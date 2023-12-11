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Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (12756) мобілізація (1461) Ташева (65)

В окупованому Криму до армії РФ мобілізували десятки тисяч осіб, - Ташева

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,крим,армія,окупанти

За офіційними даними, з 2014 року в окупованому Криму на строкову службу було призвано близько 40 тисяч осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, з посиланням на Дрон.Медиа, про це в інтерв'ю заявила постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева.

За словами чиновниці, статистика щодо мобілізації чоловіків на окупованому півострові є "закритою інформацією".

"Ми намагаємося стежити через додаткові джерела. Наприклад, це виділення земельних ділянок тим, хто пішов на контрактну службу. Або за кількістю похоронів. Важко сказати однозначно, але це десятки тисяч людей, мобілізованих за весь період повномасштабного вторгнення, але не про всіх відомо", - розповіла Ташева.

Вона також зазначила, що з 2014 року в Криму на строкову службу було призвано близько 40 тисяч осіб.

"Це однозначно порушення міжнародного гуманітарного права, це злочин. Оскільки держава-окупант не має права призивати до своїх збройних сил громадян, які мешкають на цій території,- це порушення Женевської конвенції", - підсумувала Ташева.

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Топ коментарі
+9
Знову зі своєю Женевською конвенцією... Та срати рашисти хотіли на всі ці конвенції та міжнародні закони. Невже це і досі не зрозуміло?
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11.12.2023 14:08
+5
Та то покі ще дрібна фракція щебню. Каміня ще попереду.
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11.12.2023 14:11
+5
Ну що ж - вони (чи їх батьки) вибрали долю в 2014-му Ми їм не заважали …
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11.12.2023 14:18
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Небо прорвалось. Щодня нові камні
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11.12.2023 14:05 Відповісти
Та то покі ще дрібна фракція щебню. Каміня ще попереду.
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11.12.2023 14:11 Відповісти
Знову зі своєю Женевською конвенцією... Та срати рашисти хотіли на всі ці конвенції та міжнародні закони. Невже це і досі не зрозуміло?
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11.12.2023 14:08 Відповісти
Да на разные конвенции и права человека в етом мире уже всем насрать. Только нужно на Западе рассказывать на етом примере, что если Украине не дадут помощи и Украина капитулирует и перестанет воевать то ето не значит что настанет мир. Рашисты соберут всех мужиков с окупированных территорий и погонят на Европу. И вторая мировая европейцам уже покажется цветочками. Потому рашисты снесут все города и убьют всех кого встретят на пути, а детей заберут в рабство или на органы.
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11.12.2023 14:25 Відповісти
Борюсику, срузькій ти узькій гівнюк, маю надію що тебе та твого синулю з горлатим теж загребли на м'ясо.
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11.12.2023 14:10 Відповісти
Бо, хоть камні з неба…
***** введі…
Ждунам свято…
Смерть московським окупантам *****
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11.12.2023 14:12 Відповісти
Ну що ж - вони (чи їх батьки) вибрали долю в 2014-му Ми їм не заважали …
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11.12.2023 14:18 Відповісти
Вот еще один ответ почему нам нужно деокупировать всю Украину. Иначе рашисты могут десятилетиями воевать украинцами против украинцев которых им не жалко и особо не парясь возмущениями среди рашистских матерей. Сейчас примерно половина из 300т росийских потерь ето мобилизированные с окупированных территорий на которых всем насрать. Если бы рашисты потеряли 300тыщ москвичей и питерцев на болотах уже был бы вой.
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11.12.2023 14:19 Відповісти
Ця новина і гарна, і погана. Почнемо з гарної. Народ отримує зброю. Як він її використає, то залежить від його патріотичних почуттів до України. Погана - каСапи примушують до злочину колишніх українців.
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11.12.2023 14:22 Відповісти
Родная гавань требует мяса.
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11.12.2023 14:53 Відповісти
там тоже морды бьют когда призывают? сопротивляются?
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11.12.2023 15:51 Відповісти
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11.12.2023 16:24 Відповісти
А вы такого не ожидали, крысчане? Гавань, камни, дорога домой, да? Вы просто мясо в игре одного выживщего из ума маньяка карлика. А страшное самое впереди, ВСУ будут в Крыму, однозначно
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11.12.2023 16:56 Відповісти
 
 