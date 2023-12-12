США ввели масштабный пакет санкций против России и других стран

Правительство США ввело санкции против более 250 человек и организаций в России и других странах, связанных с полномасштабным вторжением РФ в Украину, а также с помощью российской стороне обходить введенные ранее ограничения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, передает Укринформ.

"Госдепартамент вводит ограничения против более 100 юридических и физических лиц, в частности, причастных к уклонению от санкций, усилению способности РФ вести войну против Украины, а также расширению российского производства и экспорта энергоресурсов", - отмечается в сообщении.

При этом отмечается, что в списке санкций оказались организации, имеющие отношение к передаче военного оборудования и боеприпасов из КНДР в Россию.

Одновременно Министерство финансов ввело санкции против более 150 физических и юридических лиц, в том числе международных сетей, используемых Россией для обхода ограничений, поставщиков из третьих стран для военно-промышленной базы России и финансовых учреждений.

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В сообщении американского минфина в этой связи отмечается, что санкции введены, в частности, против компаний и лиц в РФ, Китае, Гонконге и Пакистане, способствующих закупке технологий китайского производства россиянами. Кроме того, ограничения введены против семи компаний в Турции, которые обеспечивали поставки в РФ подшипников, конденсаторов, чипов, радионавигационных систем и другой продукции, которая может использоваться в военных целях.

Санкции также введены против целого списка компаний, базирующихся в Объединенных Арабских Эмиратах, Швейцарии, Сингапуре, Кыргызстане и других странах. Все они, так или иначе, связаны с незаконными схемами поставок в Россию продукции, которую кремлевский режим использует для усиления собственной военной машины.