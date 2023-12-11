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Евросоюз ввел санкции против производителей иранских БПЛА

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

шахед

Европейский Союз ввел санкции против лиц и организаций Ирана, причастных к разработке и производству БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Так, санкции были введены против 6 человек и 5 организаций, причастных к разработке и производству Ираном беспилотных летательных аппаратов, которые используются в войне России против Украины.

В списке:

- компания Shakad Sanat Asmari, ее генеральный директор, заместитель генерального директора и главный научный сотрудник;
- компания Baharestan Kish Company и ее управляющий директор;
- компания Saad Sazeh Faraz Sharif и ее генеральный директор;
- компания Sarmad Electronic Sepahan Company, которая предлагает услуги аэрокосмической техники:
- компании, помогающие Силам Кудс Корпусу стражей исламской революции Ирана совершенствовать программу БПЛА (Kimia Part Sivan Company).

Указанным компаниям заморозят активы и запретят въезд в страны ЕС. Кроме того, запрещено предоставление средств или экономических ресурсов прямо или косвенно физическим или юридическим лицам, организациям или органам, указанным в списке, или в их пользу.

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Топ комментарии
+11
санкції проти виробників іранських БПЛА

А санкції проти європейських та американських постачальників?
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11.12.2023 15:49
+8
Как-то неожиданно быстро...
Вот это оперативность !
Не прошло и колупнадцать месяцев...
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11.12.2023 15:46
+8
І головне вчасно не пройшло і два роки, ну кілька тисяч українців від них загинуло но прйняли ж таки врешти решт ай молодці ай демократи які ж ви гарні. З такими темпами ще трохи і будете зустрічать шахеди у себе дома.
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11.12.2023 16:08
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Потужно!
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11.12.2023 15:46 Ответить
І головне вчасно не пройшло і два роки, ну кілька тисяч українців від них загинуло но прйняли ж таки врешти решт ай молодці ай демократи які ж ви гарні. З такими темпами ще трохи і будете зустрічать шахеди у себе дома.
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11.12.2023 16:08 Ответить
Не чіпляйтеся до європейців. Яку і коли надали їм інфопрмацію, тоді і такі ввели санкції. Це ж вам не телемарафон, де на день можебути сімнадцять "перевірених" "правд" по одній події.
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11.12.2023 16:23 Ответить
Как-то неожиданно быстро...
Вот это оперативность !
Не прошло и колупнадцать месяцев...
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11.12.2023 15:46 Ответить
санкції проти виробників іранських БПЛА

А санкції проти європейських та американських постачальників?
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11.12.2023 15:49 Ответить
Це буде боляче! На таке ЄС не погодиться.
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11.12.2023 15:54 Ответить
Там же, где и санкции против Коломойского и Ахметова от зеленых.
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11.12.2023 15:55 Ответить
Куплять через Турцію, ОАЄ, Китай усе що їм треба. Наче перший раз.
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11.12.2023 15:55 Ответить
всі санкції хіба що на папері ,та узгоджені в кремлі ,для їх обходу
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11.12.2023 16:01 Ответить
"потужний" крок. i ще дверi до лiсу треба прилаштувати.
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11.12.2023 16:10 Ответить
Ого, ну прям іран вже розплакався, розкаявся і масово переходить в християнство.
Ска, не смішили б вже людей, стурбаністи *****, своїми пекельними санкціями.
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11.12.2023 16:38 Ответить
а они слушают и производят
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11.12.2023 16:47 Ответить
Вау, не пройшло і пів року...
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11.12.2023 22:58 Ответить
 
 