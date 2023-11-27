Гудыменко требует реакции СБУ на нардепа Безуглую за разглашение гостайны

Юрий Гудыменко обратился в Службу Безопасности Украины с требованием расследовать дело заместителя председателя Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой на предмет разглашения государственной тайны. Накануне народная депутат обвинила Главнокомандующего Валерия Залужного в отсутствии планов на год и призвала высшее военное командование ВСУ уйти в отставку.

Об этом глава Украинского объединения "Мрия", ветеран Юрий Гудыменко сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если Марьяна Безуглая знает смысл того, что говорит, то она совершает преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 328 Уголовного Кодекса ("Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей", - комментирует Юрий Гудыменко.

По словам военного, подобные высказывания политиков недопустимы в воюющей стране и могут привести к конфликту между ветеранами и государством.

"Если Безуглая не знает, что говорит, но говорит, то она совершает преступление, предусмотренное ст. 259 Уголовного Кодекса ("Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан"). Прошу Службу безопасности Украины считать это официальным заявлением о преступлении. Нам срочно необходима статья в Уголовном Кодексе о преступном долбо**зме в особо крупных размерах", - подчеркнул Гудыменко.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, ранее "слуга народа" Безуглая подвергла критике Залужного за встречи с гражданскими. Также сообщалось, что Безуглая требует отставки Главкома ВСУ Залужного. По ее словам, он "не смог предоставить план замысла на 2024 год".

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