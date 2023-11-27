Гудименко вимагає реакції СБУ щодо нардепки Безуглої за розголошення держтаємниці
Юрій Гудименко звернувся до Служби Безпеки України з вимогою розслідувати справу заступниці голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яни Безуглої на предмет розголошення державної таємниці. Напередодні народна депутатка звинуватила Головнокомандувача Валерія Залужного у відсутності планів на рік та закликала вище військове командування ЗСУ піти у відставку.
Про це голова Українського об’єднання "Мрія", ветеран Юрій Гудименко повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо Марʼяна Безугла знає сенс того, що говорить, то вона вчиняє злочин, передбачений ч. 1 ст. 328 Кримінального Кодексу ("Розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків", - коментує Юрій Гудименко.
За словами військового, подібні висловлювання політиків неприпустимі в країні, що воює, і можуть призвести до конфлікту між ветеранами і державою.
"Якщо Безугла не знає, що говорить, але говорить, то вона вчиняє злочин, передбачений ст. 259 Кримінального Кодексу ("Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян"). Прошу Службу безпеки України вважати це офіційною заявою про злочин. Нам терміново необхідна стаття в Кримінальному Кодексі про злочинний довбо**зм в особливо великих розмірах", - наголосив Гудименко.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, раніше "слуга народу" Безугла розкритикувала Залужного за зустрічі з цивільними. Також повідомлялося, що Безугла вимагає відставки Головкома ВСУ Залужного. За її словами, він "не зміг надати план задуму на 2024".
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А загальні враження - як тільки громадяни можали говорити про Валерія Залужного, як про гарного кандидата на пост президента, то почалося. Зелені херню порять різну, так від кормушки не хотять, щоб їх поперли.
І головне, що цією ротовою порожниною, користуються виключно під ПАТРОНАТОМ ЗЕЛЕНСЬКИОГО!
Тоді ПРОСТЕ ПИТАННЯ, а Оманський лижник, таки зливає Україну *****! То з Польщею обгадився, то перед самітом НАТО наплював їм у каву, то з Тараном та Резніковим нагадив, як міг дошкульно…!!
Через СТРАХ людської КАРИ, ота з Абхазії, дивна істота, його теж ЗДАЛА у статті до БІЛД! Відчувають свій КІНЕЦЬ, тому і зливають гнусавого!!
Наближається операція Бакай2, Ховайся, хто може!!
Пильнуймо привладних, як орків на фронті!
На мій погляд ситуація така: маємо у владі недолугу мерзоту, яка влізла туди шляхом брехні, провокацій, скандалів та інтриг. І вся суть діяльності її з маніакальною впертістю будь-яким чином втриматись та позбутись конкуренції, усунути чи знищити всіх, хто становить їй небезпеку. І робить та мерзота єдиним способом, на який здатна: знову ж - брехня, інтриги, провокації і всяка інша мерзота. І ніякі обставини, ніякі небезпеки для держави чи для громадян тут не перешкода. Похрін, що війна, похрін, що тисячі смертей... У психічно хворих сумнівів не буває.
Але ж все, як 73% дебілів захотіли - весело і прикольно. Чи не так, ЗЕбіли, ви добились свого?
Тож третій захищає країну, яку перша руйнує!
Про свої плани він може доповідати лише дуже вузькому колу людей , на чолі з янелохом . Безмозгла до їх числа аж ніяк не входить .
https://www.youtube.com/watch?v=sHH0uyopXuw
прибрати тебе , недолуга фсбшна наволоч із Верховної ради назавжди
до психлікарні 😠
Паскудь потрібно ізолювати і негайно 🙁
Вкотре "дякую" 72% **********,що привели до влади цю нечисть!
каждый день вброс за сбросом
Некомпетентні і обмежені люди не будуть терпіти поряд з собою спеціалістів і професіоналів, тому у Зелі і його вірних йому покидьків така неприхована ненависть до гідних і порядних людей. Тепер ця наволоч отримала всю повноту владу і скористалась як і належить покидькам по повній. Громадяни України ще заплатять не одною сотнею тисяч убитих, скалічених і зруйнованих життів за свій вибір, бо все має свою ціну