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Новости Война в Украине
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РФ производит в 6 раз больше FPV-дронов, чем Украина, - Forbes

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрони,fpv,shrike

В настоящее время в Украине функционирует около 200 производителей дронов, обеспечивающих только 10-15% от общей потребности армии. Ежемесячно украинские компании производят около 50 тыс. дронов. Производителям FPV-дронов требуется 6000 инженеров, чтобы достичь уровня России, отрасли не хватает 2000 таких специалистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes.

"Один инженер в месяц собирает около 50 FPV-дронов", - отмечает основатель фонда "Волна’91" и владелец логистической компании EnlivUA Group Александр Яковенко.

Отмечается, что украинские компании производят ежемесячно примерно 50 000 FPV-дронов, россияне – в шесть раз больше. Из расчета, что один инженер собирает около 50 FPV-дронов, отрасль состоит примерно из 1000 человек.

Производство FPV-дронов относительно просто масштабировать – они собираются из китайских компонентов.

Смотрите также: Дронов никогда не будет достаточно, их всегда нужно гораздо больше. Они меняют ход войны, – оператор FPV 10-й ОГШБр "Эдельвейс" Маркиз. ВИДЕО

"Производителям FPV-дронов не хватает 2000 инженеров, дает консервативную оценку президент ассоциации производителей дронов "Технологічні сили України" и председатель наблюдательного совета оборонно-технической компании FRDM Вадим Юнык. 

Чтобы масштабироваться в шесть раз, нужно в шесть раз больше инженеров, считает основатель компании DroneSpace Максим Шеремет.

Как отметила основатель фонда Dignitas Любовь Шипович, в целом в Украине есть около 200 производителей дронов разного типа. Они обеспечивают всего 10-15% от общей потребности армии. По ее оценке, только FPV-дронов требуется около 200 000 штук в месяц.

Кадровый голод только усугубляет проблему. Производителям не хватает инженеров по авионике, РЭБ, инженеров по компьютерному видению и цифровой обработке сигналов, специалистов по разработке встроенного ПО и математического моделирования и других более узких специальностей.

Читайте также: Выиграть в погоне технологий дронов можно только при сотрудничестве военных и гражданских, - руководитель проекта "ОЧИ" Дмитриев
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Топ комментарии
+32
Мобілізовуйте спеціалістів ІТ не в штурмовики, а на заводи по виробництву дронів. Те саме й бувших працівників авіавиробництва, яке все ж таки в Україні було.
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30.11.2023 10:30
+21
тому що наші інженери не захищені від мобілізації так. як. наприклад. чиновники всіх рівнів. яких під час війни стало в рази більше й всі вони мають білий білет.... а чому б нашій владі не запропонувати спеціалістам білий білет. а не ловити їх потім біля кордону...
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30.11.2023 10:40
+19
Навіть відосики уже ці де наші знищують кацапську техніку і орків відпадає бажання дивитися,тому що починаєш усвідомлювати що наших таким же чином знищують ще більше. А якщо врахувати той факт,що у нас і техніки і людей набагато менше то куди це все йде такими темпами не важко зрозуміти
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30.11.2023 10:36
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А з 1-го грудня ситуація ще погіршиться, бо левову долю ФПВ постачають волонтери. Усе це робиться навмисне, щоб кацапи набрались досвіду і м"яса, а ми топтались на місці.
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30.11.2023 10:40 Ответить
Якась дивна математика. Сидіти і змагатись хто випустить більше дронів (з гівна і палиць), коли в московитів під боком стада китайців і рабів з північної кореї. Наші дрони маюь літати дальше, попадати точніше, в ідеалі без участі людини. Це все або буде сторено набагато сильнішим інтелектуальним потенціалом демократичних країн, або все буде дуже сумно.
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30.11.2023 10:43 Ответить
100500, бо тупо змагатись у масовості із рашкою. Нам потрібні засоби реб і більш досконалі дрони, щоб не так сипались від їх реб. Мадяр показав, що має бути баланс дронів і захисту від них, а не завалитись купою дронів і вже вважати, що це панацея.
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30.11.2023 10:48 Ответить
Головне що в Україні зберігається тенденція до збільшення виробництва дронів. Треба нарощувати потужностіі виробництва і тоді виробництво спочатку зрівняється з виробництвом з ворога а потім обжене його.
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30.11.2023 10:44 Ответить
А не простіше замість 100 шт зробити 20 шт, які мають захист вір РЕБ, або працюють на частотах, на які не розраховані РЕБ. Да зробіть хоч 100500 штук, якщо буде купольний РЕБ і відома частота роботи українських дронів, а вона відома, бо купують в більшості модулі у китайців не заборонені законом на відкритих ВІДОМИХ частотах, то всі вони впадуть під дією РЕБ противника. Вже перевірено багато разів на полі бою. У масовості виробництва ми програємо, бо китай у рашки під боком і вони вагонами чи фурами возять близенько, а до нас кораблями чи літаками через треті країни, які мля наразі фури не пускають на кордоні. Якщо таке на кордоні буде, то це триндець буде всьому ФПВ.
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02.12.2023 00:32 Ответить
Для того, щоб збирати дрони з китайських комплектуючих, їм потрібні ІНЖЕНЕРИ??? Я бачив, як збирають FPV-дрон - це все схоже на дитячий конструктор. За допомогою викрутки та гвинтиків закріплюються на рамі кабелі, двигуни, гвинти, камера та інші деталі. Ніякої особливої кваліфікації для цього не потрібно.
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30.11.2023 10:44 Ответить
Для того щоб збирати дрони з китайських комплектуючик - потрібно тільки китайські комплектуючі, і китайці, які залюбки продадуть і нам і утричі більше кацапам свого барахла. Питання в кількості людей які потенціально можна залучити для зборки. І тут ми апріорі програємо бо у нас тупо менше людей ніж в московії, яка до тогож може зафрактувати хоч мільйон північнокорейців або китайців.
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30.11.2023 10:54 Ответить
Але ж "тупо менше" не інженерів, правда? А тут наголос робиться на тому, що саме без інженерів ми збирати FPV-дрони не зможемо.
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30.11.2023 11:26 Ответить
Не тільки "збирати", а виготовляти, виробляти. З максимально можливим заміщенням критичного імпорту військових комплектуючих власним виробництвом. А якщо постачання припиниться? З Китаю. І що тоді? З чого збирати будемо? Мусимо самі вчитися виготовляти польотні контролери, мікроелектроніку, авіоніку, робити реінжінірінг ПЗ з потрібним апдейтом та ще багато чого з інженерії.
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30.11.2023 13:58 Ответить
Сильно упрощаєте. Потрібна пайка, потрібно дефектувати плати і другі компоненти. Часто не вдається купити ті самі компоненти і приходиться підстроюватись до нових. І т.д.
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30.11.2023 12:15 Ответить
Треба розуміти, що довільне матеріальне виробництво, виробництво дронів не є виключенням, може бути кустарним, мануфактурним або промисловим. Промислове виробництво відрізняється від кустарного виробництва (ремесла) та мануфактурного виробництва (ремесло з розділенням праці) значно більшою механізацією та автоматизацією праці, що ліквідує залежність властивостей кінцевого продукту від майстерності робітників, безпосередньо зайнятих на виробництві. Для ********* промислового виробництва властиві робота, згідно НТД стандартів, конвейєризація, гнучка автоматизація та роботизація з відносно малою кількістю робітників і відносно великою часткою праці інженерного персоналу.
Наше виробництво дронів, на жаль, має рівень і продуктивність кустарного виробництва з елементами мануфактурного. В той час, як ворог вже має та майже 20 років активно розвиває промисловий рівень виробництва дронів із можливістю швидкого внесення змін з метою додавання дронам нової функціональності та підвищення ефективності. Таких швидких кількісних та якісних змін виробів, як у промисловому виробництві в умовах кустарного або мануфактурного виробництва досягти практично неможливо.
Приклад:
за останні три місяці серійний промисловий БПЛА Ланцет отримав три модернізації
1) самонаведення (самозахват цілі) на кінцевій ділянці траекторії (раніше засоби РЕБ зашумлювали зображення оператору, тепер Ланцет донаводиться автономно , штучним інтелектом) 2) нову ефективну БЧ з "ударним ядром" 3) бортовий тепловізор.
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30.11.2023 17:19 Ответить
А є хтось із досвідом збирання ФПВ, бо інженери збирають ФПВ... 50 штук від одного такого "інженера" на місяць... Якась хня...
У мене дядько 60 років сам збирав свого першого дрона до війни і ніякий він не інженер і казав, що хня питання, бо там все модульне, треба лише навішати на раму та з'єднати + потім відкалібрувати і налаштувати на ноуті.
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30.11.2023 10:45 Ответить
Це ж пишуть журналісти-гуманітарії. Для них будь-хто, якщо відрізняє болт від гайки вже інженер.
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30.11.2023 11:11 Ответить
Більшість з тих інженерів потрібно просто щоби паяти вміли. Але там є тонкості коли якісь компоненти не справні, чи пайка не якісна, потрібно зрозуміти де проблема і що замінити.
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30.11.2023 12:19 Ответить
Тобто на бригаду тих, хто просто збирає "конструктор", потрібен один спеціаліст.
З часом серед збиральників з'являться ще спеціалісти, що в свою чергу дасть можливість збільшити обсяги виробництва.
Але якщо нічого не робити, то нічого і не буде...
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30.11.2023 14:01 Ответить
Сильно залежить скільки брака на вході і виході (після зборки). А то в ітозі бригада буде чекати поки один спеціаліст через дрон буде перебирати...
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30.11.2023 14:13 Ответить
Зараз війна вже переросла мену збирання, ******* покупні коптери на покупних деталях, особливо покупному радіокеруванні АЖ БІГОМ. Зараз завдання розробки радіокерування на своїх частотах і захищеного. Час "забрати дрончик" і з готових модулів минув, більшість із них падають від РЕБ кацапів. От як раз для розробки своїх РЕБ, своїх ВЧ, своїх систем оповіщення наявності камікадзе чи ланцета, оце наразі проблема. Ну ви наклепайте хоч мільйон тих дронів, далі що? капаци увімкнуть РЕБ і на тому все, бо використовують ЦИВІЛЬНІ ВІДКРИТІ СИСТЕМИ РАДІОКЕРУВАННЯ, які наразі душаться на раз вже. Про відео я промовчу, коли викупають з аналога куди вертається бомбер і потім наш бліндаж знищують з міномета, наші так само, але і наших мочать також. Наразі кацапи поставили на фронти і РЕБ окопні, і пілінгатори сигналу дронів, і аналізатори спектру і вагон всього іншого. Вони вже навіть з Мавіка умудилися видерли ВЧ блокз антеной і виносити його від оператора на 150+ метрів, оператор в бункері під землею і не бояться нічого, а дрон не критично, буде новий, оператор живий, розвідка виконується. Наші просять РЕБ від дронів, а нема мля. А розробити РЕБ - це не зібрати дрончик з модулів, а таке збиральник не зможе зробити, треба пачка профільних інженерів з IT, електроніки, радіозв'язку і т.д. Подивіться інтерв'ю Сергія Флеша, багато цікавого і все м'яко кажучи "не фонтан".
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30.11.2023 13:05 Ответить
Ви про розробку нових, а статья про зборку дронів. Нафіга нам 2500 інженерів щоби розробити РЕБ?
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30.11.2023 14:10 Ответить
Збирання, то мається на увазі і розробка. 2500 інженерів для величезної країни, це ще мало. Розробити РЕБ, то це тільки дурень буде думати, що для цього треба 2 людини. А походу світові фірми дурні, що тримають цілий штат інженерів тільки на одному напрямку. Це тільки у нас у багатьох совочне мислення, що одна людина зробить усе, коли у інших 100+ інженерів сидить. 2500 це у загальному, а якщо їх розбити на ніші і напрямки, то це нічого.

Для прикладу компанія Соні 2005 рік штат 151 400 людей. І як раз інженерів там не один десяток тисяч, вони ж просто приставки і телевізори збирають походу ... але напевно не тільки збирають, а і щось розробляють і як раз розробка це саме складне і дороге. Плювати скільки ви дронів зберете, якщо кацапи знають робочі частоти "весільних дронів" і ******* їх сотнями, окопними РЕБ і іншими РЕБ. І треба як раз інший підхід, що зараз і роблять на різних напрямках.

В совку також трактори і техніку збирали ударними темпами і кричали "ОГОГО плани виконали", от тільки в світі вона нікому не була треба, хіба на метал.

Так от під словом "збирати" звичайні політики мають на увазі не просто "збиральників", а і розробників. "Зібрати РЕБ" - це не може матися на увазі не тільки зібрати, а і розробити його з ноля.

Мені військові попросили: збери дрон, щоб далеко бачив чи як ретранслятор. То це "збери" містить: підбери комплектуючі, накресли 3Д модель, збери прототип, протестуй і потім відправ нам. Отаке "просто збери", а по факту "розроби дрон під конкретнє завдання". То я їм пояснював, що не все так просто і треба місяці, одне діло зібрати камікадзе по шаблону з вже вказаними деталями, а інше розробити щось нове під конкретне завдання.
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30.11.2023 15:41 Ответить
Багатьом підрозділам не хватає ФПВ, всі просять хотя би з десяток Кацапи виробляють в 6 раз більше нас, ми стараємся догнати, про що і стаття. Но ви упорно доказуєте, що то все не те, і мова про розробку. В ФПВ дронах особо не порозробляєш, все рівно приходится оставатись в рамках дешевих цивільних компонентів. Про "весільні" дрони, це про Мавіки і пр., в них тонкость що складно внести зміни, ФПВ же збирається під потрібну конфігурацію - потужність, частоти, антени, вага і т.д.
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30.11.2023 19:12 Ответить
Я спілкуюся з військовими, і коли за місяць вони стратили як за пів року до цього, то напевно щось кацапи придумали. Тут вже і наші кладуть кацапські РЕБами, вже трохи є. Так от один захищений дрон наразі вартий 10 весільних. Про Мавіки, то дійшло, що наші ловлять трофейні російськи з прошивками ломаними, потім витягують прошивку і ставлять на наші, наприклад як прошивка 1001 для Мавіка, але як писали знаючі, що може бути диверсія і в прошивці може буди баг спеціально. Також кацапи вже винесли ВЧ модуль з Мавіка, вже є відео і вони самі то показують, а у нас такого нема. Щоб не казав телемарафон і т.д., що у кацапів нема туалетів, але в них наразі є РЕБ окопні, камікадзе з нічними камерами, камікадзе вони перетягують на частоти 3ГГц, 4ГГц і розробляють свої ВЧ, коли у нас популярно 900МГц, 1,2ГГц, 2,4ГГц, 5,8ГГц і це все відкриті частоти, які ВІДОМІ і прекрасно *******, навіть в продажі є. Я просто пишу реалії, бо для розробки свого треба і бабло і люди знають, які знають не тільки як збирати, як блоки взаємодіють між собою, теорію антен, теорію кодування, радіокерування, IT і т.д.

Ось цитата від Флеша:

Последние три недели фиксирую просто взрыв жалоб на усиление FPV-атак россиян по всем фронтам. Все наши военные просят одно- дайте РЭБ. «Кривой», «косой», не эффективный, дайте любой.

У нас до сих такой РЭБ производят только частники. Причем это буквально малый бизнес.

Не буду кривить душей, Минцифры сейчас помогает в этих вопросах, НО… мы тупо просрали важное время, когда надо было все это начинать еще год назад.
Когда сейчас мы хоть как то насытим окопным РЭБ армию, россияне уйдут на другие частоты( уже уходят точнее) и мы опять будем их догонять неся потери. А тут надо опережать, а не догонять.

Спасибо бывшему министру Резникову и Ко.
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01.12.2023 13:04 Ответить
Стосовно 2,5К мабуть це твердження треба обгрунтовувати.
Для розробки засобів РЕБ може не потрібно багато інженерів. Тут потрібні саме інженери-розробники, конструктори, радіоінженери, технологи та фахівці компʼютерної інженерії з досвідом виконання НДКР, автоматизованого проектування, знаннями та навичками роботи з відповідними АРМ у галузі засобів РЕБ.
Ілон Маск, стверджує, що створити дослідний зразок виробу (засіб РЕБ тут не є виключенням) майже у 1000 раз простіше, ніж створити його промислове виробництво. От для проектування та експлуатації ******** промислових виробництв засобів РЕБ потрібно буде значно більше інженерів, ніж для розробки РЕБ.
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30.11.2023 17:50 Ответить
Ну РЕБ я можливо і перегнув, тут ми дещо можемо самі виробляти, тому є смисл розробляти, а в випадку ФПВ ми тримаємось дешевих цивільних комплектующих, інакше ціна бистро вилетить в космос. Да і друга проблема це час - на розробку своїх схем потрбно кучу часу, людей, ресурсів. Ну і правильно написали - розробити це одно, а наладити промислове виробництво, да ще й у воєнний стан, це набагато складніше. Тому всі ліплять з китайских комплектующих і ними ограничені.
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30.11.2023 19:19 Ответить
Маск сам собі перечить як завжди, він пише спочатку одне, а потім кардинально інше. Скільки він раз падав, поки його проекти допилялися до нормальних, ракет скільки ушатав і двигунів, поки воно хоч якось полетіло, так само з Теслами. А коли все ок з проектом, то вже можна і клепати завод і то там проблем вистачало і вистачає і їх прибирають поступово. Створити прототип як раз найтяжче, бо потім готове повторити не проблема, китайці тому приклад. Якщо є технологія, то робиться аж бігом. На прикладі у нас, декілька розробили і кинули сетап того ж самого камікадзе, а інші наклепали їх сотнями о шаблону. Саме дороге це проект. В свій час совок за величезні гроші купляли проекти літаків, заводів, станків, технологій і потім сотнями клепали продукт, так там багато проблем, але аналогія зрозуміла.

Я займався розробкою, то як раз розробити щось з ноля вартує НАЙДОРОЖЧЕ, а відправити на завод креслення, то вже набагато простіше. Станкам дали задання і вони погнали аж бігом, але що різати, то може роки треба для розробки.

У китайців є обладнання, але Айфон вони так і не зробили, хоча лякали ще років 10 тому, що обскакають, а у них є заводи, а проекту нема, нема тих нюансів, які знають яблочники. Це один приклад із тисяч. Тим паче зараз в епоху IT щось украсти стає дуже тяжко і часто щось украсти чи копіювати, то на порядки дешевше замовити розробку свою з ноля.

Нормальний РЕБ це дуже складний пристрій, бо що на частоти 5,8ГГЦ антена, то на частоті 800МГц може стати ізолятором і навпаки. А РЕБити треба різні частоти. Книгу по антенах і їх будові і принципах роботи я бачив здалеку, "війна і мир" відпочивають. Це не кажучи про плати, електроніку софт і т.д.

Якісь ігри на ПК пишуть тисячі людей одну, якщо це топ гра, а тут хочуть щоб навіть 100 людей розробили продукт. Це смішно.

В приклад треба брати досвід світових компаній, а не отам один зробив в гаражі і краще в світі, а ото беріть приклад ))) а потім не кажуть, що він продав розробку світовій компанії і на тому все скінчилося, або скільки в гаражах нічого не змогли і це більшість. Є світові вимоги до штату інженерів, якщо треба розробити проект, а не "один Вася" сяде і заклепає, ну добре 100 таких "Василів".

Я не хейтити, а просто треа розуміти реалії, бо поки у нас надіються на 20 людей інженерів, то в рф там цілі сектори на це працюють і це треба розуміти. Бо інакше буде погано все і будуть наші бігати і шукати трофейні дрони і потім пробувати повторити хоч щось.

Мене просили, то я роблю, але я в лоб зарядив відразу, що зробити краще ніж з бюджетом 500 у.о. "впк рф" я навряд чи зможу, тим паче, що вже донатять не в рази менше, а на порядки і не то що люди забули, а банально у людей менше бабла стало, зима, ціни страшно ходити і по виручках в магазинах все видно, хто працює в продажах, навіть жрачки.
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01.12.2023 18:42 Ответить
и снова вопрос шмыгалю-где 60% дронов ?...............................................................*********** ****..........................................................................................................................................................................
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30.11.2023 10:45 Ответить
зато чинуші від зе-влади не забувають регулярно селфітися на фоні дронів, які збираються коштом волонтерів. щоб масштабувати будь-які виробничі процеси треба мати клепку в голові та фахівців в тих галузях, які потрібно розвивати, а зелена шоуменська погань порозставляла на керівні посади своїх людішек не за принципом фаховості, а за принципом відданості та наближеності і лише для того, щоб вони крали в космічних масштабах, тим самим наносячи не меншу шкоду нашій воюючій державі зсередини, ніж москалі зовні.
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30.11.2023 10:46 Ответить
Все переквалифицировались в дорожников.
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30.11.2023 10:48 Ответить
Рік назад казали, що на протязі 2023-го держава витратить на дрони 40 млрд. гривень, тобто вартість приблизно 2 млн. фпв-дронів. Де вони?
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30.11.2023 10:48 Ответить
деньги или дрони? деньги украл зеленский, а дрони покупают волонтеры.
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30.11.2023 10:51 Ответить
Так майте на увазі, що отрйодин дрон бобер, що наприклад побив шибки в москва сіті вартує здається 2,5 мільйони, принаймні таку суму озвучували волонтери.
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30.11.2023 11:16 Ответить
40 млрд / 2,5 млн = 16 000.
Де 16 000 "бобрів"?
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30.11.2023 14:07 Ответить
В антидроновому асфальті
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30.11.2023 12:18 Ответить
За то у нас воруют в 50 раз больше, чем в рф
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30.11.2023 10:49 Ответить
ппц... підхід як у середньовіччі... автоматизувати не пробували? потрібна лінія по виробництву..
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30.11.2023 10:51 Ответить
у нас к сожалению все инженеры сбежали в ЕС или находятся на фронте.
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30.11.2023 10:53 Ответить
Дайьош больше дєнєг на лайно-марафон ім ми точна і пабєдім...
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30.11.2023 10:57 Ответить
в детский сад обратится не пробовали? Ребенок из старшей группы через 2 часа начнет собирать дроны со скоростью 10 штук за 8 часов. А вот если обратиться в школу, в старшие классы, то между перекурами они будут собирать все 20 дронов за 6 часов.
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30.11.2023 10:57 Ответить
КАПСЛОКОМ ЖИРНЫМ ПИСАТЬ НЕ ПРОБОВАЛ?идиот.
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30.11.2023 10:59 Ответить
Проблема не в інженерах, а в тому що нам блокують оптові відправлення дронових комплектуючих з Китаю, а кацапам - сприяють. Спробуйте замовити 50 комплектів - ви відправлення можете не дочекатись.
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30.11.2023 10:58 Ответить
РФ виготовляє у 6 разів більше FPV-дронів, ніж Україна, - Forbes



Наразі в Україні функціонує близько 200 виробників дронів, які забезпечують лише 10-15% загальної потреби армії. Щомісяця українські компанії виробляють близько 50 тис. дронів. Джерело: https://censor.net/ua/n3458685

переводим на рельсы математики, итого - запоребрик в сранкциях делает уже 300т дронов в месяц?
При таком кол-ве можно тупо пехоту никуда не посылать , 10т в день на всю линию хватать может. Значит наши потери должны быть очень высоки смотря на наши видео попаданий по русне.

Итого - кто то ,где то при.....вает по полной, а может и не где то ,а по всем направлениям, ибо цифры просто астрономические по сравнению с нашими сборами по 3-5 шт .
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30.11.2023 11:00 Ответить
То что у них больше ФПВ слышал к сожалению уже из многих источников. Многие дроны разбивают, не попадают в цель, теряют из-за РЕБ
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30.11.2023 12:39 Ответить
то что больше уже давно говорят, НО, из статьи нет никаких выводов
при 300т в месяц наши потери должны быть колосальными, при 300т под санкциями подразумевается расширение в пропорциях. 10т на день это просто овердо...я, даже учитывая что падают,не долетают и пр.
Вот и назревает вопрос - где при....вают?
Потому что читать последние новости обьективно уже не получается.
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30.11.2023 13:05 Ответить
1 000 000 раз
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30.11.2023 11:01 Ответить
Зато який асфальт!
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30.11.2023 11:01 Ответить
пропонуєш поранених по вибоях трясти, щоб вони вмирали прямо в дорозі?
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30.11.2023 11:49 Ответить
Якщо б гроші йшли на армію то і поранених не було. Але зелені пітараси вже пораненими прикриваються щоб оправдати власне крадівництво.
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06.12.2023 11:10 Ответить
і поранених не було
===
тобто в Гамерикє теж крадіі)))На всіх війнах поранені....
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07.12.2023 10:08 Ответить
Якщо в нас було стільки 300х як в США і схожа армія, питань взагалі не було.
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07.12.2023 13:22 Ответить
Все залежить від влади, бігаємо з протягутою рукою, грабуємо країну, нащо те виробництво, а на фронті гинуть - та пофіг, умеров вже роздає інтерв'ю на ліво і право, а де дрони?!, ,Де зброя?! Зеленський де твоя відповідь?! Хватить присипляють народ марафонами та веселими передачами по ТБ
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30.11.2023 11:03 Ответить
ну очень красивый взрыв
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30.11.2023 11:04 Ответить
А академиков на сборку вам не надо? У вас (у предпринимателей) не хватает мозгов, что бы организовать массовое производство - то яйца чешутся, то обе руки левые.
============================
В Украине 75% населения имеет высшее образование. Это в 3...4 раза больше чем необходимо для развития экономики. А вот рабочих специальностей у нас не хватает. Именно поэтому на совершенно обыкновенной линейной должности монтажника используют инженеров.
ПС. А вот если использовать академиков, можно делать круглые глаза и говорить "у нас не хватает академиков"))) Это намного круче!
ППС. Очевидно, что большинство людей с инженерными образованием работают кем угодно но не инженерами - нету столько рабочих мест. А если еще учесть зарплату.... ну и уровень ниже плинтуса. Поэтому ловить никого не надо - они и так никому не нужны ни тут, ни там, нигде. Разве, что охранником поработать...
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30.11.2023 11:11 Ответить
Северомуйский тоннель это очень сильно. это перекрытие БАМа, хотя для него там есть объезд, так называемый спичечный мост для движения по нему нужно будет подниматься высоко в гору с сильным ограничением по скорости и весу поезда, если он вообще у кацапов в рабочем состоянии. СБУ сработали на отлично! Еще бы пару таких акций на Транссибе и тогда я даже не представляю что могло бы начаться.
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30.11.2023 11:33 Ответить
Шо за брєд? Ні Україна ні РФія не виготовляють FPV-дрони. Просто закупають в Китая і наклеюють своє маркування. РФія закупає в 6 раз більше. Так і кажіть.
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30.11.2023 11:23 Ответить
а толку ,наши эффективнее в 6 раз
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30.11.2023 11:26 Ответить
Китайские власти борются с поставками готовых дронов, по крайней мере нам. Заводы с радостью продают но к ним быстро приходят и сотрудничество сворачивается. В итоге у нас только часть дронов идут готовые. И то их еще надо проверить, перепрошить, установить подрыватель, аккумулятор. Остальные делаем сами с комплектующих...
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30.11.2023 12:44 Ответить
Суті це не міняє. Дрони по факту повністю китайські.
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30.11.2023 13:28 Ответить
Капітан очевидність? Є велика різниця автомобіль в тебе вже в салоні стоїть, чи приїхало пів тонни запчастин - збирай. Краї
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30.11.2023 14:06 Ответить
Ну якшо приводити в якості прикладу автомобіль, то рахуй що приїхав автомобіль без колес і залишилося вставити тільки колеса.

З FPV-дронами ситуація по суті така ж. Приїжджає майже цілий дрон, в який треба вставити гранату РПГ-7,більш потужний акумулятор і шифровщик. І все. Дрон готовий до бойового вильоту.
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30.11.2023 15:41 Ответить
Чучка писатель, чучка не читатель? По новой: "Китайские власти борются с поставками готовых дронов, по крайней мере нам", редко удается купить дрон в сборе.
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30.11.2023 19:22 Ответить
Этой ночью на Байкало-Амурской Магистрали, которая соединяет РФ с Китаем, произошел взрыв
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30.11.2023 11:27 Ответить
FPV дрон це іноваційна технологія цієї війни, дешева і страшна. Якщо це правда, то про втрати 1 до 7 чи навіть 1 до 2 - це повна маячня і гівняна пропаганда.
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30.11.2023 11:51 Ответить
В Україні дрони не випускаються на державному рівні - за цим слідкують кремлівські агенти Зе і Дєрмак.
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30.11.2023 11:52 Ответить
Надо побольше вкладывать денег в производство очень дорогих дронов-камикадзе, летящих на многие сотни километров. Ещё не все стёкла в Москва-Сити выбиты, ещё не все кацапы простудились и умерли от сквозняка. А дешёвые прифронтовые дроны не нужны. Зачем уничтожать бронетехнику и артиллерию врага?
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30.11.2023 12:01 Ответить
всі гроші пішти на
телємарахвон
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30.11.2023 12:04 Ответить
Чого потрібно більше інженерів? Навчити молодь. В Швейцарії вчать на такі роботи в робочих професіях. Інженери є професіоналами, які винаходять, проектують, аналізують, будують і випробовують машини, складні системи, конструкції, гаджети та матеріали для виконання функціональних цілей і вимог, враховуючи обмеження, накладені практичністю, регулюванням, безпекою та вартістю. Але точно не роблять рутинну роботу, якою б складною не була.
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30.11.2023 12:19 Ответить
А ви в курсі що треба дуже гарна якість збирання, бо дрони тягають не яблука, а вибухівку, і якщо дрон буде не якісно зібраний і упаде на військового, то хто буде нести відповідальність? Молодь? Вибачте це вироби на війну і помилка вартує життя в прямому сенсі.

В Швейцарії можна заробити на життя без диплома, а в Україні нажаль ні, бо в Україні ти повинен робити багато роботи окрім основної і треба знати. Диплом це не тільки бумажка чи пластик, а ще і знання і людина яка вчилася в універі має набагато більший IQ, ніж людина яка не має вищої освіти. У нас люди розумні, але у нас нема для цього де розкритися у більшості і тому за кордоном наших багато поважають, бо наші люди мають освіту і вміють "кумекати", а швейцарець без освіти робить що сказали, а якщо що не по плану, то вже все, він не знає що робити. Бачив і знаю. Інженер на то він і інженер, він вмію і працювати і думати головою і ще і вчити підлеглих, саме інженери тестують складальні лінії, які потім запускають і на які потім ставлять більш простих складальників.
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02.12.2023 00:55 Ответить
На зміну «надо просто пєрєстать стрєлять» прийшло «надо просто пєрєстать латать» і все буде зебенямарафон)
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30.11.2023 12:21 Ответить
Щоб скласти fpv-дрон з готових комплектуючих не потрібно бути інженером. Потрібно вміти працювати паяльником та викруткою. Теза, що інженер може скласти за місяць 50 дронів взагалі смішна. Навчена людина може скласти fpv за годину. Тобто за достатньої кількості комплектуючих і 40-годинного робочого тижня один навчений працівник не напружуючись може скласти десь 160 дронів в місяць. Все впирається в комплектуючі, які ми закуповуємо переважно в Китаї. На них потрібні гроші, які наша влада не хоче виділяти в достатній кількості. В статті вказується цифра що нашому війську потрібно 50000 дронів в місяць. Тобто 600000 в рік. Їх виробництво при середній вартості в 20000 гривень за штуку обійшлося б бюджету в якісь жалюгідні 12 мільярдів гривень. ВДУМАЙТЕСЬ 12 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ НА ДРОНИ І 18 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА.
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30.11.2023 12:36 Ответить
На вашому викрутковому виробництві фпв-дронів вхідний контроль комплектуючих передбачено? Є якісь стенди для контролю/діагностики компонент, що складають дрон?
КД, технологічна, програмна документація на вироби є? Випробування проводяться? Що відбувається, якщо виявлені недопустимі відхилення від вимог НТД? Це ж компонет зброї, яка може вбити не тільки ворога. Чули щось про атаку на ланцюжки постачання ПЗ?
Є зворотній звʼязок з споживачами вашої продукції? Хто і як опрацьовує рекламації?
Чи в вас дрони беруть, як гарячі пиріжки, і що з ними відбувається ви знаєте тільки теоретично?
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30.11.2023 21:33 Ответить
Все правильно і по темі. Да хто не працював хоч на мінімальному виробництві, то цього не зрозуміє. Для більшості людей фура привозить товар в магазин і на тому все, а де той товар складають і як його виробляють. Я робив один проект, то поки випустив в серію, то мікросхеми одни подорожчали в 4 рази, а відмовитися не можна, бо і так чекали 3 місяці на виготовлення партії на заводі.
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03.12.2023 00:04 Ответить
Ви думаєте так просто зробити з айтішника (наприклад веб-розробника) спеціаліста з авіоніки, реб і тд?
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30.11.2023 12:37 Ответить
У кацапів вже стоять РЕБ і коли наші втратили дронів за місяць, як за пів року до цього, то стало не весело. Зібрати дрон не тяжко і їх збирають, але плювати на кількість дронів, якщо у кацапів будуть РЕБ. Важно знайти інженерів, які розроблять свій ВЧ блок, який буде працювати на інший частотах, ніж покупні модулі, нема інженерів які розроблять окопний РЕБ, розроблять систему моніторингу ефіру на наявність сигналу керування дроном, розробити свій захищений відеопередавач і т.д. На що китайці в DJI вбухали мільйони і мають цілий штат інженерів, то у нас у простих депутатів знаходять по 2 млн бачей налом, а профільні інженери багато наразі працюють за кордоном. Інженер це не тільки пластик, а ще і досвід великий і багато знань.
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30.11.2023 12:53 Ответить
300 000 дронов фпв в месяц? Хватит нести эту чушь. Все осинтеры которые подсчитывают потери техники после атак fpv-дронами, регулярно показывают, что украинские дроны поражают больше российской техники, чем российские - украинской. Эти данные, подтвержденные фото и видео, никак не соотносятся шестикратным преимуществом раши.
Где же 300 тысяч фпв? Они бы три тысячи единиц техники уничтожали бы каждый месяц минимум.
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30.11.2023 13:28 Ответить
Потому что там техники в 10 раз больше, поэтому есть что поражать
если все союзники за почти два года передали около 600 танков, 700 артилерии - то много ли надо, чтобы все поразить?
в отличии, если верить, что мы поразили 5.5тыс танков, 7.9тыс артилерии за почти два года
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30.11.2023 14:50 Ответить
Не пишите чушь, на данный момент соотношение по танкам 1200 у ВСУ и 2400 у противника к примеру. А вот по ББМ мы даже их превосходим уже. По арте у них больше в 2.5 раза, за счет обилия старой ствольной, но наша более точная. И именно потому фронт и держится.
Откуда вы берёте эту ерунду про 10 раз? Хватит уже зрадофилить.
Союзники нам передали 9000 единиц техники и тяжелого вооружения, откройте хотя бы Орикс.
И еще 3500 тысячи находятся в процессе передачи.
Верить нужно в то, что доказано фактами, фото и видео, и снова Орикс в помощь 13200 поразили мы вражеской техники, 4700 противник. И западных образцов среди пораженных совсем немного.
А то все байки для приезжих и тех кто вообще не интересуется ничем.
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30.11.2023 15:08 Ответить
если верить, что 5.5тыс уничтожено
то 5500 + 2400 уже под 9тыс, против 1200

2400 это вообще остаток или то что задействовано в войне?
тогда сколько еще в запасе?

Вот по этой ссылке 9000 никак не набирается, если все вместе считать
https://protectukrainenow.org/uk/report

Также по отчетам PDA от США - там тоже техники не так много, в основном технику дает Европа

Где на ориксе можно посмотреть, что уже передали 9000 техники?
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30.11.2023 16:12 Ответить
Просто запомните на будущее, если одна из второй имеет превосходство в 4-5-6-7-8-9-10 раз, то это почти гарантированное поражение другой стороны, чудес не бывает.
Для успешных наступательных действий нужно превосходство в 3 раза общее.
Если же одна из сторон превосходит другую по ряду показателей в 1.5-2 раза, а по другим каким-то уступает наоборот, то и получается тот самый позиционный тупик и многомесячные битвы за поселок-село или небольшой городок.
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30.11.2023 15:13 Ответить
Както про 9000 техники, не соотносится с просьбой
просили 1500 единиц, а имели в 6 раз больше
это как?

"Для деоккупации территорий Украины, захваченных Россией после 24 февраля 2022 года, Вооруженным силам необходимо 300 танков, 600-700 БМП и 500 артиллерийских систем. Так оценил потребность украинской армии в оружии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в конце декабря 2022-го"

"Украина же к началу полномасштабной войны имела лишь 892 танка"
у противника, 5551 уничтоженный + 2400 сейчас = 9 тыс

т.е. 1 к 10
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30.11.2023 16:18 Ответить
1. 9000 единиц были поставлены за 640 дней войны, на момент просьбы Залужной эта цифра была вдвое меньше, плюс он просил ЕЩЕ сверх того, что было на тот момент поставлено. Дополнительно. А не всего.
2. И снова чушь, в начале войны у Украины было 892 танка, а у противника на начало войны около 2000.
3. Никаких 5551 уничтоженных доказано не было, на данный момент подтверждены потери 2500 танков у рф. Но и эти танки были потеряны за 640 дней, а не сразу.
4. Вас из какого класса школы выгнали? Что с логикой? Вы что сравниваете хрен с пальцем? Сравнивать надо технику обеих сторон на данный конкретный момент времени.
И только так. А вы манипулируете как дошкольник сравнивая танки в строю у ВСУ на 24 февраля, без учёта поставок с Запада (на минуточку +600 танков), без учёта затрофеенной техники поставленной в строй, без учёта восстановленной с баз хранения (а были и такие) со ВСЕМИ танками рф, даже теми которые просто приписали для храбрости.
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30.11.2023 17:35 Ответить
1. Вот ссылка на анализ поставок от союзников, со всеми ссылками где взяты эти цифры
https://protectukrainenow.org/uk/report

Есть ли такая же ссылка, где написано про 9000 единиц техники?
если считать вместе с ракетами - то 9000 наберется

но интересует именно техника

2.Если верить до 2022, Украина 858 танков разных типов и ещё 1132 на хранении

Международный институт стратегических исследований указывал, что к началу февраля 2022 года Москва имела на хранении 10 тысяч танков, это без старых Т-55 и Т-62.

3. Эти цифры показываются на https://www.pravda.com.ua/

4. Можно какието ссылки, чтобы почитать
сколько поставили, сколько уничтожено
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30.11.2023 18:01 Ответить
Так как человек, не нашел ссылок про 9000 едениц
Есть такая
https://telegra.ph/Zapadnaya-tehnika-na-vooruzhenii-Ukrainy-11-29

Как видно, тяжелой техники это в лучше случае сотни штук
Тысячи это Хамви и им подобные легкие машины, не предназначенные для прорыва обороны
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01.12.2023 19:16 Ответить
К примеру, вот вам состав ГВ Днепр подтвержденный данными осинтеров:
- личного состава - 69701 в\сл
- танков - 406
- боевых бронированных машин (ББМ), включая бронеавтомобили и МТ-ЛБ - 948
- артиллерийских систем (АС), калибром от 100-мм - 494
- реактивных систем залпового огня (РСЗО), калибром от 122-мм - 79
- пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса (ПУ ОТРК) - до 8-и единиц
Это те, что прикрывают Херсонское направление, где сейчас морпехи ВСУ форсировали Днепр.
НЕ вдаваясь в подробности с нашей стороны там в общей сложности 10 бригад плюс отдельные соединения, в целом около 60000 солдат.
И что? И ничего, паритет сил и нет продвижения. Ни мы не можем плацдарм расширить, ни они его уничтожить.
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30.11.2023 15:18 Ответить
Вот не по Москва-Сити, а туда надо отправлять дроны. Работяги, зная, что по цеху в любой момент может прилететь, просто будут бояться выходить на работу.
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30.11.2023 14:14 Ответить
Зато в Україні припадає більше кілограм асфальту і бруківки на душу населення ніж на оркостані.
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30.11.2023 17:57 Ответить
Ну, за місяць одна робітниця (а не інженер) може зібрати приблизно 120-150 типових дронів, якщо все робити вручну. Звісно, так робити не треба, а треба автоматизувати процес. Ось тут і для інженера вже є робота. Тільки не для нашого, а для китайського. Більшість "українских" дронів навіть не зібрані у нас з китайських компонентів, а готовими завозяться з Китаю. Так нижче ціна і відсоток браку. Збирають тут не більше 30%. Китайська робітниця за одну 9-годинну зміну збирає десь 30 дронів в середньому (бо там конвейер, людина робить лише кілька технологічних операції і передає заготовку наступній, цех з 10-12 людей робить кілька сотень дронів за зміну, є часткова автоматизація і процес контролю якості).
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30.11.2023 18:16 Ответить
Якщо технологія виробництва дронів кустарна або мануфактурна, тобто не промислова, то вихід дронів, придатних до експлуатації (а тим більше у складі небезпечної зброї) буде невеликим серед купи схожих на дрони, але фактично непридатних до експлуатації виробів.
Бо якість продукції кустарного чи мануфактурного виробництва дронів має сильну залежність від навичок та відповідальності працівника-складальника, постачальників комплектуючих. Як правило, відхилення параметрів готового виробу від технічних вимог у такому виробництві "не помічають", вхідний контроль комплектуючих неповний, бо немає відповідного обладнання для контролю.
Проявлятися погана якість дронів буде у вигляді раптових відмов чи падінь великої кількості дронів з "невідомих причин" (можна завжди пояснювати діями засобів РЕБ ворога). Адже готові дрони "розлітаються: як гарячі пиріжки", і кустарний виробник не має інформації, хто і наскільки успішно використав його продукцію на фронті, бо рекламацій виробник не отримує - "купують волонтери , значить усе добре". Це ще не так погано, як може статися, коли через неякісний дрон станеться біда з бойовим розрахунком операторів на фронті.
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30.11.2023 22:02 Ответить
Да це не зрозуміють ті, хто не працював на ********* заводі, не бачив що таке контроль і перевірка якості виробу, як виглядають складальні лінії, і скільки продукції може видати завод на відміну від складальників вдома. На заводі кожен робить свою роботу, один прикручує мотори, інший паяє свій провід на своє місце, третій ставить свій модуль на своє місце і на виході вироби ідентичні і їх дуже багато і хороша якість заводська. Але у нас чомусь багато цього не розуміють і думають, що посадять одного і він все суперово зробить, коли весь світ вже давним давно знає як треба організовувати збиральні лінії де кожен робить свою роботу.

Тут багато пишуть, що збирати, то одне діло просто політати, а інше діло коли під коптером РПГ снаряд висить і не якісний коптер може упасти і на своїх, багато чомусь цього не розуміють.

Про парк різнородних коптерів, яких вже тьма різних, то напевно вже всі знають і спробуй розберися в цьому хаосі, одних двигунів тьма скільки різних, не кажучи про інше.
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02.12.2023 00:47 Ответить
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