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Пока сроки возобновления сервисов "Киевстар" окончательно непонятны, - гендиректор Комаров

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

київстар

Пока сроки возобновления сервисов "Киевстар" непонятны.

Об этом заявил гендиректор компании Александр Комаров, информирует Цензор.НЕТ. 

Он уточнил, что сегодня утром "Киевстар" стал целью сверхмощной хакерской атаки, в результате которой временно недоступны услуги связи и интернета.

"Пока сроки возобновления сервисов окончательно неясны. Мы работаем над устранением последствий атаки", - отметил Комаров.

Читайте: Сбой в "Киевстаре": МВД предложило помощь абонентам, оставшимся без связи

Напомним, сегодня утром, 12 декабря, в работе оператора мобильного "Киевстар" произошел масштабный сбой.

В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке.
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Топ комментарии
+18
Нажаль не кожен може собі дозволити оплачувати два пакети на місяць. Особливо пенсіонери похилого віку. Для багатьох з них 150грн. на місяць це гроші. Та й телефони у них не завжди на дві сімкарти.
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12.12.2023 14:54
+16
Дивують люди, які мають картку лише одного мобільного оператора, коли йде повномасштабне вторгнення русні і можливі різні диверсії систем зв'язку...
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12.12.2023 14:26
+11
Згадай, кому Київстар належить. Російському олігарху Фрідману.
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12.12.2023 14:29
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Є підозра що ця "хакерська атака" - діло рук самого керівництва Київстар . Бо йдуть розмови про його націоналізацію .
Взагалі то Київстар завжди вихвалявся що його система мовляв - дуже потужно захищена ,, і тут - таке Шось не віриться .
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12.12.2023 14:50 Ответить
«Для того і щука в річці, щоб карась не дрімав!»
Яка б не була захищена система, завжди знаходиться спосіб її "зламати".
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12.12.2023 15:11 Ответить
Столько истерики и воплей в интернете,наверное забыли как прошлый год сидели без света,связи и интернета .
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12.12.2023 14:50 Ответить
Зв'язок був, правда інтернету не було
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12.12.2023 15:04 Ответить
Після відключення електрики кієвстар зникав через 30хв (мобільний інтернет ще раніш) а після включення зʼявлявся через 1,5 години. До речі кабельне телебачення і їх інтернет теж. І це в столиці. Про перевіряю взагалі не кажу.Так шо як кажуть в Одесі не треба ля ля… Який у вас і звідки звʼязок був дядько я не знаю, мабудь що киздите….
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12.12.2023 15:38 Ответить
Не було зв'язку, якщо відключення довгі були
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12.12.2023 17:32 Ответить
Київстар у блекаут лежав пластом 3-4 доби.
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12.12.2023 15:08 Ответить
Варто взяти до уваги, що більше половини нашого бізнесу сидять на 1С. Якщо русня і це відключить то прощавай економіка.
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12.12.2023 14:52 Ответить
І це піздец, далі розмов справа так і не пішла з 14 року.
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12.12.2023 15:01 Ответить
Бідний ПеПо не встиг?, так! ніуя не встиг!
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12.12.2023 17:43 Ответить
Не дали, тут піднявся такий швах після блокування вконтактиків )
А бухгалтерію перевести на раз два не вийде, та і не потрібно то було нікому крім Петра з пастором...
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12.12.2023 17:46 Ответить
не дали і не хотів (не встиг?), це дві великі різниці. бойкоС
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12.12.2023 17:49 Ответить
зебік у рошенка не було монобільшості.
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12.12.2023 18:15 Ответить
МЕНІ піуй, що у нього там не було!, у нього був час, МІЙ ЧАС!, і воно його протринькало...
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12.12.2023 18:23 Ответить
Увесь бізнес давно на БАФІ , на 1с можливо внутрішня якась бух, і то вона зазвичай на піратках, так що не панікуйте
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12.12.2023 15:18 Ответить
Во дєла... А тільки недавно нєкій пан Пампєо ,став акціонєром цих "рога і копит"...)))
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12.12.2023 14:52 Ответить
Може тому ляг,КС.....?Мутно там всьо ой мутно.
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12.12.2023 21:00 Ответить
За цей день абонплату будуть знімати?
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12.12.2023 14:53 Ответить
підвищену
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12.12.2023 15:31 Ответить
Наразі терміни відновлення сервісів "Київстар" остаточно незрозумілі Джерело: https://censor.net/ua/n3461080, тут явно не про день йдеться.
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12.12.2023 17:46 Ответить
памятається, як упоротий київ стар довго сварився зі всіма, що в місяці для тарифу 28 днів. Потім погодились, що таки 30 але підняли лемент -підвищимо плату. Тут теж саме -будуть добиватися окремої плати за роумінг з іними операторами. Міші потрібні бабоси.
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12.12.2023 18:03 Ответить
ххммм....
вони ж сказала, що то хакери, а виглядає, що сервери тупо підірвали.
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12.12.2023 14:54 Ответить
Дивно як кацапи раніше Київстар не завалили.
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12.12.2023 15:03 Ответить
Це стратегічний об'єкт рівня Привату. Вже мали би бути заяви вищого керівництва Держави.
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12.12.2023 15:07 Ответить
никогда не любил киевстар и им не пользуюсь
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12.12.2023 15:11 Ответить
никогда не любил сотовую связь и сейчас ею не пользуюсь.
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12.12.2023 15:16 Ответить
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12.12.2023 15:27 Ответить
Водафон, кажись, тоже кацапнутый.
Далі буде.
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12.12.2023 15:14 Ответить
ага)
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12.12.2023 17:33 Ответить
та хер с ней со связью. и сдронами для хлопцев на фронет, всё куйня. зато у ленки золотой ручки с квартала 20 лямов на новое быдло-шоу есть. так что не всё ещё потеряно.
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12.12.2023 15:15 Ответить
27
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12.12.2023 21:59 Ответить
Я вважаю що це наслідки банальної корпоративної корупції - за відкати придбали гівняне та апаратне забезпечення що мало б захистити від кібер атак.
Поширена практика, мабуть всі знають про IT скандали
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12.12.2023 15:17 Ответить
можливо це не зовнішній взлом, а хтось з середини завалив ?
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12.12.2023 15:24 Ответить
Николи не валили а у війну завалили ? Не смішить мої тапці
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12.12.2023 16:29 Ответить
людський фактор
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12.12.2023 16:47 Ответить
ваша версія?
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12.12.2023 16:54 Ответить
В мене як у пісні « якщо в крані нет води , воду випили КАЦАПИ «
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12.12.2023 17:14 Ответить
и жиды, вместе с кацапами
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12.12.2023 17:16 Ответить
Телеграми треба читати,з толковими людьми.....Вже до вечора все розписали.....Кому вигодно....де собака зарита.Так структуру задудосити.........Раптово?Не дивно...?
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12.12.2023 21:04 Ответить
а раніше навіщо було? а зараз міг якийсь мудило і позаритись на пару долярів кацапських, любителів сруцького міра нажаль вистачає, і у війну саме то, зв'язок, військові то забезпечені своїм зв'язком, але.
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12.12.2023 18:27 Ответить
місяць.. тобто чотири тижні
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12.12.2023 15:30 Ответить
Мобільні оператори видумали свій календар і бажають щоби всі люди жили по їх видумках.
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12.12.2023 19:33 Ответить
Фьодоров прийде - порядок наведе…
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12.12.2023 16:01 Ответить
треба закрити цю гавняну стільникову связь котра монополізувала ринок і крім підняття тарифів нічим не займалась,так шо я на стороні хакеров,пора привести в чуство цю шарагу.
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12.12.2023 16:02 Ответить
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12.12.2023 16:05 Ответить
😀
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12.12.2023 16:30 Ответить
А може це репетиція до якогось песцевого сценарію капітуляції БоНевтіка і ДьєрМака шоб привчити нарід.Потім пропаде інтернет і телебачення. Шось тут зрадою воняє сильно.
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12.12.2023 16:40 Ответить
Може
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12.12.2023 17:09 Ответить
Если потеряні базі то теперь симки украденніе рашей после востановления могуть активирать и шахеді полетят с ними наверно для єтого и устроили такую атаку
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12.12.2023 17:30 Ответить
Це крах системи мобільного зв'язку Кіевстар.Яке таке ядро системи?Хиба ж стільниковий зв'язок не є по ідеї децентралізованим? Якщо крах одного сервера у Київ покладає всю сітку.Чому функції подсистем критично пов'язани при отказах кожної.Де цей регулятор,який розвів таке свинство?Бізнес не винен,він заробляє,як може,як вдасться.Коли державі насрать- результат не забариться
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12.12.2023 19:03 Ответить
стільниковий зв'язок дуже централізований.
"Якщо крах одного сервера" - ядро системи це не один сервер.
"Чому функції подсистем критично пов'язани при отказах кожної" - тому що так придумали в стандартах. Якщо на мережі покласти HLR/HSS то ця мережа не буде працювати.
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13.12.2023 09:50 Ответить
Люблю програмістів.Вони ничого не розуміють поза межами віртуальний реальності.
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13.12.2023 12:33 Ответить
так це про вас
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13.12.2023 12:42 Ответить
Стіни під'їздів були масово загажені їх синьо-білими рекламами що мобільний зв'язок від Київстар і Домашній Інтернет разом - це аж вкрай як вигідно.
Тепер ті що повелись на "всі яйця в одній корзині" сидять і без мобільного зв'язку, і без інтернета.
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12.12.2023 19:29 Ответить
Без яиц
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12.12.2023 20:38 Ответить
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12.12.2023 19:57 Ответить
гімностар
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12.12.2023 20:16 Ответить
Перший дзвінок був ще у січні 2022 року, коли дізнався, що "Укртелеком" демонтував телефонні станції по сільським населеним пунктам. Те що москалі на танках стоять на кордоні нікого не хвилювало.
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12.12.2023 21:15 Ответить
так ці станції і не працювали ))
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13.12.2023 09:51 Ответить
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