Monobank подвергается массированной DDoS-атаке
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Банк "Monobank" подвергся массированной DDoS-атаке.
Об этом сообщил один из руководителей Monobank Олег Гороховский, передает Цензор.НЕТ.
"Массированная DDoS атака на моно. Объект атаки: точки входа на Amazon (Банки, сайт). Все под контролем", - говорится в сообщении.
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+13 Олекса d711eb32
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+6 олег иванов 9d1a2ffb
показать весь комментарий12.12.2023 13:30
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А зараз, її основна задача - розпил бабла на дронах. Тож #неначасі.
мьівьі ево снесьо мте... зебіли .ля!
Тим часом істиною і незаперечною правдою є, що ЗСУ щодня в6uвають 1К руzкіх nigapiв та будуть ї6aшити їх доти, доки не знищать всіх.
Зі. Під "всіх" треба розуміти буквально всі 100 млн кaųaniв.