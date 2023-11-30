В результате российского обстрела Садового на Херсонщине погибли три человека (обновлено)
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Российские оккупанты из артиллерии обстреляли село Садовое в Херсонской области.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передає Цензор.НЕТ.
"Российская армия убила женщину в селе Садовое.
Полчаса тому назад враг обстрелял населенный пункт из артиллерии. К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью, получила 59-летняя жительница", – написал он.
Как позже сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, от вражеской атаки на с. Садовое погибли три человека.
"При обстреле со стороны российских оккупационных войск Херсонской городской территориальной громады в с. Садовое погибли еще два человека. Мужчины 1970 и 1956 годов рождения получили травмы, несовместимые с жизнью", - написал он.
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