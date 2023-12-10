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Новости Война в Украине
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Великобритания (4265) ракеты (2742) внешняя разведка (225)

Россия начала зимнюю кампанию по уничтожению украинской энергетической системы, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракети

Ракетными ударами 8 декабря армия РФ начала кампанию для разрушения энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом говорится в сообщении британской разведки, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью 7 декабря 2023 года российские ВВС впервые с 21 сентября 2023 года нанесли мощную волну ударов по Киеву и центральной Украине с использованием своего парка тяжелых бомбардировщиков.

Эти самолеты, скорее всего, Ту-95 запустили не менее 16 крылатых ракет воздушного базирования из своей типичной операционной зоны над Каспийским морем", - отметили в британской разведке.

Аналитики считают, что запущенные ракеты являются частью арсенала, который оккупанты умышленно накапливали для атак по Украине зимой.

Читайте: Ударами по Змеиному Россия стремится показать свой контроль в Черном море, - британская разведка

"Вероятно, это было начало более согласованной кампании России, направленной на деградацию энергетической инфраструктуры Украины. Однако, по предварительным данным, большинство из этих ракет были успешно перехвачены украинской ПВО. Несмотря на то, что, как сообщается, погиб по крайней мере один гражданский, ущерб пока оказался минимальными", – отмечено в сообщении.
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Топ комментарии
+19
А где обещанные зеленью удары в ответ по парашной энергетике? Опять под асфальтом?
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10.12.2023 13:27
+15
В нових серіалах.
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10.12.2023 13:31
+13
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10.12.2023 13:28
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10.12.2023 13:26 Ответить
А где обещанные зеленью удары в ответ по парашной энергетике? Опять под асфальтом?
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10.12.2023 13:27 Ответить
В нових серіалах.
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10.12.2023 13:31 Ответить
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10.12.2023 13:28 Ответить
Этих даже русскими не назовешь. Русские, которых я помню, писали "впереди", а не "в переди".
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10.12.2023 15:02 Ответить
Так власти же нам отчитались о 4ех уровнях защиты энергообъектов. Типа опять соврамши?
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10.12.2023 13:29 Ответить
Ти ідіот чи просто кацап? Де в замітці написано, що кацапи знищили енерго обʼєкти? Навпаки, написано, що більшість ракет знищено системами ППО. Мова іде про початок кампанії. Де і хто збрехав. Так що іди НХЙ, кацапська свиня.
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10.12.2023 13:44 Ответить
кацапа
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10.12.2023 16:34 Ответить
А касапи про це знають??
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10.12.2023 13:29 Ответить
Відповідати не обов'язково симетрично. ІМХО, раціональніше використати наші ракети для ударів по аеродромах, кораблях у портах та в морі, нафтобазах тощо.
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10.12.2023 15:06 Ответить
Зараз побачимо увесь срач московитів у мережах, аж до діареї дійдуть…
Тримаймося разом!! Інформаційна Гігієна вух та Голови!!
Слава Україні!
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10.12.2023 13:43 Ответить
Дарма. Чотири рівні захисту презентували зелебобіки.
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10.12.2023 13:48 Ответить
Ще з минулої зими тримаю акумулятори..Підзаряджу на всяк випадок..і два ліхтарика..з гірлянди зробив світлову стрічку...
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10.12.2023 13:49 Ответить
2 павербанка, 2 ліхтаря на сонячних, настільна лампа з павербанком+акумулятор - тримає 8 годин - перевірено. І єдина дяка владі СРСР - газова плита))) холодильник добу тримає й морозилку))
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10.12.2023 14:15 Ответить
А ящо в холодильник покласти аккумулятори холоду, то і довше буде тримати
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10.12.2023 14:17 Ответить
Вони там живуть))) років 10 тому купувала для напольного водяного кондиціонеру..кондер помер, а ті акумулятори живі))
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10.12.2023 14:26 Ответить
Не зовсім розумію цей движ по гірляндам. Є багато кращих рішень і не дорогих. Але діло хазяйське
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10.12.2023 14:21 Ответить
минулої зими ,буквально за тиждень ціни на світло стрічки виросли космічно..коли почали вимикати світло ,то ціни і виросли за місяць на базарі метр коштував 70 грн...в магазині було вже по 140..а через тиждень стало 210 грн. на холодне- біле світло.. Я розібрав гілянду,там 99 лампочок спаяв по три штуки, послідовно з опором 100 ом. і підключив до акумулятора 12 вольт..а ще підключив ,щоб регулювати освітленість польовий транзистор...Я пенсіонер ,а не олігарх щоб все купляти...виходжу с того що маю,
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10.12.2023 14:33 Ответить
Молодець!
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10.12.2023 14:38 Ответить
Є звичайна мобілка - поставив її куди тре і воно тобі світить годин 5 .
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10.12.2023 17:00 Ответить
На земарахфоні фсьйо підконтролем, усі ТП захищані і продовжують обкладатись бруківкою👍
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10.12.2023 13:51 Ответить
А Україна що починає? Що там президент Кабо-Верде пообіцяв нашому бубачкє? F-35?
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10.12.2023 13:58 Ответить
Допомогти висадити мільярд пальм!
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10.12.2023 14:15 Ответить
Цього разу в "Укренерго" як слід підготувалися то таких дій: розроблено графіки відключень електроенергії та піднято тарифи для бізнесу та населення, також є плани поетапного підняття тарифів в майбутньому.
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10.12.2023 14:02 Ответить
Британська розвідка повідомляє"куйню" Знищення України ,рашистський нелюд ,розпочав два роки тому.
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10.12.2023 14:02 Ответить
Чотириста років тому
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10.12.2023 14:14 Ответить
А зовсім недавно були ствердження,що на подібне будуть аналогічні відповіді.А де вони???????????????????????????????
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10.12.2023 16:38 Ответить
кампанія по обстрілу іншої країни,
і накуя питається створювалось оон ??

хіба не для того щоб запобігти таким наступним фашистам?
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10.12.2023 16:41 Ответить
 
 