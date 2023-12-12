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Еврокомиссия 13 декабря разморозит €10 млрд для Венгрии, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

орбан,угорщина

В среду, 13 декабря, Европейская комиссия примет положительное решение о выделении Венгрии 10 миллиардов евро, которые ранее были заморожены из-за проблем с верховенством права в стране.

Об этом сообщила либеральная венгерская газета Nepszava со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Ранее издание Politico сообщило, что Комиссия примет это решение во вторник. Однако венгерское издание заявило, что получило опровержение европейских чиновников по этой информации.

"Согласно независимым источникам, самое раннее, когда Комиссия может дать свое благословение на разблокирование 10 миллиардов евро, это в среду, в рамках так называемой письменной процедуры", – говорится в публикации.

Отмечается, что для этого 12 декабря венгерский парламент должен принять последний элемент судебной реформы, которого требует Брюссель, и в тот же день закон будет опубликован в Официальном вестнике.

За последний год правительство страны сделало несколько шагов, чтобы разрядить недовольство Брюсселя судебной реформой. Теперь ему осталось лишь внести поправки в последний закон, чтобы выполнить эту задачу. Будапешт должен гарантировать венгерским судьям беспрепятственный доступ в Суд Европейского Союза.

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Хотя несколько источников в ЕС сообщили изданию, что у экспертов Еврокомиссии есть замечания по поводу внедрения судебной реформы, президент Урсула фон дер Ляйен и члены Еврокомиссии не разделяют беспокойства, высказанные на техническом уровне, и, как ожидается, в среду дадут положительную оценку решениям, принятым правительством Венгрии и парламентом.

Это означает, что Венгрия может получить почти половину из 22 миллиардов евро из Фонда сплочения, которые ЕС сейчас удерживает. Деньги поступят не сразу, а будут выплачиваться Брюсселем в течение нескольких лет.

В Еврокомиссии отметили, что выплаты могут быть остановлены в любой момент, если будет обнаружено, что Венгрия нарушает стандарты ЕС.

Этот шаг станет большой победой для венгерского автократа Виктора Орбана, который блокирует принятие решений ЕС и торпедирует ответ Евросоюза на войну России на ключевом саммите европейских лидеров, который начнется в четверг, добавляет издание.

Также читайте: Лидеры венгерских общин Закарпатья просят Орбана поддержать переговоры о вступлении Украины в ЕС
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Топ комментарии
+7
Шантажисти і терористи перемагають по всьому світу. "Обнадійливо"
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12.12.2023 16:36
+5
Орбан це рудементальний "орган" який зара керує Угорщиною на гроші Пуйла. Зара Європа начебто закидує йому цей "хабар"...
Але.... як завжди але...
Ця циг...ська потвора на цій підставі буде крутити ЄС як ц...н сонцем.
Ну що ЄС... Ще не "наїлися" лайном парашенським?...
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12.12.2023 16:46
+3
Зашибись справедлива Європа.....
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12.12.2023 16:35
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Правила форума Совет форумчан
Зашибись справедлива Європа.....
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12.12.2023 16:35 Ответить
Орбан це рудементальний "орган" який зара керує Угорщиною на гроші Пуйла. Зара Європа начебто закидує йому цей "хабар"...
Але.... як завжди але...
Ця циг...ська потвора на цій підставі буде крутити ЄС як ц...н сонцем.
Ну що ЄС... Ще не "наїлися" лайном парашенським?...
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12.12.2023 16:46 Ответить
Що найцікавіше - не на гроші ***** , а на гроші ЄС ...!
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12.12.2023 17:01 Ответить
А "демократичні" керівники ЄС з цим борються як тільки можуть, а "рука кремля" підступно продовжує рулити Європою.... Зніміть рожеві окуляри....
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12.12.2023 18:29 Ответить
зебільная методичка знов всрався батька
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12.12.2023 18:30 Ответить
Шантажисти і терористи перемагають по всьому світу. "Обнадійливо"
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12.12.2023 16:36 Ответить
Нормально так та Угорщина влаштувалась "і вашим і нашим"
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12.12.2023 16:38 Ответить
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12.12.2023 16:39 Ответить
Оце було потрібно ТОрбану, - усе інше то спосіб досягнення мети, в т.ч. вибрики з укр. питанням.
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12.12.2023 16:39 Ответить
Вітя Орбіт від свого плану не відмовився, це з Європою щось не так.
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12.12.2023 16:43 Ответить
Ось така ціна питання, Все б нічого, але це є прецедент,
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12.12.2023 16:57 Ответить
Это коррупция или я ошибаюсь?
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12.12.2023 18:50 Ответить
А чом би комусь притомному, наприклад Литві чи Естонії не заблокувати виділення коштів для Орбанії під яким-небуть дурнуватим приводом? Це було б шикарно і змусило Європарламент відмовитись від принципу одностайності.
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12.12.2023 21:29 Ответить
 
 