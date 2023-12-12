Австрия блокирует 12-й пакет антироссийских санкций ЕС из-за Raiffeisen банк, - СМИ
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Послы Евросоюза до сих пор не смогли достичь договоренности по 12-му пакету санкций ЕС против России – на этот раз из-за позиции Австрии, которой не нравится, что в списке спонсоров войны находится Raiffeisen Bank.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк.
По его словам, недовольство Австрии вызывает тот факт, что Украина внесла австрийский Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.
"Послы ЕС до сих пор не согласовали 12-й пакет санкций в отношении РФ. Теперь Австрия жалуется на то, что банк Raiffeisen попал в украинский черный список НПО", – написал журналист.
Raiffeisen является одним из немногих европейских банков, продолжающих работу в России, банк еще и на 200% воспользовался санкциями, повлекшими выход из российского рынка его конкурентов.
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Або тому , що Австрія надає фінансову та військову допомогу Україні.
Або тому , що СБУ не відкрила крімінальне провадження щодо фінансування тероризму топ-менеджментом Нафтогазу України .
Багато чому ...Але людям хочеться простих рішень - взять і подєліть ...вигнать бариг спєкулянтів ... закнчити війну за три дні ...
люди не хочуть змінюватися - вони хочуть залишатися електоратом зеленського ...
і банк голімий...
"Потужна" дєрьмаківська дипломатія не те, що розквітла, а починає приносити "ягідки"...
А чо? Хужежнєюудет і хотьпаржом!
От якби московити влучили в ті магістральні нафто чи газогони - то була б зовсім інша справа! А так перетворюватися на московію, коли більш, ніж на 50% ми залежим від тих, кому йде той транзит - всеодно, що прострілити собі ногу або на зло мамі не вдягнути шапку і відморозити собі вуха.
Якось так це я собі бачу...
Тут вопрос к покупателям,а не транзитерам.
Пара мишей лякає стадо слонів.
Ну якщо він і дійсно спонсорує війну ***** проти України , то чому на це - ми повинні закривати очі . ?