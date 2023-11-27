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Гудименко вимагає реакції СБУ щодо нардепки Безуглої за розголошення держтаємниці

гудименко

Юрій Гудименко звернувся до Служби Безпеки України з вимогою розслідувати справу заступниці голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яни Безуглої на предмет розголошення державної таємниці. Напередодні народна депутатка звинуватила Головнокомандувача Валерія Залужного у відсутності планів на рік та закликала вище військове командування ЗСУ піти у відставку.

Про це голова Українського об’єднання "Мрія", ветеран Юрій Гудименко повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо Марʼяна Безугла знає сенс того, що говорить, то вона вчиняє злочин, передбачений ч. 1 ст. 328 Кримінального Кодексу ("Розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків", - коментує Юрій Гудименко.

За словами військового, подібні висловлювання політиків неприпустимі в країні, що воює, і можуть призвести до конфлікту між ветеранами і державою.

"Якщо Безугла не знає, що говорить, але говорить, то вона вчиняє злочин, передбачений ст. 259 Кримінального Кодексу ("Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян"). Прошу Службу безпеки України вважати це офіційною заявою про злочин. Нам терміново необхідна стаття в Кримінальному Кодексі про злочинний довбо**зм в особливо великих розмірах", - наголосив Гудименко.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, раніше "слуга народу" Безугла розкритикувала Залужного за зустрічі з цивільними. Також повідомлялося, що Безугла вимагає відставки Головкома ВСУ Залужного. За її словами, він "не зміг надати план задуму на 2024".

Також читайте: Слуга народу Безугла вимагає відставки Головкома ВСУ Залужного: Таке керівництво має піти

Автор: 

СБУ (12758) Гудименко (46) Безугла (297)


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Топ коментарі
+53
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27.11.2023 10:57
+41
Дєрьмак нє одобріт реакції СБУ. Не для того він направив свого песика безумну на Залужного.
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27.11.2023 10:52
+38
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27.11.2023 10:52
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27.11.2023 10:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sHH0uyopXuw https://www.youtube.com/watch?v=sHH0uyopXuw

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27.11.2023 12:50 Відповісти
Ну дехто попереджав шо будут раскачівать лодку і літь воду на мєльніцу-ну вот вада і пашла...
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27.11.2023 10:52 Відповісти
Дєрьмак нє одобріт реакції СБУ. Не для того він направив свого песика безумну на Залужного.
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27.11.2023 10:52 Відповісти
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27.11.2023 11:00 Відповісти
Шапокляк.
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27.11.2023 11:03 Відповісти
Пёсика пора усыпить!
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27.11.2023 11:02 Відповісти
Може підождати, поки песик свого хазяїна покусає?
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27.11.2023 19:51 Відповісти
Примусовий огляд у психіатра
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27.11.2023 10:54 Відповісти
Практично всім народним обранцям потрібна судова психіатрична експертиза. І тим, хто їх обрав.
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27.11.2023 11:00 Відповісти
А також щоденний поліграф.
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27.11.2023 11:10 Відповісти
Вона психічно здорова, а це означае шо вона підсудна.
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27.11.2023 11:04 Відповісти
Яка ж вона здорова? Ви теж з тих?
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27.11.2023 11:29 Відповісти
коли мова йде про Печерські пагорби, то СБУ - імпотенти-офіціанти
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27.11.2023 10:55 Відповісти
+100500!!!
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27.11.2023 11:14 Відповісти
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27.11.2023 10:57 Відповісти
Це як картинка для отримання відповіді - Бот ти, чи ні.
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27.11.2023 11:35 Відповісти
А ще СБУ треба встигнути відреагувати на закиди Данилова про активізацію егентури паРашки в СБУ....
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27.11.2023 10:58 Відповісти
СБУ не встигає. 😔 У неї на контролі 4 справи проти простої громадянки Фаріон.
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27.11.2023 11:25 Відповісти
Та запхнiть ii вже. Нудить. Толку з неi нуль.
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27.11.2023 11:32 Відповісти
Кого? Безуглу? Фаріон? СБУ?, 🤔
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27.11.2023 11:40 Відповісти
Та - усіх!
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30.11.2023 13:44 Відповісти
мочіть посіпаку зеленої шмарклі Безглузду! Треба з неї зробити Безуглу й виперти з України
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27.11.2023 10:59 Відповісти
Повністю згоден.

А загальні враження - як тільки громадяни можали говорити про Валерія Залужного, як про гарного кандидата на пост президента, то почалося. Зелені херню порять різну, так від кормушки не хотять, щоб їх поперли.
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27.11.2023 10:59 Відповісти
Попруть - то в кращому разі. Там на кожного букети кримінальних статей. Команди "фас" немає.
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27.11.2023 11:02 Відповісти
Не тільки зелені,а в цілому олігархат тісно пов'язаний з криміналом і кремлем.
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27.11.2023 11:28 Відповісти
Будемо відверті - політикум, крімінал та олігархат, це одна організація. А те, що там через одного запроданці кремля - теж не секрет.
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29.11.2023 11:12 Відповісти
Навряд чи безмозгла діє з власної ініціативи, а СБУ орган підпорядкований президенту
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27.11.2023 11:00 Відповісти
А ''през**дентом'' керує д'єрмак!
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27.11.2023 11:14 Відповісти
орга`н, що підпорядковано o`ргану уклоніста, котрий бере у будь-яких позах та кількості від ОПи.
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27.11.2023 11:16 Відповісти
Сівкович+мертвечук+деркачі+льовочкини+єрмак та інші, з кріпаків *****, дуже ЗАДОВОЛЕНИМИ відвертими діями агентів ***** у ВРУ !
І головне, що цією ротовою порожниною, користуються виключно під ПАТРОНАТОМ ЗЕЛЕНСЬКИОГО!
Тоді ПРОСТЕ ПИТАННЯ, а Оманський лижник, таки зливає Україну *****! То з Польщею обгадився, то перед самітом НАТО наплював їм у каву, то з Тараном та Резніковим нагадив, як міг дошкульно…!!

Через СТРАХ людської КАРИ, ота з Абхазії, дивна істота, його теж ЗДАЛА у статті до БІЛД! Відчувають свій КІНЕЦЬ, тому і зливають гнусавого!!

Наближається операція Бакай2, Ховайся, хто може!!
Пильнуймо привладних, як орків на фронті!
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27.11.2023 11:01 Відповісти
безумовна Безугла розголосила державну таємницб і треба вимагати реакції СБУ
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27.11.2023 11:01 Відповісти
Зрадники у середині країни всіма можливими провакують внутрішній конфлікт: мородерів не покарано, забезпечення ЗСУ на незадовільному рівні, кримінал у замах міністра МВС, висловлювання недолугих шісток (на кштал Безуглої) погіршення відносин з союзниками й т.п., це вже неможливо приховати телеЛохоФоном..... хоча частково вдається.
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27.11.2023 11:03 Відповісти
Головне шоб ні воно, Безглузда, ні інші слугі не змогли втекти.
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27.11.2023 11:06 Відповісти
...хіба шо в рашку. з інших країн їх запросто видадуть
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27.11.2023 11:08 Відповісти
так в паРашку і втечуть
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27.11.2023 11:34 Відповісти
Як тiльки смаленим запахне - втечуть. Окрiм шестьорок.
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27.11.2023 11:35 Відповісти
А якої реакції можна чекати від СБУ, коли за словами Данілова там працює мережа шпигунів?
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27.11.2023 11:06 Відповісти
Повторю тут:
На мій погляд ситуація така: маємо у владі недолугу мерзоту, яка влізла туди шляхом брехні, провокацій, скандалів та інтриг. І вся суть діяльності її з маніакальною впертістю будь-яким чином втриматись та позбутись конкуренції, усунути чи знищити всіх, хто становить їй небезпеку. І робить та мерзота єдиним способом, на який здатна: знову ж - брехня, інтриги, провокації і всяка інша мерзота. І ніякі обставини, ніякі небезпеки для держави чи для громадян тут не перешкода. Похрін, що війна, похрін, що тисячі смертей... У психічно хворих сумнівів не буває.
Але ж все, як 73% дебілів захотіли - весело і прикольно. Чи не так, ЗЕбіли, ви добились свого?
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27.11.2023 11:07 Відповісти
Безуглу обрала конкретно Оболонь, 217-й виборчий округ.
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27.11.2023 11:13 Відповісти
нагадайте в кого вона виграла вибори ?
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27.11.2023 11:24 Відповісти
В Максима Жоріна. Правда - він на 3-му місці.

Тож третій захищає країну, яку перша руйнує!
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27.11.2023 12:25 Відповісти
Якщо тій тварі народ не наб'є їбало, то Зе вирішить, що піпл схаває заміну Залужного на якогось лошка, аби не затьмарював найвеличнішого.
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27.11.2023 11:10 Відповісти
За її словами, він "не зміг надати план задуму на 2024". залужний мудра людина і відає- "ЯКЩО НАДАТИ ПЛАН СВОЇХ ЗАДУМІВ РАШИСТСЬКІ СУЦІ, ТО ПРО НИХ (ЦІ ПЛАНИ ) ,БУДЕ ЗНАТИ ВСЯ РАШИСТСЬКА ПС'ЯРНЯ@
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27.11.2023 11:10 Відповісти
Так Залужний і не має перед нею звітувати .! Хто вона така щоб їй доповідали про військові плани ? Тупа вівця , місце якої не в парламенті , а ліпше - на кухні , біля каструль і сковорідок ( і то далеко не факт ) .
Про свої плани він може доповідати лише дуже вузькому колу людей , на чолі з янелохом . Безмозгла до їх числа аж ніяк не входить .
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27.11.2023 11:25 Відповісти
В Україні є до хєра рашистської агентури і так званих прорашистських "політиків" ,але в Україні єдина українська армія ,котра боронить український народ від рашистського нелюда
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27.11.2023 11:31 Відповісти
а я вимагаю розстрілу цієї зе погані і їй подібних!!!
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27.11.2023 11:11 Відповісти
Казав Данілов,що кацапи активізували своїх агентів- цапів,цапих для розколу держави зсередини.Ось ця руснява мандєнь мар'яна,перед нею така сама руснява хламідія,женєчка ,їхній шеф дрюша і зелене ***** і є оті озвучені секретарем РНБО ворожі агенти.
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27.11.2023 11:14 Відповісти
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27.11.2023 11:15 Відповісти
Можна ще добавити - Не вірно закуплені висотоміри для літаків України, не вірно закуплені клістрони для ППО України(котрі зеленский дав команду бакланову зняти з частин ППО України - Київська, Тернопільська, Хмельницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська області ).
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27.11.2023 11:41 Відповісти
Так, ніхто і нічого не шатає..
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27.11.2023 11:16 Відповісти
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27.11.2023 11:16 Відповісти
УБЕРИТЕ ОТ МЕНЯ ЭТУ ПСИХИЧЕСКУЮ,
https://www.youtube.com/watch?v=sHH0uyopXuw
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27.11.2023 12:52 Відповісти
О вилитий Шаріков.
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27.11.2023 19:27 Відповісти
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27.11.2023 11:16 Відповісти
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27.11.2023 11:18 Відповісти
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27.11.2023 11:19 Відповісти
В безугла, безумна шатунчленхиня номер один..
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27.11.2023 11:20 Відповісти
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27.11.2023 11:20 Відповісти
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27.11.2023 11:21 Відповісти
Малюк прочитає весь зміст звернення виложений вверху і зробить вигляд,що він нічого не бачив.🤮
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27.11.2023 11:22 Відповісти
Арахамія у інтерв'ю з Мосійчук сказав, що генеральній штаб прорахував усі варіанти і повідомив політичному керівництву, що саме буде потрібно при тому чи тому варіанті. Тобто генштаб свою роботу зробив. А політичному керівництву треба визначитися, який варіант розвитку подій треба закладати у бюджет. Питання там нелегкі, тому рішення наразі немає. Але звинувачувати військових у тому, що вони не приймають рішень замість політичного керівництва країни, це не просто валити з хворої голови на здорову, але ще й підбивати військових на перевищення їх повноважень.
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27.11.2023 11:23 Відповісти
В клітку курву!
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27.11.2023 11:23 Відповісти
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27.11.2023 11:24 Відповісти
в неї було вже стільки зашкварів шо я не розумію як ця зелена наволоч щє жива
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27.11.2023 11:30 Відповісти
ні хто її не притягне. наскрізь гнила корумпована влада. 73% голосили за квартального блазня, а у підсумку отримали ФСБ агента "Тімофеєва"
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27.11.2023 11:32 Відповісти
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27.11.2023 11:36 Відповісти
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27.11.2023 11:38 Відповісти
Безмозгла озвучує методички ОПи.
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27.11.2023 11:40 Відповісти
Копайте глибше - оп це вже кінцева - початок це кремль.
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27.11.2023 11:53 Відповісти
Чому досі немає механізму відклику депутатів, імпічменту президента, та кримінального покарання за розвод чи то кидалово, за невиконання пердвиборчих обіцянок, бо як кандидати лізуть до влади наввипередки обіцяють, що завгодно, а як долязуть, нічого не роблять
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27.11.2023 11:45 Відповісти
😁 зате є механізм стійкості в перенесенні всіх тяґот і лішеній, як результат спроби прийняття важливих рішень не задіюючи при цьому головний мозок.
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27.11.2023 11:56 Відповісти
Безмозгла , в планах на рік українців ,
прибрати тебе , недолуга фсбшна наволоч із Верховної ради назавжди
до психлікарні 😠
Паскудь потрібно ізолювати і негайно 🙁
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27.11.2023 11:51 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=D9WLGe6ZXRs Полезные идиоты Украины. Почему Безугла - угроза для нацбезопасности - Валерий Клочок
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27.11.2023 12:12 Відповісти
Безуглая в обвинении Залужного разгласила информацию ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ про мобілізаційні завдання в умовах особливого периоду, (не таємне, не цілком таємне, а особливо важне) . п 1.4.1., п.1.4.2 и еще несколько пунктов ЗВДТ ( ссылка https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0052-21?find=1&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B1#w1_1), но так как СБУ карманное, то никто никому подозрения предъявлять не будет.
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27.11.2023 12:13 Відповісти
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27.11.2023 12:15 Відповісти
Та яка бузугла!? Немає жодної безуглої! Є агент фсб"козирь",він і "варить воду",інколи висовуючи то безмозглу,то генетального піаніста ,то колю -катлету то ще когось. У зеленому болоті цієї бридоти -по вуха!
Вкотре "дякую" 72% **********,що привели до влади цю нечисть!
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27.11.2023 12:20 Відповісти
я думаю на цю ************ треба подавати в суд щоб позовів під тисячу а то і більше
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27.11.2023 12:32 Відповісти
Этот безумний цирк власти просто омерзительный раскачивать общество во время войны могут или предатели или ума лишенные
каждый день вброс за сбросом
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27.11.2023 12:59 Відповісти
Нарід своїми бездумними «хрестиками» в бюлетнях на виборах 2019 року визначив подальший шлях для України. Тепер частина з них вже мертва і в могилах в кращому випадку, частина виїхала закордон, частина в ЗСУ і підтримує армію, а частина упоротий з піною в роті кричить про героя Боневтіка і його невідомі подвиги, тим більше, що у бенямарафону ще є достатньо фанатів.
Некомпетентні і обмежені люди не будуть терпіти поряд з собою спеціалістів і професіоналів, тому у Зелі і його вірних йому покидьків така неприхована ненависть до гідних і порядних людей. Тепер ця наволоч отримала всю повноту владу і скористалась як і належить покидькам по повній. Громадяни України ще заплатять не одною сотнею тисяч убитих, скалічених і зруйнованих життів за свій вибір, бо все має свою ціну
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27.11.2023 13:52 Відповісти
 
 