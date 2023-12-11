Россию необходимо остановить в Украине, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что необходимо остановить Россию в Украине, чтобы она не смогла напасть на страны НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Госсекретарь считает, что Россия может напасть на страны НАТО и спровоцировать более широкий конфликт, к которому могут привлечься Соединенные Штаты.

Также Блинкен похвалил ВСУ за успехи на фронте.

"Они достигли значительного прогресса за последний год, отразили российскую агрессию, вернув более половины территории, захваченной Россией с февраля 2022 года", - сказал Госсекретарь.

Блинкен считает, что если Конгресс не одобрит запрос на помощь Украине, это будет выгодно трем странам.

"Единственные люди, которые были бы счастливы, если бы запрос на дополнительный бюджет не был проголосован и не утвержден Конгрессом, сидят в Москве, Тегеране и Пекине", - заявил Блинкен.

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