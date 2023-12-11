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Велика Британія передасть Україні два тральщики для розмінування

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

велика,британія,тральщики

Велика Британія надасть Україні два мінні тральщики типу Sandown для підвищення безпеки в Чорному морі.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що кораблі буде закуплено Україною за допомогою експортно-кредитного агентства Великої Британії.

Міністр оборони Британії Грант Шаппс підтвердив передачу двох мінних тральників Королівських ВМС до складу Військово-морських сил України.

"Ці тральники нададуть Україні життєво важливий потенціал, який допоможе рятувати життя на морі та відкриє життєво важливі експортні шляхи, які були суттєво обмежені після початку незаконного повномасштабного вторгнення Путіна", — сказав міністр.

Зміцнення морських можливостей ЗСУ, зокрема протидія загрозі з боку російських морських мін, допоможе відновити морський експорт України.

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Автор: Марина Макєєва
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Як і де передавать будуть? "Наші" військові кораблі через Босфор не пропустять Значить є два шляхи: або вони увійдуть через Босфор як британські, і передача буде вже в Чорному морі, або їх поженуть з Балтики по каналу в Дунай
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11.12.2023 07:21 Відповісти
через Дунай.
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11.12.2023 07:34 Відповісти
ЯК ПРИМАНКУ !? НАМ РАКЕТИ НА 2000 КМ ПОТРІБНІ !!!
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11.12.2023 07:25 Відповісти
Могли би хоч один "барзан" надати, бо на чомусь треба майбутніх моряків навчати хоч через якусь ротацію.
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11.12.2023 07:33 Відповісти
Скільки можна з пустого в порожнє переливати? Передача цих тральшиків була анонсована ще 4 серпня 2021 року.
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11.12.2023 08:33 Відповісти
Так це ті два тральщики, які були анонсовані Британією два роки тому, чи додаткові два?
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11.12.2023 13:37 Відповісти
Дякуємо
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11.12.2023 21:20 Відповісти
 
 