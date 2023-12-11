Велика Британія та Норвегія очолять морську коаліцію для допомоги Україні
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Нове об’єднання Великої Британії та Норвегії постачатиме кораблі та інші транспортні засоби ЗСУ для зміцнення здібностей ведення бойових дій на морі.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
Загалом зазначається, що коаліція надасть довгострокову підтримку Україні, включаючи навчання, обладнання та інфраструктуру для зміцнення безпеки в Чорному морі.
Морська коаліція тісно співпрацюватиме з українськими ВМС та Міністерством оборони з метою розвитку низки спроможностей, включаючи швидкий розвиток морських сил у Чорному морі, продовження розбудови української морської піхоти та річкових патрульних кораблів для захисту прибережних і внутрішніх водних шляхів, повідомляє сайт британського уряду.
Ця подія є початком "нових цілеспрямованих зусиль" Великої Британії, Норвегії та інших союзників щодо зміцнення морських можливостей України в довгостроковій перспективі.
Ініціатива стане частиною "низки нових коаліцій", сформованих між членами НАТО з метою забезпечення довготривалої військової підтримки України.
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надіюся - знамено з написом "За нашу і вашу свободу!" стоятиме міцно! Бо кацапня останні роки взагалі "берега пустилася" і "пішла врознос"!
1) І норвежці і британці живуть в приблизно таких самих умовах що й північне Причорномор"я: вони - "люди моря" А це значить що вони знають як себе вести на ньому І мають відповідний досвід та навчені обороні великого морського узбережжя
2) Раз мають досвід - значить знають, які саме кораблі будувать для цих природних умов