Польша присоединилась к бойкоту заседания ОБСЕ из-за участия в нем Лаврова
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Глава МИД Польши Шимон Шинковский вел Сенк не будет участвовать в заседании ОБСЕ из-за участия в нем российского министра Сергея Лаврова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Шинковский вел Сенк подчеркнул, что критически относится к тому, что министр иностранных дел России - страны, являющейся агрессором и несущей ответственность за военные преступления, - должен на равных с другими партнерами участвовать во встрече, направленной на развитие мира и безопасности в Европе.
Глава польской дипломатии подчеркнул, что для МИД Польши это "неприемлемо", поэтому никто другой из руководства МИД не будет участвовать в этой встрече.
Он добавил, что в этом контексте МИД Польши также учитывает другие вредные действия России в рамках ОБСЕ, в частности саботаж бюджета организации и препятствование запланированным кадровым изменениям в ней.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет бойкотировать министерское заседание ОБСЕ в Македонии в связи с заявленным присутствием на нем главы МИД РФ Сергея Лаврова. О своем бойкоте этого события также объявили министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы.
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хвилювався 🙂
Коли ми у далекому дитинстві робили таку пику, то ще обов'язково відтягували руками обидва вуха.