РФ производит в 6 раз больше FPV-дронов, чем Украина, - Forbes
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В настоящее время в Украине функционирует около 200 производителей дронов, обеспечивающих только 10-15% от общей потребности армии. Ежемесячно украинские компании производят около 50 тыс. дронов. Производителям FPV-дронов требуется 6000 инженеров, чтобы достичь уровня России, отрасли не хватает 2000 таких специалистов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes.
"Один инженер в месяц собирает около 50 FPV-дронов", - отмечает основатель фонда "Волна’91" и владелец логистической компании EnlivUA Group Александр Яковенко.
Отмечается, что украинские компании производят ежемесячно примерно 50 000 FPV-дронов, россияне – в шесть раз больше. Из расчета, что один инженер собирает около 50 FPV-дронов, отрасль состоит примерно из 1000 человек.
Производство FPV-дронов относительно просто масштабировать – они собираются из китайских компонентов.
"Производителям FPV-дронов не хватает 2000 инженеров, дает консервативную оценку президент ассоциации производителей дронов "Технологічні сили України" и председатель наблюдательного совета оборонно-технической компании FRDM Вадим Юнык.
Чтобы масштабироваться в шесть раз, нужно в шесть раз больше инженеров, считает основатель компании DroneSpace Максим Шеремет.
Как отметила основатель фонда Dignitas Любовь Шипович, в целом в Украине есть около 200 производителей дронов разного типа. Они обеспечивают всего 10-15% от общей потребности армии. По ее оценке, только FPV-дронов требуется около 200 000 штук в месяц.
Кадровый голод только усугубляет проблему. Производителям не хватает инженеров по авионике, РЭБ, инженеров по компьютерному видению и цифровой обработке сигналов, специалистов по разработке встроенного ПО и математического моделирования и других более узких специальностей.
Пожалуйста, подождите...
Наше виробництво дронів, на жаль, має рівень і продуктивність кустарного виробництва з елементами мануфактурного. В той час, як ворог вже має та майже 20 років активно розвиває промисловий рівень виробництва дронів із можливістю швидкого внесення змін з метою додавання дронам нової функціональності та підвищення ефективності. Таких швидких кількісних та якісних змін виробів, як у промисловому виробництві в умовах кустарного або мануфактурного виробництва досягти практично неможливо.
Приклад:
за останні три місяці серійний промисловий БПЛА Ланцет отримав три модернізації
1) самонаведення (самозахват цілі) на кінцевій ділянці траекторії (раніше засоби РЕБ зашумлювали зображення оператору, тепер Ланцет донаводиться автономно , штучним інтелектом) 2) нову ефективну БЧ з "ударним ядром" 3) бортовий тепловізор.
У мене дядько 60 років сам збирав свого першого дрона до війни і ніякий він не інженер і казав, що хня питання, бо там все модульне, треба лише навішати на раму та з'єднати + потім відкалібрувати і налаштувати на ноуті.
З часом серед збиральників з'являться ще спеціалісти, що в свою чергу дасть можливість збільшити обсяги виробництва.
Але якщо нічого не робити, то нічого і не буде...
Для прикладу компанія Соні 2005 рік штат 151 400 людей. І як раз інженерів там не один десяток тисяч, вони ж просто приставки і телевізори збирають походу ... але напевно не тільки збирають, а і щось розробляють і як раз розробка це саме складне і дороге. Плювати скільки ви дронів зберете, якщо кацапи знають робочі частоти "весільних дронів" і ******* їх сотнями, окопними РЕБ і іншими РЕБ. І треба як раз інший підхід, що зараз і роблять на різних напрямках.
В совку також трактори і техніку збирали ударними темпами і кричали "ОГОГО плани виконали", от тільки в світі вона нікому не була треба, хіба на метал.
Так от під словом "збирати" звичайні політики мають на увазі не просто "збиральників", а і розробників. "Зібрати РЕБ" - це не може матися на увазі не тільки зібрати, а і розробити його з ноля.
Мені військові попросили: збери дрон, щоб далеко бачив чи як ретранслятор. То це "збери" містить: підбери комплектуючі, накресли 3Д модель, збери прототип, протестуй і потім відправ нам. Отаке "просто збери", а по факту "розроби дрон під конкретнє завдання". То я їм пояснював, що не все так просто і треба місяці, одне діло зібрати камікадзе по шаблону з вже вказаними деталями, а інше розробити щось нове під конкретне завдання.
Ось цитата від Флеша:
Последние три недели фиксирую просто взрыв жалоб на усиление FPV-атак россиян по всем фронтам. Все наши военные просят одно- дайте РЭБ. «Кривой», «косой», не эффективный, дайте любой.
У нас до сих такой РЭБ производят только частники. Причем это буквально малый бизнес.
Не буду кривить душей, Минцифры сейчас помогает в этих вопросах, НО… мы тупо просрали важное время, когда надо было все это начинать еще год назад.
Когда сейчас мы хоть как то насытим окопным РЭБ армию, россияне уйдут на другие частоты( уже уходят точнее) и мы опять будем их догонять неся потери. А тут надо опережать, а не догонять.
Спасибо бывшему министру Резникову и Ко.
Для розробки засобів РЕБ може не потрібно багато інженерів. Тут потрібні саме інженери-розробники, конструктори, радіоінженери, технологи та фахівці компʼютерної інженерії з досвідом виконання НДКР, автоматизованого проектування, знаннями та навичками роботи з відповідними АРМ у галузі засобів РЕБ.
Ілон Маск, стверджує, що створити дослідний зразок виробу (засіб РЕБ тут не є виключенням) майже у 1000 раз простіше, ніж створити його промислове виробництво. От для проектування та експлуатації ******** промислових виробництв засобів РЕБ потрібно буде значно більше інженерів, ніж для розробки РЕБ.
Я займався розробкою, то як раз розробити щось з ноля вартує НАЙДОРОЖЧЕ, а відправити на завод креслення, то вже набагато простіше. Станкам дали задання і вони погнали аж бігом, але що різати, то може роки треба для розробки.
У китайців є обладнання, але Айфон вони так і не зробили, хоча лякали ще років 10 тому, що обскакають, а у них є заводи, а проекту нема, нема тих нюансів, які знають яблочники. Це один приклад із тисяч. Тим паче зараз в епоху IT щось украсти стає дуже тяжко і часто щось украсти чи копіювати, то на порядки дешевше замовити розробку свою з ноля.
Нормальний РЕБ це дуже складний пристрій, бо що на частоти 5,8ГГЦ антена, то на частоті 800МГц може стати ізолятором і навпаки. А РЕБити треба різні частоти. Книгу по антенах і їх будові і принципах роботи я бачив здалеку, "війна і мир" відпочивають. Це не кажучи про плати, електроніку софт і т.д.
Якісь ігри на ПК пишуть тисячі людей одну, якщо це топ гра, а тут хочуть щоб навіть 100 людей розробили продукт. Це смішно.
В приклад треба брати досвід світових компаній, а не отам один зробив в гаражі і краще в світі, а ото беріть приклад ))) а потім не кажуть, що він продав розробку світовій компанії і на тому все скінчилося, або скільки в гаражах нічого не змогли і це більшість. Є світові вимоги до штату інженерів, якщо треба розробити проект, а не "один Вася" сяде і заклепає, ну добре 100 таких "Василів".
Я не хейтити, а просто треа розуміти реалії, бо поки у нас надіються на 20 людей інженерів, то в рф там цілі сектори на це працюють і це треба розуміти. Бо інакше буде погано все і будуть наші бігати і шукати трофейні дрони і потім пробувати повторити хоч щось.
Мене просили, то я роблю, але я в лоб зарядив відразу, що зробити краще ніж з бюджетом 500 у.о. "впк рф" я навряд чи зможу, тим паче, що вже донатять не в рази менше, а на порядки і не то що люди забули, а банально у людей менше бабла стало, зима, ціни страшно ходити і по виручках в магазинах все видно, хто працює в продажах, навіть жрачки.
Де 16 000 "бобрів"?
Наразі в Україні функціонує близько 200 виробників дронів, які забезпечують лише 10-15% загальної потреби армії. Щомісяця українські компанії виробляють близько 50 тис. дронів. Джерело: https://censor.net/ua/n3458685
переводим на рельсы математики, итого - запоребрик в сранкциях делает уже 300т дронов в месяц?
При таком кол-ве можно тупо пехоту никуда не посылать , 10т в день на всю линию хватать может. Значит наши потери должны быть очень высоки смотря на наши видео попаданий по русне.
Итого - кто то ,где то при.....вает по полной, а может и не где то ,а по всем направлениям, ибо цифры просто астрономические по сравнению с нашими сборами по 3-5 шт .
при 300т в месяц наши потери должны быть колосальными, при 300т под санкциями подразумевается расширение в пропорциях. 10т на день это просто овердо...я, даже учитывая что падают,не долетают и пр.
Вот и назревает вопрос - где при....вают?
Потому что читать последние новости обьективно уже не получается.
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тобто в Гамерикє теж крадіі)))На всіх війнах поранені....
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В Украине 75% населения имеет высшее образование. Это в 3...4 раза больше чем необходимо для развития экономики. А вот рабочих специальностей у нас не хватает. Именно поэтому на совершенно обыкновенной линейной должности монтажника используют инженеров.
ПС. А вот если использовать академиков, можно делать круглые глаза и говорить "у нас не хватает академиков"))) Это намного круче!
ППС. Очевидно, что большинство людей с инженерными образованием работают кем угодно но не инженерами - нету столько рабочих мест. А если еще учесть зарплату.... ну и уровень ниже плинтуса. Поэтому ловить никого не надо - они и так никому не нужны ни тут, ни там, нигде. Разве, что охранником поработать...
З FPV-дронами ситуація по суті така ж. Приїжджає майже цілий дрон, в який треба вставити гранату РПГ-7,більш потужний акумулятор і шифровщик. І все. Дрон готовий до бойового вильоту.
телємарахвон
В Швейцарії можна заробити на життя без диплома, а в Україні нажаль ні, бо в Україні ти повинен робити багато роботи окрім основної і треба знати. Диплом це не тільки бумажка чи пластик, а ще і знання і людина яка вчилася в універі має набагато більший IQ, ніж людина яка не має вищої освіти. У нас люди розумні, але у нас нема для цього де розкритися у більшості і тому за кордоном наших багато поважають, бо наші люди мають освіту і вміють "кумекати", а швейцарець без освіти робить що сказали, а якщо що не по плану, то вже все, він не знає що робити. Бачив і знаю. Інженер на то він і інженер, він вмію і працювати і думати головою і ще і вчити підлеглих, саме інженери тестують складальні лінії, які потім запускають і на які потім ставлять більш простих складальників.
КД, технологічна, програмна документація на вироби є? Випробування проводяться? Що відбувається, якщо виявлені недопустимі відхилення від вимог НТД? Це ж компонет зброї, яка може вбити не тільки ворога. Чули щось про атаку на ланцюжки постачання ПЗ?
Є зворотній звʼязок з споживачами вашої продукції? Хто і як опрацьовує рекламації?
Чи в вас дрони беруть, як гарячі пиріжки, і що з ними відбувається ви знаєте тільки теоретично?
Где же 300 тысяч фпв? Они бы три тысячи единиц техники уничтожали бы каждый месяц минимум.
если все союзники за почти два года передали около 600 танков, 700 артилерии - то много ли надо, чтобы все поразить?
в отличии, если верить, что мы поразили 5.5тыс танков, 7.9тыс артилерии за почти два года
Откуда вы берёте эту ерунду про 10 раз? Хватит уже зрадофилить.
Союзники нам передали 9000 единиц техники и тяжелого вооружения, откройте хотя бы Орикс.
И еще 3500 тысячи находятся в процессе передачи.
Верить нужно в то, что доказано фактами, фото и видео, и снова Орикс в помощь 13200 поразили мы вражеской техники, 4700 противник. И западных образцов среди пораженных совсем немного.
А то все байки для приезжих и тех кто вообще не интересуется ничем.
то 5500 + 2400 уже под 9тыс, против 1200
2400 это вообще остаток или то что задействовано в войне?
тогда сколько еще в запасе?
Вот по этой ссылке 9000 никак не набирается, если все вместе считать
https://protectukrainenow.org/uk/report
Также по отчетам PDA от США - там тоже техники не так много, в основном технику дает Европа
Где на ориксе можно посмотреть, что уже передали 9000 техники?
Для успешных наступательных действий нужно превосходство в 3 раза общее.
Если же одна из сторон превосходит другую по ряду показателей в 1.5-2 раза, а по другим каким-то уступает наоборот, то и получается тот самый позиционный тупик и многомесячные битвы за поселок-село или небольшой городок.
просили 1500 единиц, а имели в 6 раз больше
это как?
"Для деоккупации территорий Украины, захваченных Россией после 24 февраля 2022 года, Вооруженным силам необходимо 300 танков, 600-700 БМП и 500 артиллерийских систем. Так оценил потребность украинской армии в оружии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в конце декабря 2022-го"
"Украина же к началу полномасштабной войны имела лишь 892 танка"
у противника, 5551 уничтоженный + 2400 сейчас = 9 тыс
т.е. 1 к 10
2. И снова чушь, в начале войны у Украины было 892 танка, а у противника на начало войны около 2000.
3. Никаких 5551 уничтоженных доказано не было, на данный момент подтверждены потери 2500 танков у рф. Но и эти танки были потеряны за 640 дней, а не сразу.
4. Вас из какого класса школы выгнали? Что с логикой? Вы что сравниваете хрен с пальцем? Сравнивать надо технику обеих сторон на данный конкретный момент времени.
И только так. А вы манипулируете как дошкольник сравнивая танки в строю у ВСУ на 24 февраля, без учёта поставок с Запада (на минуточку +600 танков), без учёта затрофеенной техники поставленной в строй, без учёта восстановленной с баз хранения (а были и такие) со ВСЕМИ танками рф, даже теми которые просто приписали для храбрости.
https://protectukrainenow.org/uk/report
Есть ли такая же ссылка, где написано про 9000 единиц техники?
если считать вместе с ракетами - то 9000 наберется
но интересует именно техника
2.Если верить до 2022, Украина 858 танков разных типов и ещё 1132 на хранении
Международный институт стратегических исследований указывал, что к началу февраля 2022 года Москва имела на хранении 10 тысяч танков, это без старых Т-55 и Т-62.
3. Эти цифры показываются на https://www.pravda.com.ua/
4. Можно какието ссылки, чтобы почитать
сколько поставили, сколько уничтожено
Есть такая
https://telegra.ph/Zapadnaya-tehnika-na-vooruzhenii-Ukrainy-11-29
Как видно, тяжелой техники это в лучше случае сотни штук
Тысячи это Хамви и им подобные легкие машины, не предназначенные для прорыва обороны
- личного состава - 69701 в\сл
- танков - 406
- боевых бронированных машин (ББМ), включая бронеавтомобили и МТ-ЛБ - 948
- артиллерийских систем (АС), калибром от 100-мм - 494
- реактивных систем залпового огня (РСЗО), калибром от 122-мм - 79
- пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса (ПУ ОТРК) - до 8-и единиц
Это те, что прикрывают Херсонское направление, где сейчас морпехи ВСУ форсировали Днепр.
НЕ вдаваясь в подробности с нашей стороны там в общей сложности 10 бригад плюс отдельные соединения, в целом около 60000 солдат.
И что? И ничего, паритет сил и нет продвижения. Ни мы не можем плацдарм расширить, ни они его уничтожить.
Бо якість продукції кустарного чи мануфактурного виробництва дронів має сильну залежність від навичок та відповідальності працівника-складальника, постачальників комплектуючих. Як правило, відхилення параметрів готового виробу від технічних вимог у такому виробництві "не помічають", вхідний контроль комплектуючих неповний, бо немає відповідного обладнання для контролю.
Проявлятися погана якість дронів буде у вигляді раптових відмов чи падінь великої кількості дронів з "невідомих причин" (можна завжди пояснювати діями засобів РЕБ ворога). Адже готові дрони "розлітаються: як гарячі пиріжки", і кустарний виробник не має інформації, хто і наскільки успішно використав його продукцію на фронті, бо рекламацій виробник не отримує - "купують волонтери , значить усе добре". Це ще не так погано, як може статися, коли через неякісний дрон станеться біда з бойовим розрахунком операторів на фронті.
Тут багато пишуть, що збирати, то одне діло просто політати, а інше діло коли під коптером РПГ снаряд висить і не якісний коптер може упасти і на своїх, багато чомусь цього не розуміють.
Про парк різнородних коптерів, яких вже тьма різних, то напевно вже всі знають і спробуй розберися в цьому хаосі, одних двигунів тьма скільки різних, не кажучи про інше.