Венгерские пограничники заверили, что демонстрация их перевозчиков не заблокирует границу, - Демченко

Венгерские пограничники проинформировали украинских коллег, что анонсированная их перевозчиками демонстрация не приведет к блокированию границы между государствами, как сейчас происходит с Польшей.

Об этом заявил спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Венгры сообщили, что 11 декабря около 11:00 может начаться демонстрация в направлении "Захонь-Чоп", - отметил он.

По словам Демченко, венгерские коллеги сообщили украинцам, что блокирования границы вроде бы не будет.

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По данным ГНСУ, по состоянию на данный момент на этом пункте пропуска ожидают очередь около 1000 грузовиков, но интенсивность движения продолжается.