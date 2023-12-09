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Іран (1342) дрони (2512) Офіс Генпрокурора (2351)

Експертиза встановила, що "Шахеди", якими атакують Україну, виробляє іранська авіабудівна компанія, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

герань,шахед

Ударні безпілотники типу "Shahed-131\136", якими Росія обстрілює Україну з вересня 2022-го, виробляє іранська державна авіабудівна компанія Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора з посиланням на експертизи у відповідь на запит Суспільного, передає Цензор.НЕТ.

Експерти також ідентифікували, що безпілотники з російським маркуванням "Герань" – це іранські "Shahed".

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"Отримано висновки експертних досліджень, згідно з якими БПЛА з маркуванням "Герань-2" ідентифіковано як БПЛА камікадзе типу "Shahed-136". Інший вилучений зразок під назвою "Герань-1" ідентифіковано як ударний БПЛА камікадзе "Shahed-131". Розробником та виробником вказаних БПЛА є компанія Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA) Ісламської Республіки Іран." — йдеться в листі-відповіді.

Водночас в листі немає висновків щодо ударних безпілотників інших типів, ймовірно, "Mohajer-6", "Італмас" та інших.

"Після проведення експертиз можна буде отримати відомості про застосування нових типів безпілотників, у тому числі "Італмас", чи інших. Досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях триває", – вказано у листі.

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Це перші дані правоохоронних органів, що можуть свідчити про причетність Ірану до виробництва БпЛА. Ще у січні цього року в департаменті протидії злочинів в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Суспільному повідомляли, що не можуть визначити країну-походження безпілотників, шляхи постачання, місце виготовлення та інші подробиці, однак це намагатимуться встановити.

На запитання Суспільного щодо закордонних компонентів, які виявляють в дронах, прокуратура зазначила, що надіслала запити до 9 країн аби вставити шляхи постачання комплектуючих деталей. Перелік країн не уточнюється.

"До 9 країн світу направлено запити про міжнародну правову допомогу з метою встановлення шляхів постачання комплектуючих деталей БПЛА подвійного призначення до Ісламської республіки Іран та російської федерації".

Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA) – це іранська державна авіабудівна компанія, яка входить до складу Організації авіапромисловості Ірану та підпорядковується Міністерству оборони країни. Вона виготовляє або обслуговує військові та пасажирські гелікоптери, літаки та безпілотники.

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На початку 2000-х "Антонов" спільно з HESA почали виробництво вантажно-пасажирських літаків Ан-140 в Ірані. Українська компанія продала ліцензію на виробництво літака, який назвали "IrAn-140" і виробляли до 2015-го року. За даними порталу The Mylitary Balance, нині два літаки експлуатує іранська поліція та щонайменше 6 літаків в Повітряних силах. У травні 2022-го Iran Aircraft Manufacturing Company показала літак "Simorgh", створений на базі "IrAn-140".

Через атаки по українській території ударними БпЛА проти іранської Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA) запровадили санкції у США, ЄС, Україні та Швейцарії.
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Топ коментарі
+16
Это всё понятно, вопрос в другом - почему мы за два года войны и с якобы поддержкой всего технологического Запада так и не смогли осилить производство хотя бы подобных Шахидов
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09.12.2023 22:11
+10
Навчання іранських студентів в авіаційних вузах України ще донедавна ...чомусь цнотливо замовчується. А дуже гіркий присмак від такої нашої ...недалекоглядності.
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09.12.2023 22:09
+5
Невже думали оті експерти, що виробляють їх у мухосранську?
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09.12.2023 21:58
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Невже думали оті експерти, що виробляють їх у мухосранську?
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09.12.2023 21:58 Відповісти
Так про це скільки казали
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09.12.2023 22:03 Відповісти
Про это давно уже написали. Только один человек, как бы всего один, видит мир в глазах путлера, остекленевших в морозильнике, мир. Вам сказать фамимилию ФСБешного клована?
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09.12.2023 22:07 Відповісти
Й?
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09.12.2023 21:59 Відповісти
Навчання іранських студентів в авіаційних вузах України ще донедавна ...чомусь цнотливо замовчується. А дуже гіркий присмак від такої нашої ...недалекоглядності.
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09.12.2023 22:09 Відповісти
Да ладно?
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09.12.2023 22:11 Відповісти
Это всё понятно, вопрос в другом - почему мы за два года войны и с якобы поддержкой всего технологического Запада так и не смогли осилить производство хотя бы подобных Шахидов
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09.12.2023 22:11 Відповісти
І це основне питання
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09.12.2023 22:13 Відповісти
Если то, что я видел действительно остаток шахеда, то там очень специфический материал из которого сделан сам корпус. В гараже его не сделаешь. Заказа на авиапредприятия сделать нечто похожее, как я понимаю - нет. Да и вобще сейчас важнее Аргентина а не вот это ваше все.
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09.12.2023 22:25 Відповісти
"Якобы поддержкой...."! Ну, ок .... сейчас не будет этой "якобы поддержки" и посмотрим, что будет...А теперь по делу. Что кому не ясно? Государству в лице зелёной плесени было не интересно налаживать собственное производство БПЛА, да и против это было оманского договорняка. Кому-то ещё не ясно, что зеля- это враг Украины и работает на рашку?
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10.12.2023 19:14 Відповісти
3кг вибухівки на борту мопеда??? Танунах, твій узкій льодчік нічєво нє попутал?
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09.12.2023 23:14 Відповісти
Ось і вилазить боком Іран. А це ж українські фахівці їздили в республіку Іран і допомагали відновлювати різне технологічне обладнання ( як наприклад кріогенне), коли захід накладав санкції на цих ізгоїв.
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09.12.2023 22:52 Відповісти
В Одесі пошукайте фахівців з " Кріопрому". Вони і в Ірані монтували обладнання, і в підмоосковї поставляли обладнання в військовий дослідницький центр ракетних двигунів.
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09.12.2023 22:58 Відповісти
Інженери Мотор Січ, з того Ірану, роками не вилазили
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09.12.2023 23:52 Відповісти
посольство ірану закрили?

ворожа країна?
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09.12.2023 23:07 Відповісти
Якась стаття "мутна" Про що нам сказать хочуть? Що завод з будівництва "шахедів" у "Снігерії" - блеф? І під виглядом "Гераней" іранці продовжують поставки своїх БПЛА?
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10.12.2023 05:10 Відповісти
Так от що, Трухіна не можуть визначити чи він сидів за кермом, а де виробили шахеди - без проблем. Трухін крутіший за всі спецслужби Ірану?
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10.12.2023 07:43 Відповісти
Ви забули в якій країні живете? Наша влада як і менталітет від кацапів нічим не відрізняється. Хто би, що не говорив. Ми версія 2.0 більш хитра, більш розумна і більш гівниста. Своїх же цькуємо як кацапів. Тому правосуддя потрібне лише для галочки. Як це суддю посадити, цеж суддя, а не якийсь там вояка.
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10.12.2023 10:57 Відповісти
 
 