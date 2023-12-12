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Во время воздушной тревоги в Одессе раздались взрывы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

одеса

В Одессе сегодня, 12 декабря, вечером местные жители услышали взрывы. В Одесской области объявлена воздушная тревога.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга и главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Военные рассказали о том, что группа "Шахедов" летит в сторону Одессы. При этом позже они уточнили, что идет боевая работа.

"Одесса, очень прошу: не выходите из безопасных мест и не подходите к окнам! Не будьте на улице. Наши ребята работают", - подчеркнул Кипер.

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Нормальні Українці, розуміють і виконують, прохання Захисників України!!
Але ж у сім'ї, не без винятків..
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12.12.2023 21:37 Ответить
 
 