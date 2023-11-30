В в/ч в Житомирской области нашли микроплаты с десятками килограммов золота и серебра, - Минобороны. ФОТО

В житомирской воинской части нашли платы с 28 килограммами золота и 60 килограммами серебра на 65 миллионов гривен. Это имущество не стояло на учете воинской части.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Во ходе проверки в двух гаражах на территории в/ч были обнаружены блоки с неизвестным содержимым. После осмотра выяснилось, что в них, по паспортным данным, - ориентировочно 50 тонн неучтенных плат с содержанием драгоценных металлов:

28 килограммов золота

60 килограммов серебра

590 металлов платиновой группы.

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"В ходе аудита установлено, что эти платы не состояли на учете воинской части. Хотя одной из задач подразделения было хранение этого имущества", – говорится в сообщении.

Платы оценили в 65,66 млн грн и поставили на учет. Сейчас Минобороны выясняет, как драгоценное имущество исчезло из учета.

Материалы внутреннего аудита будут переданы правоохранителям. Минобороны хочет привлечь командира части к ответственности.

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