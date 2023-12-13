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Новости Война в Украине
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Уступить территории - это абсолютное безумие, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "безумием" предложения уступить территорию ради возможного прекращения войны.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Вашингтоне по итогам закрытой встречи с президентом Джо Байденом, информирует  Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Президент Украины удивился, как Украина может просто отдать свои территории. Он также добавил, что не знает, кто об этом говорит, но у него к ним один вопрос: "Готовы ли они отдать своих детей в руки террористов?"

"Это абсолютное безумие. Мы часто вспоминаем Бога, и это точно не по-христиански. Там живут наши люди, семьи, там дети. И все это часть украинского общества. Мы говорим о живых людях, над ними издеваются, их насилуют, их убивали, и мы это прекрасно знаем.

Вопрос ведь не только в земле, вопрос в живых людях, их судьбах. Вопросы в этих семьях, их детях", - подчеркнул Зеленский.

Читайте: Байден встретился с Зеленским и объявил о новом пакете помощи Украине на $200 млн
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Топ комментарии
+28

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13.12.2023 06:52
+28
А /відведення розведення/ війська в 2019р. - здавання території - робив ЛОХ чи божевільний
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13.12.2023 06:56
+25
Хай дивиться на карту: кацапи за тиждень взяли більше ніж ми за ост. місяці, бо різне гівно лізе керувати військовими і просовує своїх лайноїдів на військові посади.
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13.12.2023 06:57
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А корупція кумівство зрадники у країні тощо та ще й під час війни це тоді що???...
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13.12.2023 06:45 Ответить
Цікаво, а як же він збирався "сойтісь пасєрєдінє"?
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13.12.2023 06:45 Ответить
Перевзувся. Актор. Малорос.
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13.12.2023 07:05 Ответить
З одного боку все вірно, і власне жодна країна в останніх конфліктах в світі не визнала території які зхопив агресор незалежними, чи такими що належать агресору. Але у нас залишилось небагато людей, і замінювати їх ніким, тільки мігрантами з ще бідніших країн - Сирії, Лівії, і так далі. Отаке проблемне питання, і це проста арифметика і логіка. В жодному разі не нахрюк. Просто задумайтесь над цим.
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13.12.2023 06:49 Ответить
як ніікому ??? х*йова туча мусорів, близько 450 тис. сидить під "бронею" - типу щось в Україні "охороняє", а реально переважно барижить бабки де тільки можливо !!! чому не можна 100-150 тис. їх мобілізувати на на 3-4 місяці а потім 2 і 3 партію цього "мусору" !!! теж саме стосується суддів, прокурорів, податківців, обласних і районих рад, адміністрацій ...
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13.12.2023 07:08 Ответить
Просто ГЕТЬМАНЦЕВУ Арахаміі і Безмозглй пора йти на фронт . Безмозглій у санітарки
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13.12.2023 10:03 Ответить
Божевілля творилося з 2019 року.
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13.12.2023 06:50 Ответить

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13.12.2023 06:52 Ответить
Арахамію на Гиляку ‼️
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13.12.2023 10:00 Ответить
А /відведення розведення/ війська в 2019р. - здавання території - робив ЛОХ чи божевільний
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13.12.2023 06:56 Ответить
робив божевільний зе-янелох, геройбоневтік !!!

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13.12.2023 07:10 Ответить
Хай дивиться на карту: кацапи за тиждень взяли більше ніж ми за ост. місяці, бо різне гівно лізе керувати військовими і просовує своїх лайноїдів на військові посади.
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13.12.2023 06:57 Ответить
а що ти падло робило до 24 лютого 22 , як не готувалось з дєрьмаком до здачі територіїї ??? .. асфальт для путлера стилило ??
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13.12.2023 07:04 Ответить
Все що ти робило з 2019 року, це божнвілля... Може так здаватися, але ж це цинічна і відверта робота на ворога.
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13.12.2023 07:04 Ответить
Росія вкрала в України тактичну ядерну зброю, а Кравчук відмовився від НАТО

Штати зробили Україні несподівано щедру пропозицію. Сполучені Штати Америки пропонують Україні гарантії безпеки, які єдині, ефективні на той час - це вступ до НАТО. У листі сказано, що ядерна зброя вас не захистить від росії. Від її намірів знищити Україну. А НАТО - це є та діюча, ефективна система яка і буде вам гарантувати безпеку. 92-й рік. Але в 92-му році ніхто, в тому числі і президент Кравчук не говорили про гарантії безпеки як членство в НАТО. Тоді США запропонували інший варіант, вони написали чіткий і також вигідний для України план. Суть пропозицій, що США хочуть стратегічного партнерства з Україною…
Але українське МЗС і сам президент Кравчук ці пропозиції, як і запрошення до НАТО проігнорували.

РОСІЯ ВКРАЛА НАШУ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ/ВІДМОВА УКРАЇНИ ВІД НАТО/ЯК ЗБИТИ ЯДЕРНУ РАКЕТУ/ENG SUB
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13.12.2023 07:06 Ответить
Ну, щодо територій, то Крим показав, що віддати території - війну не зупиняє. Раша їх буде використовувати для подальшого наступу аж поки Київ і вся Україна не будуть захоплені. Тим більше, якщо так роздавати території, то виникає питання заради чого були всі жертви і чого взагалі воювали. Можна було б одразу на забаганки кремля віддати все і тихо чекати, коли раша винищить українців і заселить Україну бурятами під гучне десятибальне "занепокоєння" заходу.

А з іншої сторони... як захід не може/хоче нормально допомагати, а більше хоче купувати в раші дешеву чорну жижу, то території захищати/відбивати колись стане просто нема кому і знову ж таки для чого все це було якщо Україна, боронь боже, не вистоїть...
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13.12.2023 07:11 Ответить
купувати в раші дешеву чорну жижу
***********
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13.12.2023 07:26 Ответить
Поступитися територіями - це не божевілля, а скручена шия у клоуна і слуг урода!
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13.12.2023 07:36 Ответить
пропустити через Чонгар теж божевілля
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13.12.2023 07:37 Ответить
Есть желания, а есть возможности.
Божевилля - это когда первое полностью не совпадает со вторым.
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13.12.2023 07:43 Ответить
це так, от тільки що далі? У Зеленського є реальний план? Пропонуємий Расмуссеном вступ до НАТО на прикладі післявоєнної Німеччини був би кращім варіантом ніж до останнього українця. А кремляді тимчасово окупувавши території території насправді втратили б набагато більше.
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13.12.2023 07:46 Ответить
Так чому ти ЗЕблазень ще не в "дурдомі"???
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13.12.2023 08:30 Ответить
"Абсолютне божевілля" - це коли 13 мільйонів обирають блазня-українофоба на посаду президента.
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13.12.2023 08:31 Ответить
Абсолютне божевілля це твій вроджений стан, діагноз, виродку.
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13.12.2023 08:35 Ответить
Є кілька варіантів.
Продовжувати намагатись відбити території і покласти усіх, бо рашистів більше на сотні тисяч.

Не боротись взагалі і загинути усім, значно швидше ніж у першому варіанті.

Зупинити ворога на певних рубежах і тримати оборону, нарощуючи технічний, економічний, інституційний потенціал і добитись гарантій безпеки для неокупованої території, не відрікатись від окупованих територій і спробувати вступити в НАТО, попри наявність територіального конфлікту.

Немає у нас переважаючої кількості людей для оборони і ніколи не буде, і не потрібно, потрібні технології, багато технологій.
Але за існуючих обставин максимум, що ми можемо це важкими зусиллями стримувати ворога втрачаючи людей, і втрачаючи тил в усіх сенсах, особливо через те, що влада руйнує країну шаленими темпами...
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13.12.2023 08:44 Ответить
по французькому теле теж казали, що це найвирогідніший сценарій
закріпити лінію фронту на 24-25 роки, поставити державу на воєнні рейки, а потім може і переговори, але вже з сильнішої позиції
нажаль, вони не розуміють, що замість п.2 буде інше велике розкрадання
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13.12.2023 12:18 Ответить
Існує ще одна проблема: некомпетентна і відверто злодійська політика зелених веде до зростання протестного потенціалу в Європі. Поки їх там 20, можна сказати що це куплені агенти рашки, прихильники Арестовича, і взагалі східняки. Але якщо їх буде хоча б 2000, а це може статись дуже швидко, то Мосійчук висловився до чого це призведе. Влада не хоче відповідати на головні питання, тупо морозиться. Ну так це виведуть просто під вікна Євроради в Брюсселі люди з гарною українською. І допомога зникне, бо і так на Заході є сумніви.
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13.12.2023 08:53 Ответить
Варшава
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13.12.2023 08:54 Ответить
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13.12.2023 08:55 Ответить
Висновки у нього так собі...
"І тоді Росія сама захоче справді переговорів" /Мосійчук/
Мосійчук вдає, що не розуміє того що москалі не зупиняться на захоплених територіях. Я можу повірити, що ті 20 дійсно в це наївно вірять, тому що у них коротка пам'ять. А оцей "екс-нардеп" свідомо бреше.
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13.12.2023 10:59 Ответить
Якщо їздити делегацією в 47 осіб, то божевільне все. Все, що пов'язано з цими діячами.
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13.12.2023 08:53 Ответить
Ой бл.. дь ,не знаєш коли це па..ло зелене бреше ...
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13.12.2023 09:03 Ответить
Ой і рило у цьогозеленого пі..раса примусово патриотичне ...через муки страху
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13.12.2023 09:09 Ответить
Чому воно весь час триндить за території. Це що - комп'ютерна гра? Воно не території віддає, а частини ДЕРЖАВИ! З людьми. З усім, що їй належить.
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13.12.2023 09:50 Ответить
Воно взагалі мае щезнути з депутатів , бо по морді відно що не українець , може якийсь мігрант ?
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13.12.2023 10:07 Ответить
Форум Цензора ще не закрили? яко вчинили з телеканалами 5-тий, Прямий та Еспресо...

Нє, ще можна тут поматюкатися... не завжди на причини, але хоча би на наслідки...
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13.12.2023 10:51 Ответить
Территориальные уступки - в обмен на вступление в НАТО!!!
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13.12.2023 10:53 Ответить
 
 