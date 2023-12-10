Словацкие перевозчики с 11 декабря продолжат блокаду границы с Украиной

Словацкие перевозчики с 11 декабря продолжают акции протеста на пункте пропуска Вышнее Немецкое – Ужгород.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист и депутат Ужгородского горсовета Виталий Глагола.

"Президиум Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) объявил о продолжении акции протеста на пограничном переходе Вишне Немецкое – Ужгород", – сообщает Глагола.

Блокировка начнется 11 декабря в 15:00 и продлится до тех пор, пока не будут удовлетворены требования перевозчиков.

Основным требованием UNAS является отмена "транспортного безвиза", действующая между Европейским Союзом и Украиной с 1 июля 2023 года.

По словам перевозчиков, этот безвиз привел к значительному росту конкуренции со стороны украинских перевозчиков, предлагающих более низкие цены на перевозку.

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