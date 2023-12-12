США ввели масштабный пакет санкций против России и других стран
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Правительство США ввело санкции против более 250 человек и организаций в России и других странах, связанных с полномасштабным вторжением РФ в Украину, а также с помощью российской стороне обходить введенные ранее ограничения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, передает Укринформ.
"Госдепартамент вводит ограничения против более 100 юридических и физических лиц, в частности, причастных к уклонению от санкций, усилению способности РФ вести войну против Украины, а также расширению российского производства и экспорта энергоресурсов", - отмечается в сообщении.
При этом отмечается, что в списке санкций оказались организации, имеющие отношение к передаче военного оборудования и боеприпасов из КНДР в Россию.
Одновременно Министерство финансов ввело санкции против более 150 физических и юридических лиц, в том числе международных сетей, используемых Россией для обхода ограничений, поставщиков из третьих стран для военно-промышленной базы России и финансовых учреждений.
В сообщении американского минфина в этой связи отмечается, что санкции введены, в частности, против компаний и лиц в РФ, Китае, Гонконге и Пакистане, способствующих закупке технологий китайского производства россиянами. Кроме того, ограничения введены против семи компаний в Турции, которые обеспечивали поставки в РФ подшипников, конденсаторов, чипов, радионавигационных систем и другой продукции, которая может использоваться в военных целях.
Санкции также введены против целого списка компаний, базирующихся в Объединенных Арабских Эмиратах, Швейцарии, Сингапуре, Кыргызстане и других странах. Все они, так или иначе, связаны с незаконными схемами поставок в Россию продукции, которую кремлевский режим использует для усиления собственной военной машины.
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Взагалі, то це Українська правда, Бачиш там адрес
СОМ. UA/ а после/ рЮ
рЮ- это рюсский изык/
Анастасия:
22:28 10.11.2023
Это просто ужас какой-то. Прировняли всех к юридическим лицам. Теперь обычные люди должны платить запредельные суммы за утиль автомобиля, который не будет утилизирован. А если и будет, то хотелось бы посмотреть на процедуру стоимостью 1300 000.
Игорь:
21:05 10.11.2023
Я считаю это беспредел !!! Сколько людей попало на ровном месте ! Какой дебил до этого додумался !? Человек себе ВЕЗЕТ машину и должен за утиль заплатить цену равную стоимости машины ! Просто провал ! Я не хочу Китайца ! А я так думаю нас склоняют к приобретению Китая за бешеные деньги ! Поэтому и делают нам припоны с ввозом машин из за граници Армении Казахстана и Киргизии !
Иван:
09:50 01.11.2023
Самое интересное когда оплачиваешь счета на утилизационный сбор.Счет пробили находиться на Бали за то в налоговой дают номер счета.
Перевозчик:
13:14 31.10.2023
Люди на верхах перед тем написать такую херню вы хоть думаете о простом народе когда итак все дорого
Я:
08:57 31.10.2023
В итоге, я завез новый автомобиль купленный у официального дилера в республике Казахстан для личного использования, но 31.10.23 года в таможне мне отказано в уплате льготного утилизационного сбора, только в полном объеме с коэффициентом 15.03! Почему?
Булатыч:
17:49 27.10.2023
Ну вот надо же пакасть делать этим, кто там выше сидит. Людям и так дорого выходит автомобиль купить, а тут еще и это прилетит как доп затраты