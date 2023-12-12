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DDOS-атака (33) Monobank (10)

Monobank подвергается массированной DDoS-атаке

Новости Цензор.НЕТ Общество

monobank

Банк "Monobank" подвергся массированной DDoS-атаке.

Об этом сообщил один из руководителей Monobank Олег Гороховский, передает Цензор.НЕТ.

"Массированная DDoS атака на моно. Объект атаки: точки входа на Amazon (Банки, сайт). Все под контролем", - говорится в сообщении.

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Monobank подвергается массированной DDoS-атаке 01
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Топ комментарии
+13
Ось тобі і "країна в смартфоні" переводити все в цифру небезпечно, в якийсь момент хакери можуть просто паралізувати всю країну і буде хаос
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12.12.2023 13:26
+7
Вот тут и возникает куча вопросов к Федорову и к курируемой им Держспецсвязи. Защита и безопасность внутренней сети страны - их прямая зона ответственности.
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12.12.2023 13:23
+6
********** Вам дал ответ за всю власть
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12.12.2023 13:30
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Вот тут и возникает куча вопросов к Федорову и к курируемой им Держспецсвязи. Защита и безопасность внутренней сети страны - их прямая зона ответственности.
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12.12.2023 13:23 Ответить
********** Вам дал ответ за всю власть
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12.12.2023 13:30 Ответить
цитую "точки входу на Amazon", хоч хвьодоров і гівно зелене, але до чого тут воно?
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12.12.2023 13:40 Ответить
Почитайте обязанности организации "Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України"
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12.12.2023 13:44 Ответить
Те що там написано не цікавить геть нікого з влади. Структура ніколи не працювала за призначенням.
А зараз, її основна задача - розпил бабла на дронах. Тож #неначасі.
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12.12.2023 14:49 Ответить
Как оказалось, сервисы у них работают на Амазоне, базы все, скорее всего, там же. Это старая украинская традиция арендовать серверы и хранить все данные за пределами страны, чтобы очередное маски-шоу у них ничего лишнего не изъяло. Раньше было модно размещать серверы 1С где-нить в Германии, а в бухгалтерии был только онлайн-доступ ко всем данным.
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12.12.2023 14:40 Ответить
Это вопросы к НБУ, ДСЗ и СБУ. Как они давали лицензии и разрешения.
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12.12.2023 17:46 Ответить
Ось тобі і "країна в смартфоні" переводити все в цифру небезпечно, в якийсь момент хакери можуть просто паралізувати всю країну і буде хаос
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12.12.2023 13:26 Ответить
Ось тобі і: "хіюже нет будет... Зато как поржом в корабельньіх гробах... Если чаво, то мьівьі ево снесьомте... зебіли .ля!
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12.12.2023 13:32 Ответить
С адептом "Дии" Федоровым возможно все, что угодно. У нас есть орган, ему подвластный, и на который возложены функции контроля и защиты цифровой инфраструктуры. Но после ареста двух руководителей за взятки на системах защиты и вопросов США к растрате их средств, выделенных на защиту - иллюзий нет никаких.
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12.12.2023 13:37 Ответить
країна в смартфоні, а від такого збою, ніхто не захищений, хоч сервереи за кордоном встановлюй.
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12.12.2023 13:47 Ответить
Суцільні руzкі nigapcькі боти забовтують тему.

Тим часом істиною і незаперечною правдою є, що ЗСУ щодня в6uвають 1К руzкіх nigapiв та будуть ї6aшити їх доти, доки не знищать всіх.

Зі. Під "всіх" треба розуміти буквально всі 100 млн кaųaniв.
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12.12.2023 13:51 Ответить
20 000 днів???
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12.12.2023 15:01 Ответить
 
 