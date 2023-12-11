Великобритания и Норвегия возглавят морскую коалицию для помощи Украине

Новое объединение Великобритании и Норвегии будет поставлять корабли и другие транспортные средства ВСУ для укрепления способностей ведения боевых действий на море.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

В целом отмечается, что коалиция предоставит долгосрочную поддержку Украине, включая обучение, оборудование и инфраструктуру для укрепления безопасности в Черном море.

Морская коалиция будет тесно сотрудничать с украинскими ВМС и Министерством обороны с целью развития ряда возможностей, включая быстрое развитие морских сил в Черном море, продолжение строительства украинской морской пехоты и речных патрульных кораблей для защиты прибрежных и внутренних водных путей, сообщает сайт британского правительства.

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Это событие является началом "новых целенаправленных усилий" Великобритании, Норвегии и других союзников по укреплению морских возможностей Украины в долгосрочной перспективе.

Инициатива станет частью "ряда новых коалиций", сформированных между членами НАТО с целью обеспечения долговременной военной поддержки Украины.