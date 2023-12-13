Уступить территории - это абсолютное безумие, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "безумием" предложения уступить территорию ради возможного прекращения войны.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Вашингтоне по итогам закрытой встречи с президентом Джо Байденом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Президент Украины удивился, как Украина может просто отдать свои территории. Он также добавил, что не знает, кто об этом говорит, но у него к ним один вопрос: "Готовы ли они отдать своих детей в руки террористов?"
"Это абсолютное безумие. Мы часто вспоминаем Бога, и это точно не по-христиански. Там живут наши люди, семьи, там дети. И все это часть украинского общества. Мы говорим о живых людях, над ними издеваются, их насилуют, их убивали, и мы это прекрасно знаем.
Вопрос ведь не только в земле, вопрос в живых людях, их судьбах. Вопросы в этих семьях, их детях", - подчеркнул Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Штати зробили Україні несподівано щедру пропозицію. Сполучені Штати Америки пропонують Україні гарантії безпеки, які єдині, ефективні на той час - це вступ до НАТО. У листі сказано, що ядерна зброя вас не захистить від росії. Від її намірів знищити Україну. А НАТО - це є та діюча, ефективна система яка і буде вам гарантувати безпеку. 92-й рік. Але в 92-му році ніхто, в тому числі і президент Кравчук не говорили про гарантії безпеки як членство в НАТО. Тоді США запропонували інший варіант, вони написали чіткий і також вигідний для України план. Суть пропозицій, що США хочуть стратегічного партнерства з Україною…
Але українське МЗС і сам президент Кравчук ці пропозиції, як і запрошення до НАТО проігнорували.
РОСІЯ ВКРАЛА НАШУ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ/ВІДМОВА УКРАЇНИ ВІД НАТО/ЯК ЗБИТИ ЯДЕРНУ РАКЕТУ/ENG SUB
А з іншої сторони... як захід не може/хоче нормально допомагати, а більше хоче купувати в раші дешеву чорну жижу, то території захищати/відбивати колись стане просто нема кому і знову ж таки для чого все це було якщо Україна, боронь боже, не вистоїть...
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Божевилля - это когда первое полностью не совпадает со вторым.
Продовжувати намагатись відбити території і покласти усіх, бо рашистів більше на сотні тисяч.
Не боротись взагалі і загинути усім, значно швидше ніж у першому варіанті.
Зупинити ворога на певних рубежах і тримати оборону, нарощуючи технічний, економічний, інституційний потенціал і добитись гарантій безпеки для неокупованої території, не відрікатись від окупованих територій і спробувати вступити в НАТО, попри наявність територіального конфлікту.
Немає у нас переважаючої кількості людей для оборони і ніколи не буде, і не потрібно, потрібні технології, багато технологій.
Але за існуючих обставин максимум, що ми можемо це важкими зусиллями стримувати ворога втрачаючи людей, і втрачаючи тил в усіх сенсах, особливо через те, що влада руйнує країну шаленими темпами...
закріпити лінію фронту на 24-25 роки, поставити державу на воєнні рейки, а потім може і переговори, але вже з сильнішої позиції
нажаль, вони не розуміють, що замість п.2 буде інше велике розкрадання
"І тоді Росія сама захоче справді переговорів" /Мосійчук/
Мосійчук вдає, що не розуміє того що москалі не зупиняться на захоплених територіях. Я можу повірити, що ті 20 дійсно в це наївно вірять, тому що у них коротка пам'ять. А оцей "екс-нардеп" свідомо бреше.
Нє, ще можна тут поматюкатися... не завжди на причини, але хоча би на наслідки...