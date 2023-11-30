Россия не хочет забирать своих пленных, - Лубинец
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Власти России игнорируют просьбы своих военных, попавших в плен в Украине, вернуть их домой.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.
"Обмены не происходят, потому что этого не хочет Россия! Все инициативы, желания и действия Украины по возвращению своих защитников из плена наталкивается на российское нежелание возвращать даже своих граждан", – говорится в сообщении.
Лубинец отметил, что отсутствие обменов россияне используют как элемент операции, чтобы родные защитников считали, что украинские власти ничего не делают для возвращения воинов.
"Замечу, что многие российские пленные писали заявления о том, что хотят вернуться, однако никто с российской стороны их не хочет забирать", - подчеркнул омбудсмен.
Пожалуйста, подождите...
King***** has a lot!
Елементарні речі які на віть на такому рівні бездарног проводимо.А головне цей результат дасть змогу обміняти наших хлопців.Невже тупарям це не доходить.А Дмитро Лубінець сказв у своему телеграм каналі.Це все що він робить для обміну?Гнати на хрін цю людину і ставити тих хто проштовхне і давитиме це питання.Коли ви бл"дь навичитесь працювати !
"Пей отраву, хоть залейся!
Благо денег не берут. (С)
З чим тоді бореться орбан, не з інфляцією часом? Чи економіка Угорщини вже від'єдналась від західної?
З ілюстраціями краще розуміють.
А не тихесенько бздіти у Telegram каналі та рахувати "лайкі-вподобайки".
Пану Золкіну припинити цю пропаганду про нашу цивілізованість, бо на кацапське тупе бидло вона не діє. Також пану Золкіну досить показувати колаборантів. Від них смердить навіть через екран і хочеться блювати.
Просто Україна може департувати зі своєї території
А розраховувати на обмін не треба .