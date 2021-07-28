РУС
За полгода заблокировали 1,7 млн кибератак на госорганы Украины, - Кабмин

За первое полугодие 2021 года Система обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки зафиксировала более 50 млн подозрительных событий, было заблокировано более 1,7 млн кибератак на государственные органы.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины, передает Цензор.НЕТ.

За этот период правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA зарегистрировала и обработала около 100 тыс. киберинцидентов, большинство из них – распространение вредоносного программного обеспечения и фишинг.

"Приостановлены более 400 DoS и DDoS-атак, направленных на государственные органы. Из них 26% (107 атак) были осуществлены с использованием IP-адресов РФ. Около 100 из них – на вебсайт Службы безопасности Украины", – заявили специалисты.

По их словам, значительная часть кибератак на Украину имеет высокую сложность и требует тщательной подготовки и ресурсов. Обычно совокупность этих факторов свидетельствует о близости хакеров к госструктурам или прямое подчинение им.

"В феврале злоумышленники начали использовать относительно новый механизм кибератак на сайты сектора безопасности и обороны Украины, чтобы заблокировать их работу. Во время атаки уязвимые веб-серверы и рабочие станции государственных органов инфицирует вирус, который делает их элементом ботсети для DDOS-атак на другие ресурсы. Системы безопасности интернет-провайдеров определяют скомпрометированные вебсерверы и рабочие станции как источник атак и автоматически вносят их в "черные списки", – сообщили в релизе.

После окончания DDoS атаки вебсайты остаются недоступными для посетителей.

Специалисты отметили, что по результатам обработки киберинцидентив специалисты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины создают уникальные индикаторы компрометации и размещают их на платформе обмена информацией о вредоносном программном обеспечении. К ней имеют доступ все субъекты кибербезопасности Украины, госорганы и другие организации.

Из 50 миллионов...минимум половина это неправильный ввод пароля с первого раза...
28.07.2021 10:41 Ответить
1,7 млн - і як вони рахували ?

пиши більше, чого за ними шкодувати..(с)
28.07.2021 11:05 Ответить
 
 