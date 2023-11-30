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Новости За рубежом
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граница (4722) россия (91190) Финляндия (766) Эстония (1156)

Россияне едут через Эстонию после того, как Финляндия закрыла границу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кордон,естонія

Эстония отмечает рост движения через свои КПП на границе с РФ после того, как Финляндия закрыла свою восточную границу.

Об этом сообщила представитель службы полиции и охраны границы PPA Эве Калмус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Она рассказала, что закрытие границы Финляндии с Россией уже ощутимо сказалось на количестве пересечений границы РФ с Эстонией.

"Мы уже видим, что количество пересечений эстонско-российской границы возросло с 4000 до 5000 (лиц или транспортных средств - не уточнено. - Ред.)", - отметила чиновник.

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По ее словам, те, кто едут в Россию – обычные граждане, которые едут по своим частным делам, а также члены разных дипломатических миссий и их родственники.

Калмус не назвала цифры, сколько нелегальных мигрантов попытались въехать из России в Эстонию, но подтвердила, что такие случаи были и пограничникам удалось без конфликтов развернуть их на границе там, где проходит первый этап контроля.

Она уточнила, что в случае Эстонии, как и Финляндии, мигранты пока не пытались пересечь границу вне автомобильных дорог - в отличие от границы Беларуси с балтийскими соседями, где группы подходят к границе прямо среди леса.

"Безусловно, мы допускаем и такой сценарий и готовы к нему", – добавила Калмус.

Также читайте: Финляндия закроет границу с Россией с 30 ноября по 13 декабря, - премьер Орпо

Напомним, Финляндия закрыла свою границу с Россией с 30 ноября по 13 декабря. Между странами в настоящее время продолжается только движение грузов по железной дороге.
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Топ комментарии
+5
Руzzкая чума.... їх за двері, вони в вікно!
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30.11.2023 12:43
+4
І не бояться агресивної НАТИ, відчайдухи. Більше того, зовсім не проти "загубитись" по дорозі.
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30.11.2023 12:46
+2
Як таргани - заліпи 10 дірок у підлозі, вони все одно нову знайдуть і звідти вилізуть
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30.11.2023 12:43
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на аленях утром ранним...
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30.11.2023 12:42 Ответить
Руzzкая чума.... їх за двері, вони в вікно!
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30.11.2023 12:43 Ответить
Тараканы, через все дыры лезут...
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30.11.2023 15:22 Ответить
Як таргани - заліпи 10 дірок у підлозі, вони все одно нову знайдуть і звідти вилізуть
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30.11.2023 12:43 Ответить
І не бояться агресивної НАТИ, відчайдухи. Більше того, зовсім не проти "загубитись" по дорозі.
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30.11.2023 12:46 Ответить
Ну так детки боягузливых папаш государственного масштаба рф, почему то не бояться жить в странах НАТО и почему то не верят своим папашкам, что НАТО жрёт русских тупых баранов на обед.
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30.11.2023 12:52 Ответить
Русня вірить у те, що вигідно.
Вигідно вірити у агресивне НАТО, коли не можеш потрапити туди легально. Нафіг та загнівающая європа, ми туда на танках прієдєм і спасьом всєх от разврата (заодно прібарахлімся).
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30.11.2023 12:56 Ответить
треба не допускати такий сценарій. а попереджати його.... рашка завжди б'є там. де оборона їм видається слабшою...
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30.11.2023 12:55 Ответить
Естонія найдужче кричала,які вони рашисти погані.Але кричати це одне,а щось робити трохи інше.
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30.11.2023 13:45 Ответить
Естонія вже рік не видає віз російським і закрила кордон для руссо туристо, але просто не може заборонити прохід через кордон тим, хто має ПМП в інших країнах Європи.
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30.11.2023 17:44 Ответить
Вони і так допомагають Ураіні найбільше !
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30.11.2023 15:38 Ответить
 
 