РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13111 посетитель онлайн
Новости За рубежом
4 748 22
санкции (10624) Блинкен (749)

США ввели масштабный пакет санкций против России и других стран

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

санкції

Правительство США ввело санкции против более 250 человек и организаций в России и других странах, связанных с полномасштабным вторжением РФ в Украину, а также с помощью российской стороне обходить введенные ранее ограничения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, передает Укринформ.

"Госдепартамент вводит ограничения против более 100 юридических и физических лиц, в частности, причастных к уклонению от санкций, усилению способности РФ вести войну против Украины, а также расширению российского производства и экспорта энергоресурсов", - отмечается в сообщении.

При этом отмечается, что в списке санкций оказались организации, имеющие отношение к передаче военного оборудования и боеприпасов из КНДР в Россию.

Одновременно Министерство финансов ввело санкции против более 150 физических и юридических лиц, в том числе международных сетей, используемых Россией для обхода ограничений, поставщиков из третьих стран для военно-промышленной базы России и финансовых учреждений.

Читайте также: Евросоюз ввел санкции против производителей иранских БПЛА

В сообщении американского минфина в этой связи отмечается, что санкции введены, в частности, против компаний и лиц в РФ, Китае, Гонконге и Пакистане, способствующих закупке технологий китайского производства россиянами. Кроме того, ограничения введены против семи компаний в Турции, которые обеспечивали поставки в РФ подшипников, конденсаторов, чипов, радионавигационных систем и другой продукции, которая может использоваться в военных целях.

Санкции также введены против целого списка компаний, базирующихся в Объединенных Арабских Эмиратах, Швейцарии, Сингапуре, Кыргызстане и других странах. Все они, так или иначе, связаны с незаконными схемами поставок в Россию продукции, которую кремлевский режим использует для усиления собственной военной машины.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Поки що тільки ЗСУ успішно застососуває проти кацапів пакетні санкції.
показать весь комментарий
12.12.2023 19:21
+3
Та щось з тих масштабних,потужних,пекельних санкцій всі оті "підсанкційні " вже навіть не шморгають носом.
показать весь комментарий
12.12.2023 19:46
+2
про ефективність санкцій можна судити по бюджету рф, а там грошей на війну більш ніж достатньо..
показать весь комментарий
12.12.2023 19:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пєста лунатікам....
показать весь комментарий
12.12.2023 19:13 Ответить
про ефективність санкцій можна судити по бюджету рф, а там грошей на війну більш ніж достатньо..
показать весь комментарий
12.12.2023 19:14 Ответить
І що робити нам після цієї новини? Нафту кацапсячу тепер точно ніхто в США не купить, але й меньше теж не купить.....
показать весь комментарий
12.12.2023 19:15 Ответить
Танкери з нафтою виходять з новоросійська та прямують до США,на військову базу.Пекельні санкції.
показать весь комментарий
12.12.2023 19:17 Ответить
Танкери з нафтою виходять з новоросійська та прямують до США,на військову базу,,,,----вони прямують разом з тобою на ***, за руцкім карабльом кацап!,),
показать весь комментарий
12.12.2023 19:45 Ответить
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/7/707455/
показать весь комментарий
12.12.2023 22:43 Ответить
можеш одне місце підтерти цим своїм посиланням рЮ,
показать весь комментарий
13.12.2023 06:14 Ответить
А так?
https://www.epravda.com.ua/

Взагалі, то це Українська правда, Бачиш там адрес

СОМ. UA/ а после/ рЮ

рЮ- это рюсский изык/
показать весь комментарий
13.12.2023 07:06 Ответить
Взагалі треба бути повним ідіотом, щоб відмовитися від початкової сировини від якої танцює будь-яке промислове виробництво. Ну якщо Ви підтираєте одне місце писаннями Маркса Карла про додаткову вартість, то Адама Сміта почитайте, щоб зрозуміти хто кому завдає шкоди не купуючи дешеву нафту та газ. Це ж з них роблять і ПММ і добрива та плівки для теплиць та кабелі та труби та енергію та порох. Так, якщо вона дешевшає в РФ, то тоді у них настає промислова, продовольча та військова безпека. Снаряд 152-го калібру дешевшає, а 155-го дорожчає. Так ні?
показать весь комментарий
13.12.2023 07:22 Ответить
https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/7/707455/
показать весь комментарий
13.12.2023 07:56 Ответить
Тобі дегенерат, вже нічого не допоможе, звикай до могили брехлива наволоч.
показать весь комментарий
13.12.2023 09:13 Ответить
Ти вже в ній,
показать весь комментарий
13.12.2023 09:35 Ответить
Ница брехлива істота,зникни.
показать весь комментарий
13.12.2023 09:48 Ответить
Поки що тільки ЗСУ успішно застососуває проти кацапів пакетні санкції.
показать весь комментарий
12.12.2023 19:21 Ответить
а чого нема номеру пакета? Вже з рахунку збилися?
показать весь комментарий
12.12.2023 19:25 Ответить
Пекельно
показать весь комментарий
12.12.2023 19:42 Ответить
Та щось з тих масштабних,потужних,пекельних санкцій всі оті "підсанкційні " вже навіть не шморгають носом.
показать весь комментарий
12.12.2023 19:46 Ответить
После ухода автоконцернов с рынка Росии, дорогие россияне в 2023 году принялись впопыхах скупать новые и б.у. машины за рубежом. Лаптерогих заставили платить за импортные авто от 300 тысяч до миллиона триста тыс. рублей(миллиона, карл) "утилизационного сбора", помимо таможенных платежей.Предлагаю ознакомиться с каментами:

Анастасия:

22:28 10.11.2023

Это просто ужас какой-то. Прировняли всех к юридическим лицам. Теперь обычные люди должны платить запредельные суммы за утиль автомобиля, который не будет утилизирован. А если и будет, то хотелось бы посмотреть на процедуру стоимостью 1300 000.



Игорь:

21:05 10.11.2023

Я считаю это беспредел !!! Сколько людей попало на ровном месте ! Какой дебил до этого додумался !? Человек себе ВЕЗЕТ машину и должен за утиль заплатить цену равную стоимости машины ! Просто провал ! Я не хочу Китайца ! А я так думаю нас склоняют к приобретению Китая за бешеные деньги ! Поэтому и делают нам припоны с ввозом машин из за граници Армении Казахстана и Киргизии !

Иван:

09:50 01.11.2023

Самое интересное когда оплачиваешь счета на утилизационный сбор.Счет пробили находиться на Бали за то в налоговой дают номер счета.

Перевозчик:

13:14 31.10.2023

Люди на верхах перед тем написать такую херню вы хоть думаете о простом народе когда итак все дорого

Я:

08:57 31.10.2023

В итоге, я завез новый автомобиль купленный у официального дилера в республике Казахстан для личного использования, но 31.10.23 года в таможне мне отказано в уплате льготного утилизационного сбора, только в полном объеме с коэффициентом 15.03! Почему?

Булатыч:

17:49 27.10.2023

Ну вот надо же пакасть делать этим, кто там выше сидит. Людям и так дорого выходит автомобиль купить, а тут еще и это прилетит как доп затраты
показать весь комментарий
12.12.2023 20:20 Ответить
Йшов 2025 рік. США та Євросоюз запровадили 10500 санкцію до рф. Спостерігаємо кому дістануться руїни Авдіївки.
показать весь комментарий
12.12.2023 21:03 Ответить
До сраки їм ті санкції....
показать весь комментарий
12.12.2023 21:33 Ответить
після американських "пекельних" санкцій на котрих рашист заробляє ,ці "масштабні американські санкції" мабуть вже будуть як преміальні для куйла???х/з
показать весь комментарий
12.12.2023 21:47 Ответить
ДО СРАКИ
показать весь комментарий
13.12.2023 09:52 Ответить
 
 