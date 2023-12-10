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Венгерские пограничники заверили, что демонстрация их перевозчиков не заблокирует границу, - Демченко
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Венгерские пограничники проинформировали украинских коллег, что анонсированная их перевозчиками демонстрация не приведет к блокированию границы между государствами, как сейчас происходит с Польшей.
Об этом заявил спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
"Венгры сообщили, что 11 декабря около 11:00 может начаться демонстрация в направлении "Захонь-Чоп", - отметил он.
По словам Демченко, венгерские коллеги сообщили украинцам, что блокирования границы вроде бы не будет.
По данным ГНСУ, по состоянию на данный момент на этом пункте пропуска ожидают очередь около 1000 грузовиков, но интенсивность движения продолжается.
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показать весь комментарий10.12.2023 11:59
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показать весь комментарий10.12.2023 11:37
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Співпадіння…
Тому Зеля і погнав до Аргентини, щоб вирішити це питання на кордоні України ?
Ох і розумний, СРАТЬєх ..
Мне что Орбан
Что Зеленский
Оба популиста
Оба врут,как дышат
Оба из одной КОНТОРЫ
Московской
РАЗНИЦА в одном
Венгрия не воюет
А украинцы выбрали в президенты московского агента
Вот в чем ужас!
Орбан по сравнению с этим ужасом - такой пустяк!
Не рвіть сердце.
Пильнуймо Україну, від наслідків дій привладних з 2019 року.
але створення нової мови для нової країни триває