Великобритания и Норвегия возглавят морскую коалицию для помощи Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Новое объединение Великобритании и Норвегии будет поставлять корабли и другие транспортные средства ВСУ для укрепления способностей ведения боевых действий на море.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.
В целом отмечается, что коалиция предоставит долгосрочную поддержку Украине, включая обучение, оборудование и инфраструктуру для укрепления безопасности в Черном море.
Морская коалиция будет тесно сотрудничать с украинскими ВМС и Министерством обороны с целью развития ряда возможностей, включая быстрое развитие морских сил в Черном море, продолжение строительства украинской морской пехоты и речных патрульных кораблей для защиты прибрежных и внутренних водных путей, сообщает сайт британского правительства.
Это событие является началом "новых целенаправленных усилий" Великобритании, Норвегии и других союзников по укреплению морских возможностей Украины в долгосрочной перспективе.
Инициатива станет частью "ряда новых коалиций", сформированных между членами НАТО с целью обеспечения долговременной военной поддержки Украины.
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надіюся - знамено з написом "За нашу і вашу свободу!" стоятиме міцно! Бо кацапня останні роки взагалі "берега пустилася" і "пішла врознос"!
1) І норвежці і британці живуть в приблизно таких самих умовах що й північне Причорномор"я: вони - "люди моря" А це значить що вони знають як себе вести на ньому І мають відповідний досвід та навчені обороні великого морського узбережжя
2) Раз мають досвід - значить знають, які саме кораблі будувать для цих природних умов