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Мы действительно ценим свободу, - Зеленский провел встречу с новоизбранным президентом Аргентины Милеем. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Буэнос-Айресе с новоизбранным президентом Аргентины Хавьером Милеем.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме Зеленского.
В сообщении отмечается: "Буэнос-Айрес. Встретился с Хавьером Милеем и поздравил его с официальным вступлением в должность президента Аргентины.
Сегодня на площадях и улицах Буэнос-Айреса очень часто звучало слово "свобода" - "libertad". И это объединяет нас – Украину и Аргентину. Мы действительно ценим свободу, мы действительно ее защищаем и мы действительно готовы укреплять свободу вместе".
Топ комментарии
+15 Алекс Скела
показать весь комментарий11.12.2023 00:01
+14 Wlad West
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+11 Виталий 6b40280c
показать весь комментарий11.12.2023 00:10
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Пожалуйста, подождите...
В Аргентині де нема війни мінімалка як у нас близько 200 ЮСД
І інфляція 200+ %. Доречі гарний приклад суто аграрної країни...
Щоб не казали що для України таке иайбутнє вигідне - без промисловості і іновацій...
чисто прагматичный подход.
Такой же подход у госпожи Меркель был к нашему Президенту " главное выполнит минские договоренности"
Інше питання, чому українська діаспора в США, все одно голосуватиме за Трампа, навіть якщо він оголосить про підтримку Росії. Тобто в Аргентині політики змушені звертати увагу на думки діаспори, а в США діаспора готова на руках носити антиукраїнського Трампа.
а добре розуміють що Мілеї та Трапм їм вигідні
та щоби політики інших країн подумали , що всі наші можновладці
сидять цілодобово в ОКОПАХ , перед поіздкою за кордон 🙁
Це на щось впливає? Ні.
Нам з цього є хоч якийсь зиск? Ні.
То нафіга нам це знати?
З нею зустріч була ?
Слава Україні!
Зеленский поехал не в кителе Сталина
Оно и понятно
Его уже ПОБЕДИТЕЛЕМ в мире не считают
И он наконец это понял
Переоделся в треники
Смешно,конечно
Но зато так естественно для Зеленского
Он - президент ТРЕНИКОВ
Ухилянту не прилично носить пиксель
А треники- в самый раз
Помощь - только после. посадки Ермака. Ермаку денег не дадут
Чим більше промовляють свобода, тим її ще меньше ніж було.
Червинського нащо мордуєте, цінителі моєї свободи?