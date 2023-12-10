Россия начала зимнюю кампанию по уничтожению украинской энергетической системы, - британская разведка

Ракетными ударами 8 декабря армия РФ начала кампанию для разрушения энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом говорится в сообщении британской разведки, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью 7 декабря 2023 года российские ВВС впервые с 21 сентября 2023 года нанесли мощную волну ударов по Киеву и центральной Украине с использованием своего парка тяжелых бомбардировщиков.

Эти самолеты, скорее всего, Ту-95 запустили не менее 16 крылатых ракет воздушного базирования из своей типичной операционной зоны над Каспийским морем", - отметили в британской разведке.

Аналитики считают, что запущенные ракеты являются частью арсенала, который оккупанты умышленно накапливали для атак по Украине зимой.

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"Вероятно, это было начало более согласованной кампании России, направленной на деградацию энергетической инфраструктуры Украины. Однако, по предварительным данным, большинство из этих ракет были успешно перехвачены украинской ПВО. Несмотря на то, что, как сообщается, погиб по крайней мере один гражданский, ущерб пока оказался минимальными", – отмечено в сообщении.