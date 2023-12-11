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Новости Война в Украине
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Венгрия (1546) членство в ЕС (777) Колонна (37)

Сегодня передадим Венгрии три четких сигнала, - глава МИД Франции Колонна

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

колонна

Министры внешнеполитических ведомств европейских стран во время сегодняшнего заседания будут сконцентрироваться на особой позиции Венгрии.

Об этом министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила перед началом заседания Совета министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хочу верить, что в разных вопросах поддержки мы будем едины, потому что это отвечает и нашим интересам безопасности, и так же нашим ценностям. Поэтому мы передадим четкие сигналы сегодня во время этого Совета нашему венгерскому партнеру", - заявила Колонна.

Она отметила три аспекта поддержки. Прежде всего, это адаптация работы Европейского фонда мира, чтобы он мог продолжать помогать Украине, направлять его ресурс на производственную помощь и на приобретение оборудования.

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Во-вторых, это ужесточение санкций: "Мы хотим, чтобы 12-й пакет санкций против России был принят до конца года".

В-третьих, на вопрос о начале переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС Колонна ответила: "Вы, несомненно, видели, что президент Республики в очередной раз подчеркнул, что Франция поддерживает такие переговоры".

Следует отметить, что сегодняшний Совет министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе – это завершающий этап для координации позиций и подготовки стран-членов к Европейскому совету, который состоится в этом же городе 14 и 15 декабря.

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Топ комментарии
+17
1 - схвильованість
2 - стурбованість
3 - 1 та 2, але глибокі
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11.12.2023 14:07
+17
Цікаво, а в Угорщині є опозиція та хоча б частина притомного громадянського суспільства, бл таке враження що мадярщина, що кацапія - це одне і те саме
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11.12.2023 14:14
+14
Найчіткіший сигнал для мадяра - чоботом по яйцях. Так було і у Першу, і в Другу СВ. МАдяри тільки те і робили, що знущалися і грабували українське населення. Поки в наших горах не з"явилися підрозділи УПА. Після цього мадярами навіть смердіти перестало.
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11.12.2023 15:10
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Три зеленіх свистка?)
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11.12.2023 14:07 Ответить
може пукнуть три разы у телехвонну трубку?
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11.12.2023 15:10 Ответить
1 - схвильованість
2 - стурбованість
3 - 1 та 2, але глибокі
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11.12.2023 14:07 Ответить
Найчіткіший сигнал для мадяра - чоботом по яйцях. Так було і у Першу, і в Другу СВ. МАдяри тільки те і робили, що знущалися і грабували українське населення. Поки в наших горах не з"явилися підрозділи УПА. Після цього мадярами навіть смердіти перестало.
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11.12.2023 15:10 Ответить
Дякуємо Франції за підтримку Українців у їх протистоянні з воєнним злочинцем ******!
Смерть московітам ***** та їх агентам у ВРУ
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11.12.2023 14:09 Ответить
Дивно, що угорці України мовчать. Їх все влаштовує? Могли б і сказати щось.
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11.12.2023 14:10 Ответить
Наприклад -"Слава *******".?
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11.12.2023 14:13 Ответить
Більш дивно що орбан цей демарш пояснює їх захистом, але чомусь прийняти їх в ЕС і НАТО, де в них якраз і буде потужний захист, не хоче...
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11.12.2023 14:25 Ответить
Так головний угорець Шуфрич де????
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11.12.2023 14:27 Ответить
На нарах чалеться, щоб на фронт не забрали
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11.12.2023 14:34 Ответить
Цікаво, а в Угорщині є опозиція та хоча б частина притомного громадянського суспільства, бл таке враження що мадярщина, що кацапія - це одне і те саме
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11.12.2023 14:14 Ответить
Так вони ж з одного інкубатора. Мадяри це вихідці з південного уралу та повожжя. В свій час вони перекочували на землі ******** Угорщини, а корінних жителів повиганяли в гори. Ну це ж історія.
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11.12.2023 14:36 Ответить
Є але вона маргіналізована. Там ЗМІ майже всі провладні...
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11.12.2023 14:38 Ответить
Краще передайте їм щось,на чому можна підірватися
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11.12.2023 14:14 Ответить
чергова порція "куйні"
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11.12.2023 14:16 Ответить
На інше євродипломатія нажаль не здатна.
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11.12.2023 14:18 Ответить
А якщо ні??, якщо все-таки буде! серйозний тиск? Тоді візьмете собі хФамілію орбан Максиме,),!?),
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11.12.2023 16:11 Ответить
Ось Вам тиск ЄС, руками орбанів рашистських(((https://censor.net/ua/news/3460901/ugorschyna_shkodyt_yednosti_yevrosoyuzu_prezydent_lytvy_nauseda))) ,крім того,майже два місяці "пшеки" тиснуть все тими ж руками ЄС на Україну,словаки скурвилися також ,але в лідерах тиску ЄС на Україну безсумніву вже давно ідуть в ногу із рашистською окупацію України ,мадярські прорашистські пси.Чи бува не хоче Frenk Rex в такому випадку поміняти ХвАМілію на "Orbán Rexik"???
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11.12.2023 17:16 Ответить
"пшекі"-вже Вибачаються!,,словакі заткнуться!,(, Ключьове слово!, ви знаєте за ким!,, так що не треба разгоняти оту усю ******* Максиме!,бо ви вже звикли туТ, до цього!,(,
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11.12.2023 17:26 Ответить
не варто Вам виступати "адвокатом" антиукраїнської ******* , яку розганяють "пшеки" ,мадяри ,словаки по відношенні до України і її народу, за мовчазної згоди ЄС.Якщо буде, щось краще, тоді воно буде кращим ,від тієї *******, котру вони творять .
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11.12.2023 18:04 Ответить
Буде кращим, Не хвилюйтесь.
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11.12.2023 18:14 Ответить
Дай то Боже людям мудрості не чинити ******* по відношенні один до одного.як і держави до держави...
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11.12.2023 18:18 Ответить
Оце правильно,
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11.12.2023 18:31 Ответить
Нехай скаже ахмєткі, щоб тричі прогудів.
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11.12.2023 14:17 Ответить
Уже на три месяца переносят решение, потом на три года перенесут, потом на 300 лет. Систему принятия решений в ЕС нужно пересматривать немедленно. Она не жизнеспособна. Это когда там 10 членов то ещё да, но не когда под 30 и каждый хочет свои хотелки удовлетворить не имеющие вообще никакого отношения к делу.
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11.12.2023 14:19 Ответить
Оце буде як з Туреччиною 30років все ні такі як треба докі туркі всє зрозуміли,та післали цю контору на... й. Угорщину уламают, Словатчіна вилізе, Словатчіну уламають ще якісь вилізуть в росіян гроші не закінчаться. ***... во якесь.
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11.12.2023 14:40 Ответить
Турки хітріші, вони навпаки, і нашим і вашим. І з руснею торгують і з ЄС, і з Україною. За любий кипіш, аби гроші крутилися.
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11.12.2023 15:00 Ответить
"особлива позиція" угорщини - тепер робота на ***** в євробюрократів так називається.
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11.12.2023 14:54 Ответить
Сподіваюсь це буде:
1. Геть з НАТО

2. Геть з ЄС

3. Ідіть в СРСР 2.0
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11.12.2023 14:57 Ответить
Сьогодні передамо Угорщині три чіткі сигнали

А просто сказати - ротом, словами - западло?
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11.12.2023 15:04 Ответить
Це не толерантно, не по-європейські)
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11.12.2023 15:58 Ответить
Ready!
Steady!
Go!(c)
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11.12.2023 15:28 Ответить
Надоело читать пустую болтовню и заявления европейских да американских бюрократов.

Можно не гнать этот спам в ленту новостей?
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11.12.2023 15:53 Ответить
Франція і Німеччина- це важковаговики ЄС, хочу побачити, як Орбан піде з ними на пряму конфронтацію.
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11.12.2023 16:00 Ответить
Не надо венгров уговаривать! Быстрее поймут, если лишить их всех благ от ЕС.
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11.12.2023 16:04 Ответить
Європі не вистачае таких політиків як Маргарет Тетчер , де Голль, Черчель, зараз якісь унилі бюрократи.....
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11.12.2023 16:45 Ответить
 
 