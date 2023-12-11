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Угорщина (1331) членство в ЄС (932) Колонна (58)

Сьогодні передамо Угорщині три чіткі сигнали, - глава МЗС Франції Колонна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

колонна

Міністри зовнішньополітичних відомств європейських країн під час сьогоднішнього засідання будуть концентруватися на особливій позиції Угорщини.

Про це міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила перед перед початком засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хочу вірити, що в різних питаннях підтримки ми будемо єдині, тому що це відповідає і нашим інтересам безпеки, і так само нашим цінностям. Тож ми передамо чіткі сигнали сьогодні під час цієї Ради нашому угорському партнеру", - заявила Колонна.

Вона наголосила на трьох аспектах підтримки. Насамперед, це адаптація роботи Європейського фонду миру, "щоб він міг продовжувати допомагати Україні, спрямовувати його ресурс на виробничу допомогу та на придбання обладнання".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Початок переговорів про вступ України до ЄС можуть відкласти до березня через позицію Угорщини, - ЗМІ

По-друге, це посилення санкцій: "Ми хочемо, щоб 12-й пакет санкцій проти Росії був ухвалений до кінця року".

По-третє, на запитання щодо початку переговорів про вступ України та Молдови до ЄС Колонна відповіла: "Ви, без сумніву, бачили, що президент Республіки вкотре підкреслив, що Франція підтримує такі переговори".

Варто зазначити, що сьогоднішня Рада міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі - це завершальний етап для координації позицій та підготовки країн-членів до Європейської ради, яка відбудеться у цьому ж місті 14 і 15 грудня.

Також читайте: Глава МЗС Франції Колонна закликала Китай уникати будь-якої підтримки РФ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+17
1 - схвильованість
2 - стурбованість
3 - 1 та 2, але глибокі
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11.12.2023 14:07
+17
Цікаво, а в Угорщині є опозиція та хоча б частина притомного громадянського суспільства, бл таке враження що мадярщина, що кацапія - це одне і те саме
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11.12.2023 14:14
+14
Найчіткіший сигнал для мадяра - чоботом по яйцях. Так було і у Першу, і в Другу СВ. МАдяри тільки те і робили, що знущалися і грабували українське населення. Поки в наших горах не з"явилися підрозділи УПА. Після цього мадярами навіть смердіти перестало.
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11.12.2023 15:10
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Три зеленіх свистка?)
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11.12.2023 14:07 Відповісти
може пукнуть три разы у телехвонну трубку?
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11.12.2023 15:10 Відповісти
1 - схвильованість
2 - стурбованість
3 - 1 та 2, але глибокі
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11.12.2023 14:07 Відповісти
Найчіткіший сигнал для мадяра - чоботом по яйцях. Так було і у Першу, і в Другу СВ. МАдяри тільки те і робили, що знущалися і грабували українське населення. Поки в наших горах не з"явилися підрозділи УПА. Після цього мадярами навіть смердіти перестало.
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11.12.2023 15:10 Відповісти
Дякуємо Франції за підтримку Українців у їх протистоянні з воєнним злочинцем ******!
Смерть московітам ***** та їх агентам у ВРУ
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11.12.2023 14:09 Відповісти
Дивно, що угорці України мовчать. Їх все влаштовує? Могли б і сказати щось.
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11.12.2023 14:10 Відповісти
Наприклад -"Слава *******".?
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11.12.2023 14:13 Відповісти
Більш дивно що орбан цей демарш пояснює їх захистом, але чомусь прийняти їх в ЕС і НАТО, де в них якраз і буде потужний захист, не хоче...
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11.12.2023 14:25 Відповісти
Так головний угорець Шуфрич де????
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11.12.2023 14:27 Відповісти
На нарах чалеться, щоб на фронт не забрали
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11.12.2023 14:34 Відповісти
Цікаво, а в Угорщині є опозиція та хоча б частина притомного громадянського суспільства, бл таке враження що мадярщина, що кацапія - це одне і те саме
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11.12.2023 14:14 Відповісти
Так вони ж з одного інкубатора. Мадяри це вихідці з південного уралу та повожжя. В свій час вони перекочували на землі ******** Угорщини, а корінних жителів повиганяли в гори. Ну це ж історія.
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11.12.2023 14:36 Відповісти
Є але вона маргіналізована. Там ЗМІ майже всі провладні...
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11.12.2023 14:38 Відповісти
Краще передайте їм щось,на чому можна підірватися
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11.12.2023 14:14 Відповісти
чергова порція "куйні"
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11.12.2023 14:16 Відповісти
На інше євродипломатія нажаль не здатна.
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11.12.2023 14:18 Відповісти
А якщо ні??, якщо все-таки буде! серйозний тиск? Тоді візьмете собі хФамілію орбан Максиме,),!?),
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11.12.2023 16:11 Відповісти
Ось Вам тиск ЄС, руками орбанів рашистських(((https://censor.net/ua/news/3460901/ugorschyna_shkodyt_yednosti_yevrosoyuzu_prezydent_lytvy_nauseda))) ,крім того,майже два місяці "пшеки" тиснуть все тими ж руками ЄС на Україну,словаки скурвилися також ,але в лідерах тиску ЄС на Україну безсумніву вже давно ідуть в ногу із рашистською окупацію України ,мадярські прорашистські пси.Чи бува не хоче Frenk Rex в такому випадку поміняти ХвАМілію на "Orbán Rexik"???
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11.12.2023 17:16 Відповісти
"пшекі"-вже Вибачаються!,,словакі заткнуться!,(, Ключьове слово!, ви знаєте за ким!,, так що не треба разгоняти оту усю ******* Максиме!,бо ви вже звикли туТ, до цього!,(,
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11.12.2023 17:26 Відповісти
не варто Вам виступати "адвокатом" антиукраїнської ******* , яку розганяють "пшеки" ,мадяри ,словаки по відношенні до України і її народу, за мовчазної згоди ЄС.Якщо буде, щось краще, тоді воно буде кращим ,від тієї *******, котру вони творять .
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11.12.2023 18:04 Відповісти
Буде кращим, Не хвилюйтесь.
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11.12.2023 18:14 Відповісти
Дай то Боже людям мудрості не чинити ******* по відношенні один до одного.як і держави до держави...
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11.12.2023 18:18 Відповісти
Оце правильно,
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11.12.2023 18:31 Відповісти
Нехай скаже ахмєткі, щоб тричі прогудів.
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11.12.2023 14:17 Відповісти
Уже на три месяца переносят решение, потом на три года перенесут, потом на 300 лет. Систему принятия решений в ЕС нужно пересматривать немедленно. Она не жизнеспособна. Это когда там 10 членов то ещё да, но не когда под 30 и каждый хочет свои хотелки удовлетворить не имеющие вообще никакого отношения к делу.
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11.12.2023 14:19 Відповісти
Оце буде як з Туреччиною 30років все ні такі як треба докі туркі всє зрозуміли,та післали цю контору на... й. Угорщину уламают, Словатчіна вилізе, Словатчіну уламають ще якісь вилізуть в росіян гроші не закінчаться. ***... во якесь.
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11.12.2023 14:40 Відповісти
Турки хітріші, вони навпаки, і нашим і вашим. І з руснею торгують і з ЄС, і з Україною. За любий кипіш, аби гроші крутилися.
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11.12.2023 15:00 Відповісти
"особлива позиція" угорщини - тепер робота на ***** в євробюрократів так називається.
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11.12.2023 14:54 Відповісти
Сподіваюсь це буде:
1. Геть з НАТО

2. Геть з ЄС

3. Ідіть в СРСР 2.0
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11.12.2023 14:57 Відповісти
Сьогодні передамо Угорщині три чіткі сигнали

А просто сказати - ротом, словами - западло?
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11.12.2023 15:04 Відповісти
Це не толерантно, не по-європейські)
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11.12.2023 15:58 Відповісти
Ready!
Steady!
Go!(c)
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11.12.2023 15:28 Відповісти
Надоело читать пустую болтовню и заявления европейских да американских бюрократов.

Можно не гнать этот спам в ленту новостей?
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11.12.2023 15:53 Відповісти
Франція і Німеччина- це важковаговики ЄС, хочу побачити, як Орбан піде з ними на пряму конфронтацію.
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11.12.2023 16:00 Відповісти
Не надо венгров уговаривать! Быстрее поймут, если лишить их всех благ от ЕС.
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11.12.2023 16:04 Відповісти
Європі не вистачае таких політиків як Маргарет Тетчер , де Голль, Черчель, зараз якісь унилі бюрократи.....
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11.12.2023 16:45 Відповісти
 
 