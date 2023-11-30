В результате российского обстрела Садового на Херсонщине погибли три человека (обновлено)

Российские оккупанты из артиллерии обстреляли село Садовое в Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передає Цензор.НЕТ.

"Российская армия убила женщину в селе Садовое.

Полчаса тому назад враг обстрелял населенный пункт из артиллерии. К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью, получила 59-летняя жительница", – написал он.

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Как позже сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, от вражеской атаки на с. Садовое погибли три человека.

"При обстреле со стороны российских оккупационных войск Херсонской городской территориальной громады в с. Садовое погибли еще два человека. Мужчины 1970 и 1956 годов рождения получили травмы, несовместимые с жизнью", - написал он.