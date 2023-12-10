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Украина и Болгария будут сотрудничать в восстановлении украинской окружающей среды

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

гес,підтовлення

Украина и Болгария будут реализовывать совместные проекты по восстановлению украинской окружающей среды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Как отмечается, на полях СОР28 министр Руслан Стрелец вместе с министром защиты окружающей среды и водных ресурсов Болгарии Юлианом Поповым подписали соответствующий Меморандум о сотрудничестве.

Стрелец поделился с коллегой обновленными данными по уничтожению Россией украинской окружающей среды. Попов является не только постоянным пользователем, но и послом приложения "ЭкоУгроза", которое создано, чтобы фиксировать и показывать миру каждый факт преступлений России против природы.

"Благодарю Болгарию за солидерство по пункту 8 Формулы мира президента Владимира Зеленского и постоянную поддержку Украины. Уверен, что наш общий трек по усилению сотрудничества в окружающих вопросах будет иметь хорошие результаты", - отметил Стрелец.

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проект скіздить 100%...міністр Руслан Стріле на нуль
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10.12.2023 17:52 Ответить
"Мільярд дерев 2.0"?
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10.12.2023 18:04 Ответить
суперово! лишилося тільки довкілля звільнити... - сущіє пустякі!
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10.12.2023 18:17 Ответить
підписали відповідний Меморандум про співпрацю - це є анонсована 3,14стьж ,а не відновлення...
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10.12.2023 18:49 Ответить
Очередной распил бабла, под красивые лозунги.
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10.12.2023 19:30 Ответить
Спочатку, непогано було б відновити контроль над територією України.
В межах державного кордону.
А то вже таки розмови, ніби все ок, а війна давно закінчилася!
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10.12.2023 20:56 Ответить
 
 