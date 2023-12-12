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Новости Политика Украины
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ОП отказался регистрировать петицию с требованием отменить "правки Лозового", - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

зеленський

Офис президента отказал в регистрации петиции с требованием упразднить "правки Лозового" и наложить вето на законопроект №10060 об усилении независимости САП.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Офис Зеленского отказался регистрировать петицию с требованием отменить "правки Лозового-Ионушаса". Еще в пятницу мы подали соответствующую петицию на сайт президента. В ней мы предложили президенту два варианта действий:

1) наложить вето с предложениями на проголосованный Радой законопроект №10060;

2) внести новый законопроект", - говорится в сообщении.

По словам Шабунина, петиция была подана после голосования Советом законопроекта №10060 – в пятницу, 8 декабря, около 16:30.

"Около 18:30 – после представления петиции – стало известно, что Владимир Зеленский подписал законопроект с псевдо отменой "правок Лозового-Ионушаса". Именно из-за того, что президент уже подписал законопроект, в ОП и отказали в регистрации нашей петиции. Мол, нарушеные вопросы не относятся к полномочиям президента", - отметил глава ЦПК.

Читайте также: Правоохранительный комитет Рады проголосовал псевдоотмену "правок Лозового", - Шабунин

"Второй пункт – с предложением подать собственный законопроект – подслеповатые татаровы из ОП в упор не увидели. Повылазило ребятам. Это когда у президента забрали право законодательной инициативы!? Спецом для Татарова и других умников по ОП – статья 93 Конституции Украины: "Право законодательной инициативы в Верховной Раде Украины принадлежит президенту Украины…", - добавил Шабунин.

Также глава ЦПК привел ряд петиций, которые Офис президента регистрировал без проблем:

1) Предложить Макрону отдать РФ часть Франции;

2) Привлечь бездомных собирать деньги с тех, кто не убирает за собаками;

3) Дать русским военным премию Дарвина;

4) Мобилизовать "95 квартал"

Также читайте: Комитет "слуги" Ионушаса планирует обмануть международников, отменив "правки Лозового" лишь частично, - Шабунин

"На выполнение этих петиций у Зеленского, оказывается, полномочия есть. А на внесение в Раду законопроекта, значит нет? Мы подадим петицию еще раз. Если клоунада повторится, то, к сожалению, в унитаз можно будет спустить все инструменты электронной демократии", - подытожил Шабунин.
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Топ комментарии
+29
Шабунін наївний до неможливості, мудрий нарід обрали веселих, а хочуть як від розумних)
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12.12.2023 14:25
+28
Головне, що не Порошенко.

Надувайте тепер гумові свинки та йдіть до блаЗЄнського. Чому так не робите?
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12.12.2023 14:34
+18
Шабунін робить що має, те за що отримує бабло від Заходу...а ти наївниї думаєш що він наївний...
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12.12.2023 14:41
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Шабунін наївний до неможливості, мудрий нарід обрали веселих, а хочуть як від розумних)
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12.12.2023 14:25 Ответить
Шабунін робить що має, те за що отримує бабло від Заходу...а ти наївниї думаєш що він наївний...
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12.12.2023 14:41 Ответить
Ти ще більше наявний, зараз вся Україна отримує бабло з Заходу, просто ніхто нічого корисного не робить.
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12.12.2023 14:43 Ответить
ти за себе кажи, за всю Україну не треба...
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12.12.2023 14:44 Ответить
Я отримую забезпечення в ЗСУ, а ти?
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12.12.2023 14:50 Ответить
у мене власний бізнес, тож я утримую себе сам, трошки ЗСУ, трошки персонал, трошки бюджет... І не вважаю що не роблю "нічого корисного"...
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12.12.2023 14:58 Ответить
Певне тобі важче, співчуваю) Бажаю і далі стійко тримати «бізнесовий фронт»! Ми віримо у вас!
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12.12.2023 15:07 Ответить
твоя іронія не доречна... І мої знайомі бійці не погодяться з нею...
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12.12.2023 15:12 Ответить
А до чого приплітати своїх знайомих бійців? Ти перейшов на особисте, я тобі відповів і все.
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12.12.2023 15:17 Ответить
я перейшов не на особисте, а попросив щоб ТИ КАЗАВ ЗА СЕБЕ...це зовсім інші речі...може ти і в ЗСУ, це не робить тебе розумною людиною, бо казати: ВСЯ(!) Україна отримує... ніхто нічого корисного не робить, може тільки або провокатор, або не дуже розумна людина
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12.12.2023 16:04 Ответить
Я висловив свою думку і не більше, в нас поки не рашка, щоб мені хтось вказував чи забороняв говорити, а для дискусії для мене не важливо хто ти на відміну від тебе, бо це все віртуальне і в принципі значення не має. Якщо говорити за себе, то коментарі треба закрити, бо не буде що писати. Твоє припущення не буду коментувати (провокатор, так провокатор, байдуже), але так бути мобілізованим в ЗСУ - це справді «не дуже розумно» , бо міг і далі залишатися в цивільному житті
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12.12.2023 17:07 Ответить
Вибачай що втрутився у діалог ! А ти не задумувався що досить часто людина вже за віком не може бути мобілізованою або дійсно бути інвалідом ( не паперовим) , але при цьому мати власну компанію і робити те що тобі співрозмовник написав ?
Ти б таке енергійно про мобілізацію "любим друзям президента" доводив , які снайперів бояться .
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12.12.2023 22:39 Ответить
Я в розмові не роблю припущень, не виставляю претензій стосовно співрозмовника торкаючись особистості, бо все одно його не бачу і пересвідчитись не зможу. А за відсутності аргументів певна категорія людей відразу починає задавати особисті питання, які жодного відношення до теми обговорення не мають. В такому випадку продовжувати розмову не має змісту, а тим більше якось переконувати чи щось доводити пенсіонерам, інвалідам, бізнесменам і іншим особливим категоріям населення нічого не збираюся, бо зазвичай ці люди гіперактивні в темах, які їх не стосуються особисто
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13.12.2023 00:57 Ответить
Балабол , ти подивися що ти людині написав , а потім пір'я розставляй : "Певне тобі важче, співчуваю) Бажаю і далі стійко тримати «бізнесовий фронт»! Ми віримо у вас! " І після цього ти щось розповідаєш що не виставляєш претензій ?(( Де б ти , воїне , був якби не отой "бізнесовий фронт"? (( Чи ти свято віриш у допомогу великого зе і мар'янки безумної , саме вони тобі все від спіднього і євроблях до нічників та мавіків дали ? Ти своїм коментом обісрав тут на форумі усих тих хто Бутусову тільки нещодавно на дрони 8 мільйонів скинувся , а вони цілком ймовірно і твоє життя могли врятувати , звісно якщо ти дійсно там , а не у тцк шаришся .
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13.12.2023 01:35 Ответить
А що без Заходу ти в сам впорався зі всіма проблемами країни
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12.12.2023 15:22 Ответить
И ещё я немножечко шью….
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12.12.2023 21:25 Ответить
Так, чи за гроші але Шабунін виконує корисну роботу.
Бо розуміє - зухвале плювання у колодязь, звідки Україна отримує гроші і зброю, не скінчиться добром. Невже ще не помітно, куди веде політика захисту корупціонерів і сприяння корупції, всупереч вимогам партнерів? Кому вигідно, щоб рівень підтримки України партнерами через корупцію впав нижче плінтусу?
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12.12.2023 15:39 Ответить
абсолютно згоден...і згоден і з тією роботою що він робив до 2019....
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12.12.2023 15:58 Ответить
Так то воно так але Шабуня зробив це разом!
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12.12.2023 16:45 Ответить
Шабунін постійно верещіть» ЦАР ХОРОШИЙ ,боярє погані» , але раніше , оббріхував саме Порошенко , привівши по завданню Пінчука ГЕБНЯВИХ МАРОДЕРІВ - ЗЕЛЕНСЬКОГО&ермака, Баканова, Верещук, ТАТАРОВА, смірнова, Шурму, КИРИЛКО Тимошенко ……………у яких завдання «ПРИСОЕДЕНИТЬ Україну до паРаші « ПРАЦЮЮТЬ ПО ВКАЗІВКАМ РАШИСТІВ - ні ЕС , ні НАТО, «сойдемся паасередине»
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13.12.2023 06:44 Ответить
А деякі отримують гроші від Заходу і з бюджету, та ще-й розкрадають і державу (бюджет) і країну (населення), доводячі її до не спроможності не тількі виконувати соціально - економічні обовязки, а і відбивати агресію зовнішнього ворога, і хто це робив на протязі 30 років?,які це любі друзі?,- питання риторичне - риба гниє з голови- це так звана "українська" влада ,- батальон "Монако".
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12.12.2023 17:31 Ответить
Ти,чи твої рідні пенсіонери зараз теж отримають"бабло від заходу"бо всі соціальнні витрати і частку бюджетгних оплачує Захід з податків своїх громадян. І не давлятьсфя ти,чи твої рідні тіми "подачками"? А з наших податків зелена влада дає 28 млн кумі президента Лені Кравець на шоу, зменьшив відатки на військових на 20%.
28 млн = 1500 дронів..
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12.12.2023 23:55 Ответить
Головне, що не Порошенко.

Надувайте тепер гумові свинки та йдіть до блаЗЄнського. Чому так не робите?
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12.12.2023 14:34 Ответить
Тому що ОПа оплатить такий похід тільки до Порошенка, бо Чмо тепер «свята людина», в перші дні війни навіть мівіну їв)
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12.12.2023 14:46 Ответить
Ну, якшо їв мівіну, то заслуговує на канонізацію. Тут нічого не вдієш.
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12.12.2023 14:50 Ответить
швиденько Зе лайно підписало...мабуть дуже хотіло протягнути саме в такій редакції...
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12.12.2023 14:43 Ответить
Ще не все вкрали та і вівці не блєють.
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12.12.2023 14:44 Ответить
а у нас не ОПа ібуча, законодавчий орган а ВР
єрмака треба питати?????
хай боневтік пояснить згідно конституції
що таке ОПа і хто в українськії політиці чи економіці єрмак
є думка що єрмак є так само як війна....
на словах.... без доків....
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12.12.2023 14:45 Ответить
З ОПой юридично змагатись, що з наперсточниками в шахи грати. Все одно будуть своє гнути, доки не усвідомлять що їх рейтингам приходе повний звіздець.
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12.12.2023 14:45 Ответить
Рейтинг у Чма ще до війни вже показував на «пів шосту», а тепер як його можна замірят з врахуванням міграції, мобілізації, окупації.
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12.12.2023 14:48 Ответить
Ой як неочікуванно ... носитися бл...тепер з цім царьком зеленим, років 20 та і прикалюйтеся далі
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12.12.2023 14:48 Ответить
Офіс сраних зрадників. А зеля чмо робить вигляд що все добре чьорт
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12.12.2023 14:49 Ответить
Та він не робить вигляд, аслухняно виконуєвсе,що Єрмак каже. Бо реальна влада у Єрмака. Зе робить те, що вміє- грає роль.
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13.12.2023 00:06 Ответить
Це пряма відповідь українцям, що то є насправді чинна влада. Якому народу служите, "слуги"?
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12.12.2023 14:50 Ответить
Ось і вся відповідь, влада не бажає боротись ні з корупцію ,ні олігархами ну так показати для Заходу ніби щось робится ,але ні кого не збираются з своїх судити,якщо не відмінити ці правки сотні справ будуть закриті через строк давності .
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12.12.2023 14:51 Ответить
Це той Шабунін, який всіма силами приводив "узеленських" до влади, чи інший? 🤔
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12.12.2023 14:54 Ответить
це ПОТУЖНИЙ антиукраїнський крок "ззедента і рашистської агентури з ОП (ОФІСУ ПУТІНОЇДА) для перемовим.про відкладення вступу України в європейське лайно на невизначений термін.
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12.12.2023 14:54 Ответить
Шабуня раніше волав, що це вимога ЄС скасувати правки Лазового. Зараз вже про ЄС мовчить, тому що мабуть раніше брехав, що це вимога ЄС. ЄС ніколи не вимагав скасування цих правок. Правки Лазового неможна скасовувати. Якщо їх скасувати, то у нас може сформуватися "полицейска держава". Коли поліцаї з прокурорськими без контролю з боку суду будуть тероризувати населення.
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12.12.2023 14:57 Ответить
https://antac.org.ua/news/zvit-yevrokomisii-ukraina-maie-skasuvaty-pravky-lozovoho/- не вола
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12.12.2023 15:03 Ответить
Пане з Північній Америки, ваша сторінка не відкривається (404)
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12.12.2023 15:16 Ответить
Пан Господь Бог в єдиному екземплярі.Можливо на цей раз Вам відкриється сторінка- https://hromadske.ua/posts/yevrokomisiya-********-maye-skasuvati-pravki-lozovogo
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12.12.2023 15:23 Ответить
Не віддамо беню прохлятим капіталістам ! А й дійсно: навіщо спускати теплу ванну, якщо можна доливати в неї ще і ще?
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12.12.2023 15:09 Ответить
А я пам'ятаю, як Шабунін топив за Зеленського. Мовляв він хоча і не має досвіду в управлінні державою тільки б не Порошенко, Зеленський молодий і швидко навчиться.
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12.12.2023 15:34 Ответить
Сумно. Влада відверто саботує боротьбу з корупцією
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12.12.2023 15:57 Ответить
Один с партнерів Шабуні , борцун за корупцією та "ухилянтами" Михайло Жернаков ніколи не служив в армії, через плоскостопість. Група адвокатів планує оскаржити висновок ВЛК, що заважає його переведенню на фронт, -пише Закон і Бізнес.
Як ви набридли грантососи. Грантів не вистачає, то на бюджет підсіли. Паразити, як є.
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12.12.2023 16:11 Ответить
Слуги урода.
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12.12.2023 16:13 Ответить
На хлопський розум, це продумана рокіровка щоб закрити справи проти Коломойського, через короткий час поправку Лозового анулюють!
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12.12.2023 17:19 Ответить
Чорти закрили 20 мільйонів людей в країні бо просто могли, Шабунін дивується що ОПа взяла і відмовила йому в чомусь?
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12.12.2023 17:23 Ответить
ОП відмовився реєструвати петицію з вимогою скасувати "правки Лозового", - Шабунін Джерело: https://censor.net/ua/n3461078
Щось це нагадує на узурпацію влади, забороняти критику , висловлювання іншої думки, бо цар знає ліпше інших людей що робити і інші думки і життя не хвилює , а хвилює тількі особисті справи які зводяться до розкрадання країни і пригнічування населення, а щоб уникнути відповідальності влада готова на все і все це роблять не тількі зараз щей під час війни, а і на протязі 30 років, бо як кажуть- влада не справжня.
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12.12.2023 17:52 Ответить
І це Ви на п'ятому році зеленоботства? Прірву бачите?
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12.12.2023 19:33 Ответить
Головне хвилі у тазіку ,так Шабунін ?
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12.12.2023 18:34 Ответить
нахабні корупційні п!дари хочуть скористатися війною щоб побільше нагребти?
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12.12.2023 19:02 Ответить
Вітаю!Наразі можна буде замінити довічне ув'язнення довічним досудовим слідством!
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12.12.2023 19:14 Ответить
Шабуніни тільки піаряться,що такі собі патріоти і не підуть проти системи яка "кормить" їх захмарними винагородами....скільки патріотів непродажних зенелох посадив за цей час???а ті що кричать про патріотизм і боротьбу з корупцією голосно - то це такі як лещенки і найеми.
Єдині хто не зрадить - це ЗСУ, бо вони з народу!!!!!!! Слава ЗСУ!!!!!!!!
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12.12.2023 19:20 Ответить
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12.12.2023 22:31 Ответить
Щось вони вже загралися. Невже треба ЗСУ ********** кого треба? Гей, хлопаки, ви де?
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12.12.2023 23:10 Ответить
Татарова спасли, курку с золотыми яйцами Резникова спасли, Резниченко-Хланту спасли, Столара спасли, завхоза Януковича Кравца и его сына спасли, Кушнира и его жену спасли, Баканова спасли, правки Лозового спасуют, народ готовили к шашлыкам - То хитрые русские готовят Майдан 3..... Сейчас будут прикручивать свободу слова. При узурпации власти, вначале узурпируют всю власть в одни руки, что по факту произошло, а потом когда народ и сми начинают видеть что воруют как будто бы завтра не наступит - начинают закручивание свободы слова и посадки недовольных... Имеем снова Януковича, только по приколу, помоложе, и без оппозиции, со всей властью в руках
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12.12.2023 23:18 Ответить
Что это за ОП-а? Что за чиновники?
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13.12.2023 04:55 Ответить
Якщо в ОП сидять одні корупціонери, то , звісно, що правки Лозового їм потрібні як повітря.
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13.12.2023 06:43 Ответить
 
 