Евросоюз ввел санкции против производителей иранских БПЛА
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Европейский Союз ввел санкции против лиц и организаций Ирана, причастных к разработке и производству БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.
Так, санкции были введены против 6 человек и 5 организаций, причастных к разработке и производству Ираном беспилотных летательных аппаратов, которые используются в войне России против Украины.
В списке:
- компания Shakad Sanat Asmari, ее генеральный директор, заместитель генерального директора и главный научный сотрудник;
- компания Baharestan Kish Company и ее управляющий директор;
- компания Saad Sazeh Faraz Sharif и ее генеральный директор;
- компания Sarmad Electronic Sepahan Company, которая предлагает услуги аэрокосмической техники:
- компании, помогающие Силам Кудс Корпусу стражей исламской революции Ирана совершенствовать программу БПЛА (Kimia Part Sivan Company).
Указанным компаниям заморозят активы и запретят въезд в страны ЕС. Кроме того, запрещено предоставление средств или экономических ресурсов прямо или косвенно физическим или юридическим лицам, организациям или органам, указанным в списке, или в их пользу.
Пожалуйста, подождите...
Вот это оперативность !
Не прошло и колупнадцать месяцев...
А санкції проти європейських та американських постачальників?
Ска, не смішили б вже людей, стурбаністи *****, своїми пекельними санкціями.