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Новости Политика Украины
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Порошенко (19359) США (23153)

Порошенко посетит США и Польшу с рабочими визитами: Обсудит поддержку Украины и членство в ЕС и НАТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

порошенко

Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко посетит Вашингтон и Варшаву.

Об этом сообщила пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.

В Вашингтоне Порошенко примет участие в Саммите Международного демократического союза. Лидер "ЕС" выступит на тему геополитических изменений в мире и необходимости укрепления трансатлантического единства в поддержку Украины.

Также в столице США пятый президент проведет ряд встреч с членами обеих партий Конгресса США, где обсудит усиление американской финансовой и военной помощи Украине. Планируется встреча с представителями Государственного департамента США, руководством Европейской Комиссии и Председателем Консервативной партии Великобритании.

Лидер "ЕС" посетит с визитом Варшаву, где встретится с руководством Комитета по иностранным делам Сейма Польши, представителями польских политических и экспертных кругов.

"Порошенко обсудит укрепление поддержки Польшей Украины в отпоре российской агрессии, а также в обретении нашим государством членства в ЕС и НАТО. Одна из тем во время встреч Порошенко в Варшаве - прекращение транспортной блокады на границе с Украиной", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+19
Петро Олексійович, дякую! Але один метр із хрипастою гантелею, що носить бородато-волохате хакі, буде тупотіти ніжками, істерично вити та проситись ОПою залісти на ручки дЄрьмакчка.
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30.11.2023 12:42
+17
Чому Порох робить для України більше ніж усе Ze-шапіто разом узяте ?

Наголосували паскуди у 2019
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30.11.2023 12:46
+13
Український часопис

В цей день 1971 року народився Володимир Рибак- Герой України (2015, посм). 17.04.2014 був викрадений рос.терористами в Горлівці та вбитий. Викрадений після мітингу, під час якого Володимир намагався зняти прапор т.зв.«ДНР». 19.04 його закатоване тіло знайдено в р.Казенний Торець

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30.11.2023 12:46
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Петро Олексійович, дякую! Але один метр із хрипастою гантелею, що носить бородато-волохате хакі, буде тупотіти ніжками, істерично вити та проситись ОПою залісти на ручки дЄрьмакчка.
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30.11.2023 12:42 Ответить
Зеленский всё. Судя по тому что в США ездил Ермак. Сгорел на работе.
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30.11.2023 20:18 Ответить
В ОПе паника...
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30.11.2023 12:43 Ответить
потім приїде єрмак і всі домовленості коту під хвіст...
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30.11.2023 12:45 Ответить
Чому Порох робить для України більше ніж усе Ze-шапіто разом узяте ?

Наголосували паскуди у 2019
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30.11.2023 12:46 Ответить
Слухай, Березень.ru , краще помовч...
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30.11.2023 12:53 Ответить
2017 року,наразі 2023. Що маємо обговорювати? Піду краще вип'ю каву з печивом Рошен. І смакує і настрій піднімає. Чим настрій може підняти 95, наркомановий?
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30.11.2023 13:04 Ответить

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30.11.2023 12:59 Ответить
Український часопис

В цей день 1971 року народився Володимир Рибак- Герой України (2015, посм). 17.04.2014 був викрадений рос.терористами в Горлівці та вбитий. Викрадений після мітингу, під час якого Володимир намагався зняти прапор т.зв.«ДНР». 19.04 його закатоване тіло знайдено в р.Казенний Торець

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30.11.2023 12:46 Ответить
Хай спочивае в Бозi. Хоробрий чоловiк...
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30.11.2023 12:55 Ответить
Особенно, если новый ремонт в твоем самолетике сделали, в то время, когда простые люди по 100 грн на дроны сбрасываются...
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30.11.2023 13:01 Ответить
Аве, Гетьман!
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30.11.2023 12:53 Ответить
Ну якщо у нас такий ********** , що нічого окрім марадерити і лити бруд на військових - не може

То доводиться Порошенкові.

Не лишати ж Україну на призволяще через помилку 2019 , що призвела до катастрофи 2022
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30.11.2023 13:11 Ответить
Чому шостий президент так не може?
Тому що він "№6".
Символічно...
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30.11.2023 15:31 Ответить
Пан Порошенко таки донесе до інших правду про Україну, без марафону, без методичок подоляка і відосів від когось. Усе буде Україна, вільнв і демократична.
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30.11.2023 13:01 Ответить
А куди поділась вся активність г-на Зеленського? Він вже втомився від війни?
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30.11.2023 13:03 Ответить
Він побудував декілько доріжок білого пилка і закінчів війну у себе в макітрі
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30.11.2023 13:12 Ответить
Яку дурню ти несеш. Хоча розумію треба відпрацьовувати 15рублів.

Сонечко, а чого ж ти про "поганий" ЄС розповідаєш з його теріторії.

До березок їдь
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30.11.2023 13:44 Ответить
На всі сто, що привезе щось дуже потрібне ЗСУ , або за щось ( зброю ) домовиться . Чекаємо !
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30.11.2023 14:11 Ответить
 
 