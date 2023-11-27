Гудыменко требует реакции СБУ на нардепа Безуглую за разглашение гостайны
Юрий Гудыменко обратился в Службу Безопасности Украины с требованием расследовать дело заместителя председателя Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой на предмет разглашения государственной тайны. Накануне народная депутат обвинила Главнокомандующего Валерия Залужного в отсутствии планов на год и призвала высшее военное командование ВСУ уйти в отставку.
Об этом глава Украинского объединения "Мрия", ветеран Юрий Гудыменко сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Если Марьяна Безуглая знает смысл того, что говорит, то она совершает преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 328 Уголовного Кодекса ("Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей", - комментирует Юрий Гудыменко.
По словам военного, подобные высказывания политиков недопустимы в воюющей стране и могут привести к конфликту между ветеранами и государством.
"Если Безуглая не знает, что говорит, но говорит, то она совершает преступление, предусмотренное ст. 259 Уголовного Кодекса ("Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан"). Прошу Службу безопасности Украины считать это официальным заявлением о преступлении. Нам срочно необходима статья в Уголовном Кодексе о преступном долбо**зме в особо крупных размерах", - подчеркнул Гудыменко.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, ранее "слуга народа" Безуглая подвергла критике Залужного за встречи с гражданскими. Также сообщалось, что Безуглая требует отставки Главкома ВСУ Залужного. По ее словам, он "не смог предоставить план замысла на 2024 год".
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А загальні враження - як тільки громадяни можали говорити про Валерія Залужного, як про гарного кандидата на пост президента, то почалося. Зелені херню порять різну, так від кормушки не хотять, щоб їх поперли.
І головне, що цією ротовою порожниною, користуються виключно під ПАТРОНАТОМ ЗЕЛЕНСЬКИОГО!
Тоді ПРОСТЕ ПИТАННЯ, а Оманський лижник, таки зливає Україну *****! То з Польщею обгадився, то перед самітом НАТО наплював їм у каву, то з Тараном та Резніковим нагадив, як міг дошкульно…!!
Через СТРАХ людської КАРИ, ота з Абхазії, дивна істота, його теж ЗДАЛА у статті до БІЛД! Відчувають свій КІНЕЦЬ, тому і зливають гнусавого!!
Наближається операція Бакай2, Ховайся, хто може!!
Пильнуймо привладних, як орків на фронті!
На мій погляд ситуація така: маємо у владі недолугу мерзоту, яка влізла туди шляхом брехні, провокацій, скандалів та інтриг. І вся суть діяльності її з маніакальною впертістю будь-яким чином втриматись та позбутись конкуренції, усунути чи знищити всіх, хто становить їй небезпеку. І робить та мерзота єдиним способом, на який здатна: знову ж - брехня, інтриги, провокації і всяка інша мерзота. І ніякі обставини, ніякі небезпеки для держави чи для громадян тут не перешкода. Похрін, що війна, похрін, що тисячі смертей... У психічно хворих сумнівів не буває.
Але ж все, як 73% дебілів захотіли - весело і прикольно. Чи не так, ЗЕбіли, ви добились свого?
Тож третій захищає країну, яку перша руйнує!
Про свої плани він може доповідати лише дуже вузькому колу людей , на чолі з янелохом . Безмозгла до їх числа аж ніяк не входить .
https://www.youtube.com/watch?v=sHH0uyopXuw
прибрати тебе , недолуга фсбшна наволоч із Верховної ради назавжди
до психлікарні 😠
Паскудь потрібно ізолювати і негайно 🙁
Вкотре "дякую" 72% **********,що привели до влади цю нечисть!
каждый день вброс за сбросом
Некомпетентні і обмежені люди не будуть терпіти поряд з собою спеціалістів і професіоналів, тому у Зелі і його вірних йому покидьків така неприхована ненависть до гідних і порядних людей. Тепер ця наволоч отримала всю повноту владу і скористалась як і належить покидькам по повній. Громадяни України ще заплатять не одною сотнею тисяч убитих, скалічених і зруйнованих життів за свій вибір, бо все має свою ціну