Уступить территории - это абсолютное безумие, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "безумием" предложения уступить территорию ради возможного прекращения войны.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Вашингтоне по итогам закрытой встречи с президентом Джо Байденом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Президент Украины удивился, как Украина может просто отдать свои территории. Он также добавил, что не знает, кто об этом говорит, но у него к ним один вопрос: "Готовы ли они отдать своих детей в руки террористов?"

"Это абсолютное безумие. Мы часто вспоминаем Бога, и это точно не по-христиански. Там живут наши люди, семьи, там дети. И все это часть украинского общества. Мы говорим о живых людях, над ними издеваются, их насилуют, их убивали, и мы это прекрасно знаем.

Вопрос ведь не только в земле, вопрос в живых людях, их судьбах. Вопросы в этих семьях, их детях", - подчеркнул Зеленский.

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