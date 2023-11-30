На Херсонщине россияне разворачивают новую дивизию ВДВ, - британская разведка

Воздушно-десантные войска России (ВДВ) приступили к развертыванию в Украине недавно сформированной 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Об этом говорится в отчете британской разведки, информирует Цензор.НЕТ.

В России в августе 2023 объявили о планах воссоздать 104 десантно-штурмовую дивизию, которую в 1998 году сократили до бригады.

"В ее подчинение, вероятно, входят 337 полк, дополнительный маневренный полк и 52 полк и артиллерийская бригада. С приходом 104-й ГАД количество дивизий в боевом порядке ВДВ увеличится до пяти. "Дивизия, скорее всего, будет плохо обучена и вряд ли будет соответствовать прежним элитным стандартам ВДВ", - отмечают аналитики британской разведки.

При этом бригада подвергнется пристальному вниманию со стороны российского генерала, отвечающего за Херсон, генерал-полковника Михаила Теплинского, который является командующим ВДВ, отмечают в Минобороны Британии.

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