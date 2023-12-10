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Велика Британія (3678) ракети (2815) зовнішня розвідка (288)

Росія розпочала зимову кампанію зі знищення української енергетичної системи, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракети

Ракетними ударами 8 грудня армія РФ розпочала кампанію для того, щоб зруйнувати енергетичну інфраструктуру України.

Про це йдеться в повідомленні британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

"Уночі 7 грудня 2023 року російські ВПС вперше з 21 вересня 2023 року завдали потужної хвилі ударів по Києву та центральній Україні з використанням свого парку важких бомбардувальників.

Ці літаки, швидше за все, Ту-95, запустили не менше 16 крилатих ракет повітряного базування зі своєї типової операційної зони над Каспійським морем", - зазначили у британській розвідці.

Аналітики вважають, що запущені ракети є частиною арсеналу, який окупанти умисно накопичували для атак по Україні взимку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти використовують для виснаження української ППО ракети-приманки, - ISW

"Ймовірно, це був початок більш узгодженої кампанії Росії, спрямованої на деградацію енергетичної інфраструктури України. Однак, за попередніми даними, більшість із цих ракет були успішно перехоплені українською ППО. Попри те, що, як повідомляється, загинув принаймні один цивільний, збитки наразі виявилися мінімальними", – зазначено у повідомленні.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+19
А где обещанные зеленью удары в ответ по парашной энергетике? Опять под асфальтом?
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10.12.2023 13:27
+15
В нових серіалах.
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10.12.2023 13:31
+13
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10.12.2023 13:28
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10.12.2023 13:26 Відповісти
А где обещанные зеленью удары в ответ по парашной энергетике? Опять под асфальтом?
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10.12.2023 13:27 Відповісти
В нових серіалах.
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10.12.2023 13:31 Відповісти
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10.12.2023 13:28 Відповісти
Этих даже русскими не назовешь. Русские, которых я помню, писали "впереди", а не "в переди".
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10.12.2023 15:02 Відповісти
Так власти же нам отчитались о 4ех уровнях защиты энергообъектов. Типа опять соврамши?
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10.12.2023 13:29 Відповісти
Ти ідіот чи просто кацап? Де в замітці написано, що кацапи знищили енерго обʼєкти? Навпаки, написано, що більшість ракет знищено системами ППО. Мова іде про початок кампанії. Де і хто збрехав. Так що іди НХЙ, кацапська свиня.
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10.12.2023 13:44 Відповісти
кацапа
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10.12.2023 16:34 Відповісти
А касапи про це знають??
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10.12.2023 13:29 Відповісти
Відповідати не обов'язково симетрично. ІМХО, раціональніше використати наші ракети для ударів по аеродромах, кораблях у портах та в морі, нафтобазах тощо.
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10.12.2023 15:06 Відповісти
Зараз побачимо увесь срач московитів у мережах, аж до діареї дійдуть…
Тримаймося разом!! Інформаційна Гігієна вух та Голови!!
Слава Україні!
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10.12.2023 13:43 Відповісти
Дарма. Чотири рівні захисту презентували зелебобіки.
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10.12.2023 13:48 Відповісти
Ще з минулої зими тримаю акумулятори..Підзаряджу на всяк випадок..і два ліхтарика..з гірлянди зробив світлову стрічку...
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10.12.2023 13:49 Відповісти
2 павербанка, 2 ліхтаря на сонячних, настільна лампа з павербанком+акумулятор - тримає 8 годин - перевірено. І єдина дяка владі СРСР - газова плита))) холодильник добу тримає й морозилку))
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10.12.2023 14:15 Відповісти
А ящо в холодильник покласти аккумулятори холоду, то і довше буде тримати
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10.12.2023 14:17 Відповісти
Вони там живуть))) років 10 тому купувала для напольного водяного кондиціонеру..кондер помер, а ті акумулятори живі))
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10.12.2023 14:26 Відповісти
Не зовсім розумію цей движ по гірляндам. Є багато кращих рішень і не дорогих. Але діло хазяйське
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10.12.2023 14:21 Відповісти
минулої зими ,буквально за тиждень ціни на світло стрічки виросли космічно..коли почали вимикати світло ,то ціни і виросли за місяць на базарі метр коштував 70 грн...в магазині було вже по 140..а через тиждень стало 210 грн. на холодне- біле світло.. Я розібрав гілянду,там 99 лампочок спаяв по три штуки, послідовно з опором 100 ом. і підключив до акумулятора 12 вольт..а ще підключив ,щоб регулювати освітленість польовий транзистор...Я пенсіонер ,а не олігарх щоб все купляти...виходжу с того що маю,
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10.12.2023 14:33 Відповісти
Молодець!
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10.12.2023 14:38 Відповісти
Є звичайна мобілка - поставив її куди тре і воно тобі світить годин 5 .
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10.12.2023 17:00 Відповісти
На земарахфоні фсьйо підконтролем, усі ТП захищані і продовжують обкладатись бруківкою👍
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10.12.2023 13:51 Відповісти
А Україна що починає? Що там президент Кабо-Верде пообіцяв нашому бубачкє? F-35?
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10.12.2023 13:58 Відповісти
Допомогти висадити мільярд пальм!
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10.12.2023 14:15 Відповісти
Цього разу в "Укренерго" як слід підготувалися то таких дій: розроблено графіки відключень електроенергії та піднято тарифи для бізнесу та населення, також є плани поетапного підняття тарифів в майбутньому.
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10.12.2023 14:02 Відповісти
Британська розвідка повідомляє"куйню" Знищення України ,рашистський нелюд ,розпочав два роки тому.
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10.12.2023 14:02 Відповісти
Чотириста років тому
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10.12.2023 14:14 Відповісти
А зовсім недавно були ствердження,що на подібне будуть аналогічні відповіді.А де вони???????????????????????????????
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10.12.2023 16:38 Відповісти
кампанія по обстрілу іншої країни,
і накуя питається створювалось оон ??

хіба не для того щоб запобігти таким наступним фашистам?
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10.12.2023 16:41 Відповісти
 
 