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Великобритания передаст Украине два тральщика для разминирования

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

велика,британія,тральщики

Великобритания предоставит Украине два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что корабли будут закуплены Украиной с помощью экспортно-кредитного агентства Великобритании.

Министр обороны Британии Грант Шаппс подтвердил передачу двух минных тральщиков Королевских ВМС в состав Военно-морских сил Украины.

"Эти тральщики предоставят Украине жизненно важный потенциал, который поможет спасать жизнь на море и откроет жизненно важные экспортные пути, существенно ограниченные после начала незаконного полномасштабного вторжения Путина", — сказал министр.

Укрепление морских возможностей ВСУ, в частности, противодействие угрозе со стороны российских морских мин, поможет восстановить морской экспорт Украины.

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Як і де передавать будуть? "Наші" військові кораблі через Босфор не пропустять Значить є два шляхи: або вони увійдуть через Босфор як британські, і передача буде вже в Чорному морі, або їх поженуть з Балтики по каналу в Дунай
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11.12.2023 07:21 Ответить
через Дунай.
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11.12.2023 07:34 Ответить
ЯК ПРИМАНКУ !? НАМ РАКЕТИ НА 2000 КМ ПОТРІБНІ !!!
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11.12.2023 07:25 Ответить
Могли би хоч один "барзан" надати, бо на чомусь треба майбутніх моряків навчати хоч через якусь ротацію.
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11.12.2023 07:33 Ответить
Скільки можна з пустого в порожнє переливати? Передача цих тральшиків була анонсована ще 4 серпня 2021 року.
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11.12.2023 08:33 Ответить
Так це ті два тральщики, які були анонсовані Британією два роки тому, чи додаткові два?
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11.12.2023 13:37 Ответить
Дякуємо
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11.12.2023 21:20 Ответить
 
 