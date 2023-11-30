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Болезненная некомпетентность нардепа Безуглой несет угрозу для государства, - Гудыменко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

гудименко

Некомпетентные политики не вправе вмешиваться в дела военных ради самопиара, ведь это ставит под угрозу дальнейшее развитие войны. История с публичным нападением на Главнокомандующего ВСУ должна закончиться на уголовном производстве по Марьяне Безуглой, чтобы предотвратить масштабирование заразного примера.

Об этом ветеран и глава ОО "Украинское объединение "Мрія" Юрий Гудыменко заявил во время презентации своей книги "Истории и войны" в Ужгороде, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что на этой неделе обратился в СБУ с требованием открыть уголовное производство против народного депутата Марьяны Безуглой за разглашение гостайны.

"От народных депутатов Украины сейчас требуется одна вещь – не вредить. Давайте до конца полномасштабного вторжения вы не будете мешать. Госпожа Безуглая вредит – я в этом уверен. Этот человек трагически некомпетентен настолько, что в статусе заместителя председателя комитета по обороне путает, чем занимается Министерство обороны и Генштаб. Ее некомпетентность уже болезненна. Есть такое понятие "окно Овертона", когда ты открываешь какую-то возможность, делаешь окно более широким и то, что казалось совершенно невыполнимым, становится возможным и приемлемым. К примеру, сейчас нереальным кажется возврат к политическому процессу: выборы, ток-шоу, билборды, все поливают друг друга грязью. Проблема состоит в том, что это, скорее всего, убьет нашу страну", - подчеркнул Юрий Гудыменко.

По словам военного, если защитники начнут выяснять, за какую партию кто голосует, а генералы будут выбирать партии, а не военные стратегии, - это угроза для страны. Когда некомпетентные и непрофессиональные политики начинают вмешиваться в дела военных, это открывает "окно Овертона".

"Если политика возвращается тогда, когда не нужна, она вредит. Именно поэтому я надеюсь, что, во-первых, Марьяну Безуглу выбросят из фракции, во-вторых, к ней придет СБУ. Некоторые политики хотят привлечь к себе внимание любой ценой, даже если цена – победа в войне. Я надеюсь, что все закончится на Безуглой, чтобы за ней не потянулись другие. Ведь так прославиться сейчас легче всего. Это классическая логика: чтобы о тебе говорили, нужно идти против течения. Все поддерживают армию, а ты демонстративно на нее плюешь. Надеюсь, что это не масштабируется, впрочем, этот пример может быть реально заразен и его также нужно будет исправлять", - подчеркнул Юрий Гудыменко.

Читайте: Гудыменко требует реакции СБУ на нардепа Безуглую за разглашение гостайны
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Топ комментарии
+22
А ядумаю, Безуглій дали вказівку вкинути ІПСО з ОП проти Залужного, щоб подивитись реакцію суспільства.
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30.11.2023 12:27
+20
Загрозу для держави несе той, хто привів її в парламент!
ПреЗедент, його партія, спонсор партії - Бєня, 73% очуманілих, які за них голосували!
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30.11.2023 12:30
+11
І так зрозуміло що ця особа неосудна, без експертизи.
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30.11.2023 12:26
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І так зрозуміло що ця особа неосудна, без експертизи.
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30.11.2023 12:26 Ответить
Експертиза - це психiчка.
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30.11.2023 13:04 Ответить
----
Чому б не запустити петицію проти Безвуглої чи безмозглої хоч би для
..
щоб її виперли з комітету по обороні..
..
всі мовчать..
..
отож бо
...
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03.01.2024 12:43 Ответить
А ядумаю, Безуглій дали вказівку вкинути ІПСО з ОП проти Залужного, щоб подивитись реакцію суспільства.
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30.11.2023 12:27 Ответить
а я не думаю "щоб подивитись реакцію"... це все ланки одного ланцюга по розхитування Главкома і тиску на нього...щоб він зірвався і пішов, бо якщо з ним так як з Хоренко вчинити буде *****! А так-ну сам пішов...
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30.11.2023 13:33 Ответить
Копайте глибше!

Це втілення намагань ФСБ розхитати ситуацію в Україні, що в кінцевому результаті повинно привести людей до виходу на Майдан.

Оцініть ситуацію - Залужного таки знімають, людям це не подобається, і вони, намагаючи захистити Головкома, починають протестувати, ФСБ аплодує.

А робиться все це агентами московії в ОПі!
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30.11.2023 13:42 Ответить
Щось Залужний так нічого і не відповів по суті претензій Ьезуглої. Якого дідька обмежено придатних переводять по кілька місяців по відношенням? Якого дідька створюють додаткові бригади, якщо не укомплектовані діючі? На жаль, Залужний так і не перебудував "совок" у ЗСУ((( Можете видаляти мій комент.
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30.11.2023 14:37 Ответить
Нестеренко, простіше тебе послати найух.
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30.11.2023 15:12 Ответить
Вона дурепку грає. На росії б з такою розібрались на раз-два. Блюзнірствувати можна там тільки на користь держави, як жіріку.
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30.11.2023 12:28 Ответить
Загрозу для держави несе той, хто привів її в парламент!
ПреЗедент, його партія, спонсор партії - Бєня, 73% очуманілих, які за них голосували!
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30.11.2023 12:30 Ответить
Таких привів до влади янелох
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30.11.2023 12:31 Ответить
Протєстую. Вони всі йшли в комплекті.
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30.11.2023 12:33 Ответить
хіба ж тільки її?...
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30.11.2023 12:31 Ответить
якщо людину суд визначає неосудною то її примусово лікують, а не відправляють у раду *******
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30.11.2023 12:31 Ответить
Чувачки, не треба оцих кримінальних впроваджень, бо вони керуються звідти, звідки і ***** безугла. Розтяжечку на машиночку підвісьте, та й по тому.
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30.11.2023 12:33 Ответить
"Хвороблива некомпетентність" - це характеристика усієї зеленої кодли, на чолі з її головним "хворобливим некомпетентом" усіх часів і народів.
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30.11.2023 12:33 Ответить
начебто сам презедент хоч в чомусь компетентний. навть комік з нього хєровий. не смішний.
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30.11.2023 12:36 Ответить
він взагалі не актор, не вміє перевтілюватися, грає одну роль
але бізнесмен непоганий
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30.11.2023 21:36 Ответить
Такі як Безугла добра половина в ВР. Крикуни, демагоги всепропальщики і всезнайки потрібні для оперативної підтримки "найвеличнішого". А коли його рейтинг падає то методом обсирання опозиції і патріотів намагаються показати велич, мудрість і незамінність ЗЕ.
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30.11.2023 12:36 Ответить
У нас більше половини чиновників і депутатів некомпетентні. Але в них вистачає мізків рота не відкривати і просто красти гроші. У цієї навіть на це мізків не вистачило

Хоча навряд чи, що це її ініціатива
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30.11.2023 12:36 Ответить
При вступі в ЗВО людина складає іспит. Туди не візьмуть будь-кого без освіти.
То чому в ВР "набирають по оголошенню"?
Абсолютно всі депутати повинні проходити жорсткий відбір, і щонайменше щорічно підтверджувати свою проф. кваліфікацію. І щонайменше - щомісячно проходити перевірку на "поліграфі".
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30.11.2023 15:41 Ответить
по перше у психіатра
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30.11.2023 21:37 Ответить
Цікаво, що вона реально впевнена в тому що робить щось корисне для країни.
Такий собі непрямий ефект Даніга-Крюгера...
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30.11.2023 12:37 Ответить
Komsomolka Bezugla,sestra pavlika-morozova ,onuka Shwondera.
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30.11.2023 14:04 Ответить
- Якщо Едвардс дізнається про це, він використає це у своїй передвиборчій кампанії і постарається довести, що ви некомпетентний президент.
- Я це і сам можу довести, без нього.

(с) Гарячі голови - 2
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30.11.2023 12:38 Ответить
вернуть дэушку в госдеповскую поликлинику...бэзвозмэздно.
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30.11.2023 12:38 Ответить
Може я щось пропустила - але я не почула реакції СБУ. І реакції президента.

І реакції Лубенца.

ЗА НАЇЗД НА ГЕТЬМАНА ЗАЛУЖНОГО.

зате коли москалька соколова тявкнула про Фаріон - уся влада як з цепі зірвалась в момент на підтримку мови ворога😛😛😛
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30.11.2023 12:40 Ответить
Що у безуглой на язику, те у Ермака у думках 😎😎
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30.11.2023 12:43 Ответить
Безуглая это говорящая жопа ОП и Банковой . Она сама нечего НЕ решает , она исполняет номер который ей на Банковой написали.
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30.11.2023 12:46 Ответить
Та ничого!
Там такой компетентный президент!
Черчилль в политике!
Македонский в военном искусстве!
А какие видосики!
Оскар отдыхает!
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30.11.2023 12:47 Ответить
Після стерилізації заспокоїться.
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30.11.2023 12:47 Ответить
Так ця, з дозволу сказати клінічна ідіотка, озвучує лише те, що в її тупу голову вклали пройдисвіти з Банкової з метою дискредитації Залужного. Щоправда, як завжди, зробили це вкрай незграбно, приклад тому - її комунікація щодо зриву операції із затриманням найманців вагнера.
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30.11.2023 12:49 Ответить
Ти б ще порівняв Агрохімію і Стерненка...
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30.11.2023 12:54 Ответить
"У жовтні 2020 року президент України Володимир Зеленський нагородив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі орденом «За заслуги»» III ступеня."
Державні нагороди знецінено такими "подарунками" від найвеличнішого
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30.11.2023 15:46 Ответить
Ось ти точно здаєшся на агента Москви
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30.11.2023 12:57 Ответить
Вже сподіваюсь на хунту. Це всьому зе-свавіллю та зраді покладе край, та забезпечить порядок. Приклад Піночету та Чаушеску якнайкращий.
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30.11.2023 12:56 Ответить
Ну про Чаушеску то ви дарма...!
Така хунта добром не скінчилася...згадайте ще мусоліні...)
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30.11.2023 13:02 Ответить
В нас вже з 2019 все добром не скінчилось. Клин клином вибивають... Мусоліні не згадаю, але добрим словом згадаю іспанця Франко. І ще одного південного корейця, шкода ім'я забув...

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30.11.2023 13:08 Ответить
А может Безумной просто хочется секеса?
И наш Генерал Залужный ее предмет обожания?
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30.11.2023 12:56 Ответить
Швидше в неї така сама дірка ,тільки в мізках...)
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30.11.2023 13:00 Ответить
Безугла - це баласт,який обов"язково беруть в корзину повітряної кулі.Прийде час - і баласт скинуть,що дозволить кулі ще трохи протриматись в повітрі...
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30.11.2023 12:59 Ответить
Оця "некомпетентна" м'яко кажучи Безугла не тільки шкодить державі а й своїй фракції ...
Бо наші люди та закордонні партнери в шоці від її риторики та неадекватної поведінки...
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30.11.2023 12:59 Ответить
ту безмозглую нужно сдать в палату 6 для опытов!!!!!!!!!!!феерическая дура ******** ****......................................................................................................
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30.11.2023 13:14 Ответить
в неї обличчя з характерними рисами синдрому Дауна
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09.12.2023 15:29 Ответить
нарахунок заофшорити накрадене, зелені далеко не безуглі...
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30.11.2023 13:31 Ответить
Ну зачем "под суд"? Вот чуть что, и сразу: "под суд". Мужа ей найдите - она и поуспокоится.
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30.11.2023 13:42 Ответить
корисна амбіціотка...
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30.11.2023 13:43 Ответить
«Хвороблива некомпетентність нардепки Безуглої несе загрозу для держави»
Вже давно принесла!
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30.11.2023 14:05 Ответить
А може струмом? Колись так намагалися лікувати шизофренію.
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30.11.2023 15:32 Ответить
й зара так роблять, шокова терапія називається
але під легким наркозом
це приглушує шизофренічні приступи
це краще ніж галоперідол ковтати та слину потім пускати
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30.11.2023 21:40 Ответить
Безмозглу - на нари, терміново
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09.12.2023 15:28 Ответить
Безмозга -рупор д'єрмака! Треба дивитися в корінь.
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19.12.2023 10:30 Ответить
 
 