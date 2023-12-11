Сегодня передадим Венгрии три четких сигнала, - глава МИД Франции Колонна

Министры внешнеполитических ведомств европейских стран во время сегодняшнего заседания будут сконцентрироваться на особой позиции Венгрии.

Об этом министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила перед началом заседания Совета министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хочу верить, что в разных вопросах поддержки мы будем едины, потому что это отвечает и нашим интересам безопасности, и так же нашим ценностям. Поэтому мы передадим четкие сигналы сегодня во время этого Совета нашему венгерскому партнеру", - заявила Колонна.

Она отметила три аспекта поддержки. Прежде всего, это адаптация работы Европейского фонда мира, чтобы он мог продолжать помогать Украине, направлять его ресурс на производственную помощь и на приобретение оборудования.

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Во-вторых, это ужесточение санкций: "Мы хотим, чтобы 12-й пакет санкций против России был принят до конца года".

В-третьих, на вопрос о начале переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС Колонна ответила: "Вы, несомненно, видели, что президент Республики в очередной раз подчеркнул, что Франция поддерживает такие переговоры".

Следует отметить, что сегодняшний Совет министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе – это завершающий этап для координации позиций и подготовки стран-членов к Европейскому совету, который состоится в этом же городе 14 и 15 декабря.

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