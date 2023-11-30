Болезненная некомпетентность нардепа Безуглой несет угрозу для государства, - Гудыменко

Некомпетентные политики не вправе вмешиваться в дела военных ради самопиара, ведь это ставит под угрозу дальнейшее развитие войны. История с публичным нападением на Главнокомандующего ВСУ должна закончиться на уголовном производстве по Марьяне Безуглой, чтобы предотвратить масштабирование заразного примера.

Об этом ветеран и глава ОО "Украинское объединение "Мрія" Юрий Гудыменко заявил во время презентации своей книги "Истории и войны" в Ужгороде, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что на этой неделе обратился в СБУ с требованием открыть уголовное производство против народного депутата Марьяны Безуглой за разглашение гостайны.

"От народных депутатов Украины сейчас требуется одна вещь – не вредить. Давайте до конца полномасштабного вторжения вы не будете мешать. Госпожа Безуглая вредит – я в этом уверен. Этот человек трагически некомпетентен настолько, что в статусе заместителя председателя комитета по обороне путает, чем занимается Министерство обороны и Генштаб. Ее некомпетентность уже болезненна. Есть такое понятие "окно Овертона", когда ты открываешь какую-то возможность, делаешь окно более широким и то, что казалось совершенно невыполнимым, становится возможным и приемлемым. К примеру, сейчас нереальным кажется возврат к политическому процессу: выборы, ток-шоу, билборды, все поливают друг друга грязью. Проблема состоит в том, что это, скорее всего, убьет нашу страну", - подчеркнул Юрий Гудыменко.

По словам военного, если защитники начнут выяснять, за какую партию кто голосует, а генералы будут выбирать партии, а не военные стратегии, - это угроза для страны. Когда некомпетентные и непрофессиональные политики начинают вмешиваться в дела военных, это открывает "окно Овертона".

"Если политика возвращается тогда, когда не нужна, она вредит. Именно поэтому я надеюсь, что, во-первых, Марьяну Безуглу выбросят из фракции, во-вторых, к ней придет СБУ. Некоторые политики хотят привлечь к себе внимание любой ценой, даже если цена – победа в войне. Я надеюсь, что все закончится на Безуглой, чтобы за ней не потянулись другие. Ведь так прославиться сейчас легче всего. Это классическая логика: чтобы о тебе говорили, нужно идти против течения. Все поддерживают армию, а ты демонстративно на нее плюешь. Надеюсь, что это не масштабируется, впрочем, этот пример может быть реально заразен и его также нужно будет исправлять", - подчеркнул Юрий Гудыменко.

Читайте: Гудыменко требует реакции СБУ на нардепа Безуглую за разглашение гостайны