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Новости За рубежом
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Лавров (2204) ОБСЕ (4790) Польша (7455)

Польша присоединилась к бойкоту заседания ОБСЕ из-за участия в нем Лаврова

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

лавров

Глава МИД Польши Шимон Шинковский вел Сенк не будет участвовать в заседании ОБСЕ из-за участия в нем российского министра Сергея Лаврова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Шинковский вел Сенк подчеркнул, что критически относится к тому, что министр иностранных дел России - страны, являющейся агрессором и несущей ответственность за военные преступления, - должен на равных с другими партнерами участвовать во встрече, направленной на развитие мира и безопасности в Европе.

Глава польской дипломатии подчеркнул, что для МИД Польши это "неприемлемо", поэтому никто другой из руководства МИД не будет участвовать в этой встрече.

Он добавил, что в этом контексте МИД Польши также учитывает другие вредные действия России в рамках ОБСЕ, в частности саботаж бюджета организации и препятствование запланированным кадровым изменениям в ней.

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Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет бойкотировать министерское заседание ОБСЕ в Македонии в связи с заявленным присутствием на нем главы МИД РФ Сергея Лаврова. О своем бойкоте этого события также объявили министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы.
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Топ комментарии
+11
Дякуємо, друзі поляки!
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30.11.2023 00:35
+8
Це добре , що приєдналася Польща до бойкоту , бо я вже трохи
хвилювався 🙂
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30.11.2023 00:03
+4
свинособак неповинно бути посерд людей
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30.11.2023 02:03
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Це добре , що приєдналася Польща до бойкоту , бо я вже трохи
хвилювався 🙂
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30.11.2023 00:03 Ответить
Не заплакали, ахоть скривилися, то і за це, вдячні вам!!
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30.11.2023 00:05 Ответить
Дякуємо, друзі поляки!
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30.11.2023 00:35 Ответить
конь-****...
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30.11.2023 01:14 Ответить
свинособак неповинно бути посерд людей
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30.11.2023 02:03 Ответить
Кінь повинен бути в стійлі, жувати солому, а не серед людей
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30.11.2023 03:56 Ответить
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30.11.2023 05:03 Ответить
Тем кто эти герани делает надо по рукам бить. Как они вообще могут руки подымать чтоб эту гадость делать.
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30.11.2023 06:36 Ответить
у кого-нибудь есть под рукой капелька никотина? Очень надо, не для себя прошу...
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30.11.2023 05:04 Ответить
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30.11.2023 05:59 Ответить
Не прозріває ОБСЄ , верхівка цієї контори на прикормці кремля , тому всюди притягує кацапиків , мабуть не безплатно .Дякуємо всім хто підримує Україну .
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30.11.2023 06:24 Ответить
Может там дело в другом. Может просто цинизм. Но Калантарян реально оборзел. Чуть ли не ногами двери открывает как дед в армии, как пахан на зоне.
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30.11.2023 06:38 Ответить
(дивлячись на лавровське фото):

Коли ми у далекому дитинстві робили таку пику, то ще обов'язково відтягували руками обидва вуха.
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30.11.2023 06:41 Ответить
ФОТО, ВИДЕОВ Брянске ракетами атаковали склад с "Шахедами"
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30.11.2023 07:02 Ответить
В Крыму транслировали обращение Зеленского
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30.11.2023 07:29 Ответить
Цей Iполiт Матвеiч вже задрав. Хоч i уси збрiл...
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30.11.2023 08:26 Ответить
Прокаженная лошадь.
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30.11.2023 10:13 Ответить
 
 