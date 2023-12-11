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Росію необхідно зупинити в Україні, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

блінкен,остін

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що необхідно зупинити Росію в Україні, щоб вона не змогла напасти на країни НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Держсекретар вважає, що Росія може напасти на країни НАТО та спровокувати ширший конфлікт, до якого можуть бути залучені Сполучені Штати.

Також Блінкен похвалив ЗСУ за успіхи на фронті.

"Вони досягли значного прогресу за останній рік, відбили російську агресію, повернувши більше половини території, захопленої Росією з лютого 2022 року", - сказав Держсекретар.

Блінкен вважає, що якщо Конгрес не схвалить запит на допомогу Україні, то це буде вигідно трьом країнам.

"Єдині люди, які були б щасливими, якби запит на додатковий бюджет не був проголосований і не затверджений Конгресом, сидять у Москві, Тегерані та Пекіні", - заявив Блінкен.

Також читайте: Допомога Україні від Штатів сприяє зростанню економіки США, - Блінкен

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+16
ну ***** їх тут зупиняти? Нам їх треба виганяти з нашої землі. Якесь у них збочене уявлення, або це вади перекладу.
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11.12.2023 01:27
+7
Чим? Словами???!!!
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11.12.2023 01:07
+7
У Москві не тільки сидять, а ще й нарощують випуск ракет, снарядів і дронів.
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11.12.2023 01:24
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Чим? Словами???!!!
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11.12.2023 01:07 Відповісти
П*здіти-не мішки тягати.
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11.12.2023 05:21 Відповісти
Блінкен заявив, що необхідно зупинити Росію

Вкотре заявив.
І ми твердо впевнені - ще не раз заявить.
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11.12.2023 01:07 Відповісти
Перестать стрелять, пасматреть в глаза і гайда на шашличкі с патрушевим в Каба-Верде
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11.12.2023 01:07 Відповісти
И За дауна треба але нема кому
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11.12.2023 01:08 Відповісти
У Москві не тільки сидять, а ще й нарощують випуск ракет, снарядів і дронів.
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11.12.2023 01:24 Відповісти
ну ***** їх тут зупиняти? Нам їх треба виганяти з нашої землі. Якесь у них збочене уявлення, або це вади перекладу.
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11.12.2023 01:27 Відповісти
Нужно провести опрос среди американцев а особенно поклонников трампистов и маскистов, готовы ли они воевать через пару лет с рф, Киетаем, Ираном и северной кореей одновременно? Сейчас на всех интернет ресурсах создано тысячи проросийских каналов и полным ходом на разных языках и в разных странах раскручивают трампа и *****. Демократы тоже конечно идиоты. Не сомогли выдвинуть кандидатом кого то помоложе и поактивнее. Американцы уже смеются над дедом Байденом который еле передвигает ноги.
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11.12.2023 01:33 Відповісти
Та ти шо не може того бути - то тіко українці не такі виборці, а ось на Заході розумні виборці , такшо не тре надруковувати на людей ( цей комент сарказм чи шось подібне 96% міцності )
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11.12.2023 02:45 Відповісти
Мдааа?
А **** не на уралі?
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11.12.2023 02:16 Відповісти
Не зупинити , а розвалити . І над цім треба працювати усім країнам
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11.12.2023 03:12 Відповісти
Так зупиняйте, давати чим зупиняти дуже не поспішаєте, та й у самих політичний бардак.
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11.12.2023 04:09 Відповісти
Байденюки не вивчили history lessons готовлтять нам ще одного українського ДеГолля який ніде не воював але його зробили міфічним героєм який ніде не воював.
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11.12.2023 04:21 Відповісти
Так що - мета вже досягнута, судячи з усього? Можна штатам передихнути?
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11.12.2023 06:52 Відповісти
блін комом знову мимо!
кацапію треба зупинити В КАЦАПІЇ!!!
але вже пізно, бо ракова ********* вже дала метастази в Україну.....

тому тепер треба випалити радіацією САМ КРЕМЛЬ, щоб зупинити ріст пухлини!!!
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11.12.2023 07:25 Відповісти
Та не зупиняти в Україні треба, а знищувати у самій московії!!!
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11.12.2023 08:54 Відповісти
 
 