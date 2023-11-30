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Новости Война в Украине
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Россия не хочет забирать своих пленных, - Лубинец

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обмін,військовополоненими

Власти России игнорируют просьбы своих военных, попавших в плен в Украине, вернуть их домой.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

"Обмены не происходят, потому что этого не хочет Россия! Все инициативы, желания и действия Украины по возвращению своих защитников из плена наталкивается на российское нежелание возвращать даже своих граждан", – говорится в сообщении.

Лубинец отметил, что отсутствие обменов россияне используют как элемент операции, чтобы родные защитников считали, что украинские власти ничего не делают для возвращения воинов.

Читайте также: Россия приостановила обмен военнопленными, чтобы создавалось впечатление, что Украина не действует, - Координационный штаб

"Замечу, что многие российские пленные писали заявления о том, что хотят вернуться, однако никто с российской стороны их не хочет забирать", - подчеркнул омбудсмен.
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Топ комментарии
+12
2 рік війни ми так і не навчилися медійності.Не хочуть?Піднымайте питання в мережі.Запускайте ботів,розказуйте кожен день,показуйте їх по тв,взламуйте їх тв і транслюйте їх рожі що рф не хоче обмінювати їх.
Елементарні речі які на віть на такому рівні бездарног проводимо.А головне цей результат дасть змогу обміняти наших хлопців.Невже тупарям це не доходить.А Дмитро Лубінець сказв у своему телеграм каналі.Це все що він робить для обміну?Гнати на хрін цю людину і ставити тих хто проштовхне і давитиме це питання.Коли ви бл"дь навичитесь працювати !
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30.11.2023 15:20
+11
А ми ще не задовбалися годувати цей непотріб??
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30.11.2023 15:07
+9
Це, до речі, дуже розумний хід з боку кацапів. Населення все одно вірить у "своіх нє бросаєм", але нам треба їх годувати, охороняти і вони не будуть розказувати іншим після повернення, що тут у полоні добре. Навпаки, тепер будуть казати своїм солдатам, що українці полонених розстрілюють і тому вони не повертаються. А з точки зору людських ресурсів, то вони у них значно більші. Тому їм краще не віддавати наших, ніж повертати своїх в цьому ракурсі.
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30.11.2023 15:12
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А ми ще не задовбалися годувати цей непотріб??
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30.11.2023 15:07 Ответить
обмінний фонд...писали, що він незначний...а цемаха могли б обміняти 1:100
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30.11.2023 15:10 Ответить
в тому числі й на утримання полонених дає гроші ЄС.
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30.11.2023 15:22 Ответить
А ті гроші хто буде повертати,не ми з вами?
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30.11.2023 16:13 Ответить
Ні не ми , а підорашка заплатить за все .
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30.11.2023 16:21 Ответить
Неодноразово вказував, що Московія при обміні дає перевагу пілотам, офіцерам, чеченцям. Все інше - непотріб.
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30.11.2023 15:11 Ответить
хай обжирають нас...і папіросу золкін дасть..
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30.11.2023 15:11 Ответить
Це, до речі, дуже розумний хід з боку кацапів. Населення все одно вірить у "своіх нє бросаєм", але нам треба їх годувати, охороняти і вони не будуть розказувати іншим після повернення, що тут у полоні добре. Навпаки, тепер будуть казати своїм солдатам, що українці полонених розстрілюють і тому вони не повертаються. А з точки зору людських ресурсів, то вони у них значно більші. Тому їм краще не віддавати наших, ніж повертати своїх в цьому ракурсі.
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30.11.2023 15:12 Ответить
людских ресурсов в жывотноводческом комплексе...
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30.11.2023 15:20 Ответить
King ***** has a lot!
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30.11.2023 15:14 Ответить
Раз не хочуть, то треба запускати їх на мінні поля, хай розміновують, на передок хай риють окопи бо наш гавнокомандуквач буратино коломойского все розмінував все закотав в асфальт і не гоував оборону а навпаки розоружав і здавав параше " мені 32 і я не лох віддай автомат яким ти захищаеш Україну і йди геть звідси я ці оборонні споруди обіцяв віддати *****" і всеж таки віддав падлюка
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30.11.2023 15:17 Ответить
Тепер утримуй кацапню. А кацапи наших полонених там катують , і за ''Азовців'' тиша. Треба хвилю на весь світ здіймати і вимагати обміну! А зелена влада язик ''десь'' тримає!
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30.11.2023 15:19 Ответить
Памятаю за Надюшку Савченко весь світ двигтів...А нардепи мало не в трусах з її мармизою в Раді ходили.А тут тиша,знають що ці хлопці можуть і раком поставити квартальних як повернуться .
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30.11.2023 16:16 Ответить
2 рік війни ми так і не навчилися медійності.Не хочуть?Піднымайте питання в мережі.Запускайте ботів,розказуйте кожен день,показуйте їх по тв,взламуйте їх тв і транслюйте їх рожі що рф не хоче обмінювати їх.
Елементарні речі які на віть на такому рівні бездарног проводимо.А головне цей результат дасть змогу обміняти наших хлопців.Невже тупарям це не доходить.А Дмитро Лубінець сказв у своему телеграм каналі.Це все що він робить для обміну?Гнати на хрін цю людину і ставити тих хто проштовхне і давитиме це питання.Коли ви бл"дь навичитесь працювати !
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30.11.2023 15:20 Ответить
Не подіє. Вони скажуть, що це хвошизди не хочуть міняти, бо всіх розстріляли і приховують.
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30.11.2023 15:22 Ответить
Не навчилися медійності?? Один зомбі-маратон чого вартий!

"Пей отраву, хоть залейся!
Благо денег не берут. (С)
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30.11.2023 16:11 Ответить
Или наши готовы кормить русских, так как такой договор с Россией.
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30.11.2023 15:20 Ответить
Годують їх на гроші, що дають США і ЄС.
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30.11.2023 15:24 Ответить
Ну хорошо тогда. Только вопрос дают ли их на пленных или вообще.
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30.11.2023 15:26 Ответить
Взагалі. І в тому числі на полонених. Тут була стаття, що всі податки (які не вкрали "слуги") йдуть на війну. Всі соцвиплати та інші статті бюджету - за рахунок закордонних дотацій. Тому у нас немає гіперінфляції та карток.
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30.11.2023 15:32 Ответить
У нас нет инфляции потому что мы часть западной экономики. Там инфляция низкая по сравнению с привычной нам. Оттого у нас она сильно высокой быть не может.
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30.11.2023 15:34 Ответить
У нас нет инфляции потому что мы часть западной экономики.
З чим тоді бореться орбан, не з інфляцією часом? Чи економіка Угорщини вже від'єдналась від західної?
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30.11.2023 15:35 Ответить
Да куда их инфляции до нашей. Мы привыкли к такой инфляции, которая на западе не мыслима в последние полвека.
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30.11.2023 15:36 Ответить
Все ж про інфляцію та частину західної економіки - то занадто. Нам жертвують гроші, а не інтегрували повноцінно у всі економічні процеси. Євро ж у нас для розрахунків не приймається.
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30.11.2023 15:40 Ответить
У нас достаточно свободная торговля. Это препятствует инфляции.
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30.11.2023 15:41 Ответить
Виробництва майже немає. Дисбаланс експорт/імпорт що покриває?
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30.11.2023 15:45 Ответить
Экономика не так работает. Отсутствие экономики просто приведет что у людей не будет денег, а не к инфляции.
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30.11.2023 15:46 Ответить
Собственно уже привело, кстати.
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30.11.2023 15:47 Ответить
Цей зє-сранець довбенець-лубінець повинен НЕ вилазити з різних там ООНів, ПАРЕїв, тощо, бути там кошмаром для кацапів, та волати у три горлянки про те, які москалі ¥€ნани.
З ілюстраціями краще розуміють.
А не тихесенько бздіти у Telegram каналі та рахувати "лайкі-вподобайки".
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30.11.2023 15:21 Ответить
звісно для кацапів їхнє м'ясо цінності не становить, але портібно активніше цю ситуацію в кацапському інформпросторі доносити, хай родичі кіпіш здіймають
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30.11.2023 15:22 Ответить
Дзвінко гепнуться на коліна? Назвуть десятидоларовими повіями та відкриють справу за дискредитацію.
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30.11.2023 15:34 Ответить
ХАХАХА это БЕСПОЛЕЗНО. Это быдло там НЕ нужно даже родственникам.
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30.11.2023 15:40 Ответить
Після полона ці рашистські потвори мають не тільки забути дорогу в Україну, а й забути як їх звати, куда сцяти та срати ходити! Поки що на мінімальну пайку та на 14 годинну працю.
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30.11.2023 15:33 Ответить
Вивезти до кордону з кацапстаном (крім офіцерів, льотчиків, засуджених за злочини) і копняками вигнати. При попаданні в полон повторно разу справу в суд по статті як військовий злочинець. Військовим списки та фото вигнаних. Ті швиденько розберуться хто вдруге попався та на місці й прикопають.

Пану Золкіну припинити цю пропаганду про нашу цивілізованість, бо на кацапське тупе бидло вона не діє. Також пану Золкіну досить показувати колаборантів. Від них смердить навіть через екран і хочеться блювати.
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30.11.2023 15:35 Ответить
Хоч не по темі -- у пана Золкіна, всі передачі (що б він не показував), про себе , шановного!
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30.11.2023 16:17 Ответить
А якщо кацапи не заберуть полонених тоді що?
Просто Україна може департувати зі своєї території
А розраховувати на обмін не треба .
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30.11.2023 15:38 Ответить
Для інших цілей можуть знадобитись. Годує ж ***** досі того вже давно протухлого януковоча з аізровим.
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30.11.2023 15:52 Ответить
А нахіба їм розхідне й вже списане біосміття? От якогось генерала, чи пілота вони обміняли би, а ці тюремні люмпени їм й даром не потрібні.
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30.11.2023 15:55 Ответить
Знатний сталінський кровожер Льова Мехліс після початку вв2 прорік - в нас воєнноплєнних нєт у нас есть предатєлі родіни. У їх анкетах кочує питання - чи перебували в полоні. На початку осені їх шаман щось вякав про полонених, але х...... обірвало всі розмови. З прєдатєлямі х.... не буде церемонитись.
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30.11.2023 16:09 Ответить
Час перестати брати полононех.
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30.11.2023 16:14 Ответить
для чого їх забирати, якщо Україна на своїх пенсів витрачає по 2500грн на місяць а на утримання одного рашистського вбивці- 10 000???
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30.11.2023 16:32 Ответить
 
 