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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26017) мобилизация (1621) Ташева (50)

В оккупированном Крыму в армию РФ мобилизовали десятки тысяч человек, - Ташева

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,крим,армія,окупанти

По официальным данным, с 2014 года в оккупированном Крыму на срочную службу было призвано около 40 тысяч человек.

Как передает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Дрон.Медиа, об этом в интервью заявила постоянная представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева.

По словам чиновницы, статистика по мобилизации мужчин на оккупированном полуострове является "закрытой информацией".

"Мы пытаемся следить через дополнительные источники. Например, это выделение земельных участков тем, кто пошел на контрактную службу. Или по количеству похорон. Трудно сказать однозначно, но это десятки тысяч человек, мобилизованных за весь период полномасштабного вторжения, но не обо всех известно", – рассказала Ташева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Крым с 2014 года незаконно прибыли 800 тысяч россиян, - Украинский Хельсинкский союз по правам человека

Она также отметила, что с 2014 года в Крыму на срочную службу было призвано около 40 тысяч человек.

"Это однозначно нарушение международного гуманитарного права, это преступление. Поскольку государство-оккупант не имеет права призывать в свои вооруженные силы граждан, проживающих на этой территории, - это нарушение Женевской конвенции", - подытожила Ташева.

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Топ комментарии
+9
Знову зі своєю Женевською конвенцією... Та срати рашисти хотіли на всі ці конвенції та міжнародні закони. Невже це і досі не зрозуміло?
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11.12.2023 14:08
+5
Та то покі ще дрібна фракція щебню. Каміня ще попереду.
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11.12.2023 14:11
+5
Ну що ж - вони (чи їх батьки) вибрали долю в 2014-му Ми їм не заважали …
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11.12.2023 14:18
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Небо прорвалось. Щодня нові камні
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11.12.2023 14:05 Ответить
Та то покі ще дрібна фракція щебню. Каміня ще попереду.
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11.12.2023 14:11 Ответить
Знову зі своєю Женевською конвенцією... Та срати рашисти хотіли на всі ці конвенції та міжнародні закони. Невже це і досі не зрозуміло?
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11.12.2023 14:08 Ответить
Да на разные конвенции и права человека в етом мире уже всем насрать. Только нужно на Западе рассказывать на етом примере, что если Украине не дадут помощи и Украина капитулирует и перестанет воевать то ето не значит что настанет мир. Рашисты соберут всех мужиков с окупированных территорий и погонят на Европу. И вторая мировая европейцам уже покажется цветочками. Потому рашисты снесут все города и убьют всех кого встретят на пути, а детей заберут в рабство или на органы.
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11.12.2023 14:25 Ответить
Борюсику, срузькій ти узькій гівнюк, маю надію що тебе та твого синулю з горлатим теж загребли на м'ясо.
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11.12.2023 14:10 Ответить
Бо, хоть камні з неба…
***** введі…
Ждунам свято…
Смерть московським окупантам *****
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11.12.2023 14:12 Ответить
Ну що ж - вони (чи їх батьки) вибрали долю в 2014-му Ми їм не заважали …
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11.12.2023 14:18 Ответить
Вот еще один ответ почему нам нужно деокупировать всю Украину. Иначе рашисты могут десятилетиями воевать украинцами против украинцев которых им не жалко и особо не парясь возмущениями среди рашистских матерей. Сейчас примерно половина из 300т росийских потерь ето мобилизированные с окупированных территорий на которых всем насрать. Если бы рашисты потеряли 300тыщ москвичей и питерцев на болотах уже был бы вой.
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11.12.2023 14:19 Ответить
Ця новина і гарна, і погана. Почнемо з гарної. Народ отримує зброю. Як він її використає, то залежить від його патріотичних почуттів до України. Погана - каСапи примушують до злочину колишніх українців.
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11.12.2023 14:22 Ответить
Родная гавань требует мяса.
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11.12.2023 14:53 Ответить
там тоже морды бьют когда призывают? сопротивляются?
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11.12.2023 15:51 Ответить
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11.12.2023 16:24 Ответить
А вы такого не ожидали, крысчане? Гавань, камни, дорога домой, да? Вы просто мясо в игре одного выживщего из ума маньяка карлика. А страшное самое впереди, ВСУ будут в Крыму, однозначно
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11.12.2023 16:56 Ответить
 
 