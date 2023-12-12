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Новости За рубежом
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Австрия (734) Райффайзен (7)

Австрия блокирует 12-й пакет антироссийских санкций ЕС из-за Raiffeisen банк, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

райффайзен

Послы Евросоюза до сих пор не смогли достичь договоренности по 12-му пакету санкций ЕС против России – на этот раз из-за позиции Австрии, которой не нравится, что в списке спонсоров войны находится Raiffeisen Bank.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

По его словам, недовольство Австрии вызывает тот факт, что Украина внесла австрийский Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

"Послы ЕС до сих пор не согласовали 12-й пакет санкций в отношении РФ. Теперь Австрия жалуется на то, что банк Raiffeisen попал в украинский черный список НПО", – написал журналист.

Raiffeisen является одним из немногих европейских банков, продолжающих работу в России, банк еще и на 200% воспользовался санкциями, повлекшими выход из российского рынка его конкурентов.

Читайте также: НБУ предостерег Raiffeisen от обмена активами со Сбербанком РФ: Это неприемлемо
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Топ комментарии
+29
А не бути цим спонсором війни не пробували?
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12.12.2023 20:50
+24
Питання в іншому - чому до цього часу СБУ не відкрило кримінальне провадження щодо фінансування тероризму топ-менеджментом Райффайзен-банку, а НБУ не скасував всі його банківські ліцензії та не запровадив процедуру виведення цього про-рашистського банку з ринку в Україні ?
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12.12.2023 20:56
+17
А ось і наслідки поступок Орбану з ОТР банком. Шантаж пройшов. Значить можна шантажувати далі. І не тільки орбаносіяртам...
"Потужна" дєрьмаківська дипломатія не те, що розквітла, а починає приносити "ягідки"...
А чо? Хужежнєюудет і хотьпаржом!
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12.12.2023 21:08
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А не бути цим спонсором війни не пробували?
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12.12.2023 20:50 Ответить
Думаю они уйдут с российского рынка сразу после остановки транзита газа и нефти Украиной. Глупо требовать от кого-то санкций если мы их сами не можем ввести
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12.12.2023 21:24 Ответить
Підараси.
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12.12.2023 20:52 Ответить
Питання в іншому - чому до цього часу СБУ не відкрило кримінальне провадження щодо фінансування тероризму топ-менеджментом Райффайзен-банку, а НБУ не скасував всі його банківські ліцензії та не запровадив процедуру виведення цього про-рашистського банку з ринку в Україні ?
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12.12.2023 20:56 Ответить
Мабуть тому, що очільником СБУ був дружбан лінтінант бакланов?
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12.12.2023 21:00 Ответить
Може тому - що український Райфайзен банк може бути юридично не пов'язаний з російським Райфайзен Банком .
Або тому , що Австрія надає фінансову та військову допомогу Україні.

Або тому , що СБУ не відкрила крімінальне провадження щодо фінансування тероризму топ-менеджментом Нафтогазу України .

Багато чому ...Але людям хочеться простих рішень - взять і подєліть ...вигнать бариг спєкулянтів ... закнчити війну за три дні ...

люди не хочуть змінюватися - вони хочуть залишатися електоратом зеленського ...
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12.12.2023 21:52 Ответить
Щось цей "союз" не дуже схожий на союз...
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12.12.2023 20:57 Ответить
клуб за інтересами)
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12.12.2023 21:05 Ответить
сами спалили фсб-банк...никто их за хобот не тянул....
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12.12.2023 20:58 Ответить
Рашистські прокладки...прикормлені...
і банк голімий...
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12.12.2023 21:00 Ответить
зе прибыл к Байдену на встречу,зе вытрусила охрана как из говна с тачки, тьфу-нах...
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12.12.2023 21:00 Ответить
На мадярскую фсбшную падлу насели, оно пожаловалось в центр, так ему на подмогу кинули австрийских проституток.
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12.12.2023 21:01 Ответить
Бізнес є бізнес, нехай і на крові, але є бізнес.Вже давно ху@ла не запрошували на якесь весілля в Австрію, а можуть
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12.12.2023 21:07 Ответить
А ось і наслідки поступок Орбану з ОТР банком. Шантаж пройшов. Значить можна шантажувати далі. І не тільки орбаносіяртам...
"Потужна" дєрьмаківська дипломатія не те, що розквітла, а починає приносити "ягідки"...
А чо? Хужежнєюудет і хотьпаржом!
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12.12.2023 21:08 Ответить
Да ладно мы до сих пор обеспечиваем транзит российской нефти и газа
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12.12.2023 21:25 Ответить
Транзит Україна забезпечує відповідно до міжнародних домовленностей. І не з ботоксним. Чи лаври московії (яка порушує 90% договорів майже відразу після їх підписання) вам не дають спокою? Чи може в Україні є кошти на компенсацію при перериванні транзиту?
От якби московити влучили в ті магістральні нафто чи газогони - то була б зовсім інша справа! А так перетворюватися на московію, коли більш, ніж на 50% ми залежим від тих, кому йде той транзит - всеодно, що прострілити собі ногу або на зло мамі не вдягнути шапку і відморозити собі вуха.
Якось так це я собі бачу...
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12.12.2023 21:35 Ответить
Ой, бум, ай ай ай. Бідна труба. Ну що ж ви хотіли, війна. ДРГ зайшло підірвало. Все. Просто судьба північного потоку і х*й хто зможе в найближчі роки дізнатись що і як. Всєй правдьі мьі нє знаєм (с)
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12.12.2023 21:46 Ответить
Ну десь так я спочатку й думав, але... Цей транзит приносить Україні валюту. А за ці гроші (якщо не розкрадуть) можна купити багато "смаколиків" для наших захисників...
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12.12.2023 22:12 Ответить
Ага, ми отримали за це млрд, росія отримала 50. НУ тааааааааааааааааак, це дуже вигідно.
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13.12.2023 01:21 Ответить
Да ладно не виноватые мы это все европейский газ а труба вообще хер знает чья
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12.12.2023 22:45 Ответить
Так банковская деятельность тоже обеспечивается законами тембелее что это российский департамент Райфайзен банка
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12.12.2023 22:47 Ответить
Из газа делают синтетический порох, а из него снаряды 155го калибра.
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12.12.2023 21:35 Ответить
Пока ЕС получает из раши газ,нефть - будем обеспечивать согласно контрактам.
Тут вопрос к покупателям,а не транзитерам.
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12.12.2023 21:37 Ответить
Саме так
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12.12.2023 21:55 Ответить
Зверніть увагу на розмір країн які шантажують ЄС!
Пара мишей лякає стадо слонів.
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12.12.2023 21:33 Ответить
Сценарій, як і з екстрадицією отого фірташа до США!!
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12.12.2023 21:42 Ответить
Іуди
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12.12.2023 21:46 Ответить
Ну то нехай покине кацапію , і його викреслять із списку . ! В чому справа ?
Ну якщо він і дійсно спонсорує війну ***** проти України , то чому на це - ми повинні закривати очі . ?
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12.12.2023 21:58 Ответить
shvaine !!!
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12.12.2023 22:53 Ответить
допомагає фашистам та ще й скаржиться що їм заважають заробляти криваві гроші на війні
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12.12.2023 23:43 Ответить
 
 