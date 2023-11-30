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Новости Происшествия
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Боррель не явился на заседание ОБСЕ с участием Лаврова

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

боррель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, несмотря на заявления, не принял участия в министерском заседании ОБСЕ в Скопье с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как отмечается, вместо Борреля от имени Евросоюза на заседании выступала заместитель главы представительства ЕС при ОБСЕ Раса Остарускайте.

Она выразила категорическое осуждение в адрес России и Беларуси из-за их агрессии и действий, подрывающих безопасность в Европу, однако не стала напрямую вспоминать о демарше Борреля.

Читайте: Польша присоединилась к бойкоту заседания ОБСЕ из-за участия в нем Лаврова
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Топ комментарии
+2
проще бешенных лошадей не пускать в свой огород...
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30.11.2023 13:01
+2
Поклав з прибором шкапі на седло.
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30.11.2023 13:07
+2
так вони всі - ********** фішки... І так, "підірас" не підходить з тієї самої причини
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30.11.2023 13:10
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законтачиццо боиццо..
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30.11.2023 12:59 Ответить
-- Что вы делаете? -- спросил управдом. -- Где это видано? Как можно вводить лошадь в жилую квартиру? -- Как же мы будем жить, когда рядом лошадь? Мы пишем оперу, нам это неудобно! -- завопил Ляпис.
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30.11.2023 13:23 Ответить
то вони там все порішали без Бореля? Коняка, *****, Пшек і .. (не придумав як словака назвати).
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30.11.2023 13:01 Ответить
"Кнедлик"!
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30.11.2023 13:04 Ответить
у поляків кнедлики здається теж є, навіть у німців - кньодлі.. треба шось більш специфічне.
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30.11.2023 13:05 Ответить
путінська фіча чи путінська фішка
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30.11.2023 13:08 Ответить
так вони всі - ********** фішки... І так, "підірас" не підходить з тієї самої причини
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30.11.2023 13:10 Ответить
Майже фіцо

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30.11.2023 13:57 Ответить
Нет у поляков кнедликов. Это чешская еда. А словак, то просто ЧУХАН. Они вместе с мадьярскими ******** выстроились понюхать у коня под хвостом.
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30.11.2023 13:11 Ответить
Це - німецьке "кньодль" У словаків поляків та чехів - широко розповсюджені У нас їх називають "галушки" Я саме сьогодні супом з галушками грибними обідав!
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30.11.2023 13:38 Ответить
Ви ж мене цим без ножа зарізали. Зараз слиною вдавлюся...
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30.11.2023 13:40 Ответить
тут просто...фіцо?
фуцинами таких називали мої жовтеняцькі роки...
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30.11.2023 13:33 Ответить
проще бешенных лошадей не пускать в свой огород...
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30.11.2023 13:01 Ответить
Интересное кино
Сказал- одно
А сделал - совсем другое
Не культурно
Совсем не культурно
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30.11.2023 13:05 Ответить
Слово джентльмена на лошадей не распространяется😁
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30.11.2023 13:09 Ответить
Если так легко просрать
Слово джентльмена
То на фига они нужны - ДЖЕНТЛЬМЕНЫ?
Джентльмен на то и джентльмен
Что не ведет себя как гопник
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30.11.2023 13:12 Ответить
Остарускайте сначала объездить должна🤣а там посмотрим,может на Московскую пустим
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30.11.2023 13:17 Ответить
Поклав з прибором шкапі на седло.
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30.11.2023 13:07 Ответить
Политики будут совещаться, и ничего не делать или делать ничего не обязывающие заявления... Всё как всегда. А геноцид украинцев будет продолжаться….
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30.11.2023 13:56 Ответить
 
 