информирует Цензор.НЕТ.

В России в августе 2023 объявили о планах воссоздать 104 десантно-штурмовую дивизию, которую в 1998 году сократили до бригады.

"В ее подчинение, вероятно, входят 337 полк, дополнительный маневренный полк и 52 полк и артиллерийская бригада. С приходом 104-й ГАД количество дивизий в боевом порядке ВДВ увеличится до пяти. "Дивизия, скорее всего, будет плохо обучена и вряд ли будет соответствовать прежним элитным стандартам ВДВ", - отмечают аналитики британской разведки.

При этом бригада подвергнется пристальному вниманию со стороны российского генерала, отвечающего за Херсон, генерал-полковника Михаила Теплинского, который является командующим ВДВ, отмечают в Минобороны Британии.

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Топ комментарии
+11
Мне сейчас интересно, а вот все эти пиСдоб..лы свитаны, ждановы и прочее им подобное говно не хотят сказатьлохам честно что они не аналитикиа АНАЛлитики и заткнуть свои ипала навсегда?
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30.11.2023 09:12
+7
А на ком же тогда ждановы и свитаы будут харчеваться?
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30.11.2023 09:24
+7
У меня нет ненависти к этому дерьму.
Брезгливость да, ненависть нет. Впрочем лохам, дебилам и электорату найвЯличайшего Боневтика Янелохова этого не понять.
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30.11.2023 09:27
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Ну ну.
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30.11.2023 09:04 Ответить
що "ну-ну", ***** ти диванне дивізія ВДВ - це велика сила, навіть якщо складається з мобіків. Покладуть наших багато
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30.11.2023 09:12 Ответить
Ще в 90-ті сказав мені один колишній десантник: "Нас в Афгане опозорили! Можно взять здоровенного "быка" с улицы Одеть на него тельник бело-голубой И голубой берет Научить за два-три месяца стрелять из автомата Однако "десантником" он от этого не станет!"
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30.11.2023 09:20 Ответить
Для десантника советских времен нужны были прыжки - это была основа военно-психологической подготовки.
Стрелять можно научить за неделю - лишь бы не жалеть патронов и времени на стрельбище. Помню нашего старшину, который перед солдатом двоешником ставил ведро патронов и ласково говорил: "Сынок, спать не пойдешь пока все не выстреляешь и не попадешь в бутылку за 100 метров"
А вот прыжки делали психологический отбор лучше всех. Потом кросс. Дальше уже был уровень спецнази и разведки.
Для срочной службы ВДВ вершиной были учения с десантированием в четыре потока.
Ну и венец подготовки- участие в реальных боевых действиях. У РФ была Чечня и были ветераны, вокруг которых и сформировалась элита.
И эта элита была спалена в первый год войны в Украине.
Теперь из остатков можно будет года за три-четыре слепить сильногвардейскую часть.
А пока все будет примерно так - в бой идут молодые, бухнув и наслушавшись стариков.
Хотя боевой сержант матом и прикладом сравнительно быстро и с низкими потерями л/с научит стадо баранов передвигаться цепью и короткими перебежками...
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30.11.2023 09:41 Ответить
Пане Valery Koulga! Я біля 25 років прослужив у частинах ВТА , які постійно займалися десантуванням як особового складу..так і техніки. Ну по перше десантування в чотири потоки з Іл-76 було заборонено у кінці сімидесятих років з за дуже великої смертності при сходження потоків. Дозволено тільки спецпідрозділам і то чи через двері..або тільки через люк. Рядовим..тільки двері! А по друге... не вірте гарним картинкам про *еліту ВДВ*... Звичайне м*ясо у кількості 85 відсотків тільки у беретах та тельняшках. Дуже гарно в кіно.. а реально нічого особливого. Нема там ніякого братства. В Афганістані нічим особливо себе не проявили... бо ніхто там з літаків іх не десантував... і використовували їх як звичайну піхоту... Бачив тваринне поводження і в сраній Рязані..і в Костромі... у нашому Болграді при СРСР... ** Елітою** вони стають на день ВДВ ... нажершись... наблювавшість ))) А так звичайне лайно...

https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+20-14&oq=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+20-14&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTIxNDcxajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&ip=1&vld=cid:576ab69a,vid:-CYvm-HnSpg,st:0

Стареньке відео..але нічого не змінилося..)))
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30.11.2023 15:50 Ответить
Согласен, но все-таки ВДВ были чуть-чуть лучше простых мотострелков.
Насчет десантирования - я тоже видел десант на учениях в ГСВГ "Братство по оружию" кажись в 1979 году. Десант должен был захватить плацдарм на берегу Эльбы. Был очень сильный и порывистый ветер и на командном пункте присутствующие наблюдатели начали задавать вопросы - не отменят ли высадку. Наши жюковы всем сказали, что самолеты из Рязани и Пскова уже на подлете. Десант высадили. Из трех высадившихся только один был способен продолжать боевые действия - остальные все получили травмы и путевку в госпиталь.
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30.11.2023 16:23 Ответить
.. давненько ..під Костромою на 1986 року при десантуванні командир полку полковник Лебідь дав команду керівнику викиду дозволити екіпажам Іл-76 десантувати особовий склад при середньому вітрі більше 12 метрів на секунду. Розумний керівник від ВТА заставив придурка написати дозвіл у свій журнал і підписатися. При десантуванні загинули офіцер та три солдати. З 300 десантуємих поломалися біля 20 солдат... а Зам. Лебедя зломав обидві ноги. Якби не допис Лебедя керівник викиду сів би стовідсотково. А так був тільки знятий з посади штурмана авіаційного полку ВТА за порушення правил десантування. . Зато **голубому берету** ніхто нічого не зробив... А вони краще мотострелків...бо носили тельняшкі та блакитні берети. **КРАСИВЫЕ**. І повірте мені. ВДВ радянській армії і кацапсячій потрібні не більш..як зайцям гальма. Бо при таких масових десантуваннях..які показували тоді.. ніхто і не думав... що до району десантування долетить два-три із ДЕСЯТИ літаків..))) Тому ні в США..ні в Европі ніхто і не думає про масштабне десантування...а тількі окремі дії диверсійних груп.
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30.11.2023 18:11 Ответить
..доречі.. в останніх числах лютого 2022 вночі кацапи викинули десант спецназу під Васильковим... Поломаних... розкиданих у радіусі 5 км. вранці виловлювали та добивали наші нацгвардійці. Більш смердячі викидати десант не наважувалися. Так то був спецназ... більш підготовлене М*ЯСО. Казка з фільму ** В зоне особого внимания** але яка стала реальністью.
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30.11.2023 18:19 Ответить
Самое страшное для боеспособности в Советской Армии армии было правило: "куда солдата не целуй - везде жопа!" Вот и все боевое братство. И в 2014 году в Новопетривку им воняло на каждом метре! Молчу уже про "Десну"...
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30.11.2023 16:26 Ответить
Сила любого военного подразделения - это командование и личный состав. Через два года войны они откуда толковых командиров и мотивированный, обученный личный состав возьмут? Из холодильника достанут? Так там ***** сидит. Понятное дело что командование наше об этом знает, разведка работает - но орать что "мы все умрем" - преждевременно.
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30.11.2023 09:26 Ответить
так оно и есть, помню ржачку год тому назад по поводу чмобиков и примитивных шахедов ( если бы Украина выпустила по мокшандии 2-3к шахедов то война наверно бы закончилась)
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30.11.2023 09:39 Ответить
Мне сейчас интересно, а вот все эти пиСдоб..лы свитаны, ждановы и прочее им подобное говно не хотят сказатьлохам честно что они не аналитикиа АНАЛлитики и заткнуть свои ипала навсегда?
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30.11.2023 09:12 Ответить
твоя ненависть до жданова - це вже патологія мабуть, більше року бачу твої тут дурнуваті висери. почитай книжки про кохання, переключись трохи, маленьке чмо
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30.11.2023 09:14 Ответить
У меня нет ненависти к этому дерьму.
Брезгливость да, ненависть нет. Впрочем лохам, дебилам и электорату найвЯличайшего Боневтика Янелохова этого не понять.
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30.11.2023 09:27 Ответить
і дочитай букваря, нарешті! бо кров з очей, коли бачу твій освітній антирівень
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30.11.2023 09:16 Ответить
Писать грамотно научись, "грамотей" прежде чем других поучать.
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30.11.2023 09:29 Ответить
А на ком же тогда ждановы и свитаы будут харчеваться?
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30.11.2023 09:24 Ответить
в цій темі це не вони
- зазначають аналітики британської розвідки. (с)
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30.11.2023 09:27 Ответить
Эти трепачи во всех темах. РОни уже 72 бригаду парашников на ноль помножили, под Бахмутом, полтора месяца тому назад, а лоховатой стадо уря кричало и повизгивало от радости. АНАЛлитики херовы. Это вам как один из примеров.
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30.11.2023 09:32 Ответить
два малограмотні довбограя - зольдат і пафнутій, - котрі пишуть з помилками рівня 3 класу, ставлять вподобайки одне одному велика ймовірність, що ці двоє віртуальних гівна - одне фізичне чмо
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30.11.2023 09:31 Ответить
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30.11.2023 10:18 Ответить
Чьо ты гонишь на Жданова! Он таки академию советскую закончил и без всяких справочников разбуди его посреди ночи выдаст ответ на вопрос, сколько нужно топлива для совершения стокилометрового марша мотопехотной бригадой. И знает ТТХ всей номенклатуры оружия армии противника. Это блин азы для советского штабного полковника с белым ромбиком на кителе.
Поэтому он довольно точно рисует общую картинку. Ну, а потом, какой-то цывильный гениталий захочет взять Крым за неделю не потеряв при этом Бахмут. И найдутся полковники и генералы, которым насрать на все, кроме розария их жены на даче в Конче-Заспе или они начнут делать не то, что они должны сцуки делать по присяге, а то, что их попросят барыги с Банковой.
Ну и к большому сожалению есть и генералы с полковниками, которые себе звание выхлопотали в саунах, развлекая "карьерных решал"...
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30.11.2023 09:57 Ответить
Иметь базовые знания по окончанию академии обязан любой её выпускник, ну если только его папа не генерал что делает своего тупого сынулю генералом, вот как в случае с Игорёшей Романенко.
Ещё раз утверждаю - ни Жданов ни Свитан ни им подобные яковины с пионтковскими и левыевыми не аналитики. Они просто обобщают общедоступную информацию из ВСМИ и выдают её за свою аналитику. При чём выдают красиво общими фразами и т.д. в этом ключе. В остальном с вами согласен. За розарии, банковую и т.д.
Хотите читать или слушать действительно аналитику? Читайте и слушайте. Например:

https://t.me/zvizdecmanhustu

Zvиздец Мангусту
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30.11.2023 10:22 Ответить
Ладно, я тоже как сольдат скажу свой пятак!
Жданов, как и Свитан, собирают данные из всех доступных им источников. И рисуют (каждый свою) картинку для зрителей с дивана. В том числе и для старых зольдатов с дивана. Но, как говорится "хоть шо-то". Все ж лучче, чем подполковник Абдристович в обнимку с Мосийчук!
Так шо вполне достаточно для ефрейтора запаса чтобы не впасть в смертельно-последний запой.
А вот аналитика - это уже шо-то, шо пахнет *********, магией и коктейлями. Как меня учили в разведке - ты видишь только то, что тебе показали. И каждому полученному факту нужно найти подтверждение минимум из трех независимых источников, чтобы начинать что-то предпринимать. И похоже с аналитиками у нас напряг, вернее у начфина МО - пиво в Лондоне для аналитика дорогого стоит, плюс проживание...
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30.11.2023 10:43 Ответить
Я не употребляю ждановых и свитанов. Я вам дал ссылку одного из стоящих внимания источников. Полюбопытствуйте. Вы, как армейская разведка, оцените.
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30.11.2023 11:05 Ответить
Я его читал, но вот его цифр проверить не могу. А еще я читаю телеграмм-канал Ходаковского - который батальон "Восток". Видно шо мужик умный - жалко только что повернутый на русском величии православия и державия. Как солдат достоин уважения и стоит опасаться - жопу надрать может.
И вообще мы все - люди хорошие! Вот только привычки у всех разные - одним нравится водка, а другим настойка на мухоморе, одни любят птичек, а у других хобби ближним коленки дрелью сверлить... И в итоге все хорошие люди на Земле сами выведут свой вид из природы...
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30.11.2023 16:37 Ответить
Да, а по телевизору я могу посмотреть что то о рыбалке, природе и про дачу.
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30.11.2023 11:06 Ответить
свеженькое мяско
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30.11.2023 09:20 Ответить
Да свеженькое. Именно свеженькое. И его у пидаров много, этого мяса. И оно будет воевать. Плохо или хорошо покажет время. А у нас стада уклонистов. И их, уклонистов, много. Вот в чём проблема.
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30.11.2023 09:35 Ответить
Я в марте 2014 года пошел в военкомат записаться добровольцем в старую гвардию. И встретил там майора, зам. военкома... И понял, что их интересовало только мое Ф.И.О. адрес и номер телефона. Даже не спросили, в каких войсках служил. И у меня уже тогда создалось стойкое впечатление что эти "военкомы" уже тогда знали цену этой базе данных!
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30.11.2023 10:02 Ответить
Аналогично.
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30.11.2023 10:24 Ответить
У нас тоже есть мобилизованные. На то и мобилизация. А высеры безуглой о 20 нужных ВСУ это уже компетенция СБУ и контрозведки по этой дурочке.
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30.11.2023 10:14 Ответить
Всё я понял. Да приходят. Но давно нет того потока что был в начале. Наши помойки СМИ для этого со своим телемарафоном сделали и делают для этого всё, что могут на пользу Параши. Ловят. В Киеве пока не ловят. Бубочка ссыться. Потому и не ловят в столице.
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30.11.2023 10:27 Ответить
Когда-то я пошел в армию, когда появилась возможность в 1978 году поехать служить в ГСВГ - на пиво Радебергское с карри-вюрстом. Ну, и немножко в оправдание - не боялся я службы и тягот, бо уже прошел крым с кавказом и хотел увидеть таки Рим или около.
Так шо чем-то был похож на нынешних российских ЧМОбиков, которые видят только один конец тоннеля.
Правда принципиальное отличие - мне не нужно было для этого никого убивать! Просто выпили водки в моем военкомате со старыми знакомыми.
Хотя пиво и сосиски дались таки крепким потом и бессонными ночами - недаром говорили что в ГСВГ стоит элита.
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30.11.2023 10:52 Ответить
Уж ни третья Магдебургская армия это была случайно?
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30.11.2023 11:02 Ответить
Не - бог миловал от пехоты! 16-я воздушная армия. Но корректировщики - все время по полигонам.
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30.11.2023 16:42 Ответить
Вюнсдорф.
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30.11.2023 16:58 Ответить
Каким бы борзым не был бык, на банке все-равно написано - «ТУШЕНКА»
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30.11.2023 09:24 Ответить
може у кацапів був такий відволікаючий маневр - поки їхні малонавчені мобіки- чмобіки перемелювались нашим наступом та обороною. вони відтворювали цю дівізію..., ми ж теж втрачали наших бійців. навчених, мотивованих...., не думаю, що ми повинні недооцінювати ворога...
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30.11.2023 09:26 Ответить
всі ці роздуми мало хвилюють наше диванне бидло. вони "перемелюють" кацапів чужими руками, зневажаючи факт, що за 2,5 дохлих підарів лягає один наш вояк
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30.11.2023 09:33 Ответить
що ти мелеш?
на цензорі відосік є, кацапський.
два наших воїна, положили п'ятьох підарів, та вийшли живими.
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30.11.2023 09:40 Ответить
Це тупий та безграмотний троль. Швидше за все кацапській. Не звертайте увагу на таке лайно та їх срачь.
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30.11.2023 09:45 Ответить
Hrysha ти правий,є таке відео як наші 2 Козаки перемелюють кацапню,а тіх аж бісить,що нічого не можуть зробить.
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30.11.2023 10:47 Ответить
це м'ясо треба десь поселити, одіти, годувати, ну, хоча б два рази на тиждень.
ну, і класика: десантно-штурмову дивізію використати для оборони?
під києвом та харковом, кацапських десантників, ще тих, дуже страшних, багато волки та лиси поїли.
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30.11.2023 09:36 Ответить
та ні. мабуть. краща оборона - це контрнаступ....
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30.11.2023 10:36 Ответить
Хочуть спихнути наших в Дніпро з лівого берега. Потрібно багато арти для прикриття, а ЄС продрочив з мільйоном снарядів до кінця року. Буде важко.
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30.11.2023 10:49 Ответить
Вот ***********... И даже здесь без пи3 жа не обошлись...
Дивизия только сформирована, а же "ГВАРДЕЙСКАЯ"... Наверно на "колчаковских фронтах" отличилась... и служат в ней шариковы... )))
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30.11.2023 12:12 Ответить
 
 