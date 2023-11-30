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В России признали движение ЛГБТ "экстремистской организацией"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

лгбт,росія

В России Верховный суд признал экстремистской организацией "международное общественное движение ЛГБТ".

Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

Так, российский суд признал "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретил ее в России.

Отмечается, что решение вступает в силу немедленно.

Напомним, в декабре 2022 года Путин подписал закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды" в Интернете, СМИ, литературе, кино и рекламе. За нарушение закона предусмотрены штрафы. Иностранцев могут отправить из страны.

Также читайте: Девушек, я, как президент, прощаю. Что касается геев – это же извращенцы, это мерзость последняя, - Лукашенко о ЛГБТ
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Топ комментарии
+22
Пі#ори проти геїв...
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30.11.2023 14:20
+9
Я б визнав релігійною сектою. Саме зацикленість заходу на фейкових проблемах і деградація заходу в поняттях боротьби за свободу, наслідком яких стала геополітична апатія, зробили цю фазу війну реальною. Це форма розладу суспільства а ще по дослідженню результати його опубліковані в 2019му році в журналі Science, це абсолютно штучна модель девіацій, (перефразовую висновок що немає ніяких генів відповідних за те що ти таким стаєш) тож з цим треба боротись, і не тому що росія з цим бореться, а тому що це банально про безпеку країни, її майбутнє, і просто про здоровий глузд.
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30.11.2023 14:24
+8
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30.11.2023 14:24
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Пі#ори проти геїв...
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30.11.2023 14:20 Ответить
Бажають повної монополізаціі, рух очилили, володін-голубиє далі і шаман, десь заплакав кіркоров...
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30.11.2023 14:23 Ответить
там весь прикол був в тому, що в кацапії офіційно організації з назвою «международное движение ЛГБТ» не існувало і не зрозуміло було кого ж вони судять - тому за кілька днів до суду таку організацію зареєстрували
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30.11.2023 14:57 Ответить
Есть там одна ё#нутая Мизулина в госдуре, предлагала запретить онанизм и оральный секс
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30.11.2023 15:46 Ответить
Весь кацапстан - екстремістське збіговисько русофашистів і вбивць 😠
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30.11.2023 14:20 Ответить
Пи..ра вызывали?

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30.11.2023 14:21 Ответить
Тогда вовочка пукин /*****/ это главный экстремист!
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30.11.2023 14:22 Ответить
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30.11.2023 14:24 Ответить
Я б визнав релігійною сектою. Саме зацикленість заходу на фейкових проблемах і деградація заходу в поняттях боротьби за свободу, наслідком яких стала геополітична апатія, зробили цю фазу війну реальною. Це форма розладу суспільства а ще по дослідженню результати його опубліковані в 2019му році в журналі Science, це абсолютно штучна модель девіацій, (перефразовую висновок що немає ніяких генів відповідних за те що ти таким стаєш) тож з цим треба боротись, і не тому що росія з цим бореться, а тому що це банально про безпеку країни, її майбутнє, і просто про здоровий глузд.
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30.11.2023 14:24 Ответить
+Все точно.
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30.11.2023 14:26 Ответить
Шо там точно? З чим Росія бореться?
Сама Росія це культ пі#орів і ********, запитай кожного першого руского патріота. Приниження через нав'язані одностатеві стосунки це основа руского міра, їхня гойда.
ЛГБТ ж пропагує добровільність, от тут у кацапів з ними конфлікт...
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30.11.2023 14:40 Ответить
Ви пробачте....Але що таке ГОЙДА?Часто бачу це слово.....Як його поняти?
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30.11.2023 14:44 Ответить
Є гарне оповідання "День опричника" називається, не пам'ятаю хто автор. Там детально все описане...
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30.11.2023 14:48 Ответить
чергове кацапське вкрадене:
Ще одне з значень слова "гойда". У цьому значенні воно часто використовується в народних піснях і легендах. Наприклад, у пісні "Гайда, козаки, на Січ" гайда означає заклик до козаків йти на Січ і захищати свою землю. У легенді про Богдана Хмельницького гайда означає заклик до українців йти на боротьбу з польськими загарбниками.
У цьому значенні слово "гойда" походить від дієслова "гойдати", яке означає "похитувати, хитати". У переносному значенні це дієслово може означати "підбурювати, заохочувати". Таким чином, "гойда" означає "заклик до дії, до боротьби".
Отже, у давнину слово "гойда" могло використовуватися як заклик до йти і помститися. Це значення слова було пов'язане з народними піснями і легендами, в яких воно використовувалося для заохочення до боротьби з ворогами.
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30.11.2023 15:11 Ответить
Дякую.
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30.11.2023 15:24 Ответить
Слово "гайда" має те ж значення, що й слово "гойда" в значенні "заклик йти і помститися". Воно також походить від дієслова "гойдати".
Слово "гайда" є більш поширеним, ніж слово "гойда" в цьому значенні. Воно часто використовується в народних піснях і легендах, а також в ******** українській мові.
Наприклад, у пісні "Гайда, козаки, на Січ" гайда означає заклик до козаків йти на Січ і захищати свою землю. У легенді про Богдана Хмельницького гайда означає заклик до українців йти на боротьбу з польськими загарбниками.
У ******** українській мові слово "гайда" також може використовуватися як заклик до дії взагалі, не обов'язково пов'язаної з боротьбою. Наприклад, можна сказати: "Гайда, ходімо гуляти!" або "Гайда, працюй!".
Отже, слово "гайда" - це заклик до дії, до боротьби, до помсти. Воно походить від дієслова "гойдати" і має те ж значення, що й слово "гойда" в цьому значенні.
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30.11.2023 15:12 Ответить
Слова "гойда" і "гайда" мають різні значення та використання.

1. **Гойда:**
- ******** використання:* В ******** українській мові "гойда" може вказувати на рухливий, коливальний рух чого-небудь, зазвичай в контексті гойдалки або гойдання якоїсь предметів.
- *Давнинне використання:* У давнину, слово "гойда" могло мати схожі або різні значення, але для точнішого розуміння потрібно брати до уваги конкретний історичний час і контекст.

2. **Гайда:**
- ******** використання:* В ******** мові "гайда" вживається як заклик до руху, підтримки або прискорення якоїсь дії. Також може вказувати на згоду або погодження.
- *Давнинне використання:* У минулому слово "гайда" теж могло мати схожі чи відмінні значення, залежно від історичного періоду та контексту.

Щоб отримати більше точної інформації про давнинне використання цих слів, можна звертатися до словників, літературних джерел того часу або фахових студій з історії мови.
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30.11.2023 15:18 Ответить
гєй-конвєртер другого рівня?
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30.11.2023 14:28 Ответить
Все дуже "скрєпно"!
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30.11.2023 14:30 Ответить
Смешно когда отсталые люди с ценностями на уровне каменного века рассуждают о проблемах запада.
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30.11.2023 14:30 Ответить
Релігійно і політично мотивовано було називати їх хворими раніше, так само релігійно і політично мотивовано форсити їх зараз і називати здоровими. Не смій розповідати мені про цивілізованість, будучи людиною без критичного мислення та власної думки. Я проти будь яких релігійних сект, а ви зробили з людей священних корів і мучеників віру в яких ви примножуєте розповсюджуючи свою віру зі шкіл, ви ні чим не відрізняєтесь від тих кого ви засуджуєте, ви не частина прогресу і не водорозділ прогресу, ви звичайні віруни, просто ті які не бажають це визнавати.
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30.11.2023 14:36 Ответить
Я как бы не продвигаю ценности ЛГБТ или еще что-то такое. Мне это не интересно. Но когда начинают рассуждать о том что запад загнивает потому что они не такие как мы(деградирующие и отсталые дегенераты из страны третьего мира), то это звучит смешно.
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30.11.2023 14:39 Ответить
Саме наше як ви кажете деградуюче суспільство третього світу (на справді ж збалансоване суспільство) врятувало ''не загниваючий запад'' від реновації радянського союзу, і їх найбільшого геополітичної поразки за останні мінімум 100 років. Якби вдався Київ за три дні, якби не було героїзму Азову, в Маріуполі, захід би спокійнесенько прийняв би все те в чому б ми з вами опинились. Та що там казати, Захід вже штовхає нас до прийняття окупації наших земель потихеньку... і прийняв би нашу окупація тоді. Тож так чорт забирай, вони деградують.
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30.11.2023 14:48 Ответить
Посмотрел бы я как бы это сделали украинцы без помощи Запад и реформ Порошенка, который не был таким ограниченным дегенератом как все эти правые, типа, условного Корчинского.
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30.11.2023 14:49 Ответить
Украинцы с 19го года вернулись в свою дикость, отсталость и варварство. Наше государство сейчас на уровне условной Танзании. Но "патриоты" этого не замечают - потому что это их уровень. Остатки цивилизации сражаются с помощью денег запада, но это не заслуга нашей отсталости.
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30.11.2023 14:51 Ответить
деградацією і можна назвати те що вони ведуть людство не до еволюції розуму, а до того аби за людину думав ШІ. Це не про прогрес, прогрес це розвиток інтелекту, це лишатись людьми незважаючи ні на що, бути не ідеальними, і при тому освоювати космос і берегти нашу планету розвиваючи зелену енергетику, прийняття і культивація девіацій, культивація відсутності сили волі і перетворення людей на they/themів це чорт забирай спільнота пласкої землі, (it feel's flat then it's flat) а не прогресизм.
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30.11.2023 14:51 Ответить
"Геополитическая апатия" никак не связана со свободами для разных меньшинств - от национальных до сексуальных. Она связана с тем, что очень долго их граждане живут в благополучном мире без войн и особых потрясений, а также с тем, что левые и прочая коммунистическая шваль, набрали популярность в сытом обществе, что, в свою очередь влияет на политические решения руководства.
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30.11.2023 14:32 Ответить
ви майже все вірно сказали, тільки от саме те що всі ким вони займаються це ці меньшинства, це і є наслідком того про що ви говорите.
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30.11.2023 14:41 Ответить
Хороша думка. Але релігійною сектою це не підходить. Деградація суспільства. І цікаво що великі коорпорації фінансово розвивають лгбтк+. Coca-Cola. Apple..... Дивно від деяких "продвинутих" ззаду чи спереду, чути що цінності сім'ї так як вона повинна бути це скрепно і відстало, минулі століття. І для "продвинутих" подальша деградація у вигляді розвитку ЛГБТК(ІА+)+++++...... буде мати погані наслідки. Причинно-наслідковий зв'язок не зміниш.
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30.11.2023 14:44 Ответить
ЛГБТК(ІА+)+++++
******
Я сміявся, коли прочитав українську абревіатуру іранського Корпусу Вартових Ісламської Революції. - КВІР.
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30.11.2023 15:20 Ответить
Рятуйтесь в росію.
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30.11.2023 14:59 Ответить
Рух визнали, а підери що сидять в кремлі і думі то святі люди?
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30.11.2023 14:25 Ответить
"А шкафчік-то тіпа "Гей, славянє!", - подумал посєтітєль
P.S.Чим би дитятко не тішилося аби не плакало.
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30.11.2023 14:25 Ответить
То есть движение боевых тридварасов, из которых состоит армия рф, по мнению их плешивого пуйла - экстремизм?
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30.11.2023 14:27 Ответить
Якщо там будь-який мужик у кацапляндії, побачивши веселковий прапор, змінює одразу орієнтацію, то, можливо, у нього і до цього з нею сумнівно було?
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30.11.2023 14:31 Ответить
основну русняву скрепу заборонили.
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30.11.2023 14:33 Ответить
Та да, куди тепер вони собі пляшки сувати будуть? ))
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30.11.2023 14:38 Ответить
А как же быть со спикером госдуры Володиным "голубые дали",запретить его,что ли?
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30.11.2023 14:42 Ответить
В заліссі підарасів не забороняли, а визнали екстримістським міжнародний громадський рух ЛГБТ
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30.11.2023 14:54 Ответить
Так на мокшанії вся влада на чолі з мокшанським патріархатом лгтбісти, вони самі себе оголосили " вне закона", дивна субстанція ця мокшанія!!!
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30.11.2023 14:58 Ответить
всю госдупу - за грати
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30.11.2023 15:07 Ответить
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30.11.2023 15:25 Ответить
Движение КЦДБ
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30.11.2023 15:52 Ответить
Політики, шоубізнес, телебачення - тепер страшні екстримісти!
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30.11.2023 16:36 Ответить
В московії в цій секті ЛГБТ чи не половина держапарату - московія це країна заснована гомосексуалістами і це там не вважається чимось дивним, дивним вони вважають гей паради в яких вбачають пародію на свій спосіб життя. Про свої скрєпи на Кремляндії принято мовчати, бо святе, як мовчати і пропобутовий канібалізм, теж їхня скрєпа.
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30.11.2023 16:59 Ответить
***** воно потрібне те лгбт!***** ну дійсно!!
Я б його в усьому світі визнав би!Хочете ******* в жопи то ібіться але без публічності
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30.11.2023 17:33 Ответить
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30.11.2023 17:42 Ответить
Одні 3,14дараси щось не поділили з іншими 3,14дарасами. І що з того? Це що - така важлива новина, що про неї треба аж цілу статтю писати на "Цензорі"?
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30.11.2023 17:42 Ответить
В Кремлі бояться конкурентів.
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30.11.2023 17:55 Ответить
В рашке теперь получается что государственные скрепные гомосеки прищемляют права простых народых гомосеков Хотя организации ЛГБТ, особенно в западе, действительно уже давно перешли все мыслимые и немыслимые границы для людей такого рода. Особенно та группа, которую обозначает буквой "Т". Не странно что для не-ЛГБТ индивидов это уже остопротивилось до тошноты. На этом успешно играет всякие популисты типа чморбана и также ********** мразь.
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30.11.2023 19:00 Ответить
 
 