Болезненная некомпетентность нардепа Безуглой несет угрозу для государства, - Гудыменко
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Некомпетентные политики не вправе вмешиваться в дела военных ради самопиара, ведь это ставит под угрозу дальнейшее развитие войны. История с публичным нападением на Главнокомандующего ВСУ должна закончиться на уголовном производстве по Марьяне Безуглой, чтобы предотвратить масштабирование заразного примера.
Об этом ветеран и глава ОО "Украинское объединение "Мрія" Юрий Гудыменко заявил во время презентации своей книги "Истории и войны" в Ужгороде, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что на этой неделе обратился в СБУ с требованием открыть уголовное производство против народного депутата Марьяны Безуглой за разглашение гостайны.
"От народных депутатов Украины сейчас требуется одна вещь – не вредить. Давайте до конца полномасштабного вторжения вы не будете мешать. Госпожа Безуглая вредит – я в этом уверен. Этот человек трагически некомпетентен настолько, что в статусе заместителя председателя комитета по обороне путает, чем занимается Министерство обороны и Генштаб. Ее некомпетентность уже болезненна. Есть такое понятие "окно Овертона", когда ты открываешь какую-то возможность, делаешь окно более широким и то, что казалось совершенно невыполнимым, становится возможным и приемлемым. К примеру, сейчас нереальным кажется возврат к политическому процессу: выборы, ток-шоу, билборды, все поливают друг друга грязью. Проблема состоит в том, что это, скорее всего, убьет нашу страну", - подчеркнул Юрий Гудыменко.
По словам военного, если защитники начнут выяснять, за какую партию кто голосует, а генералы будут выбирать партии, а не военные стратегии, - это угроза для страны. Когда некомпетентные и непрофессиональные политики начинают вмешиваться в дела военных, это открывает "окно Овертона".
"Если политика возвращается тогда, когда не нужна, она вредит. Именно поэтому я надеюсь, что, во-первых, Марьяну Безуглу выбросят из фракции, во-вторых, к ней придет СБУ. Некоторые политики хотят привлечь к себе внимание любой ценой, даже если цена – победа в войне. Я надеюсь, что все закончится на Безуглой, чтобы за ней не потянулись другие. Ведь так прославиться сейчас легче всего. Это классическая логика: чтобы о тебе говорили, нужно идти против течения. Все поддерживают армию, а ты демонстративно на нее плюешь. Надеюсь, что это не масштабируется, впрочем, этот пример может быть реально заразен и его также нужно будет исправлять", - подчеркнул Юрий Гудыменко.
Пожалуйста, подождите...
Чому б не запустити петицію проти Безвуглої чи безмозглої хоч би для
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щоб її виперли з комітету по обороні..
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всі мовчать..
..
отож бо
...
Це втілення намагань ФСБ розхитати ситуацію в Україні, що в кінцевому результаті повинно привести людей до виходу на Майдан.
Оцініть ситуацію - Залужного таки знімають, людям це не подобається, і вони, намагаючи захистити Головкома, починають протестувати, ФСБ аплодує.
А робиться все це агентами московії в ОПі!
ПреЗедент, його партія, спонсор партії - Бєня, 73% очуманілих, які за них голосували!
але бізнесмен непоганий
Хоча навряд чи, що це її ініціатива
То чому в ВР "набирають по оголошенню"?
Абсолютно всі депутати повинні проходити жорсткий відбір, і щонайменше щорічно підтверджувати свою проф. кваліфікацію. І щонайменше - щомісячно проходити перевірку на "поліграфі".
Такий собі непрямий ефект Даніга-Крюгера...
- Я це і сам можу довести, без нього.
(с) Гарячі голови - 2
І реакції Лубенца.
ЗА НАЇЗД НА ГЕТЬМАНА ЗАЛУЖНОГО.
зате коли москалька соколова тявкнула про Фаріон - уся влада як з цепі зірвалась в момент на підтримку мови ворога😛😛😛
Там такой компетентный президент!
Черчилль в политике!
Македонский в военном искусстве!
А какие видосики!
Оскар отдыхает!
Державні нагороди знецінено такими "подарунками" від найвеличнішого
Така хунта добром не скінчилася...згадайте ще мусоліні...)
И наш Генерал Залужный ее предмет обожания?
Бо наші люди та закордонні партнери в шоці від її риторики та неадекватної поведінки...
Вже давно принесла!
але під легким наркозом
це приглушує шизофренічні приступи
це краще ніж галоперідол ковтати та слину потім пускати