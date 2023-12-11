Евросоюз ввел санкции против производителей иранских БПЛА

Европейский Союз ввел санкции против лиц и организаций Ирана, причастных к разработке и производству БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Так, санкции были введены против 6 человек и 5 организаций, причастных к разработке и производству Ираном беспилотных летательных аппаратов, которые используются в войне России против Украины.

В списке:

- компания Shakad Sanat Asmari, ее генеральный директор, заместитель генерального директора и главный научный сотрудник;

- компания Baharestan Kish Company и ее управляющий директор;

- компания Saad Sazeh Faraz Sharif и ее генеральный директор;

- компания Sarmad Electronic Sepahan Company, которая предлагает услуги аэрокосмической техники:

- компании, помогающие Силам Кудс Корпусу стражей исламской революции Ирана совершенствовать программу БПЛА (Kimia Part Sivan Company).

Указанным компаниям заморозят активы и запретят въезд в страны ЕС. Кроме того, запрещено предоставление средств или экономических ресурсов прямо или косвенно физическим или юридическим лицам, организациям или органам, указанным в списке, или в их пользу.

Читайте также: Экспертиза установила, что "Шахеды", которыми атакуют Украину, производит иранская авиастроительная компания, - Офис Генпрокурора