В в/ч в Житомирской области нашли микроплаты с десятками килограммов золота и серебра, - Минобороны. ФОТО
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В житомирской воинской части нашли платы с 28 килограммами золота и 60 килограммами серебра на 65 миллионов гривен. Это имущество не стояло на учете воинской части.
Об этом сообщили в Министерстве обороны, информирует Цензор.НЕТ.
Во ходе проверки в двух гаражах на территории в/ч были обнаружены блоки с неизвестным содержимым. После осмотра выяснилось, что в них, по паспортным данным, - ориентировочно 50 тонн неучтенных плат с содержанием драгоценных металлов:
- 28 килограммов золота
- 60 килограммов серебра
- 590 металлов платиновой группы.
"В ходе аудита установлено, что эти платы не состояли на учете воинской части. Хотя одной из задач подразделения было хранение этого имущества", – говорится в сообщении.
Платы оценили в 65,66 млн грн и поставили на учет. Сейчас Минобороны выясняет, как драгоценное имущество исчезло из учета.
Материалы внутреннего аудита будут переданы правоохранителям. Минобороны хочет привлечь командира части к ответственности.
Пожалуйста, подождите...
це квартальні писали?
не відомо що під радіаторами
28 кг це явно перебор но фсьотакі...
а тепер шукатимуть винних... в чому? в тому, що вчасно не вивезли?
зекономив для держави 28 кіло золота.
тепер, буде довге заповнювання всіх паперів, і десь через пару років, про це золото, знову "забудуть".
але шукатимуть винних 🙁
Транзистор КТ3102Е - вміст золота 7,59 грам в 1000 транзисторах.
КТ608А, Б - 23,11 г/1000 шт.
Відтак - це вигідно.
Візміть паспорт на любий електронний прилад в СРСР - там в кінці була обов'язкова помітка - "Зміст дорогоцінних металів". Так це в цивільній апаратурі, що вже казати про військову? Там і контакти роз'ємів позолочені, щоби не окислялись, і ніжки, і навіть корпуси транзисторів і мікросхем, в багатьох мікросхемах внутрішні контакти від кристала до ніжок корпусу робили з тонких золотих проводів, в деяких типах конденсаторів містилось срібло...
Не в Кацапії живемо слава Богу.
І так - може Ви про це не знали, але це був прибутковий бізнес починаючи з кінця 80-х років, та й зараз це прибутково, просто старих радянських деталей вже практично не залишилось.
Нашу владу більше цікавить земелька під заводами ніж самі заводи.
За таке відразу ж потрібно присвоювати Героя України.
Якщо яз десь і можна знайти , то - у нього в сараї .
Не так там того золота як піару розслідувачам.
тому утілізують ті плати потихенькому і не скажуть де закопали