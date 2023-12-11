Сьогодні передамо Угорщині три чіткі сигнали, - глава МЗС Франції Колонна

Міністри зовнішньополітичних відомств європейських країн під час сьогоднішнього засідання будуть концентруватися на особливій позиції Угорщини.

Про це міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила перед перед початком засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хочу вірити, що в різних питаннях підтримки ми будемо єдині, тому що це відповідає і нашим інтересам безпеки, і так само нашим цінностям. Тож ми передамо чіткі сигнали сьогодні під час цієї Ради нашому угорському партнеру", - заявила Колонна.

Вона наголосила на трьох аспектах підтримки. Насамперед, це адаптація роботи Європейського фонду миру, "щоб він міг продовжувати допомагати Україні, спрямовувати його ресурс на виробничу допомогу та на придбання обладнання".

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По-друге, це посилення санкцій: "Ми хочемо, щоб 12-й пакет санкцій проти Росії був ухвалений до кінця року".

По-третє, на запитання щодо початку переговорів про вступ України та Молдови до ЄС Колонна відповіла: "Ви, без сумніву, бачили, що президент Республіки вкотре підкреслив, що Франція підтримує такі переговори".

Варто зазначити, що сьогоднішня Рада міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі - це завершальний етап для координації позицій та підготовки країн-членів до Європейської ради, яка відбудеться у цьому ж місті 14 і 15 грудня.

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