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Новости Киевские новости
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Киев (24550) военные учения (3283)

В Киеве 11-14 декабря пройдут военные учения, - КГВА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

навчання,patriot,німеччина

С 11 по 14 декабря в Дарницком районе состоятся военные учения Группировки сил и средств обороны Киева. Жителей призывают не фотографировать и не снимать видео передвижения бойцов и техники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Во время тренировок пройдут практические действия по привлечению личного состава, штатной военной техники и вооружения.

Цель учений – наращивание боевых способностей при подготовке и ведении оборонной операции.

"Снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники – запрещено", - подчеркнул начальник КГВА Сергей Попко.

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Що ти мелеш, дурню?
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11.12.2023 09:45 Ответить
Ти дебіл, якщо таке написав.
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11.12.2023 10:04 Ответить
Це часом не стосовно російської атаки через майдан?
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11.12.2023 09:49 Ответить
А чому Дарницький район?
Краще давайте у Печерському навчання!
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11.12.2023 10:38 Ответить
Навчання на Печерську поновлять коли москалі знову у Бровари приїдуть.
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11.12.2023 11:09 Ответить
 
 