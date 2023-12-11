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Київ (13849) військові навчання (2591)

У Києві 11-14 грудня відбудуться військові навчання, - КМВА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

навчання,patriot,німеччина

Із 11 по 14 грудня у Дарницькому районі відбудуться військові навчання Угруповання сил і засобів оборони Києва. Мешканців закликають не фотографувати та не знімати на відео пересування бійців та техніки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Під час тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння.

Мета навчань - нарощування бойових спроможностей під час підготовки та ведення оборонної операції.

"Знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки - заборонено", - наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

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Що ти мелеш, дурню?
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11.12.2023 09:45 Відповісти
Ти дебіл, якщо таке написав.
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11.12.2023 10:04 Відповісти
Це часом не стосовно російської атаки через майдан?
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11.12.2023 09:49 Відповісти
А чому Дарницький район?
Краще давайте у Печерському навчання!
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11.12.2023 10:38 Відповісти
Навчання на Печерську поновлять коли москалі знову у Бровари приїдуть.
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11.12.2023 11:09 Відповісти
 
 