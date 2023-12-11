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Велика Британія та Норвегія очолять морську коаліцію для допомоги Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

велика,кораблі,британія

Нове об’єднання Великої Британії та Норвегії постачатиме кораблі та інші транспортні засоби ЗСУ для зміцнення здібностей ведення бойових дій на морі.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом зазначається, що коаліція надасть довгострокову підтримку Україні, включаючи навчання, обладнання та інфраструктуру для зміцнення безпеки в Чорному морі.

Морська коаліція тісно співпрацюватиме з українськими ВМС та Міністерством оборони з метою розвитку низки спроможностей, включаючи швидкий розвиток морських сил у Чорному морі, продовження розбудови української морської піхоти та річкових патрульних кораблів для захисту прибережних і внутрішніх водних шляхів, повідомляє сайт британського уряду.

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Ця подія є початком "нових цілеспрямованих зусиль" Великої Британії, Норвегії та інших союзників щодо зміцнення морських можливостей України в довгостроковій перспективі.

Ініціатива стане частиною "низки нових коаліцій", сформованих між членами НАТО з метою забезпечення довготривалої військової підтримки України.

Автор: Марина Макєєва
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Непогано! Два народи, що мають тисячолітні традиції мореплавства, стають на допомогу Саме головне - вони знають, що таке "зимові шторми" і як їм протистоять
надіюся - знамено з написом "За нашу і вашу свободу!" стоятиме міцно! Бо кацапня останні роки взагалі "берега пустилася" і "пішла врознос"!
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11.12.2023 06:48 Відповісти
у норвегов файні ракетні катери е
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11.12.2023 08:23 Відповісти
В цьому не розбираюся Однак розумію декілька речей:
1) І норвежці і британці живуть в приблизно таких самих умовах що й північне Причорномор"я: вони - "люди моря" А це значить що вони знають як себе вести на ньому І мають відповідний досвід та навчені обороні великого морського узбережжя
2) Раз мають досвід - значить знають, які саме кораблі будувать для цих природних умов
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11.12.2023 08:35 Відповісти
 
 