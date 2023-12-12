Monobank подвергается массированной DDoS-атаке

Банк "Monobank" подвергся массированной DDoS-атаке.

Об этом сообщил один из руководителей Monobank Олег Гороховский, передает Цензор.НЕТ.

"Массированная DDoS атака на моно. Объект атаки: точки входа на Amazon (Банки, сайт). Все под контролем", - говорится в сообщении.

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