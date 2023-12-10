Украина и Болгария будут сотрудничать в восстановлении украинской окружающей среды
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Украина и Болгария будут реализовывать совместные проекты по восстановлению украинской окружающей среды.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Как отмечается, на полях СОР28 министр Руслан Стрелец вместе с министром защиты окружающей среды и водных ресурсов Болгарии Юлианом Поповым подписали соответствующий Меморандум о сотрудничестве.
Стрелец поделился с коллегой обновленными данными по уничтожению Россией украинской окружающей среды. Попов является не только постоянным пользователем, но и послом приложения "ЭкоУгроза", которое создано, чтобы фиксировать и показывать миру каждый факт преступлений России против природы.
"Благодарю Болгарию за солидерство по пункту 8 Формулы мира президента Владимира Зеленского и постоянную поддержку Украины. Уверен, что наш общий трек по усилению сотрудничества в окружающих вопросах будет иметь хорошие результаты", - отметил Стрелец.
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В межах державного кордону.
А то вже таки розмови, ніби все ок, а війна давно закінчилася!