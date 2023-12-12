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Украина ослабнет, если США прекратят передавать ей помощь, - Белый дом
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Если помощь от США не будет больше поступать Украине, это ослабит ее способность защитить себя от агрессии РФ.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Неспособность увеличить финансирование военной кампании ВСУ по отпору агрессии России ослабит способность Украины защитить себя", - сказал он.
Салливан добавил, что если помощь США больше не будет поступать, это нанесет ущерб способностям Украины по удержанию территорий.
Топ комментарии
+4 alex f81564ec
показать весь комментарий12.12.2023 18:23
+2 Oleksandr Onys
показать весь комментарий12.12.2023 18:10
+1 Wild MadDog
показать весь комментарий12.12.2023 18:22
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Саме він у серпні ц.р. запропонував та обгрунтував постачання ЗСУ ракет ATACMS
А ось і Саліван висунувся. Здгасте.
І Шо він каже?
Я не про ділах.
Це не я весь час був гальмом для України.
Це не я тримав Байдена за руки.
Я за допомогу…
бо нами/вами обрана влада, дуже потужно все зробила!
як що чесно, не думав, що до такого дійде!
Війна кожного. Війна усіх громадян украіни.
Бо іншего вибіру не мае.
Москалі прийшли знищити усіх.
А також, цим не наданням, запустять механізм гонки ядерних озброєнь, який скоріше за все вже запущений. Поки що таємно.