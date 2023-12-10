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Словаччина (555) пункт пропуску (595) блокування (346)

Словацькі перевізники з 11 грудня продовжать блокаду кордону з Україною

Новини Цензор.НЕТ Події

кордон,словаччина

Словацькі перевізники з 11 грудня продовжують акції протесту на пункті пропуску Вишнє Нємецьке – Ужгород.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст та депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола.

"Президія Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) оголосила про продовження акції протесту на прикордонному переході Вишнє Нємецке – Ужгород", – повідомляє Глагола.

Блокування розпочнеться 11 грудня о 15:00 і триватиме доти, доки не будуть задоволені вимоги перевізників.

Основною вимогою UNAS є скасування "транспортного безвізу", що діє між Європейським Союзом та Україною з 1 липня 2023 року.

За словами перевізників, цей безвіз призвів до значного зростання конкуренції з боку українських перевізників, які пропонують нижчі ціни на перевезення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокаду пункту пропуску на кордоні зі Словаччиною призупинено, - Мінінфраструктури

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+18
Кончені Іуди
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10.12.2023 20:45
+18
А Піпізден в Аргентині мукої затарюється і йому на все ЧХАТИ!
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10.12.2023 20:45
+10
Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Аргентину провів перемовини з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зокрема, обговорили наступний оборонний пакет. 10 грудня 2023

Враховуючи, що попередні обіцянки Макрона виконані не були, залишається зрозуміти хто бреше Зеленський про обіцянки Макрона, чи Макрон Зеленському ? Президент України Зеленський тихо залишив країну і дві доби ніжився на пляжах Островів Зеленого Мису (Кабо-Верде (Африка). Потім зустрівся з місцевим президентом. Головне полягає в тому, що посольства України тут немає і нікому розказати народу про тяжку працю президента на африканському пляжі. Наступна точка туристичного турне - Південна Америка




та йому глибоко в дупі ситуація в Україні
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10.12.2023 20:57
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Кончені Іуди
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10.12.2023 20:45 Відповісти
А Піпізден в Аргентині мукої затарюється і йому на все ЧХАТИ!
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10.12.2023 20:45 Відповісти
Лаптя, відразу видно, що свою писанину ти перекладаєш через гугл. Тупому ординцю, в силу відсутності розуму, не дано вивчити словянську мову.
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10.12.2023 21:36 Відповісти
А що не так?
Чи ти один з тих ублюдків, хто привів зелену мразоту до влади?
Всі хто голосував за цю падлу, винні!!!
Зевиборці, ви гірше за тарганів.
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10.12.2023 23:13 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Аргентину провів перемовини з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зокрема, обговорили наступний оборонний пакет. 10 грудня 2023

Враховуючи, що попередні обіцянки Макрона виконані не були, залишається зрозуміти хто бреше Зеленський про обіцянки Макрона, чи Макрон Зеленському ? Президент України Зеленський тихо залишив країну і дві доби ніжився на пляжах Островів Зеленого Мису (Кабо-Верде (Африка). Потім зустрівся з місцевим президентом. Головне полягає в тому, що посольства України тут немає і нікому розказати народу про тяжку працю президента на африканському пляжі. Наступна точка туристичного турне - Південна Америка




та йому глибоко в дупі ситуація в Україні
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10.12.2023 20:57 Відповісти
Гадаю, після Оману буратінка вже ніколи нікого нічим не здивує...
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10.12.2023 21:06 Відповісти
Суки, что они там все, как с цепи... Эпидемия? Ящур?
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10.12.2023 21:02 Відповісти
Сто пудов! Честно, ожидал от пшеков и мадьяр, но не от словаков......
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10.12.2023 21:10 Відповісти
Для блокування багато людей не потрібно, а пару сотень новий пропутинський уряд Словаччини легко знайде.
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10.12.2023 23:10 Відповісти
Схоже, від когось надійшла команда заблокувати нашу країну, тим самим позбавивши можливсті воювати далі і врешті-решт примусити до переговорів з кацапами. Враховуючи блокування допомоги в США та мовчання ЄС з приводу блокади кордонів, зацікавлений в цьому не лише куйло...
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10.12.2023 22:59 Відповісти
Напівкасапи..
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10.12.2023 21:15 Відповісти
Словаки захребетники...
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10.12.2023 21:17 Відповісти
Тобто, словаки не придумують якісь високі ідеї як поляки, а просто кажуть -нам не потрібні конкуренти. А якже правила вільної західної конкуренції?
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10.12.2023 21:29 Відповісти
Йде війна з пітьмою - гаряча на всій протяжності кордону від окупованої нею Білорусі до Сходу і Півдня України - з її армією, й гібридна - на західному кордоні України з Польщею, Словаччиною і Угорщиною - з її агентурою, корисними ідіотами та їх пособниками.
На війні, як на війні - вона така, яка є, тому її потрібно сприймати виважено і чітко відділяти ворогів від друзів, перших викривати, а других примножувати.
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10.12.2023 21:29 Відповісти
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10.12.2023 21:31 Відповісти
Ну що ж, схоже що Євросоюз хоче на собі відчути "братські обійми" кацапні, з такою недалекою політикою дочекаєтеся підерів у гості 🤬🤬
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10.12.2023 21:31 Відповісти
Їх там орбан покусав, чи *уйло?
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10.12.2023 21:42 Відповісти
У ни там(в Європі), через коронавірусний карантин усі зненавиділи владу і вибрали протилежність. В Чехії замість проросійського Земана, вибрали нормального. Словаки навпаки. Орбана ніяка холєра не бере, мадяри йьго *******, як кацапи х**ла.
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10.12.2023 22:59 Відповісти
москалі скуповують (вербують) деяких європейських політиків...
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10.12.2023 21:43 Відповісти
 
 