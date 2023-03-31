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Новости Санкции против России
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НБУ предостерег Raiffeisen от обмена активами со Сбербанком РФ: Это неприемлемо

райффайзен

Национальный банк Украины призвал австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International не медлить с выходом на российский рынок. Он предостерег ее от обмена активами со Сбербанком в Австрии.

Соответствующий комментарий опубликован на сайте НБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нацбанк обратил внимание на неприемлемость потенциального выхода Райффайзенбанка из РФ путем обмена активами Райффайзенбанка с подсанкционным Сбербанком в Австрии. Соглашение, позволяющее принадлежащему Кремлю банку сохранить свои заблокированные подсанкционные активы в Европе и вернуть их в Россию, чтобы и дальше поддерживать экономическую устойчивость и способность России вести войну с Украиной, не выдерживает никакой критики, не говоря уже о нарушении санкционных ограничений, которые, безусловно, потребуют корректировки для обеспечения реализации предложенного плана", - говорится в комментарии.

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НБУ обещает внимательно следить за деятельностью банков, имеющих дочерние структуры в РФ, и в дальнейшем поднимать вопросы присутствия международных банков на российском рынке в коммуникации с санкционными регуляторами стран-партнеров.

банки (1935) НБУ (4833) Сбербанк России (126) Райффайзен (7)


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Йой! НБУ! Там ваш загублений хлопчик знайшовся в Відні! Чому не забираєте?
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31.03.2023 13:49 Ответить
Тоесть можно пойти там у них себе забрать?
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31.03.2023 13:59 Ответить
Чхати хтів той райфайзен на заклики НБУ, бо врешті зробить по своємк з максимальним зиском для себе.
Потрібно вже зараз скасувати всі банківські ліцензії цього автро-рашистського банку і не бавитись з ним в цю-цю-бабки.
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31.03.2023 14:41 Ответить
Чому австрійський банк повинен звертати увагу на якісь заклики НБУ? Такі питання влада повинна підіймати на рівні ЄС
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31.03.2023 14:46 Ответить
банк-шльондра
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31.03.2023 15:16 Ответить
 
 