Порошенко посетит США и Польшу с рабочими визитами: Обсудит поддержку Украины и членство в ЕС и НАТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко посетит Вашингтон и Варшаву.
Об этом сообщила пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.
В Вашингтоне Порошенко примет участие в Саммите Международного демократического союза. Лидер "ЕС" выступит на тему геополитических изменений в мире и необходимости укрепления трансатлантического единства в поддержку Украины.
Также в столице США пятый президент проведет ряд встреч с членами обеих партий Конгресса США, где обсудит усиление американской финансовой и военной помощи Украине. Планируется встреча с представителями Государственного департамента США, руководством Европейской Комиссии и Председателем Консервативной партии Великобритании.
Лидер "ЕС" посетит с визитом Варшаву, где встретится с руководством Комитета по иностранным делам Сейма Польши, представителями польских политических и экспертных кругов.
"Порошенко обсудит укрепление поддержки Польшей Украины в отпоре российской агрессии, а также в обретении нашим государством членства в ЕС и НАТО. Одна из тем во время встреч Порошенко в Варшаве - прекращение транспортной блокады на границе с Украиной", - говорится в сообщении.
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Наголосували паскуди у 2019
В цей день 1971 року народився Володимир Рибак- Герой України (2015, посм). 17.04.2014 був викрадений рос.терористами в Горлівці та вбитий. Викрадений після мітингу, під час якого Володимир намагався зняти прапор т.зв.«ДНР». 19.04 його закатоване тіло знайдено в р.Казенний Торець
То доводиться Порошенкові.
Не лишати ж Україну на призволяще через помилку 2019 , що призвела до катастрофи 2022
Тому що він "№6".
Символічно...
Сонечко, а чого ж ти про "поганий" ЄС розповідаєш з його теріторії.
До березок їдь