РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6070 посетителей онлайн
Новости Происшествия
3 086 19
Словакия (768) пункт пропуска (658) блокирование (355)

Словацкие перевозчики с 11 декабря продолжат блокаду границы с Украиной

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

кордон,словаччина

Словацкие перевозчики с 11 декабря продолжают акции протеста на пункте пропуска Вышнее Немецкое – Ужгород.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист и депутат Ужгородского горсовета Виталий Глагола.

"Президиум Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) объявил о продолжении акции протеста на пограничном переходе Вишне Немецкое – Ужгород", – сообщает Глагола.

Блокировка начнется 11 декабря в 15:00 и продлится до тех пор, пока не будут удовлетворены требования перевозчиков.

Основным требованием UNAS является отмена "транспортного безвиза", действующая между Европейским Союзом и Украиной с 1 июля 2023 года.

По словам перевозчиков, этот безвиз привел к значительному росту конкуренции со стороны украинских перевозчиков, предлагающих более низкие цены на перевозку.

Читайте также: Блокада пункта пропуска на границе со Словакией приостановлена, - Мининфраструктуры
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Кончені Іуди
показать весь комментарий
10.12.2023 20:45
+18
А Піпізден в Аргентині мукої затарюється і йому на все ЧХАТИ!
показать весь комментарий
10.12.2023 20:45
+10
Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Аргентину провів перемовини з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зокрема, обговорили наступний оборонний пакет. 10 грудня 2023

Враховуючи, що попередні обіцянки Макрона виконані не були, залишається зрозуміти хто бреше Зеленський про обіцянки Макрона, чи Макрон Зеленському ? Президент України Зеленський тихо залишив країну і дві доби ніжився на пляжах Островів Зеленого Мису (Кабо-Верде (Африка). Потім зустрівся з місцевим президентом. Головне полягає в тому, що посольства України тут немає і нікому розказати народу про тяжку працю президента на африканському пляжі. Наступна точка туристичного турне - Південна Америка




та йому глибоко в дупі ситуація в Україні
показать весь комментарий
10.12.2023 20:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кончені Іуди
показать весь комментарий
10.12.2023 20:45 Ответить
А Піпізден в Аргентині мукої затарюється і йому на все ЧХАТИ!
показать весь комментарий
10.12.2023 20:45 Ответить
Лаптя, відразу видно, що свою писанину ти перекладаєш через гугл. Тупому ординцю, в силу відсутності розуму, не дано вивчити словянську мову.
показать весь комментарий
10.12.2023 21:36 Ответить
А що не так?
Чи ти один з тих ублюдків, хто привів зелену мразоту до влади?
Всі хто голосував за цю падлу, винні!!!
Зевиборці, ви гірше за тарганів.
показать весь комментарий
10.12.2023 23:13 Ответить
Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Аргентину провів перемовини з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зокрема, обговорили наступний оборонний пакет. 10 грудня 2023

Враховуючи, що попередні обіцянки Макрона виконані не були, залишається зрозуміти хто бреше Зеленський про обіцянки Макрона, чи Макрон Зеленському ? Президент України Зеленський тихо залишив країну і дві доби ніжився на пляжах Островів Зеленого Мису (Кабо-Верде (Африка). Потім зустрівся з місцевим президентом. Головне полягає в тому, що посольства України тут немає і нікому розказати народу про тяжку працю президента на африканському пляжі. Наступна точка туристичного турне - Південна Америка




та йому глибоко в дупі ситуація в Україні
показать весь комментарий
10.12.2023 20:57 Ответить
Гадаю, після Оману буратінка вже ніколи нікого нічим не здивує...
показать весь комментарий
10.12.2023 21:06 Ответить
Суки, что они там все, как с цепи... Эпидемия? Ящур?
показать весь комментарий
10.12.2023 21:02 Ответить
Сто пудов! Честно, ожидал от пшеков и мадьяр, но не от словаков......
показать весь комментарий
10.12.2023 21:10 Ответить
Для блокування багато людей не потрібно, а пару сотень новий пропутинський уряд Словаччини легко знайде.
показать весь комментарий
10.12.2023 23:10 Ответить
Схоже, від когось надійшла команда заблокувати нашу країну, тим самим позбавивши можливсті воювати далі і врешті-решт примусити до переговорів з кацапами. Враховуючи блокування допомоги в США та мовчання ЄС з приводу блокади кордонів, зацікавлений в цьому не лише куйло...
показать весь комментарий
10.12.2023 22:59 Ответить
Напівкасапи..
показать весь комментарий
10.12.2023 21:15 Ответить
Словаки захребетники...
показать весь комментарий
10.12.2023 21:17 Ответить
Тобто, словаки не придумують якісь високі ідеї як поляки, а просто кажуть -нам не потрібні конкуренти. А якже правила вільної західної конкуренції?
показать весь комментарий
10.12.2023 21:29 Ответить
Йде війна з пітьмою - гаряча на всій протяжності кордону від окупованої нею Білорусі до Сходу і Півдня України - з її армією, й гібридна - на західному кордоні України з Польщею, Словаччиною і Угорщиною - з її агентурою, корисними ідіотами та їх пособниками.
На війні, як на війні - вона така, яка є, тому її потрібно сприймати виважено і чітко відділяти ворогів від друзів, перших викривати, а других примножувати.
показать весь комментарий
10.12.2023 21:29 Ответить
показать весь комментарий
10.12.2023 21:31 Ответить
Ну що ж, схоже що Євросоюз хоче на собі відчути "братські обійми" кацапні, з такою недалекою політикою дочекаєтеся підерів у гості 🤬🤬
показать весь комментарий
10.12.2023 21:31 Ответить
Їх там орбан покусав, чи *уйло?
показать весь комментарий
10.12.2023 21:42 Ответить
У ни там(в Європі), через коронавірусний карантин усі зненавиділи владу і вибрали протилежність. В Чехії замість проросійського Земана, вибрали нормального. Словаки навпаки. Орбана ніяка холєра не бере, мадяри йьго *******, як кацапи х**ла.
показать весь комментарий
10.12.2023 22:59 Ответить
москалі скуповують (вербують) деяких європейських політиків...
показать весь комментарий
10.12.2023 21:43 Ответить
 
 