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Пока сроки возобновления сервисов "Киевстар" окончательно непонятны, - гендиректор Комаров
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Пока сроки возобновления сервисов "Киевстар" непонятны.
Об этом заявил гендиректор компании Александр Комаров, информирует Цензор.НЕТ.
Он уточнил, что сегодня утром "Киевстар" стал целью сверхмощной хакерской атаки, в результате которой временно недоступны услуги связи и интернета.
"Пока сроки возобновления сервисов окончательно неясны. Мы работаем над устранением последствий атаки", - отметил Комаров.
Напомним, сегодня утром, 12 декабря, в работе оператора мобильного "Киевстар" произошел масштабный сбой.
В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке.
Топ комментарии
+18 Ruslan Sender
показать весь комментарий12.12.2023 14:54
+16 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий12.12.2023 14:26
+11 Сергій Шешеня
показать весь комментарий12.12.2023 14:29
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Пожалуйста, подождите...
Взагалі то Київстар завжди вихвалявся що його система мовляв - дуже потужно захищена ,, і тут - таке Шось не віриться .
Яка б не була захищена система, завжди знаходиться спосіб її "зламати".
А бухгалтерію перевести на раз два не вийде, та і не потрібно то було нікому крім Петра з пастором...
вони ж сказала, що то хакери, а виглядає, що сервери тупо підірвали.
Далі буде.
Поширена практика, мабуть всі знають про IT скандали
"Якщо крах одного сервера" - ядро системи це не один сервер.
"Чому функції подсистем критично пов'язани при отказах кожної" - тому що так придумали в стандартах. Якщо на мережі покласти HLR/HSS то ця мережа не буде працювати.
Тепер ті що повелись на "всі яйця в одній корзині" сидять і без мобільного зв'язку, і без інтернета.