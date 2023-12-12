Пока сроки возобновления сервисов "Киевстар" окончательно непонятны, - гендиректор Комаров

Пока сроки возобновления сервисов "Киевстар" непонятны.

Об этом заявил гендиректор компании Александр Комаров, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что сегодня утром "Киевстар" стал целью сверхмощной хакерской атаки, в результате которой временно недоступны услуги связи и интернета.

"Пока сроки возобновления сервисов окончательно неясны. Мы работаем над устранением последствий атаки", - отметил Комаров.

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Напомним, сегодня утром, 12 декабря, в работе оператора мобильного "Киевстар" произошел масштабный сбой.

В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке.