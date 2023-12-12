РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13111 посетитель онлайн
Новости Война в Украине
1 769 17
помощь (6185) США (23212) финансирование (1702)

Украина ослабнет, если США прекратят передавать ей помощь, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ссаліван

Если помощь от США не будет больше поступать Украине, это ослабит ее способность защитить себя от агрессии РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Неспособность увеличить финансирование военной кампании ВСУ по отпору агрессии России ослабит способность Украины защитить себя", - сказал он.

Салливан добавил, что если помощь США больше не будет поступать, это нанесет ущерб способностям Украины по удержанию территорий.

Читайте также: Зеленский о задержке помощи Украине: Мечты Путина и его больной клики сбываются
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Знову заяви з області - вода мокра а лід холодний
показать весь комментарий
12.12.2023 18:23
+2
Цікава і глибока думка
показать весь комментарий
12.12.2023 18:10
+1
Цікава він особа.
Саме він у серпні ц.р. запропонував та обгрунтував постачання ЗСУ ракет ATACMS
показать весь комментарий
12.12.2023 18:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чекає орден від *****...
показать весь комментарий
12.12.2023 18:10 Ответить
Цікава він особа.
Саме він у серпні ц.р. запропонував та обгрунтував постачання ЗСУ ракет ATACMS
показать весь комментарий
12.12.2023 18:22 Ответить
у прикацапленого свої мотиви...нам невідомі..
показать весь комментарий
12.12.2023 18:29 Ответить
може проста реакція на просрочені платежі від крємлядєй..
показать весь комментарий
12.12.2023 18:35 Ответить
Яка оріганальна та глибока думка!

А ось і Саліван висунувся. Здгасте.

І Шо він каже?

Я не про ділах.
Це не я весь час був гальмом для України.
Це не я тримав Байдена за руки.
Я за допомогу…
показать весь комментарий
12.12.2023 18:30 Ответить
Цікава і глибока думка
показать весь комментарий
12.12.2023 18:10 Ответить
Вчиться у видатних клоунiв та ветеринарiв
показать весь комментарий
12.12.2023 18:44 Ответить
Чим менше демократії та більше авторитаризму у світі - тим в більший небезпеці буде США. Підтримувати Україну це захист національних інтересів США та усього цивілізованого світу.
показать весь комментарий
12.12.2023 18:14 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2023 18:18 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2023 18:21 Ответить
Знову заяви з області - вода мокра а лід холодний
показать весь комментарий
12.12.2023 18:23 Ответить
Та ви шо ...а колиСША розброювали Україну 20 р потому , де ваші мізки були ..у пятій точки ? Тепер напрягайтеся ...допомагайте ...відповідайте перед українським народом ,не дивлячись на тупізм 95 кварталу, та 73 % це ж ви хотіли зрадника фесбешного , знали все ,готувалися до зради ? а ЗСУ ПРОТИ !!!
показать весь комментарий
12.12.2023 18:24 Ответить
Все одно, Україна переможе! З вами , або без вас, купка жадібних до грошей боягузів!
показать весь комментарий
12.12.2023 18:49 Ответить
так що, українці мої, готуємося до саме, народного супротиву. партизанської війни.
бо нами/вами обрана влада, дуже потужно все зробила!
як що чесно, не думав, що до такого дійде!
показать весь комментарий
12.12.2023 19:19 Ответить
Так, це повинна бути « Народна війна» проти руського нацизму.

Війна кожного. Війна усіх громадян украіни.
Бо іншего вибіру не мае.
Москалі прийшли знищити усіх.
показать весь комментарий
12.12.2023 19:53 Ответить
Не надавши допомогу Україні, США поставлять жирний хрест на своїй репутації (як Маск на Twitter). Після чого вже американські солдати будуть гинути в Польщі, балтійських країнах etc.
А також, цим не наданням, запустять механізм гонки ядерних озброєнь, який скоріше за все вже запущений. Поки що таємно.
показать весь комментарий
13.12.2023 01:40 Ответить
 
 