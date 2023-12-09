Експертиза встановила, що "Шахеди", якими атакують Україну, виробляє іранська авіабудівна компанія, - Офіс Генпрокурора
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ударні безпілотники типу "Shahed-131\136", якими Росія обстрілює Україну з вересня 2022-го, виробляє іранська державна авіабудівна компанія Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора з посиланням на експертизи у відповідь на запит Суспільного, передає Цензор.НЕТ.
Експерти також ідентифікували, що безпілотники з російським маркуванням "Герань" – це іранські "Shahed".
"Отримано висновки експертних досліджень, згідно з якими БПЛА з маркуванням "Герань-2" ідентифіковано як БПЛА камікадзе типу "Shahed-136". Інший вилучений зразок під назвою "Герань-1" ідентифіковано як ударний БПЛА камікадзе "Shahed-131". Розробником та виробником вказаних БПЛА є компанія Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA) Ісламської Республіки Іран." — йдеться в листі-відповіді.
Водночас в листі немає висновків щодо ударних безпілотників інших типів, ймовірно, "Mohajer-6", "Італмас" та інших.
"Після проведення експертиз можна буде отримати відомості про застосування нових типів безпілотників, у тому числі "Італмас", чи інших. Досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях триває", – вказано у листі.
Це перші дані правоохоронних органів, що можуть свідчити про причетність Ірану до виробництва БпЛА. Ще у січні цього року в департаменті протидії злочинів в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Суспільному повідомляли, що не можуть визначити країну-походження безпілотників, шляхи постачання, місце виготовлення та інші подробиці, однак це намагатимуться встановити.
На запитання Суспільного щодо закордонних компонентів, які виявляють в дронах, прокуратура зазначила, що надіслала запити до 9 країн аби вставити шляхи постачання комплектуючих деталей. Перелік країн не уточнюється.
"До 9 країн світу направлено запити про міжнародну правову допомогу з метою встановлення шляхів постачання комплектуючих деталей БПЛА подвійного призначення до Ісламської республіки Іран та російської федерації".
Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA) – це іранська державна авіабудівна компанія, яка входить до складу Організації авіапромисловості Ірану та підпорядковується Міністерству оборони країни. Вона виготовляє або обслуговує військові та пасажирські гелікоптери, літаки та безпілотники.
На початку 2000-х "Антонов" спільно з HESA почали виробництво вантажно-пасажирських літаків Ан-140 в Ірані. Українська компанія продала ліцензію на виробництво літака, який назвали "IrAn-140" і виробляли до 2015-го року. За даними порталу The Mylitary Balance, нині два літаки експлуатує іранська поліція та щонайменше 6 літаків в Повітряних силах. У травні 2022-го Iran Aircraft Manufacturing Company показала літак "Simorgh", створений на базі "IrAn-140".
Через атаки по українській території ударними БпЛА проти іранської Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA) запровадили санкції у США, ЄС, Україні та Швейцарії.
Будь ласка, зачекайте...
ворожа країна?