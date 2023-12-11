Великобритания передаст Украине два тральщика для разминирования

Великобритания предоставит Украине два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что корабли будут закуплены Украиной с помощью экспортно-кредитного агентства Великобритании.

Министр обороны Британии Грант Шаппс подтвердил передачу двух минных тральщиков Королевских ВМС в состав Военно-морских сил Украины.

"Эти тральщики предоставят Украине жизненно важный потенциал, который поможет спасать жизнь на море и откроет жизненно важные экспортные пути, существенно ограниченные после начала незаконного полномасштабного вторжения Путина", — сказал министр.

Укрепление морских возможностей ВСУ, в частности, противодействие угрозе со стороны российских морских мин, поможет восстановить морской экспорт Украины.

Читайте: Великобритания расширила санкции против Беларуси