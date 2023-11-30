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В России признали движение ЛГБТ "экстремистской организацией"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В России Верховный суд признал экстремистской организацией "международное общественное движение ЛГБТ".
Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.
Так, российский суд признал "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретил ее в России.
Отмечается, что решение вступает в силу немедленно.
Напомним, в декабре 2022 года Путин подписал закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды" в Интернете, СМИ, литературе, кино и рекламе. За нарушение закона предусмотрены штрафы. Иностранцев могут отправить из страны.
Топ комментарии
+22 Andry Moon
показать весь комментарий30.11.2023 14:20
+9 Сергій Місюрак 2a06d869
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+8 Алекс Скела
показать весь комментарий30.11.2023 14:24
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Пожалуйста, подождите...
Сама Росія це культ пі#орів і ********, запитай кожного першого руского патріота. Приниження через нав'язані одностатеві стосунки це основа руского міра, їхня гойда.
ЛГБТ ж пропагує добровільність, от тут у кацапів з ними конфлікт...
Ще одне з значень слова "гойда". У цьому значенні воно часто використовується в народних піснях і легендах. Наприклад, у пісні "Гайда, козаки, на Січ" гайда означає заклик до козаків йти на Січ і захищати свою землю. У легенді про Богдана Хмельницького гайда означає заклик до українців йти на боротьбу з польськими загарбниками.
У цьому значенні слово "гойда" походить від дієслова "гойдати", яке означає "похитувати, хитати". У переносному значенні це дієслово може означати "підбурювати, заохочувати". Таким чином, "гойда" означає "заклик до дії, до боротьби".
Отже, у давнину слово "гойда" могло використовуватися як заклик до йти і помститися. Це значення слова було пов'язане з народними піснями і легендами, в яких воно використовувалося для заохочення до боротьби з ворогами.
Слово "гайда" є більш поширеним, ніж слово "гойда" в цьому значенні. Воно часто використовується в народних піснях і легендах, а також в ******** українській мові.
Наприклад, у пісні "Гайда, козаки, на Січ" гайда означає заклик до козаків йти на Січ і захищати свою землю. У легенді про Богдана Хмельницького гайда означає заклик до українців йти на боротьбу з польськими загарбниками.
У ******** українській мові слово "гайда" також може використовуватися як заклик до дії взагалі, не обов'язково пов'язаної з боротьбою. Наприклад, можна сказати: "Гайда, ходімо гуляти!" або "Гайда, працюй!".
Отже, слово "гайда" - це заклик до дії, до боротьби, до помсти. Воно походить від дієслова "гойдати" і має те ж значення, що й слово "гойда" в цьому значенні.
1. **Гойда:**
- ******** використання:* В ******** українській мові "гойда" може вказувати на рухливий, коливальний рух чого-небудь, зазвичай в контексті гойдалки або гойдання якоїсь предметів.
- *Давнинне використання:* У давнину, слово "гойда" могло мати схожі або різні значення, але для точнішого розуміння потрібно брати до уваги конкретний історичний час і контекст.
2. **Гайда:**
- ******** використання:* В ******** мові "гайда" вживається як заклик до руху, підтримки або прискорення якоїсь дії. Також може вказувати на згоду або погодження.
- *Давнинне використання:* У минулому слово "гайда" теж могло мати схожі чи відмінні значення, залежно від історичного періоду та контексту.
Щоб отримати більше точної інформації про давнинне використання цих слів, можна звертатися до словників, літературних джерел того часу або фахових студій з історії мови.
******
Я сміявся, коли прочитав українську абревіатуру іранського Корпусу Вартових Ісламської Революції. - КВІР.
P.S.Чим би дитятко не тішилося аби не плакало.
Я б його в усьому світі визнав би!Хочете ******* в жопи то ібіться але без публічності