Мы действительно ценим свободу, - Зеленский провел встречу с новоизбранным президентом Аргентины Милеем. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Буэнос-Айресе с новоизбранным президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме Зеленского.

В сообщении отмечается: "Буэнос-Айрес. Встретился с Хавьером Милеем и поздравил его с официальным вступлением в должность президента Аргентины.

Сегодня на площадях и улицах Буэнос-Айреса очень часто звучало слово "свобода" - "libertad". И это объединяет нас – Украину и Аргентину. Мы действительно ценим свободу, мы действительно ее защищаем и мы действительно готовы укреплять свободу вместе".

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