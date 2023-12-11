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Россию необходимо остановить в Украине, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

блінкен,остін

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что необходимо остановить Россию в Украине, чтобы она не смогла напасть на страны НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Госсекретарь считает, что Россия может напасть на страны НАТО и спровоцировать более широкий конфликт, к которому могут привлечься Соединенные Штаты.

Также Блинкен похвалил ВСУ за успехи на фронте.

"Они достигли значительного прогресса за последний год, отразили российскую агрессию, вернув более половины территории, захваченной Россией с февраля 2022 года", - сказал Госсекретарь.

Блинкен считает, что если Конгресс не одобрит запрос на помощь Украине, это будет выгодно трем странам.

"Единственные люди, которые были бы счастливы, если бы запрос на дополнительный бюджет не был проголосован и не утвержден Конгрессом, сидят в Москве, Тегеране и Пекине", - заявил Блинкен.

Читайте: Помощь Украине от Штатов способствует росту экономики США, - Блинкен
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Топ комментарии
+16
ну ***** їх тут зупиняти? Нам їх треба виганяти з нашої землі. Якесь у них збочене уявлення, або це вади перекладу.
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11.12.2023 01:27
+7
Чим? Словами???!!!
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11.12.2023 01:07
+7
У Москві не тільки сидять, а ще й нарощують випуск ракет, снарядів і дронів.
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11.12.2023 01:24
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Чим? Словами???!!!
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11.12.2023 01:07 Ответить
П*здіти-не мішки тягати.
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11.12.2023 05:21 Ответить
Блінкен заявив, що необхідно зупинити Росію

Вкотре заявив.
І ми твердо впевнені - ще не раз заявить.
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11.12.2023 01:07 Ответить
Перестать стрелять, пасматреть в глаза і гайда на шашличкі с патрушевим в Каба-Верде
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11.12.2023 01:07 Ответить
И За дауна треба але нема кому
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11.12.2023 01:08 Ответить
У Москві не тільки сидять, а ще й нарощують випуск ракет, снарядів і дронів.
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11.12.2023 01:24 Ответить
ну ***** їх тут зупиняти? Нам їх треба виганяти з нашої землі. Якесь у них збочене уявлення, або це вади перекладу.
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11.12.2023 01:27 Ответить
Нужно провести опрос среди американцев а особенно поклонников трампистов и маскистов, готовы ли они воевать через пару лет с рф, Киетаем, Ираном и северной кореей одновременно? Сейчас на всех интернет ресурсах создано тысячи проросийских каналов и полным ходом на разных языках и в разных странах раскручивают трампа и *****. Демократы тоже конечно идиоты. Не сомогли выдвинуть кандидатом кого то помоложе и поактивнее. Американцы уже смеются над дедом Байденом который еле передвигает ноги.
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11.12.2023 01:33 Ответить
Та ти шо не може того бути - то тіко українці не такі виборці, а ось на Заході розумні виборці , такшо не тре надруковувати на людей ( цей комент сарказм чи шось подібне 96% міцності )
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11.12.2023 02:45 Ответить
Мдааа?
А **** не на уралі?
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11.12.2023 02:16 Ответить
Не зупинити , а розвалити . І над цім треба працювати усім країнам
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11.12.2023 03:12 Ответить
Так зупиняйте, давати чим зупиняти дуже не поспішаєте, та й у самих політичний бардак.
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11.12.2023 04:09 Ответить
Байденюки не вивчили history lessons готовлтять нам ще одного українського ДеГолля який ніде не воював але його зробили міфічним героєм який ніде не воював.
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11.12.2023 04:21 Ответить
Так що - мета вже досягнута, судячи з усього? Можна штатам передихнути?
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11.12.2023 06:52 Ответить
блін комом знову мимо!
кацапію треба зупинити В КАЦАПІЇ!!!
але вже пізно, бо ракова ********* вже дала метастази в Україну.....

тому тепер треба випалити радіацією САМ КРЕМЛЬ, щоб зупинити ріст пухлини!!!
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11.12.2023 07:25 Ответить
Та не зупиняти в Україні треба, а знищувати у самій московії!!!
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11.12.2023 08:54 Ответить
 
 