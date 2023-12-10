РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6275 посетителей онлайн
Новости Происшествия
2 789 11
Венгрия (1546) Госпогранслужба (5409) граница (4745) блокирование (355)

Венгерские пограничники заверили, что демонстрация их перевозчиков не заблокирует границу, - Демченко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

андрій,демченко

Венгерские пограничники проинформировали украинских коллег, что анонсированная их перевозчиками демонстрация не приведет к блокированию границы между государствами, как сейчас происходит с Польшей.

Об этом заявил спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Венгры сообщили, что 11 декабря около 11:00 может начаться демонстрация в направлении "Захонь-Чоп", - отметил он.

По словам Демченко, венгерские коллеги сообщили украинцам, что блокирования границы вроде бы не будет.

Читайте: Венгерские перевозчики анонсировали протест на границе с Украиной

По данным ГНСУ, по состоянию на данный момент на этом пункте пропуска ожидают очередь около 1000 грузовиков, но интенсивность движения продолжается.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
Ханти-мансійці завірили...
показать весь комментарий
10.12.2023 11:59
+3
Московські перевізники з Угорщини….
Співпадіння…
Тому Зеля і погнав до Аргентини, щоб вирішити це питання на кордоні України ?
Ох і розумний, СРАТЬєх ..
показать весь комментарий
10.12.2023 12:16
+2
Скоріше гуляшем по морді. Пів Закарпаття там працює..
показать весь комментарий
10.12.2023 11:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бо не захотіли дроном в гуляш отримати.
показать весь комментарий
10.12.2023 11:26 Ответить
Скоріше гуляшем по морді. Пів Закарпаття там працює..
показать весь комментарий
10.12.2023 11:37 Ответить
Ханти-мансійці завірили...
показать весь комментарий
10.12.2023 11:59 Ответить
Московські перевізники з Угорщини….
Співпадіння…
Тому Зеля і погнав до Аргентини, щоб вирішити це питання на кордоні України ?
Ох і розумний, СРАТЬєх ..
показать весь комментарий
10.12.2023 12:16 Ответить
Ти ідіот, чи що? Як зепідр вирішить? Це чисто внутрішня історія країн ЄС, які не виконують договори ЄС
показать весь комментарий
10.12.2023 15:26 Ответить
Поживемо -побачимо
показать весь комментарий
10.12.2023 12:47 Ответить
завтра буде така несподіванка .
показать весь комментарий
10.12.2023 13:19 Ответить
Уж простите
Мне что Орбан
Что Зеленский
Оба популиста
Оба врут,как дышат
Оба из одной КОНТОРЫ
Московской
РАЗНИЦА в одном
Венгрия не воюет
А украинцы выбрали в президенты московского агента
Вот в чем ужас!
Орбан по сравнению с этим ужасом - такой пустяк!
показать весь комментарий
10.12.2023 13:20 Ответить
Я просто нагадаю, що якби польські курви не вигадали блокування кордону, то ні ******** і словаччина це не робили б. Так вже було з агропродукцією, коли деякі країни ЄС побачили, що невиконання договірних зобов'язань Євросоюзу, на прикладі польщі нічим поганим не закінчиться, то почали і собі блокувати.
показать весь комментарий
10.12.2023 15:25 Ответить
Тримайтеся та бережіть себе. Можливо, і Україні ще знадобитеся…
Не рвіть сердце.
Пильнуймо Україну, від наслідків дій привладних з 2019 року.
показать весь комментарий
10.12.2023 16:00 Ответить
але інтенсивність руху триває

але створення нової мови для нової країни триває
показать весь комментарий
10.12.2023 17:58 Ответить
 
 