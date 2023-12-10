Словацкие перевозчики с 11 декабря продолжат блокаду границы с Украиной
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Словацкие перевозчики с 11 декабря продолжают акции протеста на пункте пропуска Вышнее Немецкое – Ужгород.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист и депутат Ужгородского горсовета Виталий Глагола.
"Президиум Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) объявил о продолжении акции протеста на пограничном переходе Вишне Немецкое – Ужгород", – сообщает Глагола.
Блокировка начнется 11 декабря в 15:00 и продлится до тех пор, пока не будут удовлетворены требования перевозчиков.
Основным требованием UNAS является отмена "транспортного безвиза", действующая между Европейским Союзом и Украиной с 1 июля 2023 года.
По словам перевозчиков, этот безвиз привел к значительному росту конкуренции со стороны украинских перевозчиков, предлагающих более низкие цены на перевозку.
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Чи ти один з тих ублюдків, хто привів зелену мразоту до влади?
Всі хто голосував за цю падлу, винні!!!
Зевиборці, ви гірше за тарганів.
Враховуючи, що попередні обіцянки Макрона виконані не були, залишається зрозуміти хто бреше Зеленський про обіцянки Макрона, чи Макрон Зеленському ? Президент України Зеленський тихо залишив країну і дві доби ніжився на пляжах Островів Зеленого Мису (Кабо-Верде (Африка). Потім зустрівся з місцевим президентом. Головне полягає в тому, що посольства України тут немає і нікому розказати народу про тяжку працю президента на африканському пляжі. Наступна точка туристичного турне - Південна Америка
та йому глибоко в дупі ситуація в Україні
На війні, як на війні - вона така, яка є, тому її потрібно сприймати виважено і чітко відділяти ворогів від друзів, перших викривати, а других примножувати.