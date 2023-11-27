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Гудыменко требует реакции СБУ на нардепа Безуглую за разглашение гостайны

гудименко

Юрий Гудыменко обратился в Службу Безопасности Украины с требованием расследовать дело заместителя председателя Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой на предмет разглашения государственной тайны. Накануне народная депутат обвинила Главнокомандующего Валерия Залужного в отсутствии планов на год и призвала высшее военное командование ВСУ уйти в отставку.

Об этом глава Украинского объединения "Мрия", ветеран Юрий Гудыменко сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если Марьяна Безуглая знает смысл того, что говорит, то она совершает преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 328 Уголовного Кодекса ("Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей", - комментирует Юрий Гудыменко.

По словам военного, подобные высказывания политиков недопустимы в воюющей стране и могут привести к конфликту между ветеранами и государством.

"Если Безуглая не знает, что говорит, но говорит, то она совершает преступление, предусмотренное ст. 259 Уголовного Кодекса ("Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан"). Прошу Службу безопасности Украины считать это официальным заявлением о преступлении. Нам срочно необходима статья в Уголовном Кодексе о преступном долбо**зме в особо крупных размерах", - подчеркнул Гудыменко.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, ранее "слуга народа" Безуглая подвергла критике Залужного за встречи с гражданскими. Также сообщалось, что Безуглая требует отставки Главкома ВСУ Залужного. По ее словам, он "не смог предоставить план замысла на 2024 год".

Смотрите также: Слова Вениславского о "слуге народа" Безуглой и ее "угрозе нацбезопасности" - из интервью за март 2023 года. ВИДЕО

Автор: 

СБУ (19840) Гудыменко (37) Безуглая (290)


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Топ комментарии
+53
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27.11.2023 10:57
+41
Дєрьмак нє одобріт реакції СБУ. Не для того він направив свого песика безумну на Залужного.
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27.11.2023 10:52
+38
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27.11.2023 10:52
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27.11.2023 10:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=sHH0uyopXuw https://www.youtube.com/watch?v=sHH0uyopXuw

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27.11.2023 12:50 Ответить
Ну дехто попереджав шо будут раскачівать лодку і літь воду на мєльніцу-ну вот вада і пашла...
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27.11.2023 10:52 Ответить
Дєрьмак нє одобріт реакції СБУ. Не для того він направив свого песика безумну на Залужного.
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27.11.2023 10:52 Ответить
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27.11.2023 11:00 Ответить
Шапокляк.
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27.11.2023 11:03 Ответить
Пёсика пора усыпить!
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27.11.2023 11:02 Ответить
Може підождати, поки песик свого хазяїна покусає?
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27.11.2023 19:51 Ответить
Примусовий огляд у психіатра
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27.11.2023 10:54 Ответить
Практично всім народним обранцям потрібна судова психіатрична експертиза. І тим, хто їх обрав.
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27.11.2023 11:00 Ответить
А також щоденний поліграф.
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27.11.2023 11:10 Ответить
Вона психічно здорова, а це означае шо вона підсудна.
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27.11.2023 11:04 Ответить
Яка ж вона здорова? Ви теж з тих?
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27.11.2023 11:29 Ответить
коли мова йде про Печерські пагорби, то СБУ - імпотенти-офіціанти
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27.11.2023 10:55 Ответить
+100500!!!
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27.11.2023 11:14 Ответить
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27.11.2023 10:57 Ответить
Це як картинка для отримання відповіді - Бот ти, чи ні.
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27.11.2023 11:35 Ответить
А ще СБУ треба встигнути відреагувати на закиди Данилова про активізацію егентури паРашки в СБУ....
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27.11.2023 10:58 Ответить
СБУ не встигає. 😔 У неї на контролі 4 справи проти простої громадянки Фаріон.
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27.11.2023 11:25 Ответить
Та запхнiть ii вже. Нудить. Толку з неi нуль.
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27.11.2023 11:32 Ответить
Кого? Безуглу? Фаріон? СБУ?, 🤔
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27.11.2023 11:40 Ответить
Та - усіх!
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30.11.2023 13:44 Ответить
мочіть посіпаку зеленої шмарклі Безглузду! Треба з неї зробити Безуглу й виперти з України
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27.11.2023 10:59 Ответить
Повністю згоден.

А загальні враження - як тільки громадяни можали говорити про Валерія Залужного, як про гарного кандидата на пост президента, то почалося. Зелені херню порять різну, так від кормушки не хотять, щоб їх поперли.
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27.11.2023 10:59 Ответить
Попруть - то в кращому разі. Там на кожного букети кримінальних статей. Команди "фас" немає.
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27.11.2023 11:02 Ответить
Не тільки зелені,а в цілому олігархат тісно пов'язаний з криміналом і кремлем.
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27.11.2023 11:28 Ответить
Будемо відверті - політикум, крімінал та олігархат, це одна організація. А те, що там через одного запроданці кремля - теж не секрет.
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29.11.2023 11:12 Ответить
Навряд чи безмозгла діє з власної ініціативи, а СБУ орган підпорядкований президенту
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27.11.2023 11:00 Ответить
А ''през**дентом'' керує д'єрмак!
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27.11.2023 11:14 Ответить
орга`н, що підпорядковано o`ргану уклоніста, котрий бере у будь-яких позах та кількості від ОПи.
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27.11.2023 11:16 Ответить
Сівкович+мертвечук+деркачі+льовочкини+єрмак та інші, з кріпаків *****, дуже ЗАДОВОЛЕНИМИ відвертими діями агентів ***** у ВРУ !
І головне, що цією ротовою порожниною, користуються виключно під ПАТРОНАТОМ ЗЕЛЕНСЬКИОГО!
Тоді ПРОСТЕ ПИТАННЯ, а Оманський лижник, таки зливає Україну *****! То з Польщею обгадився, то перед самітом НАТО наплював їм у каву, то з Тараном та Резніковим нагадив, як міг дошкульно…!!

Через СТРАХ людської КАРИ, ота з Абхазії, дивна істота, його теж ЗДАЛА у статті до БІЛД! Відчувають свій КІНЕЦЬ, тому і зливають гнусавого!!

Наближається операція Бакай2, Ховайся, хто може!!
Пильнуймо привладних, як орків на фронті!
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27.11.2023 11:01 Ответить
безумовна Безугла розголосила державну таємницб і треба вимагати реакції СБУ
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27.11.2023 11:01 Ответить
Зрадники у середині країни всіма можливими провакують внутрішній конфлікт: мородерів не покарано, забезпечення ЗСУ на незадовільному рівні, кримінал у замах міністра МВС, висловлювання недолугих шісток (на кштал Безуглої) погіршення відносин з союзниками й т.п., це вже неможливо приховати телеЛохоФоном..... хоча частково вдається.
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27.11.2023 11:03 Ответить
Головне шоб ні воно, Безглузда, ні інші слугі не змогли втекти.
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27.11.2023 11:06 Ответить
...хіба шо в рашку. з інших країн їх запросто видадуть
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27.11.2023 11:08 Ответить
так в паРашку і втечуть
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27.11.2023 11:34 Ответить
Як тiльки смаленим запахне - втечуть. Окрiм шестьорок.
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27.11.2023 11:35 Ответить
А якої реакції можна чекати від СБУ, коли за словами Данілова там працює мережа шпигунів?
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27.11.2023 11:06 Ответить
Повторю тут:
На мій погляд ситуація така: маємо у владі недолугу мерзоту, яка влізла туди шляхом брехні, провокацій, скандалів та інтриг. І вся суть діяльності її з маніакальною впертістю будь-яким чином втриматись та позбутись конкуренції, усунути чи знищити всіх, хто становить їй небезпеку. І робить та мерзота єдиним способом, на який здатна: знову ж - брехня, інтриги, провокації і всяка інша мерзота. І ніякі обставини, ніякі небезпеки для держави чи для громадян тут не перешкода. Похрін, що війна, похрін, що тисячі смертей... У психічно хворих сумнівів не буває.
Але ж все, як 73% дебілів захотіли - весело і прикольно. Чи не так, ЗЕбіли, ви добились свого?
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27.11.2023 11:07 Ответить
Безуглу обрала конкретно Оболонь, 217-й виборчий округ.
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27.11.2023 11:13 Ответить
нагадайте в кого вона виграла вибори ?
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27.11.2023 11:24 Ответить
В Максима Жоріна. Правда - він на 3-му місці.

Тож третій захищає країну, яку перша руйнує!
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27.11.2023 12:25 Ответить
Якщо тій тварі народ не наб'є їбало, то Зе вирішить, що піпл схаває заміну Залужного на якогось лошка, аби не затьмарював найвеличнішого.
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27.11.2023 11:10 Ответить
За її словами, він "не зміг надати план задуму на 2024". залужний мудра людина і відає- "ЯКЩО НАДАТИ ПЛАН СВОЇХ ЗАДУМІВ РАШИСТСЬКІ СУЦІ, ТО ПРО НИХ (ЦІ ПЛАНИ ) ,БУДЕ ЗНАТИ ВСЯ РАШИСТСЬКА ПС'ЯРНЯ@
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27.11.2023 11:10 Ответить
Так Залужний і не має перед нею звітувати .! Хто вона така щоб їй доповідали про військові плани ? Тупа вівця , місце якої не в парламенті , а ліпше - на кухні , біля каструль і сковорідок ( і то далеко не факт ) .
Про свої плани він може доповідати лише дуже вузькому колу людей , на чолі з янелохом . Безмозгла до їх числа аж ніяк не входить .
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27.11.2023 11:25 Ответить
В Україні є до хєра рашистської агентури і так званих прорашистських "політиків" ,але в Україні єдина українська армія ,котра боронить український народ від рашистського нелюда
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27.11.2023 11:31 Ответить
а я вимагаю розстрілу цієї зе погані і їй подібних!!!
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27.11.2023 11:11 Ответить
Казав Данілов,що кацапи активізували своїх агентів- цапів,цапих для розколу держави зсередини.Ось ця руснява мандєнь мар'яна,перед нею така сама руснява хламідія,женєчка ,їхній шеф дрюша і зелене ***** і є оті озвучені секретарем РНБО ворожі агенти.
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27.11.2023 11:14 Ответить
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27.11.2023 11:15 Ответить
Можна ще добавити - Не вірно закуплені висотоміри для літаків України, не вірно закуплені клістрони для ППО України(котрі зеленский дав команду бакланову зняти з частин ППО України - Київська, Тернопільська, Хмельницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська області ).
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27.11.2023 11:41 Ответить
Так, ніхто і нічого не шатає..
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27.11.2023 11:16 Ответить
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27.11.2023 11:16 Ответить
УБЕРИТЕ ОТ МЕНЯ ЭТУ ПСИХИЧЕСКУЮ,
https://www.youtube.com/watch?v=sHH0uyopXuw
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27.11.2023 12:52 Ответить
О вилитий Шаріков.
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27.11.2023 19:27 Ответить
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27.11.2023 11:16 Ответить
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27.11.2023 11:18 Ответить
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27.11.2023 11:19 Ответить
В безугла, безумна шатунчленхиня номер один..
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27.11.2023 11:20 Ответить
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27.11.2023 11:20 Ответить
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27.11.2023 11:21 Ответить
Малюк прочитає весь зміст звернення виложений вверху і зробить вигляд,що він нічого не бачив.🤮
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27.11.2023 11:22 Ответить
Арахамія у інтерв'ю з Мосійчук сказав, що генеральній штаб прорахував усі варіанти і повідомив політичному керівництву, що саме буде потрібно при тому чи тому варіанті. Тобто генштаб свою роботу зробив. А політичному керівництву треба визначитися, який варіант розвитку подій треба закладати у бюджет. Питання там нелегкі, тому рішення наразі немає. Але звинувачувати військових у тому, що вони не приймають рішень замість політичного керівництва країни, це не просто валити з хворої голови на здорову, але ще й підбивати військових на перевищення їх повноважень.
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27.11.2023 11:23 Ответить
В клітку курву!
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27.11.2023 11:23 Ответить
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27.11.2023 11:24 Ответить
в неї було вже стільки зашкварів шо я не розумію як ця зелена наволоч щє жива
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27.11.2023 11:30 Ответить
ні хто її не притягне. наскрізь гнила корумпована влада. 73% голосили за квартального блазня, а у підсумку отримали ФСБ агента "Тімофеєва"
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27.11.2023 11:32 Ответить
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27.11.2023 11:36 Ответить
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27.11.2023 11:38 Ответить
Безмозгла озвучує методички ОПи.
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27.11.2023 11:40 Ответить
Копайте глибше - оп це вже кінцева - початок це кремль.
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27.11.2023 11:53 Ответить
Чому досі немає механізму відклику депутатів, імпічменту президента, та кримінального покарання за розвод чи то кидалово, за невиконання пердвиборчих обіцянок, бо як кандидати лізуть до влади наввипередки обіцяють, що завгодно, а як долязуть, нічого не роблять
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27.11.2023 11:45 Ответить
😁 зате є механізм стійкості в перенесенні всіх тяґот і лішеній, як результат спроби прийняття важливих рішень не задіюючи при цьому головний мозок.
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27.11.2023 11:56 Ответить
Безмозгла , в планах на рік українців ,
прибрати тебе , недолуга фсбшна наволоч із Верховної ради назавжди
до психлікарні 😠
Паскудь потрібно ізолювати і негайно 🙁
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27.11.2023 11:51 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=D9WLGe6ZXRs Полезные идиоты Украины. Почему Безугла - угроза для нацбезопасности - Валерий Клочок
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27.11.2023 12:12 Ответить
Безуглая в обвинении Залужного разгласила информацию ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ про мобілізаційні завдання в умовах особливого периоду, (не таємне, не цілком таємне, а особливо важне) . п 1.4.1., п.1.4.2 и еще несколько пунктов ЗВДТ ( ссылка https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0052-21?find=1&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B1#w1_1), но так как СБУ карманное, то никто никому подозрения предъявлять не будет.
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27.11.2023 12:13 Ответить
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27.11.2023 12:15 Ответить
Та яка бузугла!? Немає жодної безуглої! Є агент фсб"козирь",він і "варить воду",інколи висовуючи то безмозглу,то генетального піаніста ,то колю -катлету то ще когось. У зеленому болоті цієї бридоти -по вуха!
Вкотре "дякую" 72% **********,що привели до влади цю нечисть!
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27.11.2023 12:20 Ответить
я думаю на цю ************ треба подавати в суд щоб позовів під тисячу а то і більше
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27.11.2023 12:32 Ответить
Этот безумний цирк власти просто омерзительный раскачивать общество во время войны могут или предатели или ума лишенные
каждый день вброс за сбросом
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27.11.2023 12:59 Ответить
Нарід своїми бездумними «хрестиками» в бюлетнях на виборах 2019 року визначив подальший шлях для України. Тепер частина з них вже мертва і в могилах в кращому випадку, частина виїхала закордон, частина в ЗСУ і підтримує армію, а частина упоротий з піною в роті кричить про героя Боневтіка і його невідомі подвиги, тим більше, що у бенямарафону ще є достатньо фанатів.
Некомпетентні і обмежені люди не будуть терпіти поряд з собою спеціалістів і професіоналів, тому у Зелі і його вірних йому покидьків така неприхована ненависть до гідних і порядних людей. Тепер ця наволоч отримала всю повноту владу і скористалась як і належить покидькам по повній. Громадяни України ще заплатять не одною сотнею тисяч убитих, скалічених і зруйнованих життів за свій вибір, бо все має свою ціну
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27.11.2023 13:52 Ответить
 
 