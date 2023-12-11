В оккупированном Крыму в армию РФ мобилизовали десятки тысяч человек, - Ташева

По официальным данным, с 2014 года в оккупированном Крыму на срочную службу было призвано около 40 тысяч человек.

Как передает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Дрон.Медиа, об этом в интервью заявила постоянная представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева.

По словам чиновницы, статистика по мобилизации мужчин на оккупированном полуострове является "закрытой информацией".

"Мы пытаемся следить через дополнительные источники. Например, это выделение земельных участков тем, кто пошел на контрактную службу. Или по количеству похорон. Трудно сказать однозначно, но это десятки тысяч человек, мобилизованных за весь период полномасштабного вторжения, но не обо всех известно", – рассказала Ташева.

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Она также отметила, что с 2014 года в Крыму на срочную службу было призвано около 40 тысяч человек.

"Это однозначно нарушение международного гуманитарного права, это преступление. Поскольку государство-оккупант не имеет права призывать в свои вооруженные силы граждан, проживающих на этой территории, - это нарушение Женевской конвенции", - подытожила Ташева.

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