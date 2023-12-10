Росія розпочала зимову кампанію зі знищення української енергетичної системи, - британська розвідка
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Ракетними ударами 8 грудня армія РФ розпочала кампанію для того, щоб зруйнувати енергетичну інфраструктуру України.
Про це йдеться в повідомленні британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.
"Уночі 7 грудня 2023 року російські ВПС вперше з 21 вересня 2023 року завдали потужної хвилі ударів по Києву та центральній Україні з використанням свого парку важких бомбардувальників.
Ці літаки, швидше за все, Ту-95, запустили не менше 16 крилатих ракет повітряного базування зі своєї типової операційної зони над Каспійським морем", - зазначили у британській розвідці.
Аналітики вважають, що запущені ракети є частиною арсеналу, який окупанти умисно накопичували для атак по Україні взимку.
"Ймовірно, це був початок більш узгодженої кампанії Росії, спрямованої на деградацію енергетичної інфраструктури України. Однак, за попередніми даними, більшість із цих ракет були успішно перехоплені українською ППО. Попри те, що, як повідомляється, загинув принаймні один цивільний, збитки наразі виявилися мінімальними", – зазначено у повідомленні.
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кортеж 17 машин как у витьки януковоща )))
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і накуя питається створювалось оон ??
хіба не для того щоб запобігти таким наступним фашистам?