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Открыт публичный доступ к Реестру деклараций, - НАПК

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

декларация

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 10 декабря 2023 обеспечило открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАПК.

Как отмечается, доступ открыт во исполнение требований принятого Верховной Радой Украины Закона № 3384-ІХ с учетом мер безопасности, определенных п. 2-11 Заключительных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Также в НАПК сообщили, что если в Реестре отсутствует декларация определенного лица, то это означает, что по нему в НАПК поступило представление об изъятии из публичного доступа.

"Извлечение документов из публичной части Реестра деклараций возможно и после его открытия до завершения или отмены военного положения в Украине, однако в таком случае определенное время они будут находиться в открытом доступе", - говорится в сообщении.

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Как напомнили в НАПК, на основании представлений изымаются из открытого доступа не только декларации, но и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, представленные за все периоды. Все документы, поданные в Реестр декларантами, по которым на основании представлений уже применены меры защиты, изымаются из публичного доступа автоматически.

При этом инициатором изъятия деклараций, поданных субъектами декларирования, мобилизованных в ряды ВСУ, является Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины.

Полный публичный доступ к Реестру будет обеспечен НАПК после завершения или отмены военного положения в Украине.
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Слуги вже все почистили, все переписали на бабусь?
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10.12.2023 22:44 Ответить
502 Помилка шлюзу
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10.12.2023 22:46 Ответить
Розшифруй що мав на увазі
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10.12.2023 22:55 Ответить
Це те, що видає реєстр декларацій при намаганні його переглянути.
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10.12.2023 22:59 Ответить
От тільки ОП не декларує свої доходи.
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10.12.2023 22:56 Ответить
Також у НАЗК повідомили, що якщо в Реєстрі відсутня декларація певної особи, то це означає, що щодо неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу.- корупція надає подання про вилучення з публічного доступу тієї ,чи іншої декларації і на цьому вся ця "куйня " від НАЗК ,до лампочки, (борцуни з державою і народом України)
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10.12.2023 23:01 Ответить
Плінський вже показав хату Шурми на 700м+діляночку в Німеччині
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10.12.2023 23:35 Ответить
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10.12.2023 23:45 Ответить
Раніше написав піб людини і бачиш декларацію, а зараз якась ***** там на сайті
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11.12.2023 05:59 Ответить
 
 