НБУ предостерег Raiffeisen от обмена активами со Сбербанком РФ: Это неприемлемо

Национальный банк Украины призвал австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International не медлить с выходом на российский рынок. Он предостерег ее от обмена активами со Сбербанком в Австрии.

Соответствующий комментарий опубликован на сайте НБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нацбанк обратил внимание на неприемлемость потенциального выхода Райффайзенбанка из РФ путем обмена активами Райффайзенбанка с подсанкционным Сбербанком в Австрии. Соглашение, позволяющее принадлежащему Кремлю банку сохранить свои заблокированные подсанкционные активы в Европе и вернуть их в Россию, чтобы и дальше поддерживать экономическую устойчивость и способность России вести войну с Украиной, не выдерживает никакой критики, не говоря уже о нарушении санкционных ограничений, которые, безусловно, потребуют корректировки для обеспечения реализации предложенного плана", - говорится в комментарии.

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НБУ обещает внимательно следить за деятельностью банков, имеющих дочерние структуры в РФ, и в дальнейшем поднимать вопросы присутствия международных банков на российском рынке в коммуникации с санкционными регуляторами стран-партнеров.