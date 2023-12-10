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Відкрито публічний доступ до Реєстру декларацій, - НАЗК

Новини Цензор.НЕТ Події

декларация

Національне агентство з питань запобігання корупції 10 грудня 2023 року забезпечило відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НАЗК.

Як зазначається, доступ відкрито на виконання вимог ухваленого Верховною Радою України Закону № 3384-ІХ з урахуванням заходів безпеки, визначених п. 2-11 Прикінцевих положень Закону України "Про запобігання корупції".

Також у НАЗК повідомили, що якщо в Реєстрі відсутня декларація певної особи, то це означає, що щодо неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу.

"Вилучення документів з публічної частини Реєстру декларацій можливе і після його відкриття до завершення чи скасування воєнного стану в Україні, однак у такому разі певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: НАЗК у грудні відкриє публічний доступ до Реєстру декларацій

Як нагадали в НАЗК, на підставі подань вилучаються з відкритого доступу не тільки декларації, а і повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, подані за всі періоди. Усі документи, подані до Реєстру декларантами, стосовно яких на підставі подань вже застосовані заходи захисту, вилучаються з публічного доступу автоматично.

При цьому ініціатором вилучення декларацій, поданих суб’єктами декларування, які наразі мобілізовані до лав ЗСУ, є Генеральний Штаб Збройних Сил України.

Повний публічний доступ до Реєстру буде забезпечено НАЗК після завершення чи скасування воєнного стану в Україні.

Читайте: 10 грудня вночі відкриється публічний доступ до Реєстру е-декларацій, - голова НАЗК Новіков

Автор: Наталя Джума
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Слуги вже все почистили, все переписали на бабусь?
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10.12.2023 22:44 Відповісти
502 Помилка шлюзу
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10.12.2023 22:46 Відповісти
Розшифруй що мав на увазі
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10.12.2023 22:55 Відповісти
Це те, що видає реєстр декларацій при намаганні його переглянути.
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10.12.2023 22:59 Відповісти
От тільки ОП не декларує свої доходи.
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10.12.2023 22:56 Відповісти
Також у НАЗК повідомили, що якщо в Реєстрі відсутня декларація певної особи, то це означає, що щодо неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу.- корупція надає подання про вилучення з публічного доступу тієї ,чи іншої декларації і на цьому вся ця "куйня " від НАЗК ,до лампочки, (борцуни з державою і народом України)
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10.12.2023 23:01 Відповісти
Плінський вже показав хату Шурми на 700м+діляночку в Німеччині
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10.12.2023 23:35 Відповісти
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10.12.2023 23:45 Відповісти
Раніше написав піб людини і бачиш декларацію, а зараз якась ***** там на сайті
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11.12.2023 05:59 Відповісти
 
 