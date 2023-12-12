ОП отказался регистрировать петицию с требованием отменить "правки Лозового", - Шабунин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Офис президента отказал в регистрации петиции с требованием упразднить "правки Лозового" и наложить вето на законопроект №10060 об усилении независимости САП.
Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Офис Зеленского отказался регистрировать петицию с требованием отменить "правки Лозового-Ионушаса". Еще в пятницу мы подали соответствующую петицию на сайт президента. В ней мы предложили президенту два варианта действий:
1) наложить вето с предложениями на проголосованный Радой законопроект №10060;
2) внести новый законопроект", - говорится в сообщении.
По словам Шабунина, петиция была подана после голосования Советом законопроекта №10060 – в пятницу, 8 декабря, около 16:30.
"Около 18:30 – после представления петиции – стало известно, что Владимир Зеленский подписал законопроект с псевдо отменой "правок Лозового-Ионушаса". Именно из-за того, что президент уже подписал законопроект, в ОП и отказали в регистрации нашей петиции. Мол, нарушеные вопросы не относятся к полномочиям президента", - отметил глава ЦПК.
"Второй пункт – с предложением подать собственный законопроект – подслеповатые татаровы из ОП в упор не увидели. Повылазило ребятам. Это когда у президента забрали право законодательной инициативы!? Спецом для Татарова и других умников по ОП – статья 93 Конституции Украины: "Право законодательной инициативы в Верховной Раде Украины принадлежит президенту Украины…", - добавил Шабунин.
Также глава ЦПК привел ряд петиций, которые Офис президента регистрировал без проблем:
1) Предложить Макрону отдать РФ часть Франции;
2) Привлечь бездомных собирать деньги с тех, кто не убирает за собаками;
3) Дать русским военным премию Дарвина;
4) Мобилизовать "95 квартал"
"На выполнение этих петиций у Зеленского, оказывается, полномочия есть. А на внесение в Раду законопроекта, значит нет? Мы подадим петицию еще раз. Если клоунада повторится, то, к сожалению, в унитаз можно будет спустить все инструменты электронной демократии", - подытожил Шабунин.
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Ти б таке енергійно про мобілізацію "любим друзям президента" доводив , які снайперів бояться .
Бо розуміє - зухвале плювання у колодязь, звідки Україна отримує гроші і зброю, не скінчиться добром. Невже ще не помітно, куди веде політика захисту корупціонерів і сприяння корупції, всупереч вимогам партнерів? Кому вигідно, щоб рівень підтримки України партнерами через корупцію впав нижче плінтусу?
28 млн = 1500 дронів..
Надувайте тепер гумові свинки та йдіть до блаЗЄнського. Чому так не робите?
єрмака треба питати?????
хай боневтік пояснить згідно конституції
що таке ОПа і хто в українськії політиці чи економіці єрмак
є думка що єрмак є так само як війна....
на словах.... без доків....
Як ви набридли грантососи. Грантів не вистачає, то на бюджет підсіли. Паразити, як є.
Щось це нагадує на узурпацію влади, забороняти критику , висловлювання іншої думки, бо цар знає ліпше інших людей що робити і інші думки і життя не хвилює , а хвилює тількі особисті справи які зводяться до розкрадання країни і пригнічування населення, а щоб уникнути відповідальності влада готова на все і все це роблять не тількі зараз щей під час війни, а і на протязі 30 років, бо як кажуть- влада не справжня.
Єдині хто не зрадить - це ЗСУ, бо вони з народу!!!!!!! Слава ЗСУ!!!!!!!!