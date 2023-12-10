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Болгарія (486) екологія (926) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (59)

Україна й Болгарія співпрацюватимуть у відновленні українського довкілля

Новини Цензор.НЕТ Події

гес,підтовлення

Україна та Болгарія реалізовуватимуть спільні проєкти з відновлення українського довкілля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Як зазначається, на полях СОР28 міністр Руслан Стрілець разом з міністром захисту довкілля і водних ресурсів Болгарії Юліаном Поповим підписали відповідний Меморандум про співпрацю.

Стрілець поділився з колегою оновленими даними щодо знищення Росією українського довкілля. Попов є не лише постійним користувачем, але й амбасадором застосунку "ЕкоЗагроза", який створено, щоб фіксувати та показувати світу кожен факт злочинів Росії проти природи.

"Дякую Болгарії за співлідерство по пункту 8 Формули миру Президента Володимира Зеленського та постійну підтримку України. Впевнений, що наш спільний трек з посилення співпраці у довкіллєвих питаннях матиме хороші результати", - зазначив Стрілець.

Також читайте: Завдані війною збитки українській екології сягають ₴2,2 трильйона, - голова Міндовкілля Стрілець

Автор: Наталя Джума
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проект скіздить 100%...міністр Руслан Стріле на нуль
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10.12.2023 17:52 Відповісти
"Мільярд дерев 2.0"?
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10.12.2023 18:04 Відповісти
суперово! лишилося тільки довкілля звільнити... - сущіє пустякі!
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10.12.2023 18:17 Відповісти
підписали відповідний Меморандум про співпрацю - це є анонсована 3,14стьж ,а не відновлення...
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10.12.2023 18:49 Відповісти
Очередной распил бабла, под красивые лозунги.
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10.12.2023 19:30 Відповісти
Спочатку, непогано було б відновити контроль над територією України.
В межах державного кордону.
А то вже таки розмови, ніби все ок, а війна давно закінчилася!
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10.12.2023 20:56 Відповісти
 
 