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Боррель не явился на заседание ОБСЕ с участием Лаврова
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, несмотря на заявления, не принял участия в министерском заседании ОБСЕ в Скопье с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Как отмечается, вместо Борреля от имени Евросоюза на заседании выступала заместитель главы представительства ЕС при ОБСЕ Раса Остарускайте.
Она выразила категорическое осуждение в адрес России и Беларуси из-за их агрессии и действий, подрывающих безопасность в Европу, однако не стала напрямую вспоминать о демарше Борреля.
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+2 Don Bessam dc0e2bc1
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+2 Зэлэный_Змий
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фуцинами таких називали мої жовтеняцькі роки...
Сказал- одно
А сделал - совсем другое
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То на фига они нужны - ДЖЕНТЛЬМЕНЫ?
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