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Євросоюз запровадив санкції проти виробників іранських БПЛА

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

шахед

Європейський Союз запровадив санкції проти осіб та організацій Ірану, причетних до розробки та виробництва БПЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Так, санкції було запроваджено проти 6 осіб та 5 організацій, причетних до розробки та виробництва Іраном безпілотних літальних апаратів, які використовуються у війні Росії проти України.

У списку:

- компанія Shakad Sanat Asmari, її генеральний директор, заступник генерального директора і головний науковий співробітник;
- компанія Baharestan Kish Company та її керуючий директор;
- компанія Saad Sazeh Faraz Sharif і її генеральний директор;
- компанія Sarmad Electronic Sepahan Company, що пропонує послуги аерокосмічної техніки:
- компанії, що допомагають Силам Кудс Корпусу вартових ісламської революції Ірану вдосконалювати програму БПЛА (Kimia Part Sivan Company).

Вказаним компаніям заморозять активи та заборонять в'їзд до країн ЄС. Крім того, заборонено надання коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, фізичним або юридичним особам, організаціям або органам, зазначеним у списку, або на їхню користь.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
санкції проти виробників іранських БПЛА

А санкції проти європейських та американських постачальників?
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11.12.2023 15:49
+8
Как-то неожиданно быстро...
Вот это оперативность !
Не прошло и колупнадцать месяцев...
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11.12.2023 15:46
+8
І головне вчасно не пройшло і два роки, ну кілька тисяч українців від них загинуло но прйняли ж таки врешти решт ай молодці ай демократи які ж ви гарні. З такими темпами ще трохи і будете зустрічать шахеди у себе дома.
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11.12.2023 16:08
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11.12.2023 15:46 Відповісти
І головне вчасно не пройшло і два роки, ну кілька тисяч українців від них загинуло но прйняли ж таки врешти решт ай молодці ай демократи які ж ви гарні. З такими темпами ще трохи і будете зустрічать шахеди у себе дома.
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11.12.2023 16:08 Відповісти
Не чіпляйтеся до європейців. Яку і коли надали їм інфопрмацію, тоді і такі ввели санкції. Це ж вам не телемарафон, де на день можебути сімнадцять "перевірених" "правд" по одній події.
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11.12.2023 16:23 Відповісти
Как-то неожиданно быстро...
Вот это оперативность !
Не прошло и колупнадцать месяцев...
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11.12.2023 15:46 Відповісти
санкції проти виробників іранських БПЛА

А санкції проти європейських та американських постачальників?
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11.12.2023 15:49 Відповісти
Це буде боляче! На таке ЄС не погодиться.
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11.12.2023 15:54 Відповісти
Там же, где и санкции против Коломойского и Ахметова от зеленых.
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11.12.2023 15:55 Відповісти
Куплять через Турцію, ОАЄ, Китай усе що їм треба. Наче перший раз.
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11.12.2023 15:55 Відповісти
всі санкції хіба що на папері ,та узгоджені в кремлі ,для їх обходу
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11.12.2023 16:01 Відповісти
"потужний" крок. i ще дверi до лiсу треба прилаштувати.
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11.12.2023 16:10 Відповісти
Ого, ну прям іран вже розплакався, розкаявся і масово переходить в християнство.
Ска, не смішили б вже людей, стурбаністи *****, своїми пекельними санкціями.
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11.12.2023 16:38 Відповісти
а они слушают и производят
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11.12.2023 16:47 Відповісти
Вау, не пройшло і пів року...
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11.12.2023 22:58 Відповісти
 
 