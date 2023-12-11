У Києві 11-14 грудня відбудуться військові навчання, - КМВА

Із 11 по 14 грудня у Дарницькому районі відбудуться військові навчання Угруповання сил і засобів оборони Києва. Мешканців закликають не фотографувати та не знімати на відео пересування бійців та техніки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Під час тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння.

Мета навчань - нарощування бойових спроможностей під час підготовки та ведення оборонної операції.

"Знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки - заборонено", - наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

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