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Новости За рубежом
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Аргентина (100) Зеленский (16563) Милей (2)

Мы действительно ценим свободу, - Зеленский провел встречу с новоизбранным президентом Аргентины Милеем. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Буэнос-Айресе с новоизбранным президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме Зеленского.

В сообщении отмечается: "Буэнос-Айрес. Встретился с Хавьером Милеем и поздравил его с официальным вступлением в должность президента Аргентины.

Сегодня на площадях и улицах Буэнос-Айреса очень часто звучало слово "свобода" - "libertad". И это объединяет нас – Украину и Аргентину. Мы действительно ценим свободу, мы действительно ее защищаем и мы действительно готовы укреплять свободу вместе".

Читайте также: Двустороннее сотрудничество между Украиной и Аргентиной будет и дальше расширяться, - Зеленский принял участие в инаугурации Милея. ВIДЕО
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Топ комментарии
+15
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11.12.2023 00:01
+14
Какое же ты никчемное, короче - не пришей *изде рукав.
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11.12.2023 00:03
+11
Поживем, посмотрим. Пока что он напоминает "Голобородько" - харизматичный популист...
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11.12.2023 00:10
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11.12.2023 00:01 Ответить
Давайте проаналізуємо дії СВОБОДНОГО СБУ , обмазаного лайном ЗЕЄрмаківщини - воно оберегло Пороха від зустрічей з агентом Кремля Орбаном на території Євросоюзу ,а цих двох ЗЕЄ впустили до Аргентини, щоб там з тим Орбаном вовка цілувався, а хто там у нього"під полою" сидів - та какая *** ЗЕЛЬОНАЯ РАЗНІЦА!!!. А Кабо-Верде то взагалі "остроів зміїний "тільки Кремлівський , напічканий кремлівським спецоснащенням проти НАТО ще з часів есесесерії
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11.12.2023 00:30 Ответить
Какое же ты никчемное, короче - не пришей *изде рукав.
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11.12.2023 00:03 Ответить
Новий президент Аргентини це аргентинський Зєля чи аргентинський Порох? Хто знає, що це за людина?
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11.12.2023 00:06 Ответить
Скоріше Порох
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11.12.2023 00:09 Ответить
Поживем, посмотрим. Пока что он напоминает "Голобородько" - харизматичный популист...
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11.12.2023 00:10 Ответить
Аргентинский Кокс.
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11.12.2023 00:11 Ответить
Хз. Каже правильні речі. Дружба з Америкою, про комуністів і тп.
В Аргентині де нема війни мінімалка як у нас близько 200 ЮСД
І інфляція 200+ %. Доречі гарний приклад суто аграрної країни...
Щоб не казали що для України таке иайбутнє вигідне - без промисловості і іновацій...
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11.12.2023 00:12 Ответить
Так, мінімалка така. Але там ціни набагато нижчі на продовольство та одяг. Бо все місцеве. З технікою складніше.
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11.12.2023 01:36 Ответить
миха про цены откуда знаеш? там всё дорого ! всё, одежда, машины, недвижимость!
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11.12.2023 04:22 Ответить
Ти ж коли туди із Штатів прилітаєш то тратиш долари по курсу чорного маркету. Хіба тобі 20 центів за літр бензину дорого, чи пів долара за практично літрушку пива?
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11.12.2023 12:19 Ответить
Все эксперты(в основном) говорят что он популист...и через полгода .ызда.А так то хз....
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11.12.2023 00:15 Ответить
ті країни, які орієнтуються на США, на демократію є набагато успішніші за ті країни, які орієнтуються на різних лівих комуняків. Приклад, найбагатша країна у світі на нафту Венесуела зараз під лівацько-комуняцьким режимом Чавеса/Мадуро живе у злиднях, а, наприклад, Південна Корея, яка орієнтується на США процвітає. без нафти, без газу і без інших ресурсів. Популіст - це той, який гарно звіздить і не знає як організувати господарство. А цей Мілей має вчений ступінь з економіки. тому називати його популістом і балаболом якось дуже недоречно.
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11.12.2023 00:38 Ответить
Зельц- це пудель. Порох - вовкодав. А Хав'єр Мілей усе ж ближче до солідного пса...
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11.12.2023 03:25 Ответить
І мудрий нарід обрав пуделя. Ну, добре, сам такий. Але виправдовуюсь, що не проголосував за зграю пуделів-болонок у вр. А мудрий нарід і тут дав у штангу.
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11.12.2023 08:51 Ответить
По мнению наших американских друзей "дурак, и окончательно похоронит экономику". Главное что отменит вступление Аргентины в БРИКС.
чисто прагматичный подход.
Такой же подход у госпожи Меркель был к нашему Президенту " главное выполнит минские договоренности"
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11.12.2023 07:35 Ответить
Вова, ты умеешь разговаривать не размахивая руками? Ты ж маланец, а не итальянец.
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11.12.2023 00:09 Ответить
Актьорішка, тут вже нічого не поробиш - професьон де фуа, як то кажуть
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11.12.2023 08:54 Ответить
Пишуть, що це аргентинський Трамп. Брешуть, мабуть. Він підтримує Україну проти росії, на відміну від Дрампа.
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11.12.2023 00:09 Ответить
В Аргентині 300-500 тис. українських емігрантів (точніше їх нащадків). І практично всі основні політики висловились на підтримку України. Заради їх голосів. І ще питання, що він робитиме реально, після виборів.
Інше питання, чому українська діаспора в США, все одно голосуватиме за Трампа, навіть якщо він оголосить про підтримку Росії. Тобто в Аргентині політики змушені звертати увагу на думки діаспори, а в США діаспора готова на руках носити антиукраїнського Трампа.
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11.12.2023 00:21 Ответить
тому що наша діаспора не такі вже дурні
а добре розуміють що Мілеї та Трапм їм вигідні
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11.12.2023 04:27 Ответить
У штатах величезна і дуже впливова єврейська діаспора, тому українська одна з багатьох інших. І Ізраїль для штатів стратегічний партнер, а ми ні.
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11.12.2023 08:58 Ответить
а там много диких русофобных обезьян?
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11.12.2023 00:11 Ответить
Донна Роза говорила что они все перебрались в Бразилию.
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11.12.2023 07:42 Ответить
Може хоч завтра до байдена,в костюм вдягнуть......Ця мода....Ермак Стефанчук в милитари и красовках...
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11.12.2023 00:16 Ответить
Зелень намагається продемонструвати свій войовничий характер ,
та щоби політики інших країн подумали , що всі наші можновладці
сидять цілодобово в ОКОПАХ , перед поіздкою за кордон 🙁
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11.12.2023 00:22 Ответить
Якщо на лантух з лайном натягнути воєнну форму то від того він не стане виглядати воєвничо, наоборот це виглядає недоречно і смішно
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11.12.2023 08:05 Ответить
І чого він туду попер, в такий тяжкий час! ... Мабуть Оман - 2 на " Зелених островах"...
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11.12.2023 00:17 Ответить
Враховуючи неоднозначність, як самого Мілея, так і його ідей, то існує ймовірність, що Аргентина при його президенстві або "злетить", або "провалиться в саму прірву". Тому розумно було б, привітати, побажати всього найкращого і спостерігати здалеку. А не лізти туди світити обличчям та однозначно показувати підтримку цьому політику. Але Вова і розумна політика, це дві абсолютно несумісні речі.
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11.12.2023 00:17 Ответить
Дурне відправилось в турне і тут ми безсилі
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11.12.2023 00:19 Ответить
Ну, Мілей словесно підтримував, тож варто було поїхати. Усе ж Латинську Америку треба шанувати. Інша річ, що мав бути не каптерник Єрмак-Козир з єрмачатами, а Міністр закордонних справ тощо..,
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11.12.2023 03:27 Ответить
Щодо зовнішньої політики, то Мілей вже виступив проти вступу Аргентини до БРІКС, а також заявив про плани розірвати зв'язки з росією, Бразилією та Китаєм, а натомість зміцнювати відносини зі США.
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11.12.2023 00:23 Ответить
Что за бомжара небритое стоит рядом с Президентом Аргентины ? Милей фейсом какой-то клоуноподобный , но дресс-код соблюдает. А ЭТОТ даже за тысячи километров от фронта не смог прилично одеться на инаугурацию ... ПОЗОРИЩЕ!!!
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11.12.2023 00:26 Ответить
Якийсь хрін з бугра на іншому кінці земної кулі щось сказав.

Це на щось впливає? Ні.
Нам з цього є хоч якийсь зиск? Ні.

То нафіга нам це знати?
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11.12.2023 00:27 Ответить
Мілєй привіз коксу наркоману?
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11.12.2023 00:30 Ответить
Та не партесь мужики, поживемо - побачимо...
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11.12.2023 00:30 Ответить
Ага, якщо доживемо
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11.12.2023 09:02 Ответить
Хав'єр Мілей переконує, що сповідує католицьку віру, однак якось назвав співвітчизника Папу Римського Франциска "огидним ліваком", писало видання Deutsche Welle.
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11.12.2023 00:33 Ответить
а що не так? папа і є - огидний лівак!
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11.12.2023 01:23 Ответить
У Аргентині чимала українська діаспора.
З нею зустріч була ?
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11.12.2023 00:40 Ответить
Ціна Свободи України, це життя і майбутнє її ДІТЕЙ та ОНУКІВ Українців!
Слава Україні!
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11.12.2023 00:44 Ответить
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11.12.2023 00:48 Ответить
В Аргентину
Зеленский поехал не в кителе Сталина
Оно и понятно
Его уже ПОБЕДИТЕЛЕМ в мире не считают
И он наконец это понял
Переоделся в треники
Смешно,конечно
Но зато так естественно для Зеленского
Он - президент ТРЕНИКОВ
Ухилянту не прилично носить пиксель
А треники- в самый раз
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11.12.2023 02:20 Ответить
Там кажуть літак патрушева 2 дні назад приземлився перед візитом Віслюка.
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11.12.2023 02:29 Ответить
Зеленский! Пшел вон с гос управления!

Помощь - только после. посадки Ермака. Ермаку денег не дадут
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11.12.2023 03:30 Ответить
Трохи не в тему.Ридичка жінки з дитиною прийшла на прийом до лікара(звичайна мітська лікарня).Прийом відмінили,біля лікарні куча ментів і репортерів(з марафону).Виявилося приїджа "перша бледі" з типу помічью(допомога від usaid).Біля лікарні група жінок за 50 наперебій розхвалюють лену зе яка вона гарна і допомогає.Потім родичка дозналась від знайомої медсестри що допомогу(міжнародну) подавали як допомогу від ЗЕ-леді(заклеєні надписи).Як Украіна за 5 років перетворилась на аналог рашки чи белорусі це п...ь!!!!!!
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11.12.2023 06:06 Ответить
З уст диктату звучить ціна свободи. Світ ,дійсно, таки мінливий.
Чим більше промовляють свобода, тим її ще меньше ніж було.
Червинського нащо мордуєте, цінителі моєї свободи?
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11.12.2023 07:47 Ответить
 
 