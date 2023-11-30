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Новости Происшествия
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Житомирщина (1313) золото (220) Минобороны (8211)

В в/ч в Житомирской области нашли микроплаты с десятками килограммов золота и серебра, - Минобороны. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В житомирской воинской части нашли платы с 28 килограммами золота и 60 килограммами серебра на 65 миллионов гривен. Это имущество не стояло на учете воинской части.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Во ходе проверки в двух гаражах на территории в/ч были обнаружены блоки с неизвестным содержимым. После осмотра выяснилось, что в них, по паспортным данным, - ориентировочно 50 тонн неучтенных плат с содержанием драгоценных металлов:

  • 28 килограммов золота
  • 60 килограммов серебра
  • 590 металлов платиновой группы.

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"В ходе аудита установлено, что эти платы не состояли на учете воинской части. Хотя одной из задач подразделения было хранение этого имущества", – говорится в сообщении.

Платы оценили в 65,66 млн грн и поставили на учет. Сейчас Минобороны выясняет, как драгоценное имущество исчезло из учета.

Материалы внутреннего аудита будут переданы правоохранителям. Минобороны хочет привлечь командира части к ответственности.

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В в/ч в Житомирской области нашли микроплаты с десятками килограммов золота и серебра, - Минобороны 01
В в/ч в Житомирской области нашли микроплаты с десятками килограммов золота и серебра, - Минобороны 02
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Топ комментарии
+18
Це просто плати , а не мікроплати .
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30.11.2023 11:05
+11
Коли з такої плати випалюють, та витравлюють золото, то десь під грам набереться. І це практично не рентабельно. Скоріш всього знайшли списані декілька десятків кілограмів плат, які в очах жадібних до халяви зе-владних перетворилось на десятки кілограм золота.
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30.11.2023 11:28
+5
Ну це звичайно ніхто не вкрав та не заховав-проста а ніх случайна забилі...
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30.11.2023 11:02
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Ну це звичайно ніхто не вкрав та не заховав-проста а ніх случайна забилі...
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30.11.2023 11:02 Ответить
Це просто плати , а не мікроплати .
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30.11.2023 11:05 Ответить
звісно ж це випадковість. і ті масні руки нічого не крали.
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30.11.2023 11:08 Ответить
Якщо це майно не було на обліку військової частини, значить прсто переховували. Все керівництво разом з прапорами - на губу.
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30.11.2023 11:08 Ответить
590 грам МПГ? невже всі каемки повикушували? 😁
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30.11.2023 11:10 Ответить
Хоча на фото к10-17 в наявності. 😁
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30.11.2023 11:12 Ответить
"...Хоча одним із завдань підрозділу булок - зберігати це майно..." ну так судячи з тексту вони ж булкі повиніі були зберігати а не якісь плати.
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30.11.2023 11:10 Ответить
Завдання виконане - плати збережені!
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30.11.2023 11:13 Ответить
Нікагда такого не було, і ось апять!
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30.11.2023 11:13 Ответить
Хоча одним із завдань підрозділу булок - зберігати це майно"
це квартальні писали?
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30.11.2023 11:14 Ответить
Совок 70-80х років.
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30.11.2023 11:16 Ответить
ласий шматок
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30.11.2023 11:25 Ответить
Мабуть так і є. Або списане або з устаткування застарілго. Але це треба ж організовано пкреробляти. За совка деталі з вмістом дорогоцінних металів здавали з частин до окружної бази зв'язку . А далі це все йшло на військовий завод на переробку. Я так зрозумів що після повалу совка цей процес образно кажучи похєрали в армії. Ну і пішов навар для шустрих офіцерів і прапорюг . В 90-00 роках працюючи енергетиком цеху на крупному заводі був відповідальним за здачу тех. срібла з відпрацьованої ел. апаратури. Далі це все за оплату відправляли на завод ел.апаратури в Україні.
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30.11.2023 11:51 Ответить
після огляду з'ясувалось...590 гр...охуєнні експерти...
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30.11.2023 11:17 Ответить
Не бачу на цій платі деталей, де може бути золото
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30.11.2023 11:23 Ответить
11 дрібних + 1 крупний.
не відомо що під радіаторами
28 кг це явно перебор но фсьотакі...
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30.11.2023 11:28 Ответить
транзюки з позолоченими ножками ,.. але там мізер... а 28 кг зла з цих ящ ?? ой не вірю..
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30.11.2023 11:32 Ответить
Там могли бути і подібні, а показали найбіднішу.
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30.11.2023 15:21 Ответить
Не бачиш ...а воно є...
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01.12.2023 01:32 Ответить
Савєт на озброєння справно вартісні метали видавав. А скільки ж того металу ще по кишенях осіло
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30.11.2023 11:23 Ответить
Не здивуюсь коли на Шмарклемарафоні різні тік-ток-експерди почнуть прозоро натякати, що це справа рук Залужного.
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30.11.2023 11:24 Ответить
тобто, якби ці списані плати вивезли за межі в/ч, то все було б оК.
а тепер шукатимуть винних... в чому? в тому, що вчасно не вивезли?
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30.11.2023 11:25 Ответить
от умеров молодець!
зекономив для держави 28 кіло золота.
тепер, буде довге заповнювання всіх паперів, і десь через пару років, про це золото, знову "забудуть".
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30.11.2023 11:28 Ответить
Коли з такої плати випалюють, та витравлюють золото, то десь під грам набереться. І це практично не рентабельно. Скоріш всього знайшли списані декілька десятків кілограмів плат, які в очах жадібних до халяви зе-владних перетворилось на десятки кілограм золота.
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30.11.2023 11:28 Ответить
Видають бажане за дійсне. Вистачить згадати як митники періодично"виявляють скарби" з різного мотлоху: монет, книжок, "ікон", ржаваї зброї, а доблесні ЗМІ відразу публікують інформацію та фото.
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30.11.2023 12:22 Ответить
Не так легко ще добути те золото та срібло ,
але шукатимуть винних 🙁
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30.11.2023 11:28 Ответить
"Шура, пилите гири - они золотые" (с)
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30.11.2023 11:30 Ответить
Фсе в смд варианте, бугага!
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30.11.2023 11:36 Ответить
Ще й досі на радіоринках стоять люди, які кожного питають із східним акцентом "Жьолтий ест?"

Транзистор КТ3102Е - вміст золота 7,59 грам в 1000 транзисторах.

КТ608А, Б - 23,11 г/1000 шт.
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30.11.2023 11:37 Ответить
Тому що це легкий та надійний заробіток, для них як для посередників
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30.11.2023 15:15 Ответить
А ще це означає, що є люди, які у них скуповують ці радіодеталі.

Відтак - це вигідно.
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30.11.2023 17:27 Ответить
Це Святий Миколай до 6 грудня приготував подарунки
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30.11.2023 11:38 Ответить
Радянські плати, як там вагу золота вираховали, то цирк.
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30.11.2023 11:57 Ответить
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30.11.2023 15:10 Ответить
Інформація бралася з паспортів та формулярів, а на крайній випадок є довідник
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30.11.2023 15:31 Ответить
Більше довіряйте радянським формулярам.
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30.11.2023 16:23 Ответить
Як нам казав один препод в інституті при совку - якщо вирішать, що для військових справ якусь радіодеталь треба зробити з чистого золота, то її будуть робити з чистого золота!

Візміть паспорт на любий електронний прилад в СРСР - там в кінці була обов'язкова помітка - "Зміст дорогоцінних металів". Так це в цивільній апаратурі, що вже казати про військову? Там і контакти роз'ємів позолочені, щоби не окислялись, і ніжки, і навіть корпуси транзисторів і мікросхем, в багатьох мікросхемах внутрішні контакти від кристала до ніжок корпусу робили з тонких золотих проводів, в деяких типах конденсаторів містилось срібло...
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30.11.2023 17:35 Ответить
слухай мужик якщо в тебе є подібний матеріал прилади плати і так далі, заради бога дай знати викупимо все ще і будеш радий
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30.11.2023 22:13 Ответить
Поперше слово Бог пишеться з великої літери, а по друге я тобі не мужик.
Не в Кацапії живемо слава Богу.
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30.11.2023 23:46 Ответить
У 50 тонах плат - 28 кг золота , тобто у 5 кг плат ( яка вага кожної плати )- 2.8 гр . Хм , цілком можливо .
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30.11.2023 12:02 Ответить
скоро будуть викладати у ВУЗах новий предмет "Алхімієзнавство".
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30.11.2023 12:23 Ответить
Антікварні часів СРСР модульні радіостанції з блоками шифрування. Так. на еяких деталях там є золото та срібло, але.. щоб його звідтіля вийняти у якусь "товарну форму" доведеться затратити стільки часу й ресурсів, що ще невідомо, чи має це сенс..
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30.11.2023 12:41 Ответить
А з тони породи 2 грами золота добувають,і вигідно.А тут Ви вважаєте що не вигідно???
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30.11.2023 16:05 Ответить
То ж промислова технологія, а тут ручна - кустарна праця, людина з паяльником повинна годинами витаплювати з кожної плати метал, дихаючи димом і випарами.
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30.11.2023 16:29 Ответить
Я Вам більше скажу - люди, які цим займались, в жодному разі не відкушували бокорізами радіодеталі з позолоченими ніжками, а обов'язково випаювали їх! А нагадати Вам, що всі державні фотолабораторії, і навіть студії фотографії обов'язково повинні були здавати відпрацьований проявник на переробку, бо там було срібло з фотоплівок?

І так - може Ви про це не знали, але це був прибутковий бізнес починаючи з кінця 80-х років, та й зараз це прибутково, просто старих радянських деталей вже практично не залишилось.
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30.11.2023 17:42 Ответить
Та да, випаювати з радянських плат нічого не було треба, все було комфортно і екологічно 😁
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30.11.2023 23:48 Ответить
Аффінаж це теж технологія,заводи є
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30.11.2023 18:43 Ответить
Впевнений що такі заводи ще існують в Україні і їх не пустили на металобрухт ще в 90х ?
Нашу владу більше цікавить земелька під заводами ніж самі заводи.
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30.11.2023 23:51 Ответить
А "товариш прапорщик" ніде не забув хоч одного ядерного заряду?
За таке відразу ж потрібно присвоювати Героя України.
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30.11.2023 13:22 Ответить
Товариш прапорщик нічого не забуває .
Якщо яз десь і можна знайти , то - у нього в сараї .
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30.11.2023 14:32 Ответить
десь в 1975 році працював в одній конторі де були на складі списані радіодеталі в тому чіі слі мікросхеми корпусні і безкорпусні, по 96- 100 шт в пачці. а упаковки розвалювалась і шоб їх не збирати, розмір їх був з макове зернятко, їх просто змітали віником в совок і викидали в мусорне відро а там цих металів було як подейкували на шісдесят мільйонів радянских рублів тоді коли доляр тоді офіційно коштував 60 копійок. офіційно а не офіційно чотири карбованця
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30.11.2023 13:46 Ответить
Сенсація висосана з ральця 😄
Не так там того золота як піару розслідувачам.
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30.11.2023 16:34 Ответить
Забули написати що вийняти те золото і срібло з тих план нерентабельно 🤣
тому утілізують ті плати потихенькому і не скажуть де закопали
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30.11.2023 16:36 Ответить
после 30 + лет? рили ? все приличное разворовали в первые же годы. теперь надо этих умников заставить наковырять с того хлама хотя бы половину от озвученного (если конечно платы по назначению не пригодятся, война все же).
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30.11.2023 21:06 Ответить
 
 