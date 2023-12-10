Открыт публичный доступ к Реестру деклараций, - НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 10 декабря 2023 обеспечило открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАПК.

Как отмечается, доступ открыт во исполнение требований принятого Верховной Радой Украины Закона № 3384-ІХ с учетом мер безопасности, определенных п. 2-11 Заключительных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Также в НАПК сообщили, что если в Реестре отсутствует декларация определенного лица, то это означает, что по нему в НАПК поступило представление об изъятии из публичного доступа.

"Извлечение документов из публичной части Реестра деклараций возможно и после его открытия до завершения или отмены военного положения в Украине, однако в таком случае определенное время они будут находиться в открытом доступе", - говорится в сообщении.

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Как напомнили в НАПК, на основании представлений изымаются из открытого доступа не только декларации, но и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, представленные за все периоды. Все документы, поданные в Реестр декларантами, по которым на основании представлений уже применены меры защиты, изымаются из публичного доступа автоматически.

При этом инициатором изъятия деклараций, поданных субъектами декларирования, мобилизованных в ряды ВСУ, является Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины.

Полный публичный доступ к Реестру будет обеспечен НАПК после завершения или отмены военного положения в Украине.