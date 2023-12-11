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В Киеве 11-14 декабря пройдут военные учения, - КГВА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
С 11 по 14 декабря в Дарницком районе состоятся военные учения Группировки сил и средств обороны Киева. Жителей призывают не фотографировать и не снимать видео передвижения бойцов и техники.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
Во время тренировок пройдут практические действия по привлечению личного состава, штатной военной техники и вооружения.
Цель учений – наращивание боевых способностей при подготовке и ведении оборонной операции.
"Снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники – запрещено", - подчеркнул начальник КГВА Сергей Попко.
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